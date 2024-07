Reconversión…Heriberto...Célida…‘El Cubano’ y Caborca

Comparta este artículo

El viernes se dio una reunión del gobernador Alfonso Durazo, el titular de Sader, Víctor Villalobos, con dirigentes y productores del sur de Sonora para un tema que traen desde hace rato, ante escasez de agua, como también la falta de apoyo del gobierno, la reconversión de cultivo.

El Valle del Yaqui, su vocación es inminentemente triguera, hasta Nobel de la Paz dio a Norman Borluag, en 1970, pero desafortunadamente, este sexenio, se han tenido dos problemas; cambio climático, cada año llueve menos en algunas zonas del país, como Sonora, las presas están prácticamente en un dígito, casi secas.

Y segundo, una política pública que paulatinamente ha estado destruyendo la actividad agropecuaria, no se apoya, no se aplica la Ley, sólo se le ayuda a campesinos que tienen de 5 a 9 hectáreas, en el programa ‘Sembrando tu Voto’ ¡perdón! ‘Sembrando semilla’, y les funciona, arrasaron el pasado 2 de junio, pero la seguridad alimentaria de México, en riesgo, vamos a depender de importaciones.

En el caso del agua, para que se den una idea, ya llegó julio, no ha llovido en el sur, nomás para establecer el programa agrícola 2024-2025, necesitan entrarle al ¡Oviachi! mínimo, entre 2 mil 200 y 2 mil 300 millones de metros cúbicos de agua, cosa que se está viendo difícil, a menos que entren un par de ciclones, tormentas, como ‘Alberto’ en Nuevo León y Tamaulipas, que dejó en 3 días presas casi llenas.

Creo, bien, lo de la reconversión, ya lo verán; Álvaro Bours, Luis Antonio Cruz, Mario Pablos, Pepe Morales, ALCANO; y demás dirigentes de; UCAY, Cajeme, UCAMAYO, qué hacer.

Constellation, la multinacional empresa que produce y envasa, Cerveza, está en Obregón y su insumo principal es la cebada, y está el Yaqui y Mayo pegado, una opción interesante, agricultura por contrato, a buen precio, menos laminado de agua necesita ese cultivo etc.

Hay un plan piloto, ya verán cuando arranca y en qué medida, en el futuro, se pueda ir dando la transición, y cuanto hectareaje, pero el Trigo, obviamente, se seguirá sembrando, pero ahorita el problema, es que no hay agua, y se vendrá una severa crisis económica, social, tanto para la región, como para el gobierno.

Si no se establece el programa agrícola, o es menor, dependiendo de lo que pase en julio, habrá menos circulante en la economía, despidos, cierres de negocios, un colapso, que mejor ni imaginar…un año, de una cultura del no pago, porque no podrán y más inseguridad, sin trabajo, sin ingreso, la gente tiene que comer, familias, un sombrío panorama para el Yaqui y Mayo, será imposible que se llenen el Oviachi, Mocuzari y Pilares…y agárrense.

Heriberto

Pero vámonos a la grilla, que se puso buena el viernes, en la mañanera de AMLO, cuando la periodista sonorense, Reyna Haydee Ramírez, durante casi juna hora, se fue con todo, varios temas, pero me hizo ruido uno, arremetió contra el senador electo, Heriberto Aguilar.

¿Sabe quién es él, presidente? Que la periodista le suelta varias bombas, sobre su paso por la Secretaría de SIDUR, algo que debería tomar nota el secretario de la Contraloría, Guillermo Noriega.

La lectura política de esto, es que la repunta y cuestionamiento, el mensaje, al margen de que se enterara AMLO y se cuestionara que no hay corrupción gubernamental, fue para la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

El señor Aguilar ya se está adelantando a los tiempos y está mandando operadores con alcaldes morenitas que ganaron el pasado 2 de junio, que él será el candidato a la gubernatura en el 2027, algo de lo que ya están enterados en la Plaza Zaragoza y no gusto para nada.

El alcalde de SLRC, Santos González, se sentía dueño y patrimonio de Morena, quería imponer a su hijo como candidato a la alcaldía, no pudo, pero puso a su director de agua, se brincó las trancas, fue a México y se impuso como candidato a diputado local…y perdió ante un joven influencer ‘Watsapaka’.

Morena arrasó en diputaciones locales y federales, menos en, San Luis, mensaje claro y directo del….mensajero, de alguien que ocupa una oficina muy refrigerada, y con mente fría ¿O no?

Célida

A propósito de San Luis, resulta que, en la última visita de Claudia Sheinbaum, como candidata, la señora Célida López, candidata al Senado, por el PT, cuya campaña fue desastrosa, la peor que he visto, que la mandó al fondo y no cumplió expectativas, se aventó una petición, imprudentemente y con testigos.

Le solicitó a la hoy presidenta electa, que la colocara en algún Consulado de Arizona, y que Sheibaum puso una cara y los presentes de… ¿Qué?.

Esto me hizo recordar lo dicho por el hoy senador electo, Manlio Fabio Beltrones, que Célida López la visitó para una gestión relacionada con el exgobernador Guillermo Padrés, para una cita con jurídico de presidencia, en ese entonces, y que también le ayudara para ser candidata a la gubernatura, y no Alfonso Durazo.

Esto fue un baldazo de agua fría en la Plaza Zaragoza, donde dieron cuenta o ya sabían por donde estaban las lealtades de Célida, muy astuta por cierto, hay que reconocerlo.

Seguramente esto lo va a negar, ya ven como reaccionó ante la balconeada que le dio Beltrones, el insulto y la diatriba, lo que hizo toda la campaña, y ya ven lo que paso.

La prudencia y lealtad de su compañero de fórmula, Froylan Gámez, fue recompensada, hoy ya es titular de la SEC ¿Qué futuro le depara a Célida? sabe, el tiempo lo dirá.

‘El Cubano’ y Caborca

Y de SLRC, nos vamos para abajo, Caborca, otra vez el rancho ardiendo y con un alcalde soberbio, arrogante, pusilánime de Abraham ‘El Cubano’ Mier, quien ganó la reelección e hizo declaraciones fuera de lugar, que tuvieron reacción de dirigentes de partidos...y de Hermosillo.

‘El Cubano’ en entrevista de radio señaló, y no fue broma, como después la quiso componer, que se fueran de Caborca los 7 mil que no votaron por él, ahora resulta, que no reconoce que hay una pluralidad política y que el 100 por ciento de los caborquenses deben estar con él.

Obvio hubo reacción de dirigentes, a su falta de empatía y más tardó en salir de la radio, ante el ‘jalón’ de orejas de la Plaza Zaragoza, que volver a la radio y decir que fue una broma, y que necesita de esos 7 mil para que todos unidos y bla bla bla…ver por Caborca.

Y mientras, el alcalde siente que Caborca es un Edén, Disney, el rugir de balas por todos lados y nota nacional lo que está sucediendo con ganaderos, rancheros de la región, hasta Átil.

Están siendo amenazados, hostigados, les roban ganado, agua, les piden los delincuentes que se salgan y lo más bajito que piden, es que dejen abiertas, sin candado, las entradas a los ranchos.

Esto lo comenté hace unas semanas, lo están pasando ganaderos de Hermosillo, esta semana me enteré de dos casos más y rancheros, respetables, trabajadores, buenas familias, los están sacando de sus propiedades, robándoles, afectando su actividad y situación patrimonial.

La UGRS y Juan Ochoa ¿Qué pueden hacer? nada, ante una delincuencia empoderada, por lo pronto, de Santa Ana hasta San Luis, un grave riesgo transitar y las actividades agropecuarias.

El delegado de la PGR señaló como siempre, que reforzarán con más elementos la región y eso que hay una base de la Guardia Nacional en Caborca, donde por cierto, siguen desparecidos par de ganaderos, hermanos Góngora, hubo balacera en Santa Ana, epicentro de migrantes y muertos en SLRC, en varios ataques, un mismo día, está de terror todo esa zona, no se puede ser omiso a eso, ha quedado a deber a ciudadanos de esa zona, la Mesa de Seguridad.

Siempre quieren solucionar, como en Obregón, con el envío de más elementos, y no ha dado resultado, hace falta más inteligencia, el uso de tecnología, drones etc…pero púes habrá que esperar que se vaya AMLO y que no siga la política de ‘abrazos, no balazos’ que tiene maniatados a los 3 niveles de gobierno, y a un crimen, que ya tuvo injerencia en la democracia, se metió de nuevo en elecciones, en la policía…y va por el Poder Judicial.

Foros

Han iniciado foros para lo de la renovación del Poder Judicial, interesante la que hubo en la Cámara de Diputados, con la presencia de los 11 ministros de la Suprema Corte.

Una cátedra la exposición de los ministros Piña, Laynez, González Carranaca, en la que están de acuerdo, pero no es la solución, el voto popular, el sesgo político, porque se pone en riesgo, todo, es obvio, desde mi punto de vista, que, si se van a elección, arrasará Morena, se va a partidizar la justicia.

Preocupante la exposición de la ministra Lenia Batres, que considera no necesaria la experiencia, trayectoria, capacidad, ni carrera de ministros y jueces para impartir justicia…terrible esto.

Y luego, de pena, vergüenza, el exministro, expresidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, hoy morenista, contradiciéndose, y cuestionando al Poder Judicial, del que él fue parte, de hecho, salieron señalamientos de jueces, del proceder de Zaldívar y su grupo, en decisiones de la judicatura federal, las presiones de las que fueron objeto.

En fin, vienen Foros o asambleas partidistas en las 32 entidades, si no le mueven un punto, una coma, a la reforma, vengativa, del presidente, estará en grave riesgo la impartición de justicia, será selectiva, y lo peor, riesgo que delincuencia, impulse a abogados, a que sean elegidos jueces.

Son miles de jueces federales, locales, que se irían a votación, al igual que los ministros de la SCJN, hay que corregir, sí, pero no destruir tan importante poder, que debe ser autónomo, debe entenderlo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Si perdemos los mexicanos la SCJN, lo perderemos todo, sólo hay una contención ahorita, el Senado, endeble, pero la hay, no tienen mayoría calificada.

En la Cámara de Diputados, Morena se quiere agandallar con las pluris, para lograr 370 diputados, sería una sobre representación, que violaría la ley, el 23 de agosto, INE y Guadalupe Taddei definen esto, ustedes que creen.

Guaymas

Que viene otro anuncio de importante inversión, de otra planta de más de 6 mil millones de dólares, que la hará el gobernador Alfonso Durazo, bien por el Puerto y que coadyuve a llegada de inversiones a la región, ya que también se modernizarán aeropuertos de Guaymas y Ciudad Obregón.

