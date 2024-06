Ganó Morena: La única contención que hay, mercados y senado

Comparta este artículo

El pasado domingo el triunfo de Morena, de la doctora Claudia Sheinbaum, abrumador, no fue marea rosa, fue guinda, digno de todo tipo de análisis, pero el lunes inició su primera crisis, y no política, sino económica, los mercados, los inversionistas, nerviosos con incertidumbre con el Plan C y sobre todo la reforma al Poder Judicial.

De forma ilegal, imprudente, tanto la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó en la misma mañanera el triunfo en ambas cámaras y hasta asignó plurinominales, que es un trabajo y que hará el INE, si se apega a la ley, no puede haber sobrerrepresentación.

La Ley no permite arriba del 8 por ciento y Morena, con aliados, sobrepasaron ante la barrida que dieron con mas del 20 por ciento y esto el INE lo decidirá las próximas semanas, la cantidad de diputados que se asignará al PRI, PAN y MC, será mayor, si se apegan a la Ley y ya se verá como queda conformada la Cámara de Diputados.

En cuanto al Senado, no les da, hoy por lo pronto, senadores y mercados son el contrapeso que queda, para el Plan C, ya vieron ustedes cómo está el peso frente al dólar, 3 por ciento en un solo día y la banda se puede ampliar.

Este próximo lunes habrá reunión de AMLO con la virtual presidenta, quien habló con directores de firmas internacionales para calmar los mercados y había que tomar con calma, que habría que haber parlamentos, socializar las reformas.

Pero inmediatamente reaccionó AMLO, que dijo que terminando su mandato se iría, pero ojo con lo que dijo, volveré si mi presidenta me lo pide o si "disiento" en algo.

¿Qué mensaje mandó? ¿Va a mover a sus masas, a sus leales? ¿Presionará a diputados y senadores?, aguas con esto, también fue parte de campaña de Sheinbaum lo del Plan C, pero no imagino esta reacción de los mercados, de los grandes capitales, que no quieren cambios jurídicos, que les afecten y eso sucedería el tener 11 ministros, subordinados a la presidenta, que tendría más poder que AMLO, la concentración del poder en una sola persona.

Veremos qué pasa próximas semanas y que sucederá en septiembre, con el reparto de plurinominales en ambas cámaras, ya está asegurado contención en el Senado, si no doblan a MC, ya dijo Clemente Castañeda que no, lo veremos y que pasará con la Bolsa de Valores y el peso.

Por lo pronto, exportadores de plácemes, mientras que importadores y quienes deban en dólares malas noticias, la imprudencia de Alcalde y el diputado Mier, en sólo 3 días la deuda de Pemex aumentó en 100 mil millones, para que tomen nota lo que se viene.

También tomar en cuenta que tendrá escaño un personaje importante, Manlio Fabio Beltrones en el Senado, se hará política, el sonorense tiene una gran capacidad para generar acuerdos, consensos, que esperemos así sucederá, por el bien del país.

Datos

Vean nomás los datos duros, para dar cuenta de la paliza a la coalición 'Fuerza y Corazón por México', Morena con 157 diputados de mayoría relativa, pero se asignaron ¡86! diputados pluris, aquí hay una sobrerrepresentación.

El PT, 37 diputados, y se asignaron 11 pluris, el PV 57 diputados y se asignaron 17 pluris, esto no puede ser, hay otra sobrerrepresentación, que viola la ley.

El PRI ganó solo 10 distritos y se le asignaron 24 pluris; PAN, 34 de mayoría y se le asignó 38 pluris; MC solo ¡2! diputados de mayoría, y dicen que crecieron, les asignaron 24 pluris, PRD, que perdió el registro nacional, que se veía venir, con los resultados de últimas elecciones, migración de militantes a Morena, ganó 2 diputaciones, 0 pluris, ante eventual pérdida de registro.

Senado

Relevantes también los resultados del Senado, Morena con 44 de mayoría, 2 de primera minoría y 14 pluris, se asignaron, no el INE, repito. PT, 7 de mayoría relativa, 0 de primera minoría y se asignaron una pluri; PV, 9 de mayoría, 2 de primera minoría y 3 pluris.

PRI, 0 de mayoría relativa, 13 de primera minoría y 4 de pluris; PRD, 0 de mayoría, 2 de primera minoría y 0 de pluris, PAN, solo 4 de mayoría, 12 primera minoría, 6 de lista; MC, 0 de mayoría relativa, 1 de primera minoría, y 4 de lista.

No logra la mayoría Morena y aliados, y falta lo que diga el INE al revisar porcentajes, porque ante el abrumados triunfo, deberá haber reasignaciones, para respetar la ley que viene desde los 90, creo se reformó en 1996, para darle su porcentaje a las minorías, es artículo de Ley, aunque para AMLO ya sabemos que "A mí no me vengan con que la Ley es la Ley", la presidenta del INE, Guadalupe Taddei y consejeros se deben apegar a ella y no subordinación al Ejecutivo, ya lo veremos.

¿Qué pasó?

Cuando se creía que habría un triunfo más o menos balanceado, por lo que se veía en las campañas, pues nada de eso, para nada importó las carencias, muertes, desparecidos, no hay fondos, medicinas, recortes a todos los sectores, división, polarización y un largo etcétera… de problemas, nada importó eso.

Cartera para el día D y programas sociales que implementó AMLO, que los perfeccionó, pudo más que cualquier tipo de razonamiento, que poco le importa a la población cuando hay una revolución de las masas, una propaganda, que maneja a la perfección AMLO desde hace años, y hoy hay un obradorismo pleno, los trabajadores, beneficiarios, y ojo, jóvenes, funcionan las becas, votaron por Morena.

Y ojo, la clase media baja y alta, en su mayoría votaron por… ¡Morena!, la población dizque molesta, el llamado ‘voto oculto’ se fue por el lado de los guindas, de no creerse, pero así fue…después no se quejen.

Sonora

Un triunfo apabullante de Morena, arrasó, en lo personal y creo no pocos, creíamos un triunfo más o menos balanceado en alcaldías, ante pésimos resultados de algunos alcaldes de Morena, pero no, barrieron.

En lo personal veía un triunfo anticipado de la doctora Karla Córdova, no sería sorpresa, pero que van barriendo en todo el sur y donde más me sorprendí, Cajeme, los triunfos de Morena llegarán hasta 4 a 1, en el caso de la diputada, Ernestina Castro, al igual que los triunfos de ‘Pollo’ Castelo y el claro triunfo de Javier Lamarque, con todo y la problemática de inseguridad, los problemas del sector primario.

Nada de eso afectó, barrió también Anabel Acosta, que olvídense que haga alguna gestión para el campo, al igual que Lamarque y Gabriela Martínez, votará en línea todo lo que le indiquen ¿O no?.

La campaña de Manlio Fabio Beltrones se pensaba, porque se veía el impulso, coadyuvaría a fórmulas locales, pero no fue así, durísima está la marca Morena, la economía humanista de reparto de tarjetas sociales, de dinero, entrega directa funcionó y seguirá funcionando, al margen de carruseles, compra de votos, que si elección de Estado, antes como antes y ahora como ahora, pero mejorado: ‘primero los pobres’ y siguió, funcionó y seguirá, hay Morena para rato.

La coalición sólo obtuvo dos triunfos, notables, sólo una diputación local, en San Luis Río Colorado, un influencer, un joven, apodado 'Wasapraka' derrotó ni más ni menos al que se creía patrimonio y dueño de Morena en el municipio, al alcalde Santos González, mis respetos, digno de análisis lo hecho por este joven y duro golpe para quien quería formar una dinastía en San Luis Río Colorado.

Toño

Sin lugar a dudas, ante la barrida de Morena, la reelección de Toño Astiazarán es una bocanada de aliento para el PRI-PAN y lo que quede del PRD, que no pierde su registro estatal.

Sin lugar a dudas la población, incluso morenistas, ante la votación que tuvo, el más votado en la capital, avaló con su sufragio el trabajo de Toño en la capital, que se ve, ¿Qué falta? Claro, hay retos, pero se arreglaron calles, mejora de servicios e infraestructura, electromovilidad, sentar las bases de una ciudad solar, programas como Crecer, trabajo con sectores vulnerables, le funcionó, al igual que Morena.

La ciudadanía, en pocas palabras, avaló el trabajo de Toño y no teorías de conspiración, y con esto, bueno pues la alianza de estos partidos ya tiene el primer perfil para lo que se viene en el 2027.

Lamentablemente, Morena, Dolores del Río, con falta de cultura democrática, no conceden, están en su derecho, pero que tal si ganan, hay democracia, si pierden, fraude y así se están manejando en Jalisco, donde ganó MC con Pablo Lemus.

Por lo pronto, la H sigue fuerte, en Hermosillo, la ‘joya de la corona, pero PAN y PRI tendrán que hacer profundos replanteamientos, de lo contrario les repetirán la dosis en el 2027.

Habrá que ver al igual que el Congreso federal, como queda conformado, en cuanto a pluris, también por aquello de la paridad, porcentajes, Morena y aliados, se llevaron 20 de 21 de mayoría relativa, otro duro mensaje para partidos de oposición.

Y ojo, otro dato, a Congresos, federales, estatales y candidatos a gubernaturas que ganaron de Morena, vienen del ¡PRI! o ¡PAN!, la migración a Morena de gente de otros partidos, es otro dato digno de análisis, que ya viene de hace rato; por interés, por convicción…o por impunidad.

MC

Esta semana MC, Manuel Scott, quien se ‘agandalló’ una pluri, presumió datos, que distan de toda realidad, perdieron espacios a nivel nacional; perdieron Nuevo León, el único reducto, con Coahuila, que tiene el PRI y PAN.

La banalidad, arrogancia y evidente corrupción de Samuel García, hizo mella en los regios y le quitaron a MC el Congreso, los principales municipios, ni la marca Colosio impactó, Luis Donaldo perdió, la mayoría relativa al Senado, va a entrar por lista, les ganó Morena.

Y ojo con la derrota de Colosio, no llegará su compañero de fórmula Dante Delgado, el concesionario de MC y su hijo también perdió, iba por una diputación en Veracruz, todo en esta vida se paga, ojalá que en el futuro, Enrique Alfaro, el todavía gobernador de Jalisco, que se desmarcó de decisiones de Dante, tome el control del partido, de lo contario seguirá perdiendo.

Lo que no dijo Scott, en la conferencia, es que un empresario ligado al PRI, y que buena parte de su fortuna la hizo al amparo del poder y recursos públicos, los estuvo financiando esta campaña electoral.

Este es un detalle que debe analizar el PRI, políticos, exfuncionarios, que el tricolor y sus gobiernos les dio todo lo que tienen, jugando contras, traicionando al partido y no de ahora, viene del actual sexenio, repito, por interés, por cambio de convicciones… y por impunidad, el electorado lo sabe, la población y se manifestó en las urnas.

Alito y Marko

Pues, Alejandro Moreno y su grupo siguen sin entender el mensaje de la ciudadanía y se aferran al control de la dirigencia, en una reunión al modo, el pasado jueves, dizque para ver lineamientos y el futuro dl partido, bla bla bla, va para una senaduría y quiere el control de todo, obvio prerrogativas.

Urge su salida, es un lastre, al igual que la de Marko Cortés, que duro golpe el haber perdido Yucatán, por malas decisiones y otras posiciones, si el PRI y PAN no se desdoblan para el centro izquierda, repito, si no hacen replanteamientos, nuevos liderazgos, seguirá la caída libre.

Durazo

Pues el gobernador Alfonso Durazo respetando la veda, retomó actividades e inicio con algo que tuvo repercusión en el pasado proceso electoral, ante un CUM repleto de jóvenes, entregó nuevamente dispersión de recursos en becas y esto, junto con los otros programas sociales, estatales federales, pues se vio reflejado en las urnas y más de 36 millones de votos a nivel nacional.

Fue al sur a entregar tarjetas médicas, ante gestiones con Constellation la entrega de gabazo para ganaderos, está dura la sequía y en los próximos días, la salida por el modernizado Puerto de Guaymas de contendores con automóviles que se fabrican en la planta Ford de Hermosillo, esto como parte del Plan Sonora.

¿Qué ganó el gobernador con los resultados electorales? Pues es el Presidente del Consejo de Morena, arrasó su partido en la entidad, ya hay dos perfiles para el 2027, Lorenia Valles y Heriberto Aguilar, quienes se suman a Toño Astiazarán, que se perfila ya como el candidato de la alianza opositora.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @abn58