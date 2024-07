Hilario, Siri; prueba de cambio PJ… no se llenan los Yaquis… ‘Alito’ cobarde

Comparta este artículo

El caso del ‘Siri’ Salido, como el sucedido hace meses con Hilario, que asesinó con alevosía, ventaja y cobardía a Alma y lo que seguramente pasará con Sergio, quien supuestamente asesinó a Paola, en Baja California y se entregó en Ciudad Obregón, nos demuestran que, sí es necesaria una Reforma Judicial, pero no en los términos que plantea el Ejecutivo.

Hace muchos meses, Hilario asesinó a mansalva a Alma, a quien acosaba, al igual que su hermana, y ahí están los videos de lo que pasó, fue detenido el sujeto en su casa, zona norte de Obregón, una persona que se notaba es de recursos, está comprobado, por pruebas periciales, que la mató y ahí sigue, recluido, pero a pesar de reclamos de justicia, el juez no dicta sentencia, sin meternos a cuestiones técnicas, jurídicas, que elementos de prueba, alegatos defensa, etc… no hay justicia.

En ‘Siri’ Salido, comprobado, se metió a una casa en su camioneta, en franco estado inconveniente, mató al padre de familia que estaba dormido junto a su esposa, que no se murió porque Dios así lo dispuso, destrozó la casa, a la familia.

Sale herido, se lo llevan al hospital, custodiado, se nota por lo visto que hubo dilación en su salida. ¿Por qué? porque está tramitando un amparo, que un juez se lo concedió, a pesar de pruebas del homicidio culposo, imprudencial.

Cuando uno ve estos caso y cientos de historia, de familias destrozadas, de asesinos libres, de la maldita impunidad, de la puerta giratoria (entran y salen) das cuenta que hay mucha injusticia tráfico de influencia, dinero que fluye por los juzgados, y es esto cuando también dices esto debe de cambiar y dar razón de que hay que reformar las cosas en el poder judicial, juzgadores, para una justica pronta, expedita, y que no haya tanto criminal suelto, órdenes de aprehensión que no se ejecutan.

El caso de Sergio, chofer de aplicación, quien fue el último que vio con vida a Paola, en Baja California, salió huyendo de allá y se refugió en Ciudad Obregón, aunque la gobernadora Marina del Pilar señaló que fue obra de su trabajo conjunto, lo que no fue cierto, el muchacho se entregó, y quien, por cierto, tiene antecedente de violencia familiar.

El caso se hizo viral, fue entregado a autoridades de Baja California, quienes vinieron en avión por él, niega los hechos, pero su situación es difícil, para la gobernadora y población, él es el homicida, haya sido él o no, pasará meses, años, quien sabe si con sentencia, a menos que compruebe su inocencia, pero ya fue juzgado por la población baja californiana.

En septiembre aprobaran la Reforma al Poder Judicial, que sigue escalando en inconformidades, se pide gradualismo, AMLO no quiere y sin cambios, difícil situación, ni los diputados federales electos saben cómo viene la cosa, ni el mismo presidente, por aquello de que serán votados los futuros juzgadores ministros de la SCJN....aunque no tengan experiencia, al diablo con la trayectoria y carrera judicial.

¿Votados?

Serán elegidos 11 ministros de la SCJN y más de mil 600 juzgadores, nomás imagínense ¿Cuantos nombres aparecerán en boletas electorales? ¿Qué hará el pueblo bueno y sabio para elegir? si no le entiende a esto de la Reforma.

El mismo AMLO, en mañanera, señaló que pudieran venir hasta 300, según región, Distrito, Entidad ¿Cuánto tiempo llevará a un ciudadano elegir la opción y votar? no tiene pies ni cabeza esto.

Habrá que ver primero el 23 de agosto el asunto de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, al día siguiente de la elección, la secretaria de Gobernación, Luisa Acalde, ya se estaba asignando más de 300 diputados para Morena y aliados cuando la Ley dice que no debe sobrepasar el 8 por ciento y tuvieron el 54 por ciento de votación.

Ellos aducen que se están asignados por partido y la oposición señala que debe ser por coalición, cuestión de interpretación de Ley, el detalle es que la presidenta de INE, Guadalupe Taddei, no ha dado muestra de imparcialidad, tiene 18 familiares en nómina de los tres niveles de gobierno ¿Así como pues?.

Veremos el 23 de agosto, fecha en que el INE asignara las pluris, el futuro de lo que sucederá en septiembre, si se aplica la ley, no habrá sobrerrepresentación, pero lo dudo ¿Ustedes?, y así difícil que pase la reforma, si cambios ni puntos, como quiere AMLO y ahí si nos cambiara la vida a todos los mexicanos.

Ya se impugnó que los mexicanos no tengan derecho al amparo y la amnistía que le da poder al Ejecutivo, indultar a cualquier criminal, y en septiembre, si no hay cambios y van en línea, tendremos 11 ministros como Lenia Batres, empleados del Poder Ejecutivo y cientos de juzgadores, sin experiencia, y el riesgo de que aparezcan en boletas candidatos impulsados por la delincuencia organizada, serían los futuros impartidores de justicia.

Y también, sin olvidar desparecerían todos los organismos autónomos, incluido el INE, todo el poder concentrado en una sola persona, en el gobierno y la opacidad total, eso es lo que se viene, más cambios constitucionales que, repito, nos cambiará la vida para todos ¿Para bien? ¿Para mal? sólo el tiempo lo dirá

Yaquis...no se llenan

Dentro del Plan de Justicia Yaqui, a las etnias se les asignaron en obras, acueducto un Distrito de Riego, ¡más de 13 mil millones de pesos, a través de Sedatu e INPI, ahí está todo, de hecho, los presidentes acaban de estar presentes para constatar esto.

Y ahora resulta, que acaban de volver a tomar la carretera, anuncian bloqueos, por supuestos incumplimientos en cuanto al ¡agua, por favor!, que les quitaron, que pago por derechos de paso, servidumbre y un largo etc… cuando la realidad son problemas internos que tienen que ver con sus autoridades, relevos, y lo de siempre, y que hemos comentado infinidad de veces...no tienen llenadera.

Quieren dinero, no les alcanza el ‘rentismo’ de tierras para vivir, les compraron tierras, ranchos, dentro del Plan de Justicia y ya las rentaron a los mismos dueños que vendieron, y han vendido, todo lo que les dan, fertilizantes, drones, tractores lo de siempre, advertidas autoridades, aceptado por Villalobos y no entienden.

La etnia Yaqui está acostumbrada a vivir de la dádiva, de los tres niveles de gobierno, por más que se les ha dado, no quieren trabajar y en mucho tiene que ver este sexenio, para agravar las cosas los funcionarios del INPI, Aguilar y Adelfo, a punta de billetes tienen divididos a los pueblos Yaquis, y en eso no tiene tarjeta informativa, AMLO.

Así que por lo pronto, nuevamente la ciudadanía, transportistas, a sufrir las consecuencias, amenazan a seguir con bloqueos, hasta no ver que se “satisfagan” sus demandas, que no es otra cosa, más que dinero, un cuento que nunca va acabar, por siempre y para siempre, así es la idiosincrasia de la mayoría de la Etnia Yaqui, por eso están como están, se les hace un Plan de Justicia, pero el gobierno no entiende que están peleados con pico pala y tractor....no quieren , no les gusta trabajar, y punto, de locos esto, y les van a dar un Distrito de Riego ¿Como lo van a manejar?....y no hay agua

Oomapasc...nuevo director

Hay un nuevo director del Organismo Operador de Agua en Cajeme, Luis Alberto Ruiz Coronado, un personaje que, por su perfil y trayectoria, la mayoría trabajando en la PGR, estuvo en la terna para ser Comisario, que finalmente recayó en el Capitán, Claudio Cruz.

No dudamos de sus capacidades, pero ojo, me hace ruido el nombramiento, por el hecho de que el exdirector fue asesinado, ataque directo, a plena luz de día, sobre la carretera y el argumento de robo, sinceramente endeble, difícil de creer, aparte que a la unidad de alta gama y de un proveedor del organismo, no le pasó nada, ni intento de robo y el asistente fue herido, y de él, no se sabe nada, ni sus declaraciones ¿Qué pasó? Quien sabe, ¿Qué mensaje se mandó con esto? Sólo el inquilino de Palacio Municipal lo sabe.

Por lo pronto, reto para Ruiz la cartera, recuperar más de mil millones, y de hace años, que no falte agua y reparación del drenaje sanitario, colapsado, gastos de esto, un serio problema de salud pública, incluso.

Home Port

El gobernador Alfonso Durazo anunció que está en proceso la cesión de derechos del Home Port, de Puerto Peñasco, para continuar con tan importante obra, que sería otro detonador para ese centro turístico, porque se estará en condiciones de recibir cruceros.

Como se recordará, esta obra, en el sexenio de Guillermo Padrés, le cuadró la construcción a la empresa que ganó, IPIDSA y se la dieron a COMSA, una de Querétaro, y se robaron dinero, la primera se inconformó y se entró en litigio que lleva años y hoy al parecer en proceso de solución.

Y no hay mucho que buscarle, el más interesado en que se realice esta obra, y tiene recursos para hacerlo es el empresario Daniel Chávez, quien tiene importantes inversiones e Peñasco, constructor de la carretera Aeropuerto, donó las 2 mil hectáreas donde se construye el Parque Fotovoltaico, ancla del Plan Sonora y de energía sustentable y limpia para la entidad, también tiene cruceros.

Todo es cuestión, desde mi punto de vista, de concesionárselo, lo construye y entonces se realiza en plan de traer turistas de Estados Unidos, pasando por Ensenada, Baja California Sur, dar la vuelta, entrar al Mar de Cortés, Puerto Peñasco y de ahí rumbo a Guaymas y demás Puertos del Pacífico, vean nomás lo que sucede en Mazatlán y de diario, llegan cruceros, barcos con turistas que dejan una importante derrama de recursos, eso será lo mismo para Peñasco y Guaymas, que ya tiene las instalaciones un “elefante blanco” que tendrá futuro con la modernización del Puerto, la ciudad y el ‘Boom’ que hay e San Carlos, un gran atractivo turístico.

Por cierto, charla entrevista con la doctora Karla Córdova, reelecta por cierto para siguiente periodo, ganó abrumadoramente, con grandes retos para su siguiente trienio, en cuanto a obras municipales, hay mejoras por parte de calificadoras en cuanto a la deuda y uso de recursos y está en proceso de organizar la normatividad de 14 dependencias de la administración, sin normas, protocolos sin nada, una reorganización y reingeniería financiera, que se traduzca en más obras, y ojo, a partir de septiembre, seguirán en el Ayuntamiento quienes deban de seguir, y los que no pues no, menos los que no han dado e ancho.

Otro detalle, muchos mensajeros, para posibles negocios, como lo hicieron predecesores, y la doctora, pues nomás no, esto ya cambió y al parecer algunos no han entendido, ojalá otros pensaran lo mismo en el sur.

Y ahí viene en agosto, el inicio de obra de construcción de Planta de Licuefacción, más de 6 mil millones de dólares, la inversión programada, el gobernador Alfonso Durazo, espera la llegada, de mucha mano de obra y de empresas, que esperemos, buena parte se queden en el Puerto, Obregón, Navojoa, por aquello de la relocalización, el Nearshoring.

Por lo pronto, este fin de semana, un éxito el Festival del Mar de Bermejo, al igual que previo, Beer Fest, Vino Fest, Carnaval, que han tenido a San Carlos, con grandes llenos en ocupación y oportunidad de saludar al comisionado de Turismo, Roberto Gradillas, quien últimamente, también da promoción al turismo rural, de la Sierra, de Álamos y otros puntos, bien.

Sedena y Semar...hasta Septiembre

Los nombramientos de los titulares de Sedena y Semar, hasta, septiembre, así de duro debe estar el jaloneo por estas dos posiciones, sobre todo en Sedena; que ahora administra Puertos, Aduanas, Aeropuertos, construye etc… y la Semar, también en labores de construcción y dando golpes a la delincuencia organizada.

Y saco a colación esto último, porque de acuerdo a fuentes consultadas en México, en la terna para titular de Semar está el almirante y jefe de Estado Mayor, Alfredo Hernández Suárez, con altos estudios en México y principales academias militares de Estados Unidos.

Para que se dé idea de los resultados que da, él fue el encargado de pacificar Guaymas, estos últimos dos años e inmediatamente fue jalado por el propio presidente, para otras labores en el sur.

De llegar, pues será de agrado para Sonora, conoce la situación y si aplica lo hecho en el Puerto para otras zonas como Caborca, Cajeme, sería bien recibida por la población, quienes perciben que las cosas no han mejorado.

Por cierto, ojo el propio Delegado de PGR, Sergio Méndez, señaló como delicado e uso de drones, para atacar, lo sucedido en Caborca, donde tres mujeres resultaron heridas, levantó alarmas, tiene que contratacar el gobierno con la misma tecnología, se ha reforzado la zona, que bien, pero hay que meterle más servicios de inteligencia, el tráfico de migrantes y paso de droga, pone en indefensión a población y rancheros de esa zona, a quienes obligan dejen candados abiertos de sus ranchos y ya hasta reciben amagos amenazas, robos, desapariciones, hay que contener esto.

Paradores climáticos

Mientras en Obregón, Navojoa, padecen un pésimo servicio de transporte urbano, sin aires, camiones chatarra, en Hermosillo, el alcalde Antonio Astiazarán, con otra innovación, paradores climáticos, con paneles solares, para que los usuarios no sufran golpes de calor, en espera de unidades.

Tendrán las comodidades para el usuario, serán varias, y obvio, el ciudadano recibe esta noticia con agrado, obvio existe el riesgo que indigentes se metan a dormir, o que se pueda cometer alguna otra irregularidad, pero creo se tomarán las medidas preventivas para tranquilidad del usuario.

Bien por Toño, que no para, no hay día o semana que inaugure o inicie una obra, y reconocer el apoyo que recibe del gobernador Durazo, ahí están las obras de remodelación de calles del centro y Mercado Municipal…y de porque ganó, y con amplio margen, el pasado 2 de junio

Alto...cobarde

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, en u acto de cobardía, cuestionó sin pruebas, sin sustento, deslizó el nombre del senador electo, Manlio Fabio Beltrones, en el caso Colosio, en relación a la leyenda urbana, como otra, que Beltrones, “interrogó” al asesino material de crimen de Luis Donaldo Colosio.

El exgobernador ha mantenido prudencia en este asunto, pero en la campaña pasada aclaró este punto, y coincido, como creer que el procurador, Diego Valadés, yo agregaría al procurador de Justicia de Baja California o el mismo gobernador, Ernesto Ruffo, lo hubieran permitido, si tal hubiese pasado, Ruffo, ¡lo hubiera denunciado, por favor!.

Fue algo canallesco, por parte de ‘Alito’ al igual que llamar de lambiscones, lacayos etc.… a militantes del PRI, quienes ya le respondieron, al presentar un recurso ante el Tepjf, por andar haciendo asambleas, cambios de estatuos, cuando no ha terminado formalmente el proceso electoral, esto es una ilegalidad.

‘Alito’ y su grupo pretenden reelegirse por ¡8 años! más, para seguir repartiéndose posiciones y las millonarias prerrogativas, las reelecciones se acabarán en el 2030, iniciativa que presentara la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dulce María Sauri, Beatriz Paredes, Pedro Joaquín Colwell, Enrique Reza con el apoyo de Manlio Fabio Beltrones, quien no abandonara la bancada de PRI en el Senado, y ‘Alito’ lo tendrá que estar viendo, Manlio, no le dará el gusto de hacer lo que le pegue la gana...al tiempo, mientras, prudencia a dirigencias estatales, que no estuvieron de acuerdo con la asamblea y votación, al modo, que se hizo el campechano, que el dinero le da el control de asambleístas, por lo que vimos, veremos que resuelve la autoridad electoral.

Trigo

Otra reunión de productores de trigo, con el delegado de Sader, Plutarco Sánchez Patiño y lo mismo “jarabe de pico”, no hay solución, no se quiere aplicar la Ley, de apoyarlos, compensación a precio de las variedades que produjeron, y máxime ante el panorama incierto ciclo 2024-2025, no hay agua.

El problema, como todo el sexenio, AMLO sólo apoya a campesinos del programa ‘Sembrando Vida’ y a los demás, a quienes producen alimentos, a la deriva, en trigo y sistema alimentario y productor mexicano, los ganadores serán productores de EU, Canadá, Rusia, Ucrania, dependeremos de importaciones y el precio que fijen, y ya ve la inflación que tenemos, que panorama.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58