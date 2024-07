Cierre de Edgewell... Caborca, SLRC, Acoso UGRS... ¿Qué necesidad?

Comparta este artículo

Creo un duro golpe a la economía de Ciudad Obregón el cierre de una empresa, Edgewell, que daba empleo a mil 300 personas y por ende, familias que se verán afectadas por esta decisión de la empresa, al margen de argumentos, pero hay que dar pormenores del caso.

Para entrar en contexto, en el sexenio pasado un directivo de esa empresa fue encontrado muerto en circunstancias que por más que quiso aducir, explicar la entonces procuradora Claudia Indira Contreras, no fue muy convincente y se le dio carpetazo.

La realidad en ese entonces, es que hubo un intento de amague, de extorsión, de obligar a esta empresa a meter en contenedores productos ilegales por parte de la delincuencia, a lo que se negaron, eso es parte de lo que pasó, aunado a la pésima infraestructura del PICO, que pasan los años y no la arreglan, pese a que empresas instaladas ahí han hecho aportaciones.

El hecho es que la empresa se va y el argumento del secretario de Economía local, Fernando Durazo, que la mitad, 750 empleados se podrían ir, tampoco es convincente y real.

Que el mercado de esta fabrica está en el este de Estados Unidos, que, por costos, logística etc… cierran ¿Por qué se van a Aguascalientes? Al centro del país, cuando lo lógico es que se fueran a otro estado fronterizo más cercano al mercado que argumenta el funcionario y el propio alcalde Javier Lamarque.

Difícil que se vayan empleados de línea de producción, menaje de casa, buscar escuelas para los hijos, pagar renta casa etc… no les sale, resulta ilógico, con el mismo tabulador de sueldo, imposible, se baja el cero y no toca.

Así que esto, en un futuro a corto y mediano plazo, se convertirá en un problema social, para un municipio, donde su sector primario está muy golpeado y el panorama agrícola 2024-2025 está todavía incierto, si a la Presa Oviachic, no le entran mínimo 2 mil 200 millones de metros cúbicos de agua, para establecer el programa completo.

Donde colocar a tanta gente que se quedará sin empleo y sin sustento para familias, ahí está el fondo del problema, menos mal que ya se abrió el reclutamiento para la empresa Kyungshigin, este próximo martes inicia y que se dará contratación inmediata, se esperan largas colas, la situación económica de Obregón no pasa por buen momento y hay que mejorar el tema de la seguridad, es vital para la llegada de más inversiones.

Zona norte

Y hablando de seguridad, increíble y zozobra de vecinos lo vivido el viernes, sobre las calles Colima y Tetabiate, cerca de Iglesia de Fátima, balacera entre policías y delincuentes, al parecer personas privadas de libertad, hubo una reacción de policías, hubo detenidos, pero se acordonó la zona ante la posibilidad de que maleantes se hayan escondido en casas, vaya momento de incertidumbre, pero es parte de la realidad que se vive en Cajeme.

Caborca, SLRC

Y otra vez, Caborca y San Luis Río Colorado, epicentros de lo que hace la delincuencia organizada en esa conflictiva zona, un exagente policiaco y que hace años se dedica a al periodismo digital, Federico Hans, conocido como ‘El Güero’ fue balaceado afuera de su casa, se encuentra en Hermosillo, delicado, pero estable, tres o cuatro impactos recibió.

Y precisamente fue atacado dos horas después de haber subido a redes, una nota de una camioneta arriba de una grúa, totalmente rafagueada, que era escoltada por agentes policiacos y daba su opinión sobre los hechos.

Como dice mi compañero y amigo periodista Arturo Soto, hay una delgada línea entre las primicias y exclusivas sobre las notas rojas, que les ha costado la vida a muchos periodistas, reporteros, que tienen sus fuentes dentro de las diferentes fuerzas policiacas…y la delincuencia, así que cada quien asuma el riesgo, la vida…o la nota exclusiva, al final quedas mal con alguien.

Y ya sobre la carretera, “poncha llantas” varios camiones varados por ese problema que cuesta mucho dinero, al igual que molestias para ciudadanos, de hecho, un oficial de la Guardia Nacional informó a productores de la zona, que no salieran con carga de productos a la frontera, hasta que se calmaran las cosas.

Y en SLRC, hubo intento de acribillar a un comandante y familia, tuvo bien a resguardarse, la libró, no así al día siguiente tres policías municipales, fueron emboscados, asesinados, dejan a una corporación y familias desmoralizadas, destrozadas.

El problema de esa zona que va desde Santa Ana hasta San Luis, es añejo, no es imputable a la actual administración, tanto municipal, como estatal, es el trasiego de drogas y hoy ya con mucha fuerza y dinero de por medio, el tráfico de migrantes.

Se hace lo posible, hay detenciones, aseguramiento de drogas, armamentos, delincuentes, desafortunadamente, ante este tipo de hechos que suceden en Caborca hasta SLRC y lo que sucede en Obregón, trascienden más, y son notas nacionales, y la percepción ciudadana de sentirse inseguros ahí sigue, aunque la incidencia del crimen doloso baje.

Lo bueno es que ya viene un cambio de administración federal y esperemos que con la llegada de Claudia Sheinbaum, a la presidencia, Omar García Harfuch, a la Secretaría de Seguridad Nacional, se acabe con esa política de “abrazos, no balazos” que sólo ha servido para empoderar a criminales, ya estamos a punto de llegar a los 200 mil crímenes, el sexenio más violento de la historia, con muchas víctimas colaterales y de candidatos que buscaban un puesto de elección popular.

Acoso en la UGRS

Ante insistente acoso, una empleada de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) interpuso demanda ante instancia correspondiente, ante acoso de un ganadero, que se siente Kevin Costner, de la serie Yellowstone.

Ya hay folio, por razones obvias, omito nombres, detalles, pero sí para que el dirigente de la UGRS, Juan Ochoa, tome nota y despida a este empleado o sería reprimenda al galán ganadero.

Hoy como nunca hay leyes que protegen a las mujeres, que ni con el pétalo de una rosa se les debe tocar y menos sin su consentimiento, y peor, asedio, y amenaza de correrla de su empleo si no ceden a presiones de jefes, muy mal esto, espero que el dirigente Juan Ochoa resuelva esto, al margen de que la autoridad, un juez, haga lo correspondiente con este sujeto.



¿Qué necesidad?

Como bien lo dijo el gobernador Alfonso Durazo, que necesidad de la Tribu Yaqui, de algunos, de tomar la carretera, lo que causa molestia a ciudadanos y sectores productivos, para que la autoridad les resuelva problemas, que, por cierto, siempre tienen que ver con dinero.

Y como dije en anterior colaboración, no tienen llenadera, les hicieron un Plan de Justicia, multimillonario, pero no, quieren más, hasta el negocio de desmontes lo quieren, que pago de servidumbre, ya de por sí, les dan comida, nomás falta que pidan a la carta.

Cuando quieran vengo les dijo el gobernador, y este próximo martes, un grupo de miembros de la Tribu, sobre todo, Loma de Guamúchil, estarán en la capital, a una mesa de trabajo convocada por el gobernador Durazo, para dar seguimiento a sus demandas.

Lo que tiene que hacer el delegado de Gobernación, Máximo Moscoso, es poner en orden a los funcionarios del INPI, Adelfo y Aguilar, son parte medular de este problema, reparten dinero, camionetas, dan instrucciones y son los que tienen dividida a buena parte de la etnia.

Y el otro problema, es el rentismo de tierras y todo lo que se les da en insumos y maquinaria, la Tribu lo vende, las tierras que compró Sedatu, la mayoría son ranchos, cuyos propietarios no se salieron, hicieron el negocio de su vida, porque los Yaquis les dijeron, no se salgan…se los rentamos y así fue.

La costumbre de los Yaquis, de estirar la mano y vivir de la dádiva de los tres niveles de gobierno, es añeja, y nunca se les quitará, y es algo que siempre tendrán que lidiar los gobiernos, de por vida.

Por lo pronto, Yaquis se retiran, pero amagan con quedarse en el Danzante, o sea, si se les pega la gana lo harán de nuevo, eso no es justo y no se vale, por lo pronto, y mientras, mano izquierda del gobernador establecer mesas de diálogo, y a esperar la transición de gobierno, porque para mucho de lo que quieren, depende de recursos federales, por lo pronto, el alcalde, Javier Lamarque señaló el inicio de una obra hidráulica…para que se calmen.

Mariscal…de vuelta



Un cuestionado exdirector de Itesca y exalcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, con malos resultados, opacidad, y corrupción en ambos puestos, de vuelta al ruedo, ahora como rector de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, a ver si no la deja “quebrada”… ¿Más?, un baldazo de agua fría y con estos calores, en Palacio Municipal, este nombramiento se rumoraba nomás, pero pues se hizo realidad, veremos cómo le va a la institución con la llegada de este polémico exfuncionario.

Trump ¿Y el nearshoring?

Todavía no toma posesión el virtual ganador de la elección presidencial de noviembre, el republicano expresidente, y ya mandó señales de cómo será la relación con México en cuanto a migrantes, drogas y economía.

Lo de las drogas y migrantes, es tema electoral, como siempre, y es del agrado del ciudadano estadounidense, y anuncio de deportaciones masivas, nomás imagínense, cálculos de analistas, más de 11 millones de indocumentados, en situación irregular, verlos, parte de estos, de vuelta por frontera mexicana, que problema Sonora, incluido.

Señaló Trump que China y México se han “robado” más de 60 por ciento de empleos de norteamericanos, sobre todo en la industria de manufactura de automóviles.

“No voy a permitir más plantas en México”, así, y quien lo haga, le impondré alta tasa de arancel para que no los puedan vender, ya sabrán la reacción de los CEO en Detroit, Michigan, de las diferentes plantas y marcas de automóviles, una entidad importante para la elección y que le dio el triunfo en el 2016, por primera vez a un republicano, y ese fue Donald Trump.

Un discurso de que viene una política proteccionista para EU, para recuperar miles de empleos y que puede afectar la relocalización de empresas, el nearshoring una de las anclas del gobierno de Alfonso Durazo.

Por lo pronto, si gana Trump, a México no llegarán plantas automotrices, ni para autos eléctricos, deberán construirse en EU, la popularidad del expresidente por las nubes, después del intento de asesinarlo, mientras, Joe Biden, el presidente en caída libre, y está en que si se retira o no, y está poniendo en riesgo la pérdida de ambas cámaras, Senado y Representantes.

De ser así, ojo con la iniciativa que tienen, de declarar a los cárteles como “terroristas” lo que permitiría actuar a fuerzas estadounidenses, en países, México incluido, contra los jefes de bandas, y no es necesario que vengan marines, con aplastar un botón lanzarían drones, como en las películas, para destruirlos, como dijo uno de los expositores de la convención “eliminarlos de la faz de la tierra”.

Vaya que se vienen cambios en la relación con México, si llega Trump, otro problema para la presidenta Claudia Sheinbaum, aparte de los problemas que recibirá, uno aparte de otros, el déficit fiscal se está gastando más de lo que entra, reconocido por el vicegobernador del Banxico, Jonathan Heath, que mínimo tres años continuará, para que se den una idea, ante el incremento de deuda, el pago de intereses de este año será de ¡1 billón!.

¿De dónde saldrá el dinero? no hay de otra; más impuestos, recorte al gasto o seguir pidiendo más deuda ¿Difícil, no? y con muchas promesas por cumplir, sobre todo programas sociales, que han sido vitales para los triunfos de Morena, la dispersión de recursos entre la gente necesitada, ellos quieren dinero, y poco les importa la Reforma al Poder Judicial o desaparición de organismos autónomos, sino solución a sus problemas económicos, vía programas sociales.

580 boletas

De acuerdo al exministro de la SCJN, José Ramón Cossío, son 580 boletas las que recibirá cada ciudadano, si hay elección, voto popular, para elegir a ministros, jueces, lo que está empecinado AMLO, cuando esto debe de ir por partes, reformas, corregir lo que está mal, pero no así, de un manotazo y que llegue gente sin experiencia y lo peor, abogados impulsados por la delincuencia organizada.

Y en cada estado, la misma, cientos de boletas para un tema que no le interesa al “pueblo, bueno y sabio” ¿Cuántas horas le llevará a cada ciudadano entrar a una mampara y votar? está de locos esto.

Si en la pasada elección constitucional 40 millones de mexicanos no salieron a votar, un millón de sonorenses no lo hicieron, la mitad del padrón ¿Ustedes creen que saldrán a votar por jueces y ministros? ¡por favor!.

Por lo pronto, primero el tema de la sobrerreprestación en la Cámara de Diputados, fecha clave el 23 de agosto, Guadalupe Taddei y consejeros INE, repartirán las pluris y se sabrá si hay mayoría calificada o no para Morena y aliados, y se sabrá el futuro de este país y de sus millones de ciudadanos.

Nueva Planta

Anunció el gobernador Alfonso Durazo la llegada de una nueva planta de manufactura a Hermosillo, alrededor de mil 500 nuevos empleos, se están creando naves y parques industriales rumbo a carretera a Kino, se observa mucho dinamismo, señal de un buen trabajo, coordinación y gestión del gobernador y alcalde, Antonio Astiazarán.

Y bien por la entrega de uniformes escolares, en tiempo y forma, 880 mil paquetes, como dice el gobernador se garantiza a una educación digna, de calidad, bien por los niños, buen trabajo de Frolylan Gámez y Rodrigo Flores Hurtado, y pensar que en el sexenio de Padrés se robaban el dinero de este noble programa.

