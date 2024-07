Todos con la salida... ¿Y la llegada?

Comparta este artículo

En relación al vuelo partiendo de, Hermosillo, en un avión, King Air, que abordaron el “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, todos los análisis, conjeturas, aclaraciones, que ya están saliendo a relucir, con la salida del vuelo, y nadie con la llegada.

Si el vuelo salió a las 8 AM, los precitados personajes ya estaban e la capital sonorense, ¿Desde un día Antes? ¿Días antes? ¿Dónde pernoctaron? ¿Casa? ¿Hotel? ¿Desde cuándo estaban en la capital? ¿Con quienes? A donde llegaron seguramente en un vuelo privado al mismo Aeropuerto donde despegaron…¿Y nadie dio cuenta? muchas preguntas, y que deben tener respuesta contundente.

Para entrar en contexto, para despegar del precitado Aeropuerto, terminal enseguida del “Ignacio Pesqueira” en un vuelo a EUA, tienes que presentar VISA y pasaporte mexicano, y me consta, hay agentes de migración y militares, enseguida esta la Comandancia Regional, la base de la SEDENA…¿Y nadie dio cuenta?.

Esto que sucedió es una burla a los servicios de inteligencia del gobierno mexicano, llámese; SEDENA, SEMAR, FGR, por cierto,.

Delegación enfrente del Aeropuerto y la Secretaría de Seguridad Pública.

Pero quien creo de estos titulares quien debe dar una explicación es el Secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, es increíble, una burla, esta omisión , colusión o complicidad, estamos hablando que tenían a tiro de piedra, al Jefe de Jefes del Crimen organizado ¿Y no dieron cuenta?.

Quienes, si hicieron su trabajo, y por meses, fueron las agencias norteamericanas; DEA, FBI, CIA, TESORO, quienes obviamente no iban a informar al gobierno mexicano de las investigaciones y estrategia para capturar a tan importante criminal.

Lo dijo la administradora de la DEA, Ane Gilgram, hace meses, vamos por todos, van a caer, y serán presentados ante la justicia norteamericana, y vaya que con este par de capturas ha iniciado este proceso.

Rosa Iscela…y el Piloto

Tan los agarró fuera de base, y no se la esperaban lo la vieron venir, fue en el gobierno, fue lastimoso, de pena, ver a una buena señora, pero que no le entiende a la Seguridad, dando información de lo que paso, y que se enteraron por una ¡llamada telefónica! de autoridades de EUA.

Y tan es así, que cometió un grave error, que inmiscuyó a un Piloto, Larry Curtis Parker, lo mencionó, por el solo único hecho que fue el dato que le pasaron, y este ciudadano norteamericano, que fue entrevistado por la reportera y columnista, Peniley Ramírez, el va a , Hermosillo, a pescar, cazar, y que ama a, México.

¿Qué paso? Pues que salió solo en su avión monomotor, y unos minutos después, despegó el, King Air, con el par de importantes criminales, fue una irresponsabilidad también de funcionarios del Aeropuerto o quien haya pasado se dato, para confundir, que lo logro, en el tema de; aviones, matriculas, plan de vuelo, y pilotos, y por lo visto, hasta ahora, encubierto, o no quieren dar información del nombre del piloto y dueño del King Air.

Por lo pronto, al señor, Curtis Parker, le han complicado la vida, no creo que en un buen tiempo regrese a, Sonora, y todo por estar y salir en horario previo a un vuelo que fue a la hora, nota nacional e internacional

¿Qué paso?

Creo que a, Zambada, con todo y su experiencia, y de haberla librado por años, fue engañado, por, Guzmán o por el Piloto, si fue este último, ya debe estar en el plan de testigo protegido, si fue, Guzmán, sería por algún beneficio, su hermano está en la cárcel, vayan ustedes a saber, esto sería una traición, que tendrá consecuencias.

Cooperación

El Fiscal del Estado, Gustavo Salas, en comunicado, señaló la disposición a cooperar en la medida de solicitud del gobierno federal, que, por lo pronto, ya tienen videos, de las operaciones de esa mañana, quienes entraron y salieron.

Deben ser investigados, los funcionarios de migración y militares en turno, quienes supuestamente revisaron documentación y ocupantes del vuelo, lista, es parte del protocolo oficial ¿Por qué los dejaron salir? ¿Traían documentación falsa? ¿Por qué no informaron a la superioridad de inmediato? Miedo, complicidad, bueno el “cañonazo”, lo que haya sido, pero fue un grave error, con consecuencias, al tiempo.

¿Qué sigue?

Bueno, pues Zambada, igual que su compadre, que esta en una prisión de alta seguridad en, Colorado, de por vida, sabe que le espera lo mismo, y que todo el dinero del mundo que tiene, ya no vale nada, y tendrá que cooperar con las agencias norteamericanas.

¿Qué les interesa a EUA? desmantelar toda su estructura, van por confiscar todos sus activos, pretenden confiscarle alrededor de 14 mil millones de dólares, de los que, México, no vera un cinco.

Narcopolíticos

Y otra información que querrán en la DEA y FBI, que, Zambada, suelte los nombres de los políticos, de todos los colores, a quienes a través de su vida criminal, financio campañas políticas, al igual que empresarios con quienes lavo dinero etc.

Esto seguramente pondrá nerviosos no pocos, porque toda esa información, que recabarán, será procesada, entrara a un sistema, y cualquier político mexicano o empresario, que vaya en esa lista, será detenido cuando salga de viaje al extranjero…o si la siguiente administración de, Claudia Sheibaum, coopera, para consolidar su mandato, y capturen y entreguen a quienes EUA, les pida, y ya sabrán si llega, Donald Trump.

Hay elecciones en noviembre, gane, Trump o Kamala Harris, con este par de captura, tienen con que someter, a sus intereses, a la próxima administración federal, creo que la política de “abrazos, no balazos” está a punto de concluir, saliendo AMLO.

Consecuencias

La otra consecuencia de la captura del líder del Cartel de Sinaloa, con presencia por cierto y operaciones e mas de 70 países, es la recomposición, quien retomara la cabeza de la serpiente, porque por lo pronto, familiares en huida, a resguardo, lo que aprovecharán otras organizaciones criminales, que irán por territorios, plazas, en todas las regiones del país, incluyendo, Sonora.

Creo se vienen tiempos difíciles, y con un gobierno federal en transición, va a correr sangre y plomo, así que autoridades de los 3 niveles de gobierno, en todas las entidades del país, a reforzar sus puntos críticos, no hay de otra.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58