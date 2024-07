Escición en el PRI... MFB, independiente... Siri... AMLO y Sheinbaum... Durazo

Comparta este artículo

El pasado 2 de junio, PRI y PAN recibieron una dura lección por parte de Morena, los arrasaron y como la derrotas son huérfanas, ha iniciado etapa de escisión, de una fuerte división, por la actitud de los dirigentes Marko Cortés y Alejandro Moreno, con la cual ya inició la rebelión de militantes de ambos partidos, y la fuga de más militantes si ambos dirigentes pretenden imponer sus condiciones.

El caso más patético es el de ‘Alito’, como nunca el PRI ha perdido posiciones bajo la dirigencia del campechano, quien eso sí, se la lleva repartiendo posiciones para su grupo, elección tras elección y ahí están los resultados, pero ellos asegurando sus ‘pluris’ y en el PAN lo mismo.

Una asamblea al modo, sin avisar, violando estatutos, sin mesas de trabajo, solo lo medular, 'Alito', se quiere quedar ¡8 años¡ más, lo que esto va a significar que el PRI empiece a perder registros estatales en la próxima elección, el PRD ya lo perdió a nivel nacional y para allá va el PRI.

Ya levantaron voces, Manlio Fabio Beltrones, senador electo por Sonora, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, entre otros connotados priistas, quienes dicen ya basta, no a las pretensiones de ‘Alito’, de hecho, Manlio no asistió a la asamblea, y partir de septiembre, su desempeño será como un senador independiente, quien hubiera pensando esto, pero, así las cosas, de todos modos, el sonorense tiene un peso específico, trayectoria, respetado y hará valer su capacidad y oficio en el Senado.

Hubo una reunión del PRI-Sonora, previa, y ahí tanto Beltrones como los priistas fijaron posiciones, incluso la salida ya oficial de la CTM, que no aporta nada, y se mueve bajo los intereses de Javier Villarreal, incluso la CNOP, ni CNC, aportan nada, el PRI se debe reinventar y convertirse en un partido de ciudadanos y dar paso a nuevas generaciones o una mezcla

El pasado 2 de junio, les pasaron por encima, sólo dos triunfos, el de Toño Astiazarán en Hermosillo y el influencer ‘Watsapaka’ en SLRC, quien ganó la diputación local, pero por razones políticas, no porque sea un fenómeno el muchacho.

Y ahí viene una nueva reforma electoral, menos diputados, senadores, no a la reelección, va a desparecer el INE, el gobierno en control de las elecciones, y ejerciendo el poder total, a menos que el 23 de agosto, el INE, diga no a la sobrerrepresentación que quiere hacer Morena y aliados, en la repartición de pluris, que, si se confirma, tendrían 370 diputados.

Si el INE aplica la Ley, Morena no tendría mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en el Senado no la tienen, pero con dos o tres senadores que convenzan, va para adelante el Plan C y sin moverle una coma.

Ojo, ya doblaron al juez que ordenó que se nombraran magistrados, en septiembre se califica la elección de Claudia Sheinbaum, sólo hay cinco magistrados, y se necesitan por Ley 6, ¿Lectura? AMLO, su mano, quiere que pase su Plan C, sin moverle una coma; Sheinbaum va por un gradualismo, viene un tremendo jaloneo en septiembre en las Cámaras.

Si se sale con la suya el presidente, tendremos el año que entra, 11 ministros de la SCJN como Lenia Batres, y más de mil 600 juzgadores federales, muchos sin experiencia y la posible injerencia de la delincuencia en impulsar abogados, ya sabrán lo que nos espera en impartición de justicia, y los cambios constitucionales, que nos van a cambiar la vida a todos.

Ocho regidores

Serán ocho regidores que tendrá la oposición en el Cabildo de Cajeme, ante la pasada por encima que les dieron el 2 de junio, ya se barajan nombres, habrá que ver lo de la paridad, esa misma que le afectó al dirigente del PRD, Joel Ramírez y no pudo llegar al congreso como diputado pluri.

Amarrados ya los candidatos perdedores, tal es el caso de Luis Armando Alcalá, Adriana Torres, Lourdes Félix, tal parece que el empresario Raúl Ayala González, irá bajo las siglas del PRD, suenan Sara Martínez, Mirna López, Martha Luz Parada, Roberto Campos, Elisa Morales, entre otros.

Aquí la cosa es saber, si como oposición, sólo los van a oír o el alcalde Javier Lamarque, les dará ‘juego’ y hará algunas acciones de gobierno que le propongan, lo sabremos a partir de septiembre.

Lo que son las cosas, PRI y PAN, incluso MC, sólo accediendo a regidurías, y diputaciones pluris, y un partido de nueva creación, Partido Sonorense, con triunfos en varias alcaidías, regidores y tendrán un diputado pluri, Raúl González de la Vega, quien fuera un personaje cercano al entonces gobernador, Armando López Nogales, hizo la ‘chica’ Alí Camacho, el dirigente de este nuevo partido, logró salir adelante en su primera elección, lo que no pudieron otros.

Entrelíneas

En la reciente gira por Álamos, en donde el gobernador Alfonso Durazo, entregó una obra de acueducto para resolver un problema añejo de este municipio, mismo tramo que se había quedado a la mitad, al desparecer el Fondo Minero, el gobierno le metió 97 millones y problema resuelto, ahora que ayuden las lluvias en la cuenca.

Por cierto, también inauguró tanque elevado a una comunidad cerca de La Colorada y Tecoripa, con problemas de suministro y un centro hospitalario, para que no se trasladen a Hermosillo, esto también se reflejará en el 2027.

El gobernador abrió la llave, sólo unos segundos, y la cerró, consciente de la problemática, la crisis que hay, que tiene a las presas del Mayo y Yaqui en estado crítico.

Ahí en esa gira, dos mensajes entrelíneas, a pregunta que le hicieron, y fue en relación a la elección de alcaldía por Hermosillo, al avalar el trabajo de la autoridad electoral, reconteo, que avala el triunfo de Antonio Astiazarán, como diciendo, ya acepten.

Pero pues Morena y la excandidata no conceden, y el presidente del TEE, Vladimir Gómez Anduro, salió que con qué harán un “análisis” de 10 días, para evaluar paquetes, ya no es el reconteo ¿Qué se traen? ¿De qué se trata? Ganó por más de 21 mil votos, Toño Astiazarán y hasta recuperó como 350 en el reconteo.

En fin, las cosas no cambiarán, mal por parte de Gómez Anduro y peor, Dolores del Río.

Ahora tendrá tres estigmas; ‘Señora Tandeos’, la peor secretaria de Seguridad Pública y su falta de voluntad democrática, de no aceptar que la votación le fue adversa y ganó, en reelección, un alcalde que ha hecho un buen trabajo y lo seguirá haciendo a partir de septiembre hasta el 2027, y a ver que le depara el futuro, para ese año viene elección para gubernatura por tres años.

El otro mensaje entrelíneas que mandó y por segunda vez en la región del Mayo, fue para la titular de Sedeson, Wendy Briseño, mucha frialdad hacia ella, y es por razones políticas, ella bien lo sabe.

Y a propósito de mensajes y cambios en el gabinete, la que anda tocando puertas en México, es Célida López, es un hecho que en la actual administración estatal, ya no tiene cabida y por razones más que obvias, cuestiones, aparte de capacidad, de lealtad y traiciones, esas no se perdonan en política.



'Siri' Salido

Pues una vez más, la disipada vida de el excampeón de boxeo y exdiputado por cierto, quien no aportó nada, como otros, tuvo consecuencias fatales, al conducir en estado de ebriedad y fue a meterse a una casa, en donde desafortunadamente perdió la vida el padre de familia, dejando heridos a sus integrantes.

Impactantes escenas que circularon en redes, de cómo quedó la casa, la camioneta que conducía, por cierto, lo reportan delicado, si la libró es porque salieron las bolsas de protección, al impacto, a muy alta velocidad, la casa destruida, no sé cómo la libró la familia.

Saliendo de esta, para el ‘Siri’ todo el peso de la ley por parte de la FGJE, el tipo merece la cárcel, reparación de todos los daños y la manutención de esa familia, que sirva de algo el dinero que ganó en el boxeo, que pague las consecuencias de la vida que lleva, que no es un ejemplo para futuros deportistas.

Hay muchos exdeportistas, que han llevado una vida ejemplar al retirase, este caso, como otros, Salido no, y a pagar por lo que hizo, destrozó la vida de una familia.

Gratitud

Bien por lo hecho por un grupo de empresarios de Obregón, de adquirir un predio de 11 hectáreas, para construir un parque, que será administrado por una AC, para uso y disfrute de la población, que hoy sólo tienen a la Laguna de Náinari como lugar de esparcimiento.

Que tendrá de todo, hasta una ‘concha acústica’ para eventos musicales, andadores, pistas, juegos, lagos (que haya agua nomás) entre otros servicios para que lo disfruten las familias cajemenses, y a precios accesibles.

Bien por los empresarios, Leonel Gutiérrez Mendívil, dirigente empresarial, informó sobre el proyecto y que bueno que la sociedad contribuya a tener una mejor comunidad, bien por estos empresarios, por ‘Jalo por Obregón AC’, otra asociación que coadyuva, pero también un llamado al gobierno municipal, a que haga su parte, para eso la ciudadanía paga impuestos.



Elías vs ‘El Sultán’

Difícil situación financiera del Ayuntamiento de Navojoa, producto del contubernio de la exalcaldesa, Rosario Borbón, y el líder sindical, Ramón García, a quien le gusta que le apoden el ‘El Sultán’, que le queda, por la vida de lujos que se da a costa del erario, devenga más de 170 mil pesos mensuales y tiene metida a la familia, a su grupo, con prestaciones fuera de ley.

Borbón y García, basificaron a más de 200, al término de su administración, el extinto alcalde ‘Mayito’ Martínez, no le quiso entrar al tema. Elías Retes sí, se fue a tribunales, y para atrás los filders, por eso las manifestaciones y bloqueos.

No quiere, García, perder privilegios, que están costando mucho en un municipios con serios problemas en infraestructura y el recurso se va en gastos de operación, una nómina muy alta, carga muy pesada, esperemos el alcalde se sostenga y jueces le den la razón.



Vícam, Plan de Justicia

Nuevamente, hoy domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en Vícam, en lo que creó será la última visita, para supervisar los trabajos del Plan de Justicia Yaqui.

Un plan, que como siempre lo he comentado, lo veo bajo dos aristas; bien por llevar escuelas, agua potable, calles, hospitales y demás servicios, a los pueblos Yaquis, ningún presidente lo había hecho, es un acto de justicia a los pueblos originarios, al igual que para los Seris, en la visita que hicieron en el Desemboque, Punta Chueca, para entregar obras, agua potable sobre todo.

El otro tema, el famoso Distrito 018, y el plan de abrir al cultivo más de ¡60 mil! hectáreas, lo que es imposible, no alcanzan dos “popotes” para sacarle agua a un Presa, el ‘Oviachi’ que ahorita anda en un nivel de 11 por ciento, unos 300 millones de metros cúbicos, que garantiza, consumo humano, pero no siembra.

Se hizo un acueducto, canales etc.… pero no hay agua, aunado a que las tierras que Sedatu, y los del INPI, Aguilar y Adelfo, adquirieron ranchos, cuyos vendedores hicieron el negocio de su vida, porque los Yaquis, les dijeron, no se salgan, se los rentamos, al igual pues, que las más de 22 mil hectáreas que tienen rentadas, y por años, al sector privado y social, pero esto no le informan al presidente, y pues que se entere la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

NI siquiera hay tierras niveladas, y aparte, todos los insumos que les dio en su anterior visita, AMLO, junto con el titular de Sader, Víctor Villalobos; semilla, tractores, un dron etc.…todo fue vendido, adquirido por particulares, o sea, no le hicieron caso a Villalobos, que enterado de lo que hacen, al hacer uso de la voz, en esa visita los conminó a que no lo hicieran.

No quiere entender, no entendió AMLO, la idiosincrasia de la Tribu Yaqui, están peleados con el tractor y la pala, a ellos, la dádiva, a eso los acostumbraron los gobiernos, y eso no cambiará, por más reuniones que tengan en ramadas y wakabakes.

La solución es aplicar la Ley de Desarrollo Rural, algo que no hicieron, que productores del país, esperan que cambie la política agropecuaria con Claudia Sheinbaum, que mandó una buena señal, al nombrar al empresario, Julio Berdegué, como futuro titular de Sader, está de por medio la producción de granos y alimentos para los mexicanos y la industria.

Por lo pronto, productores de trigo, siguen en espera de apoyos que se les deben, pero no hay voluntad política de AMLO, por lo visto, sólo apoyo para campesinos, para efectos de control político, y así no se puede.

Peñasco…planta solar

Visita el pasado viernes de los presidentes, junto con el gobernador Alfonso Durazo, a la Planta Fotovoltaica de Puerto Peñasco, dos mil hectáreas de celdas solares, importante obra dentro del plan de energías limpias, renovables y ancla del Plan Sonora, junto con la modernización del Puerto de Guaymas, para llegada de inversiones y aprovechar las ventajas del nerashoring con ese mercado potencial que es Estados Unidos.

Prometió, Sheinbaum, darle continuidad, se han invertido muchos millones de dólares y viene la etapa importante, la línea de transmisión, para exportar energía a California, Arizona y los beneficios, la mitad, se supone será para los sonorenses en mas plantas y en los recibos de la CFE, todo el año y no esperar a la tarifa 1F.

Delgado y Rodríguez

Bien por los dos primeros paquetes de anuncios del gabinete de Claudia Sheinbaum, buenos perfiles, para el tercero no hubo buena reacción en dos; Mario Delgado a la SEP y Rosa Isela Rodríguez a Segob, y bien por Omar García Harfuch, en Seguridad, creo y espero se terminen los abrazos a delincuentes.

Delgado, ‘grillo’ involucrado en financiamientos ilegales a campañas, a través del empresario ‘huachicolero’, Sergio Carmona, asesinado en Nuevo León y celular de él entregado a por su hermano a autoridades de Estados Unidos.

Rodríguez, pésimo papel al frente seguridad ¿Y ahora encargada de la política interior?, una imposición de AMLO la ‘niñera’ de sus hijos cuando vivía en Tabasco.

Fuente: Tribuna