Se cae sistema…Alcalde de San Luis…Santa Ana…Decisión PRI

Comparta este artículo

El que se haya caído el sistema informático de la Secretaría de Hacienda del gobierno es una falla delicada, inadmisible, para el responsable del servicio de sistemas y/o el proveedor del software que tengo entendido, cobra suma millonaria al año para dar un buen servicio…y falló.

Ya son varios días que los contribuyentes y ciudadanos, que necesitan de un servicio, no pueden o están limitados, y esto al parecer seguirá unos días más, reconocido por la autoridad, a través de comunicado oficial.

Y la otra consecuencia, es que el propio gobierno deja de percibir ingresos muy importantes para la operación, obvio se recuperarán, pero estas fallas de mantenimiento, de falta de previsión, son inadmisibles y debe estar molesto el gobernador Alfonso Durazo con los funcionarios responsables de esto, no hay excusa que valga.

Infonavit…no hay dinero

Ya son varios casos que me han informado de personas que tienen sus ahorros en Infonavit, del dinero que les descuentan de nómina y se va a una subcuenta y con esto, poder adquirir, completar para una vivienda.

Pues resulta que los traen en vueltas, estamos hablando de que es su dinero, no es préstamo, les piden papeles, los entregan y pues ya les salieron con que esperen…no hay dinero y ahora resulta que el derechohabiente no puede cerrar la operación con el Banco y Notario por esta delicada situación.

Ojo, no hay dinero en Infonavit, ¿Por qué? porque el gobierno, aparte de gastarse todos los fondos que hay, le está entrando a lo que puede, es la realidad, por eso hay problemas también en el IMSS, Issste y cualquier dependencia, se acabaron los fondos, no hay dinero, para dar cuenta del estado de las finanzas que recibirá la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Por lo pronto, sonorenses y de otras entidades que quieran acceder a sus ahorros, para comprar vivienda, no podrán, peo eso sí, se metieron ¡2 billones! de pesos de deuda para este año, para los programas sociales, para las elecciones…y ahora la cruda realidad que se viene para este cierre de año.

Inflación…impuesto caro

La inflación es el impuesto más caro que paga una sociedad, sobre todo la asalariada, los vulnerables, julio rompió récord en Sonora y México, de incremento en el INPCO, más del 5 por ciento y ya van varios meses y reconoce Banxico, vicegobernador, Jonathan Heath, que no cederá, al igual que el déficit.

Déficit, lector, es cuando los egresos superan a los ingresos y a pesar de las recaudaciones récord del SAT, los gastos al alza; programas sociales, obras faraónicas del presidente, irrecuperables su inversión, pagando miles de millones por un aeropuerto que no se construyó y un largo etc… a lo que sumamos la corrupción, ya por ejemplo, salieron relucir más desviaciones en Segalmex y no hay, ni habrá castigo para nadie, sino impunidad, como todos los sexenios y no se acaban a este país.

Por lo pronto, las hortalizas, encabezando la lista de incrementos y en sí, todo, vaya a usted al mercado con mil pesos y a ver cuánto compran, vayan a un restaurante, taquería, hot dogs en familia y verán lo que sale la cuenta, ojo, repito, el salario está siendo pulverizado por la inflación y esto implica problemas…al tiempo.

Zambada y el séptimo año de AMLO

Sigue los dimes y diretes en relación a la captura, entrega o traición de uno de los principales capos de, México, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, por cierto, con salud ya muy deteriorada. Veo y escucho a un presidente AMLO, más preocupado, porque le pasen información, que, de congratularse por la captura, le preocupa más mandar mensaje de que el gobierno no fue.

Y no muy alejado de la realidad, siempre ha dicho, que los criminales, tienen derechos humanos, que no va por su detención, que él prefirió atacar las causas, pues no sirvió, siguen habiendo millones de pobres, regalando dinero, y no invirtiendo, para generar riqueza y empleo, no sea la solución, el dinero no es infinito y tarde que temprano no podrán cumplir promesas, la “economía humanista” de la dádiva, nos llevará a más pobreza con los años, veamos el espejo de Venezuela, con todo y su riqueza petrolera.

Me queda claro que la DEA, FBI, Fiscalías de Estados Unidos recibirán por parte de Zambada y Guzmán, al margen de si fue entrega, traición o engaño, la información suficiente para saber que políticos mexicanos y empresarios estaban coludidos con ellos.

Creo, que toda vez que se quite la banda AMLO y que inicie su exilio, su séptimo año, alguien de su círculo cercano, un exfuncionario militar, va a ser detenido por autoridades, nomás se le ocurra salir al extranjero, al igual que exfuncionarios del pasado, como dijo Anne Gilgram, directora de la DEA “van caer todos, los que hicieron daño a ciudadanos de EU” y vaya que son causantes de miles de muertes, tarde que temprano, “peces grandes” van a caer, iguales o de mayor nivel que Genaro García Luna.

San Luis y su alcalde

Otra vez, nota nacional y de nueva cuenta San Luis Río Colorado, su alcalde, Santos González, quien está teniendo un pésimo cierre de su segunda administración, por causa del ‘Síndrome del Ladrillo’, se mareó de poder…y se cayó.

Primero, el caso Beer House, donde murieron 13 personas, graves omisiones de funcionarios municipales y no pasó nada; después se vino el proceso electoral y quiso imponer a su hijo, Alejandro, como alcalde, a pesar de que el todavía diputado Ricardo Lugo ganó la encuesta.

González rompió una regla escrita del sistema, se brincó la Plaza Zaragoza y se fue a México a negociar y logro imponer al director de Agua y para él, la candidatura para la diputación local…y ¡perdió! el único de Morena que le pasó esto, lo hicieron morder el polvo contra un influencer ‘Watsapaka’ que compitió bajo las siglas PRI-PAN-PRD.

Luego, siguiente aviso, ante la incidencia de crímenes en el municipio, el crimen uniformado, la Mesa de Seguridad, que encabeza el gobernador Alfonso Durazo, decidió establecer Mando Único y los resultados en 15 días, a la vista, reducción del 58 por ciento de crímenes.

Obvio esto le molestó al alcalde, por aquello de su imagen, así lo dijo, literal, pero la decisión no tendrá reversa, por lo menos, hasta que se vaya.

Y pues esta semana, no pudo estar peor, se confrontó con un periodista, cuando le hizo una pregunta incomoda, ésta en base a información que solicito a través de Transparencia, y pensar que a nivel nacional van a desparecer el INAI, que falta de información y opacidad se viene, sinónimo de corrupción.

Peo bueno, volviendo al caso, el periodista le cuestionó que funcionarios de la administración, incluido el director de Comunicación, tienen portales informativos y están cobrando fuertes sumas, dio las cantidades y ya lleva 5 años de alcalde, a punto de entregar, ¿Cuántos millones fueron sustraídos de manera ilegal? ¿Cuánto recibió de ‘moches’ el edil?.

Aquí, primero, el ataque a la libertad de expresión, el amague al periodista, el ordenar que le quiten el micrófono y más grave, el desvío, el peculado, solapado por el alcalde y el Organismo de Control, que queda demostrado, no son autónomos, son empleados en turno.

Esto de los ‘portales’ que crean, funcionarios, políticos, no es imperativo de SLRC, en Ciudad Obregón, un exfuncionario, en el trienio de Sergio Pablo Mariscal, quien fuera director de la Central Camionera, con su Portal ¿Cuánto facturaría? Y creo que todavía lo tiene y sigue facturando.

No estoy cortando parejo, hay portales serios, con periodistas que han logrado posicionarlos a través de los años y un bien trabajo periodístico, lo cuestionable, la mala práctica que hay, es que hay portales ‘fantasmas’ de políticos, que primero, nadie lo ve o lee y solo sirven para sustraer de manera indebida recursos millonarios ¿Miento?, a ver cuánto cortan con esta mala praxis.

González, como López Portillo “No pago para que me peguen”, que cierre, que compromiso con la libertad de expresión...y que robadero por lo visto.

Santa Ana

Gracias a las benditas redes sociales, ciudadanos que circulan por carretera hacia el norte, dieron a conocer, hasta con papeles en mano, que fueron víctimas de intimidación, extorsión, por parte de policías municipales de Santa Ana.

La autoridad necesita de denuncia para actuar, y gracias a un ciudadano, valiente, interpuso la denuncia y Gustavo Salas, fiscal de la FGJE, ya actuó en consecuencia y mandó a agentes y MP a investigar a los no muy honestos policías de ese municipio, cuya función debe ser proteger a la sociedad, pero no como en otros municipios.

Santa Ana tiene otro problema del que me imagino se aprovechan los policías municipales, es la base, a través de brechas, de la salida de migrantes, ahí, por su posición geográfica, se toma la decisión de irse a San Luis, arriesgándose a pasar por Caborca, Sásabe y toda esa región desértica, muy caliente, con desplazados y no tanto por el sol, sino por los grupos que se pelean la trata y el trasiego o parten a Nogales o Agua Prieta, que está más tranquilo y menos extorsiones.

De hecho, una persona que se dedica a llevar migrantes, de quien ya comenté, me confirmó que sigue en el negocio, a pesar de las golpizas que le han dado criminales y elementos de la Guardia Nacional, quienes extorsionan a los migrantes con 500, mil o mil 500 dólares y así en cada punto o filtro que llegasen a encontrar.

Ya dejo la ruta de Caborca-Sásabe, está muy peligrosa, de día y peor de noche, me dijo… ¿Y dónde los recoges? En el Aeropuerto ‘Ignacio Pesqueira’ ahí frente a las oficinas de la FGR y autoridades del INM, que están en el Aeropuerto, todos los migrantes llegan en los primeros vuelos de la mañana, y salen los automóviles y autos de aplicación, de la tienda de conveniencia que está afuera del Aeropuerto…frente a las narices de la FGR ¿Qué pasa delegado Sergio Méndez? ¿Delegado del INM? También afuera de la Central de Camiones, lleno de africanos y nadie hace nada.

Creo que el establecimiento del Mando Único, sería bueno en este municipio, pero son decisiones que se tienen que tomar en el Marco de la Mesa de Seguridad.

Desaceleración EU…y Sonora

Mucho se habla de la posible desaceleración económica de EU y los efectos que podría tener México y Sonora, de manera particular, como también las elecciones y las Reformas al PJ y desaparición organismo autónomos.

En el plano mundial, pues ya ven lo que pasó en el ‘Black Monday’ (lunes negro) fuerte caída de la bolsa, depreciación del peso, que al parecer se recuperó un poco, pero para darnos una idea, las empresas tecnológicas, en Wall Street, sólo ese lunes, perdieron 585 mil millones de dólares, para dar cuenta el golpe.

Intel, la más importante empresa de componentes, microprocesadores, con pérdidas en los últimos cuatrimestres, anuncia un recorte de 10 mil empleados y eso que trae una fuerte inversión en Phoenix de más de 60 mil millones de USD.

Saco a colación esto, porque en Sonora, algo que obviamente no celebramos, más plantas anunciaron que se van; Edgewell en Ciudad Obregón se va a Aguascalientes y se pierden mil 400 empleos, y Black and Decker en Hermosillo, instalada en el 2022, se devuelve a China, 500 empleos, o sea 2 mil y por ende, familias sin ingresos, claro que duele, afecta y no se puede minimizar, porque pueden venir otras decisiones por aquello de costos, aranceles, caída de ventas.

Y obviamente como comentamos, las elecciones de EU si gana Trump, fue claro, trabajos para los ciudadanos de su país y no permitirá más fabricas automotrices en México, subirá aranceles Elon Musk, ya canceló la planta en Nuevo León y las demás marcas, se pondrán en ‘Stand by’, hasta ver qué pasa y también con las Reformas en México, que se votarán en septiembre.

El gobernador Alfonso Durazo, señaló en base al Inegi, que la industria de manufactura creció el 11.4 en, Sonora, último cuatrimestre en Cajeme, donde estaba la Planta Textil, California, fue comprada por asiáticos e instalarán una planta, con 600 empleos, para iniciar, en algo compensa, de acuerdo a lo anunciado por el alcalde Javier Lamarque.

Los directivos de Sky Bridge, estuvieron en Obregón, para constatar avances de las Naves industriales que construyen rumbo al Aeropuerto, a lo que el Edil se comprometió a acelerar trabajos, tendido eléctrico, calles etc… lo que competa al municipio, obvio y el apoyo del Gobierno del Estrado

Y en Navojoa, firma simbólica de un grupo empresarial, que comprara terrenos, para instalar Mega Parque Industrial en la Región del Mayo, esto lo veo como buena señal, esperemos que así sea y más ante la incertidumbre de que pasará con el sector primario, cuanta área se sembrará el ciclo 2024-2025, no hay agua y hay que voltear a la industria de manufactura a diversificar la economía.

Guaymas

Continúa el boom inmobiliario en San Carlos, estuvo el gobernador Alfonso Durazo para la primera piedra de lo que será la segunda torre del Grupo ELGA que encabeza Norberto Larrínaga; al igual que ya iniciaron los trabajos de la torre que construirá el empresario, Roberto Lemenmeyer, al igual que sigue la construcción de casas y proyectos residenciales.

Hay dinamismo en la construcción, en la industria sin chimeneas, y la construcción de la carretera, Chihuahua-Guaymas va a traer más compradores de vivienda turística, el futuro de San Carlos muy promisorio.

Por cierto, quien es el desarrollador inmobiliario que tiene más de 500 terrenos y no le gusta pagar el predial o quiere fijar el monto, una señal a una exalcaldesa, le daba 5 millones de pesos anuales, para que no tuviera problemas con permisos para seguir construyendo…inadmisible.

PRI

Esta semana se decide en cuanto al agandalle de Alejandro Moreno, quien modificó estatutos, estando un proceso electoral sin terminar, se inscribió para quedarse 4, 8 años más y con ellos prerrogativas, muchos millones de pesos para él y su grupo.

Y ya se verá la reacción de Pedro Joaquín Coldwell, Dulce María Sauri, Beatriz Paredes, Enrique Ochoa, entre otros priistas, a quienes ‘Alito’ quiere expulsar, pero, sobre todo, la reacción de esa ‘cuña’ que tendrá en el Senado, lo verá a diario en la reunión del grupo parlamentario y jamás abandonará el PRI… Manlio Fabio Beltrones.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58F