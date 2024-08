Mesa de seguridad, el ‘crimen uniformado’ en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Creo que este próximo lunes en la reunión de la Mesa de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo se tiene que tocar el tema de Obregón y el serio problema que hay en la policía municipal, seis detenidos en una semana, ya tres imputados, para dar cuenta del grado que está el ‘crimen uniformado’ como bien lo señaló el mandatario cuando fue secretario de Seguridad.

Si en, San Luis Río Colorado, funcionó el Mando Único, pues algo se tiene que hacer en Cajeme, son demasiados los policías que no han pasado exámenes de Control de Confianza, vean de qué lado están, totalmente coludidos la mayoría y un alcalde Javier Lamarque que no lo acepta, tiene otros datos, culpa a medios y ahí está la realidad.

Policías en activo o no, extorsionando, privando de la libertad a ciudadanos y el colmo, es que la mamá de dos de ellos encabeza comisiones que tienen que ver con seguridad y policías, y el crimen...!en su casa!.

Es para que inmediatamente sea separada del cargo de regidora, es imposible que no supiera en que paso andaban sus hijos, encubriéndolos y ahora hasta protegida por el alcalde, increíble, inadmisible y todavía el edil, aduciendo la presunción de inocencia.

Ya fueron imputados, comprobada su culpabilidad, dicho oficialmente por el fiscal Gustavo Salas, pero al alcalde le importa, al igual que el de San Luis, la imagen personal y de sus respectivos gobiernos, que han sido un fracaso en seguridad, y en el caso del municipio fronterizo, tuvo que intervenir el Estado.

¿Qué hacer con Cajeme? la situación exige un golpe de timón, como, San Luis, pero pues el alcalde se siente muy fortalecido, políticamente hablando, con mucha ascendencia en Morena y hasta cree que tiene méritos para el 2027, y mientras, la sociedad seguirá con esa percepción de inseguridad, por el crimen organizado y el uniformado, en total indefensión los cajemenses.

Y sin dinero

Está por terminar el trienio de Lamarque, fue reelegido y los problemas de infraestructura siguen, y lo peor, sin dinero, Oomapasc con más de 300 millones de déficit, deudas a proveedores, por más de 500 millones, una cartera de más de mil millones, la gente no paga, y una de las razones, pésimo servicio, drenajes colapsados, pero que tal las empresas ‘fantasma’ que se llevaron carretadas de millones, y la otra razón, la política, como cortar el agua al “pueblo”, que ni con tarifa social paga.

Tanto Obregón, como Navojoa, un serio problema los organismos operadores, están trinados, saqueados, por los políticos y sindicatos, trienio tras trienio, cuento de nunca acabar, problemas muy complejos, al igual que el tema de prediales, ahí está Cajeme, con más de 800 millones, la gente no paga, sólo cuando realiza alguna operación inmobiliaria o si llega un documento, de posible embargo, lo harían, pero no con el “pueblo” que los llevó al poder.

PICO

Las recientes lluvias en Obregón, lástima que no sea “arriba” para que llegue agua al Oviáchic, hizo que volviera a salir lo endeble de la infraestructura de calles, que, por cierto, en algunos cruceros, los autos vuelan, poniendo en riesgo los automóviles, dice Lamarque que los arreglarán, a ver.

Saco a colación esto, por el problema que hay en el parque industrial, el PICO; donde están asentadas empresas y sus calles parece que están en Siria o Afganistán, totalmente destrozadas, no sé como aguantan los empresarios, empleados, hasta traileros, estar transitando por ahí, estar aguantando esta situación.

ES deber del gobierno municipal arreglar esas calles, ya los empresarios, en el pasado, pusieron su parte, han coadyuvado y el municipio no, y así es imposible que lleguen empresas, inversiones.

Menos mal que esta semana el gobernador Alfonso Durazo anunció estímulos fiscales a una empresa China, que a su vez se comprometió a incrementar la planta laboral en alrededor de 600 nuevos empleos.

Se tiene que aplicar Lamarque, porque si no se establece el programa agrícola 2024-2025, la presa sólo tiene 396 millones de metros cúbicos y se necesitan 2 mil 200 millones, y ya estamos en la segunda quincena de agosto, el tiempo se agota y difícilmente se cubrirá.

Así, si no hay trabajo en el sector primario, que es una situación grave, delicada, que tendrán que ir viendo los tres niveles de gobierno, pues será por el lado de que lleguen empresas asiáticas o nacionales y ponerles “charola de plata” porque viene un año muy difícil para Cajeme, algunos miles de millones dejarán de circular en la economía, incierto el panorama de siembra de Trigo y Maíz….y el municipio, sin dinero, no hay eficiencia en el cobro y ya están las consecuencias, más la inseguridad….la tormenta perfecta.

Conectividad

Ciudad Obregón, desde hace años tiene un grave problema con el transporte urbano, son unos cacharros, sexenios van y vienen, usuarios pagando los platos rotos, concesionarios, con recursos, no le meten y esperan, como siempre, que el gobierno en turno resuelva el problema… a todo dar, como con los yaquis, estirar la mano.

Bueno, pues uno de los proyectos que presentó el gobernador Alfonso Durazo, al próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, es el de mejorar la conectividad de Obregón y Hermosillo, a través de BRT (Bus Rapid Transit) como metro buses, que implica una inversión de casi tres mil millones de pesos.

Así que obligadamente en este próximo trienio de Javier Lamarque, se tienen que arreglar drenajes colapsados, reposición de tuberías, arreglo de calles, para que se pueda establecer bien este programa, proyecto.

En la capital, se están pavimentando calles, no hay semana que no se inicie o se termine arreglo, el centro de la ciudad, se están arreglando las principales rúas, donde hay mas circulación, junto con el Mercado Municipal, hay un buen trabajo coordinado del gobernador Durazo y el alcalde Antonio Astiazarán, obviamente anticipando, que por esas avenidas pasará el Bus Rapid, los Metro buses, como en las grandes capitales, de hecho, Toño anuncio dos nuevos libramientos, ante el crecimiento de la ciudad y de su parque vehicular.

¿Qué está haciendo Lamarque? pues hasta ahorita, nada ¿Con qué dinero? en Hermosillo se instalaron paneles solares, para la principal línea de conducción de agua, el ahorro será de 30 millones anuales, mismo que se irán para reponer tuberías, drenajes, calles, visión de futuro y eficiencia en el cobro de servicios, con estímulos para que la gente, el ciudadano, que está viendo obras, pague y ahí la lleva Toño Astiazarán, por algo fue reelegido por la ciudadanía.

La carta de ‘El Mayo’

La carta del capturado capo, ‘El Mayo’ Zambada, les vino a descomponer todo al Gobierno de México, al presidente y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha y que se complicó aún más con el asesinato del exrector, Héctor Melesio Cuén, diputado electo por el Partido Sinaloense.

Zambada señala que fue engañado, fue capturado, en lo personal creo que fueron Seals o Marines, quienes no dejaron cabo suelto, los escoltas del capo fueron ultimados, incluyendo el comandante de la policía, encargado de la seguridad, les digo pues, el “crimen uniformado” por todos lados.

También señala Zambada, que Melesio Cuén fue asesinado, con quien se iba a reunir y supuestamente estaría el gobernador, en el día y no en la noche en una gasolinera, versión que se cayó por la propia FGR, los empleados de la gasolinera no oyeron disparos y que hizo caer a la Fiscal de Sinaloa, todo se les cayó y no haya como componer el asunto.

El gobernador Rocha Moya salió con la versión, que ese día, salió a Los Ángeles, en un vuelo privado, avión del empresario Jesús Vizcarra, lo que implica que hay compromisos ¿Por qué no salió en vuelo comercial?.

Y con otra, el propio gobernador de Sinaloa, señaló en entrevista, ahí está registrado, que es un tonto, por no decir “pen…” lo que dijo literalmente, que todos los gobernadores de Sinaloa tienen que pactar con el crimen organizado, y lo digo yo, recalcó, que soy originario de…Badiraguato ¡Pácatelas!.

Obviamente estos casos no estaban en el escenario del presidente, a poco tiempo de que entregue la banda presidencial, le complica su “séptimo año”, porque es obvio, que la información que suelte Zambada, implica a muchos políticos, empresarios, que estarán en la mira de la DEA, CIA, FBI, y tarde que temprano serán capturados.

Ya en su desesperación, porque Estados Unidos no le informa al gobierno mexicano de sus acciones, ni lo hará, pues AMLO le ordenó al fiscal Alejandro Gertz, que declarara traidor a la patria a un criminal, que entregó a otro criminal, increíble, de no creerse, es el colmo, que cierre de sexenio.

Presidenta Electa

Ya hay Presidenta Electa, Claudia Sheibaum, quien en su discurso después de entrega de constancia, ratificó, que la Reforma al Poder Judicial va, porque es un mandato del “pueblo”, y deberán ser votados, el año que entra, y también está a favor de la sobrerrepresentación.

Así que la semana que entra, clave, el 23 el INE decide el reparto de pluris y de ahí, seguramente al Tribunal Electoral, para saber qué es lo que nos depara como país, en lo personal, creo, sí hay sobrerrepresentación en la cámara y si el año que entra se pierde la autonomía de la SCJN y la Judicatura Federal, será un duro golpe a la democracia y a la república, estamos en los albores de un gobierno y partido hegemónico.

Con una Presidenta muy poderosa, más que AMLO y podrá hacer lo que quiera, de hecho vienen cambios constitucionales, que nos cambiarán la vida a todos, por lo pronto, trabajadores del PJ y jueces, anuncian paros para esta semana por venir, nomás imaginen lo que significará esto, veremos que hacen los ministros de la SCJN, consejeros del INE y magistrados del Tepjf, el futuro de México en sus manos.

‘Alito’

Creo esta semana por venir, el INE tiene que decidir si da validez a los cambios de estatutos que hizo el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, para perpetuarse hasta por ocho años al frente del exinvencible tricolor, violando la ley, porque no se pueden hacer cambios en un proceso electoral.

Esto le valió reacciones de exdirigentes, exgobernadores: Dulce María Sauri, Beatriz Paredes, Pedro Joaquín Coldwell, Enrique Ochoa, entre otros, pero ‘Alito’ enfocó sus baterías contra el próximo senador, Manlio Fabio Beltrones, un político, un hombre de estado, un negociador, muy respetado por actores de diferentes partidos y que se verá cuando tome posesión.

No le gusto a Moreno Cárdenas las críticas, con sustento legal de Beltrones y anunció que lo separa de la bancada, decisión arbitraria, pero pues no quiere el dirigente y futuro senador, que un político, con la altura de MFB, le haga sombra, que falta de generosidad, ante los tiempos por venir se necesita de legisladores y políticos como Manlio.

Pero en fin, como lo dijo el sonorense, no voy a estar donde no quieren que esté, como legislador, no necesita de Moreno y su grupo, por cierto, el coordinador de senadores del PRI será Manuel Añorve, un tipo que le debe toda su carrera política a quien lo apoyó…Manlio Fabio Beltrones, la traición y deslealtad, y no es el primero que hace esto, es otro ejemplo de lo que son los intereses y no las convicciones en política.

Notarios y el Cártel Inmobiliario

Esta semana, un canadiense, junto a su abogado, dio a conocer la lucha que lleva por recuperar sus propiedades, valuadas en alrededor de 50 millones de pesos, que le arrebato una exfuncionaria del gobierno de Guillermo Padrés, con quien contrajo matrimonio, a los meses se divorció, no sin antes, despojarlo en contubernio con notarios de Hermosillo y Guaymas, una juez, de sus bienes.

Los notarios señalados por el canadiense y su abogado son Miguel Ángel Corral, Jesús Ernesto Muñoz Quintal, Alfredo Ortega, Miguel Ángel Salas y la juez, María Liñán del Carmen Peña.

El caso ya está en la FAS, en conocimiento del fiscal Rogelio López, el gobernador Alfonso Durazo, ha cuestionado mucho el proceder de notarios y la discrecionalidad con la que se entregaban patentes y que se acabaría eso, de hecho, ya quitaron dos y uno está en la cárcel, así que a ver qué pasa con este caso, que también debe atender e investigar la Dirección de Notarías.

