Viernes negro; en riesgo la república y democracia

El pasado viernes negro, porque se ha puesto en riesgo a la República, la democracia, el INE entregado totalmente al oficialismo, les otorgó sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados y los legisladores en dictamen aprobaron la desaparición de organismo autónomos, la opacidad total, que como bien lo describió en su portada TRIBUNA, un milagro podrá revertir esto y nos encaminaremos como dijo Mario Vargas Losa, a la dictadura perfecta.

¿Qué sigue?

Bueno pues lo que sigue es que esta próxima semana esto que aprobó el INE, pase al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), para validar o dar para atrás esto, sería parte del milagro, veremos la actitud de los magistrados, porque está en riesgo nuestra democracia, instituciones, todo, viviremos bajo la óptica y programa de un gobierno hegemónico, que tiene bien claro hacia donde nos lleva.

Septiembre

Ya en septiembre, la aplanadora de Morena va aprobar el Plan C, que incluye también la Reforma al Poder Judicial, que tiene actualmente a toda la judicatura federal parada, la carrera judicial la han mandado por el caño, si esta Reforma al Poder Judicial pasa, con el argumento que es un “mandato popular”, lo que es una soberana mentira, poco le importa al pueblo esto, sino los programas sociales, que el gobierno los siga manteniendo, tendremos jueces y magistrados de la SCJN, ligados al poder y a lo que quiera la próxima presidenta Claudia Sheibaum, sin ningún contrapeso.

Es una falsedad, como lo son los foros, que habrá reglas claras, que llegarán las personas idóneas etc.… mienten, serán 11 Lenias Batres, los que llegarán a la SCJN, y jueces federales, pues hasta un pasante de derecho, podría llegar, porque para esto habrá también tómbola.

No puede ser, como es posible que futuros jueces y magistrados, anden en campaña, ¿Haciendo ofertas políticas?, cuando su función es aplicar la ley, pero pues no, AMLO así lo dispuso, lo ratificó Sheinbaum, y para allá vamos nomás imaginen las leyes y cambios constitucionales que aprobarían, al igual que jueces, y no muy pocos impulsados por la delincuencia organizada, de terror esto, lo que se viene.

¿Milagro?

Pues al igual que esta semana por venir, que como comentamos, el Tepjf, avalará o echará para atrás lo aprobado por el INE, lo que harán en la Cámara de Diputados en septiembre, aprobar el Plan C, que es un hecho, si no les tumba la sobrerrepresentación el Tribunal, pasará a la Cámara de Senadores, donde Morena no logró la mayoría calificada.

Se quedó a 2, o 3 senadores de lograrla, sería el único contrapeso que queda, que esos votos tienen que salir de la bancada del PRI; PAN y MC, ya veremos quiénes serán los ‘judas’ que se entreguen al oficialismo y no pongan por enfrente la República, democracia, nuestras instituciones, desafortunadamente los intereses y privilegios en política, las presiones pesan.

Están difíciles las cosas, veremos que puede hacer un político como, Manlio Fabio Beltrones, como senador, no lo quiere, ‘Alito’ en las reuniones de la bancada de PRI, por cierto, el sonorense, como decano, será quien tome la protesta a la nueva Mesa Directiva del Senado.

Crisis

Ante el cierre de sexenio que se viene, no hay dinero, se está gastando más de lo que entra, ojo con lo que se viene y suscribo lo dicho por Diego Valadez, exprocurador, decano de la UNAM, un jurisconsulto de primera, de excelencia.

Bien lo señaló Morena, con su sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados hará cambio en la ley y va a vulnerar la autonomía del Banxico y con ello la SHyCP podrá acceder a las reservas internacionales, tomar ‘prestado’ algo que jamás devolvería.

Ya se acabaron los fondos de todo, ya no hayan de donde agarrar dinero y ya le pusieron el ojo a las reservas, que ahorita, como bien lo dijo Valadez, andan en 230 mil millones de dólares, ya sabrán.

Todo esto que está pasando, ha puesto en alerta a inversionistas de Estados Unidos (EU) y Canadá, sus respectivos embajadores ya declararon abiertamente los riesgos del Plan C de AMLO, y que van en contra de las reglas del T-MEC.

Cuidado, antes y después de la votación en septiembre, estará dura la presión para el peso contra el dólar, ese otro contrapeso, que se llama mercados, inversionistas, que no puede controlar el gobierno, van a reaccionar, no van a querer dejar su dinero o invertir en un país donde no haya certeza jurídica, y con un ‘click’ desde sus computadoras, el dinero se va y busca refugio en mercados y países seguros.

También vienen elecciones presidenciales en EU, otro problema, para la nueva Presidenta y más si gana Trump, el principal socio comercial de México tiene sus intereses, sus aliados, nada de que amigos, no permitirán que se ponga en riesgo los intereses y los capitales invertidos en el país, que semanas y días aciagos por venir, que el pueblo ni sabe ni le entiende, solo que la inflación le esta pulverizando el salario.

Participaciones

Las participaciones a las entidades, son irreductibles, pero ante la crisis y déficit, que enfrentara, Claudia Sheinbaum, el presupuesto 2025 será magro, a menos que suban impuestos, pidan más dinero prestado, o recorten gasto público.

Saco a colación esto, porque el gobernador Alfonso Durazo sostuvo reunión con líderes nacionales de Coparmex, CEE, entre otros, donde les explicó el Plan Sonora, y los invita a que inviertan en Sonora, en Guaymas, ofreciendo estímulos, y lo necesario para que vengan con sus capitales, veremos qué pasa.

Por cierto, ante dimes y diretes en la semana, la empresa que construye la Planta de Licuefacción en Puerto Libertad, aclaró en comunicado, que la obra pasara a una segunda etapa, en pocas palabras, que sigue en pie la inversión.

Como ciudadano, no podríamos celebrar que no lleguen 13 mil empleos, entre directos e indirectos, y millones de dólares, que impactarían en la región y potenciarían la entidad.

Pero también, como señalé, hay incertidumbre de inversionistas por el Plan C y Reforma al Poder Judicial, como también la prohibición del Gobierno Federal, de prohibir minas a ‘cielo abierto’ que son las que más hay en Sonora.

ARGONAUT, en La Colorada cerró, creo se vendió o en proceso, y el pueblo se quedó sin trabajo, la minería, uno de los pilares ya de la economía, por los minerales que extrae, gran aportación al PIB e impuestos que recibe el Gobierno Federal, y que se tomen este tipo de decisiones, que de acuerdo a la asociación de mineros, dejarían de invertirse más de 5 mil millones de dólares, fuentes de empleo que se dejarían de generar.

Por cierto, lo de la mina, tajo abierto, en Bacadehuachi, ahí se quedó en proyecto lo del litio, hasta una empresa creo AMLO y puso a un Taddei al frente y sigue sin un cinco de presupuesto, y aparte en litigio, GANFENG demando al gobierno por quitarle la concesión.

Así pues, por un lado, el Gobierno Federal tomando decisiones que impactan negativamente y por otro lado, un Gobierno del Estado que trae un plan, que expone en cuanto foro pueda e invita a que se vengan a invertir, pues hay un contrasentido, esto debe cambiar cuando llegue Claudia Sheinbaum, urge retomar el rumbo del crecimiento, del emprendimiento, la “economía humana” de estar regalando dinero, no va a generar empleo, riqueza, impuestos…y sí más pobreza.

Pluris…cambios

Pues a propósito de diputaciones pluris y asignaciones, y a pocos días de que entre el nuevo congreso y con constancia en mano, pues que procede una impugnación y la Sala de Guadalajara, les tumbó sus diputaciones a Alejandra López Noriega (PAN), Yazmín Gómez (PT) y Raúl González De la Vega (Partido sonorense).

Alejandra López Noriega, señaló que se irá a la Sala Superior, Ciudad de México, que tiene que decidir esta semana por venir, antes del 1 de septiembre, me imagino; Gómez y González De la Vega, harán lo mismo.

Uno de los que interpuso recurso fue Pánfilo López, panista-padrecista, a quien le asignaron la curul del PT que era para Yazmín Gómez, que, por cierto, me tocó entrevistarla y vi una mujer muy preparada.

Alejandra me señaló que esto no se acaba, que se iría a la Sala Superior, y que detrás de esto hay trasfondo político, y quizás no ande errada, ya que subieron en su lugar a José Serrato, hermano de Luis, a quien Marko Cortés lo cobijó después de que la gobernadora de Chihuahua lo corrió de su gobierno, y creo actualmente es representante ante el INE, no dudar que se movió.

¿Por qué cambios de último momento? Pues los que saben de esto, que vicios de origen, porcentajes de votación, que si la paridad de género etc…, que por cierto, serán ahora 17 hombres y 16 mujeres quienes conformarán el congreso que inicia en septiembre.

En fin, por lo pronto les dieron ‘palo’ en Guadalajara, a ver que decide el Tribunal de la Ciudad de México, el que sí es “salado”, Raúl González De la Vega, en el sexenio de Armando López Nogales quiso ser diputado y se la tumbaron, quiso ser procurador con Guillermo Padrés y no se le hizo, y ahora le tumban su pluri por el Partido Sonorense, de nueva creación, y que superó el 3 por ciento, y obtuvo algunos triunfos.

SOCOGOS…acoso

Lamentable lo sucedido en la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), en su subsidiaria, SOCOGOS, incluso tuvieron que intervenir de la Plaza Zaragoza, para proteger a una mujer, víctima de acoso.

A la mujer, ni con el pétalo de una rosa se le puede tocar, por razones obvias, no doy nombres de las personas involucradas, pero sí lamentó que el dirigente, Juan Ochoa, no haya parado esto, si estaba o no enterado, peor si fue lo primero.

Por cierto, que hay un proyecto de cambiar nombre de SOCOGOS por Veterinaria del Bienestar ¿Y esto? ¿Estarán de acuerdo los ganaderos y su Consejo? Yo lo dudo, aguas con esto, no es buena señal.

Guaymas…¿Sabotaje?

Ayer estuvieron de gira por, Guaymas, los presidentes, el constitucional, AMLO y la electa Claudia Sheinbaum, para en compañía del gobernador Alfonso Durazo y alcaldesa Karla Córdova supervisar obras y creo inaugurar la carretera Chihuahua-Guaymas, que hay que reconocer, va a detonar aun más el ‘boom’ inmobiliario de San Carlos.

Lo raro, es que, con las recientes lluvias, se presentaron problemas, sobre todo en la avenida más emblemática, la Serdán, remodelada con concreto hidráulico y no se entendía el porqué de encharcamientos.

Pues resulta que abrieron los registros y en cada uno sacaron sacos de arena, los que ocasionaron taponamiento ¿Quién hizo esto? ¿Por qué? el más afectado es el propio ciudadano y así lo hizo ver en conferencia la propia, alcaldesa ¿Qué intereses detrás de esto? pronto se sabrá, hay una élite militar en el Puerto y seguramente darán con los responsables

Resultados

Pues confirmada la baja de incidencia delitos en San Luis, Río Colorado y Hermosillo, en el municipio fronterizo se estableció Mando Único y en la capital se reforzó la coordinación de los tres niveles de gobierno.

En Santa Ana van a dar de baja a policías y entrarán nuevos, hay problemas de corrupción y es el epicentro del traslado de migrantes rumbo a la frontera, por cierto, y lamentable, inadmisible, en ese municipio y Tubutama, autoridades detuvieron a 8 niños que andaban de… ¡sicarios! ¿Cómo padres de familia permiten esto? no hay argumento que valga ¿A dónde vamos como sociedad? Son también las consecuencias de una política federal muy equivocada “abrazos, no balazos”.

En Ciudad Obregón, policías, hermanos, procesados por la FGJE, por andar de criminales, extorsionando, privando de libertad a personas, y resulta que la madre, regidora, que presidía de Comisión de Justicia y de Seguridad, el colmo ¿No enterada? ¡por favor!, pero pidió licencia, para separarse del cargo, sin goce de sueldo, de baja deben de darla y por ningún motivo debe volver.

Reitero, urge limpia de policías en Obregón, exámenes de control de confianza y manotazo en la Mesa de Seguridad, es lo único que devolverá paz, tranquilidad al ciudadano cajemense, aunque Javier Lamarque tenga otros datos, por cierto, resurgieron los ‘baches’, están por todos lados, drenajes colapsados etc… disfruten lo votado o por no asistir a las urnas.

400 millones

Pues llegamos a fines de septiembre y Presa Oviachic con 400 millones de metros cúbicos, ni a la media va a llegar en un mes, así que serán de 100 mil hectáreas para arriba lo que se dejará de sembrar.

Habrá menos circulante en la economía, previsible el despido de gente en el sector primario, y colapso en el comercio de bienes y servicios, cierre de empresas, despidos, un escenario que para que les digo más, y la gente tiene que comer, por las buenas…o por las malas, saquen conclusiones lo que se viene.

