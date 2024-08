Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La implementación de Mando Único hecha por la Mesa de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo, en SLRC, que tiene serios problemas de trasiego de drogas, tráfico de indocumentados, ha dado resultados y despertó alertas en Cajeme, tiene dos semanas Javier Lamarque señalando en sus conferencias que están bien las cosas, incidencia a la baja, y no baja de dos dígitos los crímenes y la percepción de inseguridad en la ciudadanía.

Y lo peor, la falta de sensibilidad, pasado mes de julio, hasta niños fueron atacados, el último, de tan solo 5 años, con herida de bala en el abdomen y la total falta de empatía de Lamarque con ese niño, familia y demás víctimas colaterales.

¿Por qué la insistencia de que están bien las cosas? bueno, pues es obvio, no quiere que se llegue a tomar la decisión de implementar el Mando único, en Obregón que tiene años padeciendo de este grave problema, el pleito por la plaza de grupos criminales y la infiltración de los mismos en la policía municipal.

El gobernador Durazo cuando estaba al frente de Seguridad, visualizó este problema y lo dijo tal cual, literal “crimen uniformado”, hay que enfrentarlo, se tomó la decisión en SLRC y ahí están los resultados a la vista, aunque se molestó el alcalde Santos González, porque dañaba su “imagen”, no importando lo que piense ciudadanía.

En esta administración de Lamarque, han muerto altos mandos policiacos y hasta una agente se “suicidó” para dar cuenta cómo andan las cosas al interior, comisarios van y vienen y no para esto, con el militar, capitán, Claudio Cruz, no han mejorado las cosas ¿O sí?.. ¡por favor!, y la mayoría de policías no pasan examen de control confianza y ahí siguen, creo, es hora, al igual que en SLRC, se tomen decisiones que beneficien a la ciudadanía cajemense.



Caso Hermosillo

En el caso de Hermosillo, efectivamente y lo reconoció el alcalde, mes de julio fue difícil, se disparó el crimen doloso, de hecho, el mismo gobernador señaló la llegada de par de grupos delincuenciales y obvio, al igual que SLRC, Cajeme, hay pleito por el territorio.

Pero es un mes, mes y medio con el problema, lo de Obregón y SLRC lleva años y se tomó la decisión acertada, de establecer el Mando Único, que repito, dio resultados inmediatos y no dudar, que, en ese corredor, que inicia desde Santa Ana, se haga en varios municipios, en Caborca sería una medida excelente, pregunten a ciudadanos, productores agrícolas y ganaderos, si no lo verían bien…claro que sí.

Bueno, pues para evitar que se “caliente” Hermosillo, están a tiempo, el gobernador Alfonso Durazo, la Mesa de Seguridad, sostuvieron reunión de trabajo con el alcalde Toño Astiazarán y se tomaron decisiones, medidas de incrementar el trabajo conjunto, y pues a esperar resultados.

En lo personal veo muy bien lo que se hizo en SLRC, bien la decisión de reunión urgente del gobernador y alcalde en Hermosillo, y pues creo que hay que voltear hacia el sur, Ciudad Obregón, el problema, repito, viene de años atrás, no cede y tarde que temprano se tiene que tomar una decisión, en Guaymas un militar que suena para titular de Semar puso orden, o sea, sí se puede.

Y por otro lado, se están tomado las medidas preventivas ante la detención de Zambada y Guzmán, es obvio que se vendrá una pelea por territorios, esperemos, caso Sonora, se pueda contener.



La otra Mesa

Por cierto, viendo la Mesa de Seguridad del Gobierno de México, que encabezó el presidente junto a titulares de seguridad, lo vi más preocupado por la detención, al mandar un mensaje de que su gobierno no fue, que fue una “injerencia” de Estados Unidos, y que no sabían, ni sabrán que fue lo que pasó.

Creo, al margen de esto, de donde haya salido el avión, el operativo, que si lo capturaron, o se entregó, lo importante es que el más importante capo mexicano está detenido, y pasará el resto de su vida en la cárcel y el Gobierno de México ¡No se congratula! por esto, el mensaje, entonces, es temor a la información que suelte Zambada, quien como se sabe, en su carrera criminal financió políticos, campañas electorales.

Y esa información la tendrá la DEA, FBI, Departamento del Tesoro y la utilizarán en su momento…al tiempo, y es obvio que empresarios y políticos, están nerviosos por esta importante detención que hicieron autoridades de EU.



Sobrerrepresentación

Entramos a agosto, mes clave, junto con el que sigue, en donde se definirá el presente y futuro del país, de hecho ya inició con la aprobación en la Comisión Permanente, del calendario para aprobación de reformas de AMLO; solo quedará pendiente la electoral, pero de que van, van…y sin moverle una coma y lo de la sobrerrepresentación.

Preocupante, el viernes, aprobaron beca de 7 mil pesos para ‘ninis’, jóvenes de 18 a 29 años, que no estudian, ni trabajan ¿Qué es esto? ¿Esta es la nueva economía humanista? Fomentar la holgazanería y cero emprendimiento, sólo para control político…así empezaron en Venezuela, y vean lo que está pasando.

Así nadie va a querer trabajar ¿Y de donde el dinero? este programa costará miles de millones al año, que se sumará a los demás programas sociales, entonces serán cantidades millonarias. Queda comprobado, que serán los programas sociales el sostén del gobierno, el problema es el déficit, se está gastando más de lo que entra, y ya confirmado por BANXICO; que no bajará próximos 3 años y ahí vienen las promesas que tiene que cumplir Claudia Sheibaum.

El mismo, viernes, un diputado de MORENA, cuando se “discutía” (pleonasmo) lo del proyecto de Trenes, que costará un dineral, por cierto, señalo que MEXICANA y Tren Maya no son proyectos para que tengan utilidades, que sean rentables, son para el beneficio del “pueblo”.

O sea pues, para que chequen el tamaño de estupidez que dijo, ambos proyectos, uno, ya se metió ¡750 mil millones!, el otro, que no vuela, ya se gastó ¡6 mil millones! y quieren, los militares, que les entregaron todo, 20 mil millones para el 2025.

Y en Guerrero Negro, la Saladora, la empresa que produce la sal que se consume en México, AMLO adquirió las acciones de los socios privados, la nacionalizó…hoy ya con pérdidas, a punto de quebrar, de dejar a un pueblo sin trabajo y no habrá de otra, más que subsidiarla, meterle dinero público, de impuestos de quienes sí trabajan y que algunos sectores, ni apoyo reciben.

No es papel del gobierno, hacerle al empresario, nos costó mucho con Luis Echeverría, se ha vuelto a repetir en este sexenio, ahora dando todo construcción y administración, a militares, ya las consecuencias, barriles sin fondo ¿Hasta dónde alcanzará el dinero?, las participaciones a los Estados, municipios, son irreductibles, pero me queda claro, que para el 2025, volverán a bajar y a pedir créditos gobiernos estatales, municipales… al tiempo.

En cuanto a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, que el 23 de agosto, Guadalupe Taddei y consejeros repartirán mucha polémica en cuanto a la misma, e interpretación de la Ley, que si el reparto es por partido o coalición.

Si se confirma el agandalle que hizo el gobierno, sus cálculos, que es función del órgano electoral, el INE, ni las formas cuidan, arrasaron pues, Morena y aliados, tendrían ¡370! diputados, una mayoría aplastante, una presidenta, Claudia Sheinbaum, la más poderosa de Latinoamérica.

Tendría el control de los tres poderes, cuando se haga la Reforma al Poder Judicial, hará lo que quiera y como quiera, se vendrían cambios constitucionales, que vendrán a modificar, vida y patrimonio de mexicanos, en aras de beneficios para el “pueblo”…al tiempo, es más, nos quedan dos meses, si se confirma la aplanadora y mayoría calificada, los únicos contrapesos; la reacción de mercados y el principal socio y vecino, EU y sus intereses.



Crisis

Creo que hay que empezar a preocuparse, entramos a agosto y los volúmenes del sistema Presas Yaqui muy bajos, escuché una entrevista a Humberto Borbón, director administrativo del DDRY, que se está viendo difícil que se establezca el total del programa agrícola y que ahorita están con bombeos.

Fue claro al señalar, se necesitan para estos dos meses, agosto y septiembre, lluvias extraordinarias, para tener una media de qué panorama tendrán, para programar el ciclo 2024-2025. Son 220 mil hectáreas las que se siembran, Valle del Yaqui, analistas señalan, que, si no hay siembra, dejaría de circular en la economía 12 mil millones de pesos y esto conllevaría un efecto de dominó en la economía local; cierre de negocios, desempleo.

Si se establece la mitad, dependiendo de si llueve este par de meses, igual, son 6 mil millones de pesos, y las mismas repercusiones, y con ello la cultura del “no pago”, ni proveedores, ni bancos, avíos, nada y a esto agréguenle el problema social, desempleo, y la gente tiene que comer, por las buenas…o por las malas, y esto implica inseguridad, robos etc.… un escenario grave y preocupante.

Y para acabarla de amolar, no se apoya a productores trigueros, ni en este ciclo, ni pasados, no se aplicó la Ley de Desarrollo, para apoyarlos, solo a los campesinos de 5 a 9 hectáreas, en el programa “Sembrando tu voto” ¡perdón! “Sembrando Vida”, bueno, hasta en Cuba recibieron tractores, semillas y fertilizantes, obviamente, regalados a costillas de impuestos de quienes sí trabajan y producen.

Ante este panorama, ojalá que gestiones del gobernador Alfonso Durazo, dentro del Plan Sonora, lleguen empresas asiáticas o europeas, al sur de la entidad, no se puede seguir dependiendo del sector primario, y esta próxima semana, el mandatario estatal, en California, en lo mismo, gestionando, promoviendo, ahí está Guaymas, la modernización del Puerto, ante la saturación de los Puertos de Los Ángeles y Long Beach, un nicho de oportunidad, veremos.



Medallas

Que satisfacción dieron un par de mexicanos, al obtener medalla de plata y ver por primera vez, las caras de unos chinos, que siempre han dominado clavados en trampolín, preocupados, por el último clavado de los mexicanos, casi perfecto, era para oro, pero un juez no lo vio así.

Osmar Olvera y Juan Celaya dieron tan preciada medalla, producto de su esfuerzo, y sin apoyo de la Conade, que encabezó este sexenio, y de manera deshonesta, desafortunadamente, una sonorense, Ana Guevara, quien, por cierto, por fotos, se la está pasando a gusto en París.

Y justamente, antes de la participación de clavadistas, Guevara había cuestionado la actuación de mexicanos, y respondieron los clavadistas, y también, Mary José Alcalá, la exclavadista y directora del Comité Olímpico Mexicano, con claro mensaje a la sonorense “No se puede destruir, lo que no se ha construido”.

Alejandra Valencia, se traerá una medalla por equipos, desafortunadamente fue eliminada en lo individual, y ayer sábado, el sinaloense Marco Verde aseguró bronce en boxeo y va por la de oro.

Y a ver cómo le va a las jóvenes de nado sincronizado, que ganaron medalla de oro en el mundial de hace un mes, quienes tampoco recibieron apoyo de la Conade, vendían cosas y recibían apoyos privados, y la respuesta de Guevara “Por mí, que vendan calzones”, este es el proceder y actitud de alguien que fue orgullo del deporte sonorense, hoy, soberbia, arrogante, opaca…y corrupta.

