Ganadero Alejandro Morales ¡Asesinado!... A uno en el Senado

Esta semana fue asesinado el ganadero Alejandro Morales, cuyo cuerpo fue encontrado cerca de un arroyo de Querobabi, crimen que conmocionó a la familia, amigos, al sector, que justamente pide y exige que se haga justicia. Alejandro provenía de una familia de prosapia ganadera, muy respetados y hoy ha dejado en la profunda tristeza, desconsuelo, a esposa, hijos, familiares, entre ellos, Alberto, Secretario de la UGRS.

Morales se dedicaba a actividades cinegéticas y obviamente algo pasó y grave, para que criminales le quitaran la vida y se hizo una de dimes y diretes porque un productor y ganadero, excandidato a dirigir la Unión, Daniel Baranzini, fue entrevistado por varios medios y señaló las causas e hizo una imputación a personal militar del puesto de revisión de Querobabi, a donde supuestamente, Alejandro habría interpuesto una queja.

Sus razones, dichos, elementos de prueba, pues son cuestiones que competen a Baranzini, él solo alzó la voz, de algo que está sucediendo, que si trasfondo no, es lo de menos, no hay que perder la perspectiva y fondo, fue asesinado un hombre de bien, los intereses y trasfondos es lo de menos.

Luego vino el desplegado de, Javier ‘Cuate’ Astiazarán, presidente de la asociación local, convocando a una protesta frente a las oficinas de la UGRS, para unir al sector y el reclamo de justicia correspondiente.

La convocatoria fue cancelada posteriormente y que harían un homenaje a Morales, que lo mejor sería que se hiciera justicia, por su familia, amigos, sector, que desde hace tiempo pasa por situación difícil, como resultado de la injerencia de la delincuencia en su actividad.

Hace unas semanas, en columna, adelante situación, tengo amigos y familiares que se dedican a actividades agropecuarias y fui enterado de varios casos, que, por obvias razones, no mencione sus nombres, y claro, hay miedo a denunciar. Señalé que delincuentes están pidiendo que quiten los candados de las puertas de entradas a los ranchos, que no les va a pasar nada, me imagino, sólo quieren libre paso de drogas o migrantes.

Pero eso cambió, empezaron a meterse hasta los cascos, exigían agua y ganado, quizás para comer, vayan ustedes a saber, ya ven lo que pasó en Caborca, unos hermanos, desaparecidos, que creo, por informe que recibí, ya no volverán, para dolor de familiares de ellos, que viven en la incertidumbre.

Por cierto, la actividad pecuaria de Caborca, hacia el norte, se ha reducido, se están retirando de la actividad o intentando llevarse el ganado hacia otra parte, al igual que rancheros de esa área de Querobabi, así la situación.

Así pues, queda en manos de la FGJE, que encabeza Gustavo Salas, resolver este caso, que son vitales los primeros días, después será difícil hallar a los culpables y será otro caso para el archivo.

Y ojo, para el lado de la Costa de Hermosillo, ya productores andan con seguridad privada, el detalle es que no todos pueden y en el caso de ranchos al norte, que están en la ruta, de paso de drogas y migrantes, pues difícil que ganaderos anden con guardias, no pueden vivir en la incertidumbre diaria.

No están pudiendo, productores y ciudadanos, acceder al libre tránsito, sobre todo de Santa Ana, hacia SLRC, acaban de asesinar a un par de octogenarias de Caborca, quienes venían con automóvil placas de Arizona, no se detuvieron ante un retén de delincuentes y sin piedad, fueron ultimadas, ya son varios los casos, que inmiscuyen incluso a turistas, de hecho, se pide cuidado al circular, menos de noche, y no traer automóviles de alta gama, a ese grado las cosas.

Y pensar que en Caborca hay una base de la Guardia Nacional y están desplegados cientos de elementos y esto no cede, ya vieron de nuevo otro ‘culiacanazo’ y ya trascendió que otro de los Guzmán, se acogió al programa de testigos protegidos de la DEA, y va a soltar toda la “sopa” al igual que Zambada, asunto que se les salió de las manos al gobierno y creo tendrá consecuencias, para no pocos, al terminar la actual administración federal.



Desaparecidos

Esta semana fue el día internacional de los desaparecidos, algo en lo que trabajan Colectivos de Madres Buscadoras, y una de sus figuras más representativas lo es Cecilia Flores.

Y pues datos duros en Sonora, se han incrementado las desapariciones, en relación año anterior, con datos del registro nacional, entre enero y julio 401 de casos, un 200 por ciento más que el año pasado, que fueron 136.

Creo el mayor aporte lo da el sur de Cajeme y el Valle, obvio la mayoría tiene que ver con la delincuencia organizada, la autoridad correspondiente no está haciendo bien su trabajo, son los colectivos a quienes deberían asignarles presupuesto.



Devuelven curules

A un día de que tomen protesta, o sea hoy, en el Congreso del Estado, el viernes por la noche, la sala superior revertió una decisión de la Sala de Guadalajara del Tepjf, que había quitado diputaciones pluris a: Alejandra López Noriega, Raúl González De la Vega, Yazmin Gómez y César Salazar.

Así pues, ayer mismo, el IEE, de nuevo a quitar y entregar constancias, quedan en ridículo, al igual que el TEE, a este último de nuevo le enmendaron la plana, en el caso del ciudadano, Heriberto Grijalva, quienes los ciudadanos, pusieron su nombre y ganó, el TEE resolvió a favor, poco después de que el mismo AMLO, tocó el tema en una mañanera y para atrás los filders, y Guadalajara, echó para abajo esto.

Y pensar que, Grijalva, hubiera ganado bien, sin problema, iba por MC, pero, Ernesto De Lucas, lo bajó a días de la elección, y vean lo que sucedió, y para ripley, en e caso de las pluris, correligionarios, impugnando a compañeros de su mismos partidos, para ver quienes se quedaban con esos asientos en el Congreso….y un triunfo también para la Plaza Zaragoza, y si no que le pregunten al todavía Alcalde de SLRC, Santos González, a quien el Tribunal de Guadalajara, también le dio palo, y el influencer ‘Watsapraka’ siglado por; PRI,PAN y PRD, aunque el edil lo considere “espurio” poco importa, en política, la forma es fondo, se brincó las trancas y pagó el precio….con el preciso.

Así que, con este cambio, se quedan “chiflando”; José Serrato, Pánfilo López, Karina Martínez y Camila Soto, y como dice el cronista deportivo “Perro” Bermúdez, parafraseando…la tenían, era suya, y la dejaron ir, más bien, la Sala Superior se las quitó y la dieta, así que a buscar trabajo.



Solaqua

Hace unos meses toque el tema de Solaqua, y no por primera vez, el caso de la Planta de Aguas Residuales de Cajeme, misma que le han sacado más de dos mil millones a graves de trienios, en una grave colusión político-empresarial, en donde los ciudadanos han salido perdiendo, por la pésima calidad del servicio, drenajes colapsados, alta cartera de Oomapasc, empresas fantasmas de cobro y técnicamente, quebrada y saqueada.

Solaquua ya podía estar en manos del Ayuntamiento, pero, Sergio Pablo Mariscal, lo renovó, Javier Lamarque lo quiere cancelar y está en litigio, al igual que el alumbrado público que, si pierde el Ayuntamiento, pues ya sabrán.

Lo que no entiendo, si el alcalde estuvo molesto por esta situación, porque mandan a reserva por ¡5 años! la información, aquí hay una incongruencia, en fin, cosas de la política y de encubrimientos.

Mientras las recientes lluvias complicarán las cosas con el drenaje, con todo y “Robot” que compraron a precio inflado y los baches que van a resurgir, volverá el “Bacheme”, mote con el que tenían al municipio, ya me imagino como está el PICO, una zona de guerra y quieren que lleguen más inversiones ahí.

Inversiones

A propósito de inversiones, se confirma el inicio de trabajos de ampliación del Aeropuerto de Obregón, 500 metros más de pista, remodelación de la terminal, elevadores etc.

Lo veo bien porque ya podrán aterrizar aviones de carga, para llegada y salida de productos, al igual que para octubre, noviembre, nuevos vuelos de Volaris, a Monterrey y Ciudad de México, que iniciarán con promociones, 99 pesos, más impuestos, el boleto.

Inauguró esta semana el gobernador Alfonso Durazo, operaciones de planta coreana, y ahí viene otra, donde estaba California Textil, y pues ante la situación del sector primario, que quizás alcance la media de hectareaje para sembrar, pues la apuesta es que lleguen empresas de manufactura, para generar empleos y como comentamos, se confirma segunda etapa de Pacific Sahuaro, en Puerto Libertad, así lo hizo saber empresa en comunicado, en compra que hizo.

Las remodelaciones de Aeropuertos en el sur, incluye el de Guaymas, que si sumamos la carretera que viene de Chihuahua, potenciara el boom inmobiliario que se viene a San Carlos, y el movimiento con la remodelación de instalaciones portuarias y Planta de Licuefacción, y creo volverán los vuelos nacionales e internacionales, futuro promisorio, bien por el secretario, Roberto Gradillas y gestiones del gobernador Alfonso Durazo, ante tiempos por venir.



Justicia Selectiva

Esta semana, en inicio de clases en Hermosillo, una señora, por imprudencia, atropelló a un niño y salió huyendo, las heridas no ponen en riesgo a la vida del infante, tardará unos 15 días en sanar.

La señora recapacitó y se entregó, fue procesada, vinculada y está en la cárcel, donde seguirá proceso, y mientras, en Obregón, un exdiputado, excampeón de boxeo, más famoso por la vida disipada que lleva, se metió con su camioneta, en estado de ebriedad, a una casa, hasta la recámara y mató al padre de familia, de milagro a nadie más.

Pues este tipo, con influencias o dinero, está llevando el proceso en libertad, y en Phoenix, a gusto, y la familia desecha, y un juez, MP, que permitieron esto, justicia selectiva, lo de siempre.

Que hay corrupción y que hay que cambiar las cosas en el poder judicial, claro que lo hay, y que se necesitan cambiar las cosas, pero no como quieren en Morena y sus aliados.

Saco a colación esto, porque Monreal señalo que del 1 al 4 de septiembre, “analizarán” Reforma Judicial y será votada, que si no tiene cambios y gradualismo, tendremos a pasantes de derecho, abogados sin experiencia, como jueces, Magistrados….o Ministros de la SCJN, como, Lenia Batres, y ahí la perdimos todos, sin contrapesos, no hay democracia, y sigue la dictadura perfecta.



¿Quién será Judas?

Lo que va a votar la aplanadora de Morena y aliados en Cámara de Diputados, pasará al senado para su ratificación, donde no hay mayoría calificada, se quedaron a uno, al “comprar” a los dos senadores del PRD, mismos que en campaña, cuestionaron a los “chapulines”, hipócritas, demagogos, incongruentes, pero así es la clase política, no es la primera vez, ni la última.

Así que la Reforma al PJ, estará en manos del voto de un Senador o Senadora del PRI, PAN, MC, a ver si aguantan la presión y “cañonazo” que ofrecerán por ese voto, este septiembre lo sabremos y el futuro de la nación.



Manlio

En su calidad de decano de senadores, Manlio Fabio Beltrones tomó protesta a los 128 senadores, y ahí están las imágenes y video del momento y la relación que tendrá con sus pares; se le vio con Adán Augusto López, Omar García Harfuch, Francisco Ramírez, entre otros, lo dicho, un político, con capacidad, oficio y respetado por políticos de todos los partidos, en este caso, de senadores, y hará valer su trabajo.

Reitero en entrevista, el compromiso adquirido con los ciudadanos que votaron por él, y también confirmó, en cuanto a la Reforma al Poder Judicial, así como esta, no puede recibir un voto a favor.

Por cierto, pésimo discurso del presidente Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña ante un escenario, plural, decir que llegó el tiempo de los Plebeyos, Plebeyas, el Pueblo etc… ya sabrán como va a manejar las sesiones.

