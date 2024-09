En el mes de la patria, de la independencia…la perdimos

Comparta este artículo

Qué ironía de la vida, en el mes de la patria, de celebrar la Independencia de México, hemos perdido la independencia de un poder, el judicial, que creo, a partir del año que entra, después de la elección por voto popular, sometido al Poder Ejecutivo, fin de la democracia, contrapesos y muy seguramente un nuevo constituyente en aras del ‘pueblo’, veremos qué pasa sólo el tiempo lo dirá.

Y esto empezó antes de las protestas de los trabajadores y lo sucedido en las cámaras, fue el pasado 2 de junio, cuando Morena arrasó en las urnas, una alianza, PRI-PAN-PRD, que no pudo, no convenció, un electorado que no salió a votar, Sonora, por ejemplo, sólo la mitad, por segunda elección consecutiva, la segunda entidad peor en participación, sólo superada por Baja California.

También el proceso durante este sexenio, como AMLO hizo “manita de cochi” a gobernadores del PRI, seguramente con abultados expedientes y entregaron sus gubernaturas a Morena, en fin, todo un proceso, que se fue tejiendo, elecciones de estado, el uso faccioso de las instituciones y que culminó con la aprobación de la Reforma al Poder Judicial.

La cual fue aprobada fast track, por congresos locales, no había que analizarla, era avalarla o no, tal como sucedió, hubo par de jueces que dictaminaron que AMLO no publique en el DOF, pero la respuesta inmediata vino de la senadora Ernestina Godoy, aunado a que el presidente hizo famosa esa frase “no me vengan con que la ley es la ley”

Senado

No tenía Morena mayoría calificada en el Senado, pero era mínima la diferencia, estaba visto que los cooptarían, vía operación, senador Adán Augusto López, inmediatamente brincaron como “chapulines” dos del PRD, partido que perdió el registro.

Luego, uno de MC, Barreras, de los de la “Nueva Política”, en un acto maquiavélico, acordado, dizque metieron a su papá en Campeche a la cárcel, sin procedimiento judicial, ni nada y no asistió…pleito arreglado.

Los Yunes

Pero los que se la volaron y aparte exhibió la miseria y mezquinada del PAN; lo fueron los senadores, padre e hijo, Miguel Ángel YUnes Márquez, senador propietario, y el papá Miguel Ángel Yunes Linares, suplente.

Este último, tomó protesta por la mañana, para recibir y aguantar el golpeteo del senador y dirigente del PAN, Marko Cortés, con una “cola” igual que los Yunes.

Hay que recordar a Cortés, en la elección de Coahuila, pidiendo hasta Notarías en la negociación, a lo que se negó, el Gobernador y hoy Senador, Miguel Riquelme y el actual Gobernador, Manolo Jiménez.

Fue algo patético ver a ambos, tirándose con todo, ambos personajes muy cuestionados, se sabía de procesos judiciales de los, Yunes, y aun así les entregaron Senadurías, y obvio, el gobierno apretó tuercas, y los doblo, y aprobaron la Reforma, que tendrá consecuencias para el país…y para el PAN futura elección, jaque mate de MORENA.

Washington

L que no se esperaban los, Yunes, fue la reacción de, Washington, del gobierno de EUA, les cancelaron las visas, a ambos, y a los hermanos, ya no podrán viajar y disfrutar de sus lujosos departamentos, casas en, Texas, Nueva York, ya documentado esto.

Inmuebles millonarios, producto seguramente de lavado de dinero, del robadero que han hecho en Veracruz, hoy a pagar consecuencias y seguramente no podrán ir a ningún país, algún grueso expediente les tienen, y la Interpol intervendrá.

Esta jugada de Estados Unidos manda una señal para quienes van a salir del gobierno dentro de 15 días y a todo político y empresario que tenga cola que le pisen, Guzmán y Zambada, seguramente están soltando toda la sopa, para conseguir algún beneficio, no pocos serán detenidos próximo sexenio, que hasta a la presidenta Claudia Sheinbaum le servirá.

¿Qué sigue?

Pues a ver si la SCJN, la presidenta, Norma Piña, a excepción de Lenia Batres, Jazmín Esquivel, Loreta Ortiz, puedan entrarle de forma y fondo a la controversia que pondrán los partidos de oposición, aunque al parecer va blindada la ley.

La presidente electa, Sheinbaum señala que en leyes secundarias habrá modificaciones, para dar seguridad, certeza, en fin ya veremos, en una reforma quien se ve más de fondo, revanchismo de AMLO, que está cerrando con más poder, tan es así, que dejará a su hijo, Andy, en la Secretaría General de Morena, para operar y al parecer él es el proyecto 2030, o sea, va transexenal la cosa, y tienen el poder para hacerlo, sin ningún contrapeso.

¿Idoneidad?

Si será el Ejecutivo que mande ternas, al igual que el Legislativo, con mayoría para la selección de ministros, magistrados, jueces, que serán votados el año que entra ¿Cuál idoneidad? serán los que ellos quieran y con el riesgo, que la delincuencia, hoy empoderada en regiones del país, impulse a candidatos, que serán jueces, nomás imagínense que tranquilidad para la ciudadanía, empresas, incluidas extranjeras productores, industriales.

Texas, estado fronterizo, muy rico, acaba de lanzar promoción a través de Secretaría de Economía, que ante el grave riesgo de reforma PJ en México, que se vayan a instalar a esa entidad, ya recibieron en una semana 400 solicitudes de inversionistas extranjeros, obvio les pondrán todas las facilidades, y así lo harán otras entidades de EU… ¡Toma tu Nearshoring!.

Será una locura la elección el año que entra por voto popular, vendrán cientos de nombres, miles, en las boletas, ni Guadalupe Taddei, ni los mismos diputados, saben cómo será el asunto ¿Quién va a ir a votar? ¿Cuántas horas llevará a cada ciudadano cruzar boletas de quienes ni conocen, ni le interesa?.

¿Harán campañas los candidatos? Como si la ley fuera una oferta política ¿Andarán por las calles, casas, plazas? De risa, de locura esto, sólo el año que entra lo sabremos, y las consecuencias, que creo, serán malas para el país, un régimen hegemónico, una nueva constitución… y partidos de oposición, desdibujados, sin nuevos liderazgos y brincando a Morena, un grave riesgo, para cualquier país, que no haya democracia, ni oposición fuerte, eso es lo que está pasando en México y habrá que adaptarse a eso, que duro.

Cártel inmobiliario…San Carlos

El gobernador Alfonso Durazo, en entrevista con Luis Alberto Medina, volvió a poner el dedo en la llaga de lo que sucede con cárteles inmobiliarios, en donde obviamente están coludidos notarios.

Señaló el mandatario un caso particular de San Carlos, en donde un particular se quedó con 300 hectáreas de puro terreno “chuqui” propiedad del gobierno, pero el ingreso no aparece por ningún lado en la Hacienda estatal.

Esta operación fue hecha obviamente en algún sexenio anterior, no dijo el gobernador cual, por razones obvias, ni el “propietario” de esas tierras, porque están negociando con él, que las pague…o devuelva las entradas.

Lo que sí recuerdo que un desarrollador de apellido Llano, le entregó una gran extensión de terreno, de playa, al exgobernador Guillermo Padrés y siempre ha sometido a alcaldes, a punta de “cañonazos”, si no que le pregunten a Sara Valle, a su voluntad y hasta se da lujo que notarios tengan que ir a sus oficinas...y no pagan prediales.

Han mandado mensajeros a la actual alcaldesa Karla Córdova, para acercamientos, pero ella no ha aceptado ni lo hará, se viene un boom inmobiliario en San Carlos, hay muchas irregularidades, incluso en casas ya construidas, hay mucha leperada de desarrolladores, notarios, en ese centro turístico y hay que poner orden, que es lo que quiere hacer el gobernador Alfonso Durazo y la edil guaymense.

Hace unos meses, una empresaria, Ordaz, le quiso quitar propiedades, una torre, a estadounidenses, e inmediatamente intervinieron autoridades, ante posible reacción del gobierno de Estados Unidos.

Más reciente, Xóchitl Lagarda, una ciudadana de Hermosillo, con casa en San Carlos, que va y se encuentra que la propiedad tiene otro dueño, vendida dos veces ¿Qué notario se prestó a eso? inadmisible.

El famoso Café Elba de Santa Ana, con sucursal en Hermosillo, están construyendo en San Carlos…y que brinca otro dueño del terreno, y así por todos lados, y ya mejor ni les platico de un tal Aldana, aguas si les sueltan anticipos, bueno hasta el recién inaugurado Hospital San José, de San Carlos, al parecer con un problema, que incluso puede que intervenga el propio gobernador para destrabarlo.

San Carlos, con un gran futuro, aunado a la modernización del Puerto y la carretera de Chihuahua, que hará que mucha gente venga a invertir y hay que cuidar la imagen del centro turístico, dar certeza a los inversionistas nacionales, extranjeros, creo es la ruta que seguirá el gobernador Alfonso Durazo y alcaldesa Karla Córdova.

Caborca…y los rancheros.

Otra vez nota nacional relacionada con Caborca, al caer abatido en la ciudad de México, en Polanco, un líder criminal de esa zona, lo que seguramente obligará a reforzar aún más, los tres niveles de gobierno, porque está cruenta la lucha de grupos delincuenciales y se están dando duro entre entre ellos y está la ciudadanía y productores agropecuarios.

Por cierto, de manera extraoficial, la milicia, ya tiene identificados, a quienes tienen agobiados a rancheros de Pitiquito, Caborca, Opodepe, Trincheras, Magdalena, Santa Ana, a quienes les están robando ganado y se los están llevando en camiones tortons, toneladas.

Son exmilitares los que están operando en esa amplia zona, a través de células y saben bien que hay temor de que ganaderos denuncien, menos ante lo que le sucedió a Alejandro Morales, por hacerlo, por cierto, cazadores cinegéticos de EU; han cancelado visita a ranchos sonorenses, por razones obvias.

Ya ven, el gobierno estadounidense emitió alerta, que ciudadanos no vayan a Sinaloa, llevan una semana bajo fuego y un gobernador Rubén Rocha Moya, que no puede con el paquete, por razones obvias, y sólo sale a aceptar la situación que viven y que se va a controlar… ¡El colmo!.

Tercer informe

A la mitad del camino, se dio el tercer informe del gobernador Alfonso Durazo, el pasado viernes, en donde se ponderó, obviamente el Plan Sonora, que incluye modernización, Puerto de Guaymas, para que sea opción viable, para llegada y salida de mercancías y la cercanía con el principal socio comercial, EU.

La Planta Solar de Puerto Peñasco, dos mil hectáreas, la transición a energías limpias, en pocas palabras, sentar las bases, ante la promoción que trae el propio gobernador, para la llegada de inversiones, está lo de las Plantas de licuefacción en el propio Puerto de Guaymas y en Puerto Libertad.

Tengo que reconocer el programa de becas para que jóvenes sigan estudiando, creo que es el más grande de cualquier otra entidad y que al terminar su sexenio, se habrá incrementado más, que ningún joven o niño, se quede sin estudiar, por razones económicas, bien, aparte coadyuva a la economía familiar.

Creo en lo económico, ahí va la cosa, quiere Durazo, un gobierno facilitador, con menos tramitología, ya ven a finales de este mes, hasta desde la computadora de tu casa, se podrá renovar la licencia, que me imaginó, será digital, y la traerás en el celular…adiós a las colas, aunque había mejorado servicio, ya no habrá necesidad de ir al Centro de Gobierno o agencias fiscales.

¿Qué futuro le depara a Sonora? no lo sabemos, primeramente lo de la Reforma al Poder Judicial, está lo de la prohibición de minería a tajo abierto, de las principales actividades que hay en la entidad, cuya presidencia en comisión recayó en Lorenia Valles, vaya reto, sacar adelante esto, con la nueva administración federal.

Creo el gobernador seguirá en lo suyo, por un lado, a los que nunca han recibido nada, ayudarlos y apoyar a los sectores productivos, a los que están y a los que puedan seguir llegando, porque sólo el empleo genera riqueza, bienestar para cualquier entidad.

Como ciudadano, espero le vaya bien en el segundo tramo de la administración, preocupa la seguridad, aunque esta focalizada la región, sector, tramo, habrá que esperar a la nueva administración federal.

En lo político, como comentamos, impulsando una nueva generación de políticos, mientras el PRI y PAN; con severas crisis y en este momento con un solo activo…el alcalde Antonio Astiazarán, que mañana lunes rendirá su tercer informe de gobierno, mucho que informar, al igual que lo hará hoy, alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova, los dos ediles que mejor trabajo, ejemplo de cómo se hacen las cosas, con eficiencia y buen uso de recursos públicos.

‘Alito’

Pues se veía venir el palo para Alejandro Moreno, quien en proceso electoral, realizó asamblea, cambios de estatutos para reelegirse, a lo que se opusieron exdirigentes entre ellos el senador Manlio Fabio Beltrones, militante del PRI, pero independiente en el Senado, ante la actitud del campechano, de falta de generosidad.

Obviamente, al margen de que se aplicó la Ley, pues tuvo que ver la votación en contra de los senadores del PRI, todos votaron en contra y se uso el poder para darle para atrás lo que hizo.

Obviamente, Cárdenas, que controla el consejo, a su grupo, no se quedará de brazos cruzados, pero el Tribunal, con lo fundamentado por el INE, ratificará la decisión, y no podrá reelegirse… y que traiciona, lo traicionan después, punto a favor de Manlio Fabio Beltrones y demás exdirigentes.

¿Y la propiedad privada?

Meses, familia, Morales Escalante de Navojoa, con predio invadido por pseudo líderes y la Justicia Federal no les otorga amparo ¿Y la propiedad privada? ¿Esto es lo que se viene?...pésima señal.

