No hay agua, crisis social…junta, corrupción…niños ¡sicarios!

Ahora sí, ya casi oficial, de acuerdo a lo ya expresado y reiterado por directivos del DDRY, Luis Antonio Cruz, presidente y Miguel Humberto Borbón, director, pues no hay agua, sólo el 20 por ciento tiene el sistema de Presas Yaqui, y no habrá siembra de granos, sólo quien tenga pozo, que sólo quien produce hortaliza le pasa eso, estamos hablando que, de 220 mil hectáreas, sólo entre 30 mil o 40 mil se podrían sembrar, que panorama.

Ante esto, que 160 mil hectáreas se queden sin sembrar, el impacto será demoledor en los productores, familias, proveedores, comercio, toda la proveeduría y cadena, que incluye el comercio, estamos hablando de cantidades que oscilan entre 12 mil y 15 mil millones de pesos, que no van a circular en la economía, será un colapso, con consecuencias sociales muy graves, delicadas.

Miles de jornaleros se quedarán sin trabajo, en el Yaqui y Mayo, quienes tendrán que migrar a la Costa de Hermosillo, Guaymas, y uyyy…a Caborca, a ver si se animan, regresar al sur del país o buscarle por otro lado.

Obviamente el gobernador Alfonso Durazo, ya está enterado de la situación, tanto Cruz, como el dirigente de AOASS, Álvaro Bours, sostuvieron reunión con la Secretaría de Agricultura y Ganadería y ya le presentaron el sombrío panorama, que va a pegar y duro a los tres niveles de gobierno, por el “piojo” que se viene.

Esto conllevará alza en delitos como robo, porque al haber despidos masivos en el campo y en el comercio, la gente tiene que comer, reitero, por las buenas o por las malas.

Ya ven, por poner un ejemplo, esta semana fue puesta en prisión una empleada de confianza de una empresa agrícola del Mayo, de la familia Fernández, que comercializa garbanzo, nomás ¡8! millones se robó, ya está en la cárcel y tiene que reparar el daño.

De este tipo de casos se presentarán, por lo que directivos de empresas, los mismos productores, tendrán que implementar mas controles administrativos, habrá que estirar el dinero, cuidarlo, todo un ciclo agrícola.

Se incrementará el robo a supermercados (comida, pues), los bancos resentirán la falta de pagos, se incrementará cartera, los programas sociales, incluso el de becas, se tendrá que destinar para el hogar, quizás deserción, mucha informalidad se vendrá y la cultura del no pago, te debo, pero no puedo.

Soluciones

Pues si no llueve o son escasas, nada se puede hacer, el cambio climático llegó, hay que aceptarlo, hay que tecnificar los sistemas de riego, decirle adiós al agua “rodada”, cultivos con menos laminado de agua, con todo y que la vocación del Yaqui y Mayo sea maíz y trigo.

Por otro lado, la falta de apoyos del Gobierno Federal, la política de AMLO, de sólo apoyar a campesinos de 5 a 9 hectáreas, le pegó duro, no aplicó la Ley el artículo 134 de desarrollo sustentable, y despareció a todos los organismos, programas, financieras de apoyo al agro y se gastó todos los fondos.

Llega una nueva administración federal en octubre, con nuevo secretario de Sader, el sinaloense Julio Berdegué, quien, ante la crisis de agua, posteó en su cuenta de X, que el próximo gobierno va por la rectoría del agua, o sea ¿Va por los Distritos de Riego?, mucha lectura y análisis eso que dijo, y lo digo por los cambios constitucionales que se vienen para el siguiente sexenio, consolidar el “segundo piso” de la transformación ¿Hacia dónde vamos? ya lo estamos viendo.

La junta…corrupción

A propósito de despidos que se vienen, la Junta de Trabajo de Obregón, ha cambiado seis veces de titular, por actos de corrupción, que se supone habría acabado con la llegada de Francisco Vázquez a la Secretaría del Trabajo, pero pues no.

El actual encargado, Juan Gregg, junto con dos abogados, siguen haciendo de las suyas, afectando tanto a patrones, como a trabajadores y sus resoluciones están de acorde al $$$$, la justicia selectiva, esperemos que el señor secretario de Gobierno tome nota de esto, y más por los tiempos difíciles que se vienen, cientos de despidos y eso que hay una nueva Ley y disposiciones legales, para que partes lleguen a acuerdo, mediación, que poco le importa al encargo de la junta, por lo visto.

Audiencia

Y a propósito de audiencias judiciales, el próximo 23 de septiembre, audiencia de Hilario ‘N’, el asesino de Alma, empleada de una carnicería, quien fuera acosada por esta persona, pudiente, que vive en la zona norte y que hoy está en la cárcel, esperando sentencia.

Hay videos, y él aceptó el acto abominable que hizo, pero contrató abogados y al parecer viene cadena perpetua, sí…pero en su ¡casa! es lo que buscan, porque tiene 70 o 71 años, y de argucias legales, beneficios de ley, de ahí se quieren agarrar.

Mal se verá el juez, que dé una resolución, que cause enojo, malestar a la familia y malestar social en la población, y más ahora que andan con las reformas al Poder Judicial, ya ven el ‘Siri’ Salido mató a un padre de familia y llevando proceso libre, y muy a gusto ya en Phoenix…y una familia destrozada.

¡Ahh qué delegado!

En el segundo informe del alcalde Javier Lamarque, el delegado de Gobernación, Máximo Moscosso, se había comprometido a gestionar 700 millones para Cajeme, que para el tercer informe se le olvido y todavía tuvo el descaro o cinismo, de decir, que las promesas se las lleva el viento y que ahora buscaría gestionar 400 millones, para este nuevo trienio ¿Ustedes le creen?

O sea que, si no es por el crédito puente que solicitó el gobernador Alfonso Durazo, y que destinó para obras de infraestructura para varios municipios, incluido Cajeme, y recursos del Repuve, las cosas estarían peor en Obregón.

Y al no haber actividades sector primario, menos para que la gente pague servicios, prediales, incluso el agua, no habrá circulante, Oomapasc seguirá igual de tronado…o peor, y seguirán los drenajes colapsados.

¿Y el alumbrado público? No que con EMCO cambiarían las cosas, siguen colonias a oscuras y el riesgo que Ayuntamiento pierda litigio con la compañía a la que Lamarque le quitó la concesión.

Ahh, y señor Moscosso, no hable de personas que ya no viven, quien fuera obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, fue sacerdote y usted lo negó en una reunión, a quien recibí dos veces en mi casa en Obregón, y con la familia en Hermosillo, y celebró liturgias.

Él construyó una catedral en Ecatepec, digna para los pobres, como él mismo me señaló, muy amigo por cierto de otro sacerdote, muy querido en Obregón, Ramón Alberto Durazo, quien falleció en el Hotel Regis, en el primer terremoto del 19 de septiembre.

Por cierto, a Cepeda, el entonces presidente Luis Echeverría, lo mandó matar, pero el militar al dar cuenta quien era, y que Onésimo, lee, había ayudado a él y su familia, no lo hizo y le dio oportunidad que se fuera, él mismo nos contó esa anécdota, fue dirigente de la Renovación del Espíritu Santo, a nivel nacional…la divina providencia.

Señor Moscosso, mejor aclare que hizo con los millones que recibió de un empresario de apellido González, para el último evento de su jefe Adán Augusto López, cuando andaba de gira como candidato en Obregón ¿No se oye?

Caborca ¿Con los niños no?

Lamentable, grave y el grado de descomposición social, dar cuenta de enfrentamientos en Caborca y toda esa zona que está muy caliente, con ¡niños! junto con delincuentes, como sicarios, enfrentando a autoridades y hasta queriendo tumbar un helicóptero de la Sedena.

Que ya van como 22 niños detenidos, varios de ellos de Obregón, para dar cuenta de esta cruda realidad ¿Factores? Desunión familiar, violencia, el entorno, pobreza, la seducción de ser un ‘buchón’ con pistola, camioneta, cadenas, dinero, en fin.

Saben, como me comentó un excomandante en alguna ocasión, que vivirán 2 o 3 años, y se la juegan, no les importa y menos a sus reclutadores, y más hoy que traen una guerra intestina, al caer los jefes, y ya en cárcel y juicios en Estados Unidos, se están peleando las plazas, el tráfico de drogas y migrantes, muchos millones de dólares de por medio.

Y ya ven, Culiacán, Sinaloa; grave crisis que ya va para dos semanas, actividades económicas restringidas, escuelas vacías, ya problemas de abasto, y los universitarios en pie de guerra ¿Y Rocha Moya? metido en un berenjenal, desde que cayó Zambada y la acusación que hizo sobre él, de la que no haya como salir.

Y desafortunada declaración del comandante Jesús Leana Ojeda, de que no puede hacer nada, porque es un pleito entre grupos delincuenciales, que se tienen que arreglar, vaya forma de claudicación.

El problema es que el comandante supremo, AMLO, a quien ya le queda una semana a partir de mañana, su política es de abrazos, y no balazos, le tomaron la palabra, se empoderaron, y ya varias regiones, aparte de, Culiacán, en poder de ellos.

En lo personal, tengo esperanza, que con la llegada de Omar García Harfuch, a seguridad nacional, y también será encargo del Centro de Inteligencia, cambien las cosas, no sé si con enfrentamientos o no, pero los criminales no pueden estar por arriba del Estado Mexicano, sus instituciones y el Ejército.

Decían que no a la militarización de mandos, quienes hoy están en el poder y ya van más de 197 mil muertos en el sexenio más violento de la historia, se aprobó la integración de la Guardia Nacional a la Sedena, con los votos en contra de oposición, pero también recordar, que la mayoría de integrantes de la GN, son militares.

Poder Judicial

Las desafortunadas declaraciones del Consejero de la Judicatura, Bernardo Bátiz, de que se respetarían los derechos de empleados del Poder Judicial que fueron despedidos, encendió alarmas al personal de la judicatura, iban a levantar paro y ahora hasta el 2 de octubre, quieren ser escuchados por legisladores…y estos se niegan.

Este paro, está costando miles de millones, de juicios que se deciden cada día en la Judicatura Federal, sentencias que se irán hasta el año que entra, para dar cuenta de lo que está perjudicando esto, sí a la Reforma Judicial, pero no así como la hicieron, con revanchismo y falta de reglas claras, se duda mucho de la idoneidad de futuros juzgadores, ministros de la corte.

La justicia, no es una oferta política, no pueden andar candidatos en colonias, haciendo ofrecimientos de ese tipo, la ley es la ley y se aplica, por juzgadores, preparados, de carrera, hoy en riesgo, y que tendrá consecuencias, nacionales e internacionales, al tiempo.

La única esperanza, ya aprobada, son las leyes secundarias, y que la presidenta Claudia Sheibaum, vaya por ese camino, como bien lo señaló el senador Manlio Fabio Beltrones, que le salga lo estadista, y ya no lo de luchadora social, como lo fue antaño.

Hay que consensuar, llegar a acuerdos, no puede y no aguanta el país otro sexenio y legislatura, de que no le cambio una coma y que los debates sean estériles, una visión compartida y que se vea en las leyes, tranquilidad, seguridad, certeza, para los mexicanos, hoy en duda, resquemor, inquietudes.

Y como no la hay, el árbitro electoral, Guadalupe Taddei, su hijo, Rogelio, recién egresado, se acaba de incorporar al equipo de la ministra Jazmín Esquivel, con un sueldazo de más de 80 mil pesos y sin experiencia alguna, que mínimo debían ser dos años.

Y quien presidirá la Comisión de Justicia en el Senado, donde recaerá todo el asunto de la selección de jueces, ministros, lo será el senador, Miguel Ángel Yunes Márquez…saquen conclusiones, si no cambian nada, de locura la elección, cientos de boletas a cada ciudadano, el que vaya a las urnas, un costo muy alto, en dinero y como país, porque la justicia, la corte, quedará en manos de un partido, que ya pinta para hegemónico.

Congreso

Vaya que diputados iniciaron con iniciativas, entre interesantes polémicas, que creo deben invitar a la reflexión, a la socialización, al famoso parlamento abierto, a consultas sectores involucrados.

La Ley y Protección Animal, suscribo, no a peleas de perros, ¿Gallos? Pues hace 2 o 3 años, que ya no hay en el Palenque Expogan, y toros, pues la única Plaza de Toros que había, y que fui cuando era chico, fue en Nogales, tierra de mi papá, y en alguna ocasión, Pablo Hermoso de Mendoza se presentó en la UGRS en Hermosillo.

Lo que ha generado ruido, son lo de las cabalgatas, carreras de caballos, algo tradicional, tanto en la UGRS, como en municipios ganaderos, en sus fiestas patronales, aunque me informan que no se prohíbe, que quieren que se regule, permisos, en fin, que están abiertos a cambios, señaló diputado David Figueroa, y es lo que pide el dirigente UGRS, veremos.

Diputado Rubén González, quien también es hotelero, con iniciativa para regular la plataforma digital, que es mundial y muy usada, Airbnb, que está afectando a la industria sin chimenea, que es la hotelería.

¿Dónde está el justo medio en este tema? por un lado, hoteleros, los costos, empleos, servicios, pagan impuestos, programas de protección y un largo etc… y por otro lado, quienes tienen casas en playas, y que las rentan, por plataforma, o con sus clientes, es su propiedad, y ejercen su derecho de hacer con su propiedad lo conducente, busca el diputado un padrón, y pues hay que socializar tema con involucrados, máxime que para San Carlos se viene un boom inmobiliario con lo de carretera Chihuahua

Durazo…Houston

De visita en Houston, el gobernador Alfonso Durazo, en Foro Energético, con la CEO de Pacific, Sara Barstow, quién le confirmó la inversión para Puerto Libertad, Planta de Gas, también en reuniones con directivos de Shell y Betchel Energy, expuso Plan Sonora, y esperar lleguen inversiones, sobre todo al sur de Sonora.

