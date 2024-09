Ruptura en el PS…renuncia…notarías bienestar…fraude playa

Comparta este artículo

Vaya inicio de semana que se viene, relevo de presidencia, en un hecho inédito llega una mujer a la presidencia, Claudia Shienbaum, pero en lo local, el rompimiento que se dará al interior del recién partido político con registro, Partido Sonorense (PS), entre su dirigente, Alí Camacho y el diputado pluri, Raúl González de la Vega.

El legislador, un influyente excolaborador en el sexenio de Armando López Nogales, ya traía diferencias con el dirigente, quienes se conocen muy bien, incluso entre familias, le había bajado de tono, porque le habían quitado la pluri, que se la devolvió la Sala Superior, y ahora si se puso “gallo” y salió con que quiere ser el candidato a la gubernatura en el 2027 y Camacho, le paró las ansias.

González, al parecer reaccionó, operó, y al parecer esta semana por venir sumaría a su causa a algunos regidores y alcaldes que ganaron, o los hicieron ganar, en el pasado proceso electoral, al igual que el navojoense dirigente, Camacho, hará valer su condición de dirigente y de los candados que tienen los estatutos del partido.

Y ojo, puede que haya repercusiones, porque nada más y nada menos, que el secretario particular del señor gobernador, Alfonso Durazo, Juan González, retoño del diputado, lo acaban de agarrar con los dedos en la puerta, charleando, y haciendo negocio con cooperativas escolares, lo que molestó mucho a quien ocupa la oficina más refrigerada de palacio…y el más enterado de todo, veremos qué pasa.

Otra renuncia

Hace una semanas le pidieron la bola al hoy excontralor, Guillermo Noriega, quien dizque había renunciado por motivos de salud, nada de eso, sino por traidor, le tomaron las placas, al ser el principal filtrador de información para ataques al gobernador, y lo cesaron de manera fulminante, y se acabó la incipiente carrera política del exdirigente de Sonora Ciudadana, una organización que tuvo logros, pero el canto de la sirena y el cheque verde dobló a Noriega, y hoy cosas de la vida, pagó el precio, y ningún partido lo adoptará.

Saco a colación esto, porque se dio otra renuncia, por falta de resultados, o por los cambios que se vienen con la nueva administración federal, con iniciativas que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se trata de Rogelio López, quien encabezaba la FAS, una dependencia creada en la administración de la exgobernadora Claudia Pavlovich, para atacar la corrupción, castigar a quienes desviaron recursos y nunca ha servido para nada, cuesta mucho dinero y ningún pez grande ha caído, se acumularon expedientes, y nada.

En lo personal, interpuse una denuncia, Mesa 4, nunca se me olvidara, en dicha dependencia, contra Oomapasc, en el trienio de Sergio Pablo Mariscal, contra empresa “facturera” North Collect, y no pasó nada, a pesar de las evidencias, y que siguieron con la administración de Javier Lamarque, hasta que de plano cortaron, al hacerse evidente la nula recuperación de cartera… más que la del empresario y funcionarios involucrados.

Con López se dieron renuncias de otros cuatro, hoy ya exfuncionarios de la dependencia, que quien sabe cual vaya a ser su futuro, porque una iniciativa de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, es que se adhieran las fiscalías estatales, a la FGR, para acabar con la corrupción y dilación de la justicia.

Y no tanto para darle poder a Alejandro Gertz Manero, quien repite, sino a Omar García Harfuch, nuevo secretario de Seguridad Nacional y quien también tendrá el control del Centro de Inteligencia, personaje muy cercano a la presidenta, y quien dio resultados como encargado de Seguridad en Ciudad de México, tan es así, que cárteles quisieron aniquilarlo, y libró el ataque, gracias al blindaje de su camioneta.

Por cierto, se cuestiona la compra por parte de la Sedena, de 50 camionetas, blindadas, 214 millones, para altos funcionarios, en el caso de Harfuch, se entiende, quizás en algunos otros puestos, pero no tantas, en fin, ya fue balconeada la compra, y ahí viene la desparecida del INAI, y otros organismos autónomos, menos para enterarnos.

Notarías ¿Adiós?

Otra iniciativa, como otras que se vendrán para consolidar el “segundo piso” de la transformación, es la de cambiar la figura del notario, el cual de aprobarse, que se daría, tienen control de ambas cámaras, es de que notarios se conviertan en servidores públicos, se denominarían Notarios Del Bienestar.

La finalidad, como todo, acabar con la corrupción, con los cárteles inmobiliarios, de lo que dan fe, notarios corruptos, y Sonora no es ajeno a ello, el gobernador Durazo canceló patentes y señaló que se acabará con la discrecionalidad que se daba cada fin de sexenio.

Hay varias Notarías en investigación, incluso el gobernador señaló graves irregularidades, al igual que la alcaldesa Karla Córdova, que se han dado en San Carlos, en detrimento de los ingresos estatales y municipales, hay cuatro notarios en investigación y “machuchones” desarrolladores inmobiliarios, que se sienten intocables, quizás haya sorpresas…al tiempo.

Las Playas…de Huatabampo

Hace algunos años se hizo público un fraude en Huatbampo, en terrenos cercanos a la playa, en la que estuvieron involucrados, primeramente, el exalcalde, exfuncionarios estatal, federal, César Bleizeffer y después otro, de apellido Planaguma.

Mucha gente fue fraudeada, empresas fantasma etc…y quedó en el olvido y la impunidad, y que vuelve a agarrar vuelo, cuando sale a relucir de nuevo que ya está de vuelta maquinaria, en terrenos que son federales, para reiniciar operaciones, a ver quienes caen.

Incluso un exdirigente empresarial y exfuncionario está metido en el “ojo” al igual que otro exalcalde, el ludópata y erótico de Jesús Flores, a quien por cierto, el ISAF le acaba de reprobar la cuenta pública de su administración, esperemos que el congreso no se la perdone, fue evidente el peculado y desvío de recursos, por parte de el exedil y su familia, que manejaron la administración como empresa familiar.

El Gobierno Federal debe parar esto, a través de dependencia correspondiente, Sedatu, o la que sea FGR, debe abrir o reabrir carpeta de investigación, e ir sobre exfuncionarios y “empresarios” que están metidos en esta evidente tranza de terrenos federales, y el principal gestor debe ser el nuevo alcalde Beto Vázquez, a menos que lo paren de la Ciudad de México, de la oficina de la ministra Yazmin Esquivel….obvio, el gobernador, enterado del tema y tarde que temprano se sentirá su mano, les dará margen que arreglen el cochinero…o que se atengan.

Pausan…en Sinaloa

Como estarán las cosas en Sinaloa, que ya empresas de Sonora han cerrado por el momento operaciones, al no darse las condiciones para seguir trabajando, tal es el caso de MAPCO, empresa de la familia Fernández de Navojoa, con sucursales aquí en Sonora en varios municipios, quienes por cierto metieron a la cárcel a empleada de confianza, desleal, que les robó varios millones de manera “hormiga”.

Tengo amigos en Sinaloa y me confirman la dura realidad que están viviendo, casi en un toque de queda, nadie sale, menos de noche, la actividad económica, semi paralizada, al igual que la académica, en fin todos los rubros.

Decenas de muertos, desparecidos, un desorden y caos total, ¿Y donde está Rocha Moya? ya se hizo viral la frase, que lamentable lo que está sucediendo allá.

Para que se den una idea, no hay venta de automóviles, por ejemplo, los talleres de servicio, de un promedio de 70 a 80 automóviles que recibían a diario para algún tipo de servicio, se redujo a 5 hasta 8 carros, o sea, ni para eso, quieren salir de su casa, ni de negocios, para dar mantenimiento a sus unidades.

Por cierto, que clase de “regalo” les acaba de dar AMLO, a la AMDA, a punto de salir, se aventó otro decreto, para ampliar por años la entrada de autos “chocolate” que afectara a una industria que genera empleos paga impuestos, y que va a empoderar, más a militares que están encargados de aduanas y criminales.

Por Nogales, hasta en “cama baja” pasan los automóviles, pagando el moche correspondiente, que oscila, entre 1000 hasta 2 mil USD según la unidad, una total impunidad.

Esto, aparte que afecta a los negocios establecidos, afecta a la movilidad de las ciudades, que están invadidas de “pafas”, y pseudo líderes que se están y seguirán haciéndose millonarios con esta ilegalidad.

En Hermosillo, el alcalde Toño Astiazarán, con el proyecto de dos nuevos libramientos, ante el crecimiento de la ciudad, y con esto, pues toma más relieve al igual que el proyecto de “Buses” que presentó el gobernador, Alfonso Durazo, al nuevo titular de SCT, Jesús Esteva, para la capital y Ciudad Obregón, que por cierto, aparte de “baches”, tiene un pésimo servicio de transporte público urbano…un cochinero, urge manotazo a los concesionarios.

Y mientras en la capital, ahí vienen camiones eléctricos, un proyecto sustentable de “Toño”, y que aparte de coadyuvar movilidad, dará pasaje gratis a estudiantes, como también ya la incorporación de cámaras en los uniformes de los policías, para bien de los ciudadanos y de los mismos agentes, que quede registro, para ambas partes, coadyuva a menos corrupción.

Nos equivocamos

Claro, conciso y directo el diputado, Fermín Trujillo, con amplia carrera legislativa, al reconocer que se equivocaron al aprobar la iniciativa de Ley de Protección Animal, un reconocimiento, tácito, de que no fue analizada, no hubo el parlamento abierto, con los actores involucrados, y ahora, en las próximas semanas, meses, tendrán que cambiar, en artículos secundarios, el fondo de la ley para no afectar a la industria pecuaria, uno de los estandartes de Sonora.

Y raro esto, porque algunos legisladores se dedican a actividades ganaderas, conocen el tema, la votaron, y ahora tendrán que enmendar lo que hicieron, es de sabios rectificar, la reversa es cambio, pero no había necesidad de esto.

Hubo reacción de la UGRS , de su dirigente , Juan Ochoa (ya era hora) no se le puede pegar a una actividad o actividades importantes, que forman , aparte, esencia de la cultura y tradiciones de Sonora, en efecto, no a la crueldad con los animales, pero sin olvidar el ADN de ciertas especies, que para eso están.

Hubo una manifestación de “galleros” que fueron a dar hasta el congreso, ignoro en que vaya a quedar este asunto, que formaba parte de la Expogan, y ya hace algunos años se cancelaron las peleas de gallos, sin haber tocado este tema en el congreso, y esta semana, en la protesta, salieron muchos, también hay que reconocer, que detrás de esto, está la mano de la delincuencia, no nomás aquí, en varias regiones del país, como también, gente de bien, empresarios que se han dedicado a esta actividad.

En fin ya veremos cómo queda el asunto, se regule o no, la cacería cinegética, cabalgatas, carreras de caballos etc.… deberán seguir, por cultura, tradición, y por actividad económica, primaria, importante a la que se dedican miles de sonorenses.

Plan de Justicia

Vino nuevamente AMLO a Sonora, su visita, última, la número 30 0 31, tengo que reconocer, ningún presidente había visitado tanto a Sonora, vino con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a entregar simbólicamente las obras del Plan de Justicia a los Yaquis, que lo vemos bajo dos aristas, positiva y negativa.

Lo positivo, que los Yaquis tengan agua potable, alcantarillado, calles pavimentadas, escuelas, hospital, una vida más digna pues, con las obras de infraestructura que les hicieron, miles de millones de pesos, en este aspecto se les hizo justicia, nadie como a ellos, recibieron tanto recurso federal para apoyarlos, incluso el gobernador Alfonso Durazo hizo su parte correspondiente.

¿Lo malo? siempre lo he comentado a través de los años, en este espacio, es que los Yaquis están peleados, a muerte, con el “pico, la pala y el tractor” y todo lo que les dan, lo rentan, lo venden, y quieren seguir exigiendo más, vivir de la dádiva de los tres niveles de gobierno.

Y saco a colación esto, por la entrega del Distrito 018, y las supuestas 60 mil hectáreas que les compraron, lo que es totalmente falsa esa cantidad, fueron algunos ranchos los que se adquirieron a través de la Sedatu, y donde por cierto “manotearon” los del INPI, Adelfo y Aguilar, quienes aparte fueron los que dividieron a la etnia en este sexenio, urge que se vayan.

Las tierras que se compraron, quienes vendieron, se quedaron ahí, los Yaquis les dijeron, no se vayan, se las rentamos, igual pues, que las 22 mil, que ya tienen, y que las han rentado siempre, con Distrito o sin él, será la misma, y aparte… ¡NO hay agua! ¿De dónde?..

Ahí en puerta, ya un colapso en la economía regional, Yaqui y Mayo, miles de hectáreas sin sembrar, viene un ciclo y un año terrible para el sur de Sonora, una verdadera tragedia económica, social, con graves consecuencias, ojo, al tiempo.

Ahí sí, dinero tirado, en donde sí ganaron algunos, y muchos millones, y ya se imaginarán, como manejarían, usando tecnología, los Yaquis, el precitado Distrito, un desastre.

Y para que vean como son los Yaquis, día previo a la visita, amagaron con tomar carretera, vías del tren, cortar el agua a Guaymas, y para pronto los calmaron desde la capital, no tienen llenadera, y esto jamás se lo podrán quitar de encima los gobiernos, seguirán de mantenidos, no les gusta trabajar y punto.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58