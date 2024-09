En el voto de un senador: Democracia o autocracia

Comparta este artículo

Hoy domingo el Senado aprobará el dictamen de Reforma al Poder Judicial, los debates que se hagan serán estériles, como en la Cámara de Diputados, que la aprobó por mayoría aplastante, en lo general y particular, ya lo que importa es la votación en el Senado, de lo que resulte se verá si tendremos, presidencialismo absoluto, autocracia…o se mantiene la República democrática, los contrapesos.

No tiene, Morena y aliados, mayoría calificada, les falta un voto, los senadores de oposición, 43, han manifestado que votarán en contra, con uno que se abstenga, no asista, vaya al baño a la hora de votación o de plano vote a favor, todo habrá acabado.

Obviamente estos días han sido de mucha presión para algunos senadores; Amalia García, de MC, antes del PRD, confirmó que va en contra, al igual que, Barreras, también de MC, por Campeche, había dudas, ya confirmó que no, y últimamente que el ‘judas’ lo sería Miguel Ángel Yunes, senador del PAN, por Veracruz, este no ha confirmado, ni si, o no, de la reforma.

Es de imaginar las presiones, el uso del aparato de Estado, dinero, incluso amenazas para familiares, pero pues han dicho que se sostienen y no votarán a favor, incluso de manera mezquina, filtran que sería Manlio Fabio Beltrones, senador independiente, pero militante del PRI, que él sería, por el solo hecho de sus relaciones con actores de Morena, y por estar en las primeras filas junto a ellos, Beltrones, ya confirmó, como político congruente, que la precitada reforma, no es lo ideal para México, no en esos términos, votará en contra.

En fin, dimes y diretes estos días, el próximo martes o miércoles, sabremos el futuro que nos depara, y cómo reaccionan los mercados, al resultado de la votación, y que decidirán con respecto al futuro, siguen o no invirtiendo en México, creo sí hay un Poder Judicial autónomo, con reformas que den certeza jurídica, habrá futuro, si hay un Poder sometido al Ejecutivo, no creo que lleguen y bajara mucho el crecimiento económico.

Es el trabajo, lo que genera riqueza a un país, no el estar regalando el dinero a través de tarjetas, programas, que coadyuvan, el dinero no es infinito, la presidenta Claudia Sheinbaum, necesitara de una economía fuerte, de crecimiento de empresas, Pymes, que generen impuestos, ingresos al gobierno, que hoy gasta más de lo que le entra, y varios proyectos, faraónicos de AMLO, sin terminar y que no tienen retorno de inversión, y arcas vacías, ya no hay fondos, se acabaron todos ¿Dinero de dónde?.



Tribunal Superior

Todos andan con lo de la Reforma al Poder Judicial y voto popular, que es una locura, en las boletas vendrían entre cuatro mil y seis mil nombres, hay que elegir; jueces distrito, colegiados, magistrados, jueces locales, los ministros de la corte.

Coincido con el senador Ricardo Anaya, la trampa está en la preselección, que obviamente, la mayoría serán de Morena, y no los más idóneos y el riesgo de la intervención de agentes externos, la delincuencia, para impulsar a abogados suyos.

Nomás imaginen el escenario, todo el Poder Judicial y la corte, sometidos al Poder Ejecutivo, chequen a la ministra del ‘pueblo’ Lenia Batres, los ridículos que hace, pues eso es lo que viene, si no se sostienen los 43 senadores de oposición.

Y obvio hay un claro malestar en el Poder judicial, gente que ha entregado su vida, su carrera y ahora resulta que, si se aprueba la reforma, los van a correr a… ¡todos!, y en grave riesgo sus fondos de ahorro, que el gobierno le quiere echar mano, al igual que a los 230 mil millones de dólares de reservas de Banxico, tomar ‘prestados’ será la destrucción del país.

Y ojo, en las boletas, si se aprueba reforma, también se votaría la creación de un Tribunal Superior, supeditado al Poder Ejecutivo, que tendrá una función draconiana, en contra de ciudadanos.

Me explico, si un juez dicta un fallo a favor de un ciudadano, que por ejemplo le ganó al SAT, este Tribunal podrá dar vista al Ministerio Público, juicio político para el juez e inhabilitación hasta por 20 años, nomás para que se den una idea de lo que se viene.

Que la elección será libre y elegiría el ‘pueblo’, sí, pero quienes vendrán en las boletas serán la mayoría del oficialismo, ahí está la trampa, y con otra, serán horas para cada ciudadano, el tiempo que le llevara votar en las urnas, nomás imaginen cruzar boletas con cientos, miles de nombres, y que, al ciudadano, poco le importa, sobre todo el de colonias populares, ni le entiende, sólo quieren que les resuelvan su problema económico.

Sonora, penúltimo lugar en la pasada elección de ciudadanos con credencial, que no asistieron a las urnas, el 50 por ciento, casi un millón de sonorenses, no acudieron a las urnas ¿Ustedes creen que irán a votar, horas, por reformas al PJ?... ¡por favor!



Otra del ‘Cubano’ Mier

Aunque la volvió a ‘cajetear’ como cada vez que tiene un micrófono enfrente, el alcalde reelecto de Caborca, Abraham ‘Cubano’ Mier, reconoció, que incluso, familiarmente, no pueden cosechar esparrago por culpa de la delincuencia organizada, que tiene azorada a toda esa región.

Nos están matando animales, de todos tipos, ya van 74 vaqueros, aunque después la quiso componer al día siguiente, que van en 10 años esa cantidad, está bajando la actividad agropecuaria, lo aceptó, la triste y cruda realidad, inclusive para el libre tránsito.

Tiempos difíciles para el sector, que se recrudeció, e hizo crisis, con el asesinato por parte de la delincuencia del ganadero Alejandro Morales, que por cierto, pasan los días y la FGJE, no da avances, difícil caso, por razones obvias, y que rancheros denuncien ¿O me equivoco?.

Hubo reunión privada de ganaderos en la UGRS con el dirigente, Juan Ochoa, exigieron resultados, que no haya otro muerto, o tomaran calles, carreteras ¿Qué otra les queda? tienen miedo, y en riesgo actividad y patrimonio.

Se dio una reunión en la Mesa de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo, que se tomaron decisiones, se habla de una Policía especial, veremos, en el Yaqui, hace unos trienios, con el apoyo de productores, se creó una Policía rural, les llamaban ‘Rangers’, los equiparon y toda la cosa, y ahí quedo en el olvido, pasó inadvertido ese programa…y sin resultados

Los ganaderos productores quieren resultados, es justo, son muchos enclavados en la Sierra, Río Sonora, y sobre todo, en zonas donde hay tráfico de migrantes y drogas, por eso les piden, y me consta, que quiten candados a las puertas de los ranchos, pero ya también están robando agua y ganado ¿Qué hacer ante esto? ¿Cómo dar seguridad a todo el padrón de rancheros?, solo el gobierno tiene la respuesta y autoridades en la materia.

Por lo pronto, le informo al alcalde Abraham ‘Cubano’ Mier, que pegado a Caborca, está una base de la Guardia Nacional, para que interponga la denuncia correspondiente, por él mismo, su familia, productores y población, y ponga a chambear a la policía municipal, increíble, el propio alcalde, inseguro…y lo ¡acepta!



Conectividad

Estuvo el gobernador Alfonso Durazo en Puerto Peñasco, para dar anuncio relacionados con conectividad y mensajes entre líenas de corte político, con dedicatorias para digamos un grupo que se viene formando e impulsando, que denominaremos ‘Durazo Boys’.

Habló el gobernador de la importancia de la Planta Solar, dos mil hectáreas, una de las más grandes de Latinoamérica, y su importancia para la entidad, en cuanto a transición energía limpia, llegada de inversiones y ahorros en recibos de luz.

Entregó un tramo carretero, que coadyuvara a la llegada de turismo, sobre todo de EU, y la construcción de dos nuevas carreteras, para que llegue más turismo de Arizona, que no tiene mar, pero si más yates, que todo Sonora junto.

Igualmente, que reinicien los trabajos del Home Port, recurso que se robaron en postrimerías del sexenio de, Guillermo Padrés, entro en litigio, y al parecer por gestiones del Gobernador, se logro destrabar, ojala, por los cientos de Yates que llegarían, y cruceros, Peñasco, es un importante polo turístico, al igual que San Carlos, hoy en pleno auge con la modernización del Puerto.

Esto también obligara, ante estos anuncios de inversiones, a reforzar la seguridad, en carreteras, y puentes fronterizos, como el de Lukeville, por ahí pasarán turistas con sus yates, y de este lado, pues ya sabemos que esa zona es conflictiva, en fin son cosas que se deben ir viendo, planeando, y ahí viene cambio de administración federal…y que se acaben los abrazos ¿Será?.

En ese evento, que se inauguró antena de Telemax, hizo uso de la voz la directora del Sistema Estatal de Comunicación, Paulina Ocaña, no me había tocado, se aventó un “speech” que me hizo recordar al abuelo, el exgobernador Samuel Ocaña, se nota que, aparte de la estirpe, los sabios consejos sirven y se aplican, mostró tablas.

Obviamente recibió un espaldarazo del gobernador, y con ello, a los demás, a esa nueva generación que está impulsando: Adolfo Salazar, Froylan Gámez, Roberto Gradillas, Rebeca Valenzuela, entre otros, a quienes ubico, a algunos de ellos, en el próximo congreso, y quizás en el gobierno que será de tres años, que se pasan volando y recordando, como siempre, que el gobernador en turno tiene voz, voto y…veto.

Y a propósito de conectividad, está en proceso construcción nueva Central Camionera, inversión del empresario, Carlos ‘Kaly’ Rodríguez, con nuevas unidades, furgonetas, camiones, para un mejor servicio a la Costa de Hermosillo, Miguel Alemán, Bahía, Kino, campos agrícolas…y, ojo, a Puerto Libertad, donde se construirá la nueva Planta de Licuefacción, muchos empleos directos e indirectos, que necesitarán conectividad y ahí viene la construcción de la cuatro carriles que llegará hasta Kino, irá por etapas y también detonará ese centro turístico.



Propiedad Social

Ojo, y aguas, con lo que mando al congreso local de Ciudad de México, el todavía jefe de Gobierno, Martí Batres, quien será el futuro director del Issste.

Mandó iniciativa de cambio en la constitución local, para incluir concepto de ‘Propiedad Social’ que hizo que arquearan las cejas, no pocos, y no me refiero a líderes empresariales, hoy ausentes, arrastrados y entregados, como el del CEE, Francisco Cervantes, el peor que ha tenido la cúpula empresarial.

Que no hay problema, dice el oficialismo, que se respetara propiedad privada, entonces ¿Por qué meten ese concepto? Tal parece que ya estoy viendo a, Clara Brugada, señalando ¡Exprópiese! algún terreno, para construirle casa al ‘pueblo’, este genera incertidumbre a la propiedad privada, quieran a o no.

Y ya aprobada ¿Quién dice que no se podrá ir esta iniciativa a gobiernos locales? Nomás vean el caso particular de Navojoa y región del Mayo, no se la acaban con invasiones, en casas y terrenos agrícolas, a través de pseudo líderes que les piden dinero y les aseguran que les entregaran títulos de propiedad…cuidado con esto.



Panorama crítico

Ahora sí, panorama crítico para el Valle del Yaqui, productores y economía local, 486 millones de metros cúbicos en la presa Oviachic, quien sabe con qué cantidad termine, septiembre, pero creo no llegarán a la media.

Consultados productores, calculan 30 al 40 por ciento de siembra, quizás uno o dos riegos, utilización de cárcamos para bombeo y pozos, que si paga si siembras hortaliza, pero granos, una locura, incertidumbre en el precio, no hay apoyos para granos…y pagar recibos a la CFE ¿De dónde? se baja el cero y no toca.

El cambio climático, llegó para quedarse, no hay agua, será la guerra en el futuro, creo, hay que cambiar, transición a cultivos de poco laminado de agua, frijol pinto, por ejemplo, solo un riego y levantas a los tres meses.

Que la vocación del Valle es Trigo, Maíz, pues sí, pero si el gobierno cierra la llave ¿Qué hacer? no cumple con el artículo 134 de la Ley de Desarrollo Sustentable, y pues ya no se puede seguir con el sistema de distribución, agua rodada, con mangueras, se desperdicia mucha agua.

Se necesitan riegos por micro aspersión, goteo directo a la planta, es caro, no lo pagan los granos, si no hay apoyo de créditos a LP, por parte del Banco Mundial, o de algún Fondo, pero no hay, se los acabo AMLO, veremos la política que aplicara la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, hay esperanzas, en el empresario sinaloense y futuro titular de Sader, Julio Berdegué, que cambien las cosas, o dependeremos de importaciones de granos, tal como está sucediendo y estamos en inflación, los más afectados…los pobres.

Eficiencia

Mil 800 millones de obra pública en Hermosillo y 70 por ciento de ellos, con recursos propios, habla de eficiencia en el cobro, y que la gente paga servicios, porque ve obra en su calle, colonia y no hay día en la semana, en que ‘Toño’ Astiazarán inicie o entregue una.

Y ahí vienen los camiones eléctricos, para que los estudiantes se trasladen sin pagar un cinco, gran apoyo, al igual que las becas y uniformes del gobierno de Alfonso Durazo y ambos trabajando coordinadamente para remodelar mercado municipal y el centro.

Saco a colación esto, porque el alcalde, Javier Lamarque, empezara con notificaciones de embargos, por falta de pago predial, a ver si corta parejo, tiene problemas Oomapasc de cartera, la gente no paga, porque ve baches y drenajes colapsados, que tome ejemplo de Hermosillo y cambiarán cosas.

Creo que, Toño y alcaldesa Karla Córdova, ahora que vienen informes, son dos ediles que tienen mucho que informar y son par de administraciones muy eficientes….el peor, y dicho por ISAF, el erótico y ludópata alcalde de Huatabampo, Jesús Flores, que cierra administración, pavimentando calle de su casa y cientos de observaciones, que el congreso no se las puede perdonar ¡ya basta!.

Fuente: Tribuna