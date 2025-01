San Carlos, hay acuerdo, pero tienen que firmar todos

Comparta este artículo

Hace unas semanas comentamos sobre las irregularidades en San Carlos, ante el boom inmobiliario que tiene, que no se podrán dar si no hay colusión de funcionarios y notarios, y que, de hecho, una exalcaldesa, Sara Valle, estaba en la nómina del principal desarrollador con cinco millones de pesos.

Y es un problema que se viene arrastrando de años, dobles escrituraciones, ciudadanos afectados, sobre todo de Estados Unidos, es de fama lo que ha hecho una empresaria, Catalina N’ con ellos, y en casos más recientes, el famoso Restaurante Elba tuvo que parar construcción, ya avanzada, al igual que el recién inaugurado Hotel San José, se presentó un problema por culpa de un desarrollador de ‘cuello blanco’ y tuvo que intervenir el Gobierno del Estado.

Se dio el caso de otra ciudadana de Hermosillo, Xóchitl Lagarda, al dar cuenta que estaban vendiendo ¡su casa!, y así como esta, infinidad de historias, pero recién ya tronó la bomba, cuando se vendieron 332 hectáreas desde arrecife hasta antes de llegar a playa San Francisco a un grupo de empresarios, terrenos aparentemente nacionales y el gobierno dijo ya basta y demandó.

Hace unos días fue detenido, a pesar de traer Amparo, el empresario Carlos ‘Cacho’ Zaragoza, por este asunto, lo que de entrada es ilegal, por traer ese documento y la presunción de inocencia, que al parecer está y el derecho de Amparo, pasarán a la historia, desde ahora la premisa será “primero, te atoro, después averiguamos, y arreglas el asunto desde la cárcel”, ojo con esto ciudadanos, inversionistas, desarrolladores y notarios.

Bueno, pues al parecer en el asunto del ‘Cacho’ ya hubo arreglo, se van a devolver los terrenos, pero tienen que firmar los involucrados en la operación, no sé cuantos días lleve esto, la negociación con ellos, la certeza de que no les pasara nada, que uno está en España, total, esperemos que esta próxima semana quede finiquitado este asunto y Zaragoza salga libre.

A mí lo que me hace ruido, aparte del Amparo, es que cualquiera que compra una propiedad, el abogado checa que todo esté bien, máxime esa cantidad de terreno, la situación legal, la escritura, etc… para soltar una fuerte cantidad de dinero, para una futura inversión inmobiliaria, máxime, ante el boom inmobiliario que se está dando en San Carlos.

El problema, repito, son funcionarios, en este caso exedil, notario, que por cierto, anda huido del país y debe intervenir la Dirección de Notarías, hay varios notarios de Guaymas y de Hermosillo que se avientan argucias legales, sobre de ellos debe de caer la espada de Damocles también.

Al exgobernador Guillermo Padrés le regalaron, le donaron, terrenos de playa, puro ‘chuqui’, lo hizo el principal desarrollador de San Carlos, que tiene cientos de hectáreas ¿A cambio de qué?, ¿No pagar prediales o mínimas cantidades? este personaje ha hecho y deshecho lo que ha querido con exalcaldes, pero sobre todo en la administración de Sara Valle.

Esta exalcaldesa, junto con exsíndico y extesorera, deben ser investigados por esto, y por el robo y desvió de millones en su administración, no olvidar que el ultimo mes de su gestión se robó ocho millones de una ‘Playa incluyente’ que la primera marejada, oleada, se llevó todo, ahí está, todos pueden checar esto, no existe tal obra.

Y esperar también a que tuenen problemas en desarrollos campestres, rumbo a Bahía Kino, otra historia, en la que están embarrados empresarios y notarios, gente que de buena Fe está comprando, y al terminar de pagar, darán cuenta que no les podrán escriturar, porque terreno tiene ‘tornillos’ legales, está embargado etcétera.

Por lo pronto, en la ‘Casa de Piedra’ en Guaymas no reciben a ningún intermediario para operaciones en San Carlos, no abogarán por nadie y el Gobierno del Estado dio manotazo, lo que le falta a la FGJE, es que sea pareja, y Dirección de Notarías, se debe proceder contra exfuncionarios y notarios coludidos en cárteles inmobiliarios, ya basta de intentar fregar a ciudadanos, y todo parece indicar, como dice la letra de una canción de Serrat… “Se acabó la Fiesta”.

Cártamo

Pues terminó diciembre, fecha límite para sembrar cártamo, que necesita menos laminado de agua ante crisis hídrica e incertidumbre del productor con la industria aceitera que les pague bien, aunado a que el gobierno ya no aplica el artículo 134, de apoyar cuando se caen los mercados, el famoso Procampo que desapareció junto con todos los programas del sector agropecuario, coberturas etc.. puro sembrando semilla, tu voto.

Solo se sembraron seis mil 500 hectáreas en el Yaqui y dos mil el Mayo, y para dar cuenta de lo que se viene en este ciclo, solo se sembrarán en el Yaqui, 40 mil hectáreas, de 220 mil, sí está apoyando el gobierno de Alfonso Durazo con lo del rastreo, con vales de diésel y pago del tractorista, el Gobierno Federal, nada, ni un solo peso, y eso que llegó a la Sader un empresario de Sinaloa, productor y desarrollador de hoteles, que le entiende a esto, pero al igual que Villalobos, salió foca aplaudidora.

Sí se van a sembrar 400 hectáreas de cebada, como plan piloto, un programa a mediano plazo, el detalle es que de 220 mil hectáreas solo se sembrarán 40 mil en el Yaqui y 20 mil de 100 mil en el Mayo, para dar una idea del ‘piojo’ que se viene, miles de millones que no van a circular en la economía de la región, y unos cinco millones de jornales que se les dirá…adiós.

Se pondrá difícil la recuperación de carteras para bancos, negocios, la cultura del no pago, debo pero no tengo, y a vivir de ahorros, migrar, y obvio, los delitos, como el robo, se irán al alza ¿La violencia? El cajemense ya se está acostumbrando a eso, solo esperar que no haya víctimas colaterales.

Frijol

Por cierto, el alcade Javier Lamarque anunció un programa social para paliar lo que se viene, de siembra de 50 hectáreas de frijol, para ayudar a la gente, el productor Juan Gerardo Gándara, que le entiende a esta siembra, señaló que alcanza medio litro diario, para 15 mil personas y un mes, no más.

Y en cuanto a los embargos de predial que anunció el alcalde, unos 100, para recuperación de cartera, pues bien, hay que pagar, pero pues la situación económica de la ciudadanía no estará para eso, al no haber siembra, y se le pondrá peor al alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, que con ¡200 %! de aumento al predial, pues menos, la situación en el Mayo, estará peor que la del Yaqui.

100 millones

Son alrededor de 100 millones de dólares lo que han dejado de percibir los rancheros sonorenses desde que inició del paro de exportaciones, al detectar autoridades sanitarias de EU el ‘gusano barrenador’, en reses, ante la importación, indiscriminada, incluso en camiones escolares, a través de la frontera sur, muy porosa, se calcula unas 700 mil anuales, que no se podría dar sin la complicidad del crimen organizado y autoridades.

Sonora tiene una alta sanidad, inocuidad, pero los justos pagan, por los pecadores, que ya llegó la carta de la autoridad sanitaria federal mexicana a Sonora para dar trámite, de acuerdo con protocolo, y ya la enviaron a la autoridad correspondiente para que abran la frontera, por Nogales y Agua Prieta, pero hasta la fecha nada, solo queda esperar y seguir dando de comer a un ganado que desde el año pasado debería haber cruzado, y pues ganaderos, a mal vender y el que puede, pues a seguir asumiendo costos.

Total, mal las cosas por el momento para el sector agropecuario sonorense, ganaderos y productores del sur de Sonora.

Hay Delegado

Ya se fue Plutarco Sánchez Patiño, de delegado de Sader, con más pena que gloria, obviamente por las políticas del Gobierno Federal y porque no le entendía al tema del del sector, eso sí, nunca se quitaba su sombrero vaquero, como si fuera señal de capacidad.

Bueno, pues ya hay otro, un joven, Juan González, que tampoco le entiende al tema, pero poco importa en la 4T y al segundo piso por lo visto, y en serio, no entiendo, habiendo en Sonora gente respetable del sector agropecuario, que le entiende, que serían excelentes funcionarios, pero pues todo se politiza, los políticos le entienden a todo, y no es necesario conocer el sector para lo que son nombrados, están cerradas todas las ventanillas de Sader, no hay ni habrá apoyo, los productores y ganaderos tendrá que salir adelante por sus propios medios, se acabaron apoyos y subsidios, solo para los de Sembrando Semilla, y las importaciones seguirán creciendo, va impactar a la industria y por ende, al consumidor…al tiempo.

Parlamento y más dinero al INE

En cuanto a la Reforma al Poder Judicial, que desde mi punto de vista, había que corregir cosas, y no destruir, sobre todo carreras judiciales, pero AMLO y la 4T, para darle gusto, decidieron otra cosa, y hoy ante esta realidad que se viene, pues hay que adaptarse a ello, con las consecuencias que conlleve, para bien o para mal, el tiempo lo dirá, ya que pase la controversial elección del próximo verano, y los que lleguen a la SCJ, jueces, magistrados, federales y locales.

En Sonora, el Congreso del Estado celebró parlamentos en Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales, esperemos que las voces sean escuchadas ¿Será? ya lo veremos, porque a nivel federal, ninguna coma se le movió.

Ya se dio la insaculación, son decenas de nombres a nivel estatal y federal, que vendrán en las boletas, de una elección, que al ‘pueblo’ no le importa, no le interesa, ni le entiende, sobre todo los estratos de gran densidad de población, a la gente solo le interesa la solución de su economía.

Y ya veremos los nombres de los futuros jueces y magistrados sonorenses, veremos si se privilegia la capacidad y no la relación con funcionarios o el partido en el poder, tarde que temprano se sabrán los nombres.

Pero en serio, si al sonorense poco le importa las elecciones constitucionales, somos, después de Baja California, los que menos vamos a las urnas, no veo como vayan a una elección, que les llevará horas a cada ciudadano elegir, entre boleta local y federal, a decenas de juzgadores, magistrados, Suprema Corte.

Y si se politiza la justicia, que es lo que pinta a nivel federal, la van a perder todos los mexicanos, los legisladores que votaron por esto se van a ir y puede que algún día, ellos o un familiar, sufran las consecuencias de lo que votaron, el no tener derecho de Amparo, y que te juzgue un abogado recién egresado de la universidad o ligado a un partido, sin capacidad y oficio.

Y pues de siete mil millones de pesos que costará esto, ante tantas necesidades que hay en el país, se llegó a un acuerdo con el INE, de, Guadalupe Taddei, y pues otros mil 500 millones más, o sea, ocho mil 500 millones de pesos, este ejercicio, innecesario, pero que es una realidad, y a ver, en el futuro, cómo reaccionan los mercados e inversionistas, cuando empiece a funcionar el nuevo sistema judicial en el país, solo el tiempo lo dirá.

Judith Armenta

Por fin en alguien entró la prudencia y dar cuenta del error que se estaba cometiendo en una campaña de activistas (ajá) contra la obra del paso a desnivel del alcalde Antonio Astiazaran, sobre el Colosio y Solidaridad, que una vez terminada, mejorará la conectividad, se reducirán accidentes y será en beneficio de los hermosillenses.

Y vino, nada más y nada menos que de la dirigente de Morena, Judith Armenta, que atajó y señaló que la ve bien, porque es en beneficio para todos y se acabaron las protestas.

Y tiene razón, es una obra que también lleva acciones colaterales, tal como se presentó el proyecto, muy sustentable, con ciclovías, seguridad peatonal etc.… todo lo necesario para este tipo de obras, que llevará 14 meses, que hay afectaciones, molestias, las habrá, pero después se verán los beneficios, eso sí, si no tiene negocio o que hacer por ahí, evite ir por esos lados, y pues para quienes viven por ahí, colonias, que resentirán esto por las desviaciones de vehículos y transporte urbano, paciencia, es por el bien de todos.

¿Por qué la reacción de Armenta? Porque no son momentos políticos para atacar a un alcalde que está haciendo bien su trabajo, al margen de la decisión que tome Toño en el 2027, ya no aparecerá en la boleta electoral por Hermosillo.

La marca Toño Astiazarán está bien posicionada, lo sabe Armenta, como también el PRI y PAN, ni en alianza y solo, tienen una carta como él Toño, para retener la capital, con todo y excelente trabajo del alcalde.

El destape que hizo el exgobernador Guillermo Padrés desde su hacienda, producto de la corrupción, de Toño Astiazarán como candidato a gobernador y de Alejandro López Caballero, como candidato a la alcaldía, fue una soberana estupidez, o un acto de maquiavelismo, para que ya la quiten el brazalete que trae por el delito de lavado de dinero y delincuencia organizada, lo que le queda para librarla.

No podía ser el peor emisor, que da cuenta quien manda en el PAN, y no Gildardo Real, para tal pronunciamiento, que el alcalde se deslindó, y por el lado del PRI, pues no mandan cantar mal las rancheras ¿Quién? no hay nadie contra esa aplanadora de Morena y aliados, quienes tienen todas las diputaciones locales y federales.

Una dirigente, Lupita Soto, que su único curricular es haber sido secretaria privada de la exgobernadora Claudia Pavlovich, fue arrollada en la pasada elección y llegó a la dirigencia por una decisión mezquina de Alejandro Moreno, en contra del senador Manlio Fabio Beltrones, quien por cierto, advirtió esta semana, ante repunte de Covid-19 en EU, a que el gobierno mexicano, sector salud, vayan tomando medidas preventivas.

En resumen, Morena y aliados, tienen cartas para ganar la capital, PRI y PAN, no, y pasan por mal momento, ni en alianza, ni solos, el único activo que tienen es el alcalde Antonio Astiazarán, y ya se verá qué decisión tome en el 2027, por eso la dirigente de Morena paró en seco la campaña en su contra, rudeza innecesaria.

OLINA

Altas posibilidades de que Sonora sea donde se ensamble e auto eléctrico OLINA, el gobernador Alfonso Durazo, ya con reuniones con funcionarios federales y la entidad es estratégica por el Plan Sonora y de Energía Sustentable, y si se pudiera regionalizar esa inversión mejor, ante situación del sur.

Y reuniones del gobernador en Arizona, por temas de registro civil y lo que se viene, la deportación masiva después de la toma de posesión de Donald Trump, a tomar medidas como va afrontar Sonora esto.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58