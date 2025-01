Tormenta perfecta...¿Fuego amigo?...Soto...Icreson...Homenaje

Comparta este artículo

El dirigente de la Unión Ganadera Regional e Sonora (UGRS), Juan Ochoa, me describió como la ‘tormenta perfecta’ la que está viviendo los ganaderos, al no poder exportar desde el año pasado y espera que con la nueva visita la semana que entra de funcionarios de Estados Unidos (EU), ya solventadas irregularidades de la primera visita, den el visto bueno para que inicien exportaciones, en febrero o quizás marzo.

Y todo esto por lo que están pasando rancheros mexicanos, menos uno, es por el contrabando ilegal por la frontera sur, complicidad de autoridad y crimen organizado, se detecta ‘gusano barrenador’ en una o dos reses, y se tiene que parar todo y el problema es que el contrabando sigue, no tardan en parar esto otra vez.

Son entre 700 mil y 800 mil reses que entran de manera ilegal a México anualmente, un negocio de millones de dólares, donde se involucran criminales, funcionarios y coyotes.

La afectación la confirmó el dirigente y tal como se ha manejado en medios y por ganaderos, son más de 100 millones de dólares que han dejado de percibir, unos aguantando y otros malbaratando el ganado, corrales llenos, urge la reapertura.

Y ese uno, el menos afectado, es el principal engordador e importador, Jesús Vizcarra, tiene entre Mexicali y Sinaloa, más de un millón de cabezas, más las que tiene en Nicaragua, para dar cuenta que los comunistas como Daniel Ortega, también saben hacer negocios.

Seguridad

Es increíble e inadmisible, como es posible que el exjefe de seguridad de Guillermo Padrés, el mismo que maltrató junto con el exsecretario particular y hoy nuevamente diputado, Agustín Rodríguez, a la empleada doméstica y que estuvo encarcelada injustamente varios años, acaba de ser nombrado, Ernesto Fernández Portillo, subdirector de la Policía Municipal en Nogales ¿Cómo permiten esto?.

El tipo tuvo que huir a EU, ante proceso que tuvo, y Rodríguez, acusado también, tuvo que pagar fuerte cantidad a la empleada, a cambio de que ella ya no hablara del tema, menos mal fue resarcida económicamente.

Así pues, la mano de Padrés otra vez, y alguno de sus leales en Morena, de no creerse, pero así es la política, eso sí, que entienda el exgobernador, y Gildarado Real, ante el destape que hizo en la hacienda, producto de la corrupción, si creen que van a ver al Toño Astiazarán en algún presídium junto a padrecistas o Alejandro López Caballero…olvídense.

Partido Sonorense

Con mucha lectura la reunión del pasado jueves en Navojoa de actores políticos de diferentes partidos y municipios convocados por el dirigente del Partido Sonorense, Alí Camacho, que tuvo excelentes resultados en su primera elección el año pasado.

Y digo esto, porque es obvio que estos dos próximos años van tejer importantes proyectos, alianzas, rumbo a la elección del 2027, donde la cereza del pastel será la gubernatura, por tres años, y Camacho, el Partido Sonorense, van por buenos perfiles y una sorpresa para la gubernatura…al tiempo.

Homenaje

El pasado viernes el PRI rindió un merecido homenaje al exdirigente, exalcalde y exgobernador, Samuel Ocaña, que después de todo esto, vivió en la sencillez como cualquier ciudadano, querido y respetado por la población y la clase política, un ciudadano, una persona íntegra, honesta.

Sus obras, ahí están todavía, importantes y obviamente, un gran legado, el haber logrado, junto con el empresario Guillermo Tapia Calderón, ya fallecido también que llegara la Planta Ford a Sonora, a punto de irse a Chihuahua, pero gestiones de ambos y una ida a cacería de alto funcionario, al Rancho de Tapia, y se cerró el trato.

Hay una anécdota, que no sabía, pero que pinta como era el doctor Ocaña, en un Hotel en Bamori, municipio de Arivechi, está la única estatua que existe de él, la mandó hacer Justino Herrera.

El señor Herrera llevó a Ocaña para su inauguración, y el doctor se enojó, le dijo, quítala o no me vuelvo a parar aquí, no lo hizo y jamás volvió el exgobernador, por cierto, como cualquier ciudadano, hacía cola en el Isssteson para recoger su pensión.

Gestiones

Y hablando de gestiones y promociones, el gobernador Alfonso Durazo ya debe estar de vuelta ante la gira que hizo por Taiwán, para gestionar y dar los estímulos necesarios, para que se instale una fábrica de baterías en Sonora, que bien pudiera estar en el sur.

Esto se da en el contexto de que la entidad, y anunciado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, se construirá, se ensamblarán partes del auto eléctrico Olinia, sería la segunda planta.

En detalle, en la primera visita del gobernador Alfonso Durazo a Taiwán, los empresarios le dijeron que tenían más de 200 empresas en Querétaro, que, por cierto, tiene cinco plantas ensambladoras y que no conocían de Sonora, que somos frontera con EU.

¿Qué nos falta por hacer para estar a nivel de esas entidades? Tiene potencial la entidad, ¿Ha fallado la promoción? ¿Un gobierno más facilitador? Por lo pronto el mandatario trae el Plan Sonora y el balance de este lo veremos al final de su administración.

¿Fuego amigo? ¿Traiciones?

Aprovechando la salida del gobernador a Taiwán, de la Ciudad de México se dejó venir un golpe, un reportaje de Loret, obviamente como cualquier otro trabajo periodístico, con filtraciones, no es que el periodista este muy pendiente de Sonora.

Esto en relación a una fábrica de gorras en Agua Prieta, que dos funcionarios aparecen en la estructura legal de la empresa, que beneficios fiscales, que intervención de familiares, tráfico de influencias que terrenos ejidales y un largo etc.

El hecho es que quien salió al paso fue uno de los involucrados, el hoy secretario del Bienestar, Fernando Rojo de la Vega, con una carta, en donde se pone a disposición de quien se considere conveniente, que un gobierno, hace gestiones, y promueve estímulos, es cierto, para atraer inversión.

El señor, Rojo de la Vega, tiene poco como funcionario del estado, si es representante legal de la empresa, antes de ser funcionario, creo no es ilegal, quizás el error es que, al momento de ser funcionarios, debería de haber dejado de ser representante legal, al igual que David Soto, es lo que creo en el contexto de este asunto.

En fin, ya veremos cómo reacciona el gobernador ante esto, este fuego amigo, esta traición, que salió de una oficina de la capital, a estas alturas, ya lo debe saber, es funcionario, conoce de esto, es político y también padre de familia.

Por cierto, ante la llegada de Donald Trump, a la presidencia mañana lunes, se viene una furibunda guerra comercial de este contra China, ya tienen detectado en EU que el gigante asiático usa a México como trampolín, y usando etiquetado mexicano, exporta a EU….eso se acabó.

Se vienen fuertes aranceles, y de hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum, y el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunciaron incrementos a aranceles de lo textil que viene de China.

De hecho, en recién operativo, el Gobierno de Sonora canceló varios Malls en Sonora, el status era que la mercancía china estaba de contrabando, le está pegando muy duro a las Pymes y Minipymes locales, no se puede competir así.

PRI

Mientras el PAN da muestra de que el jefe del Partido es el exgobernador, Guillermo Padrés, quien mueve los hilos, por el rumbo del PRI, su recién estrenada dirigente, Lupita Soto, quien llegó por decisión del dirigente nacional, Alejandro Moreno, intentando hacer algo diferente, un nuevo rostro, que le urge al partido, pero no se ve por donde.

Y máxime cuando a nivel nacional, ‘Alito’, sigue descabezando a quienes criticaron su reelección, acordada con Morena y acaba de expulsar al exdirigente Enrique Ochoa.

El senador sonorense Manlio Fabio Beltrones convocó a una reunión de exdirigentes y exgobernadores, para cerrar filas, y con Ochoa, que impugnará ante este otro atropello del campechano ¿Así como pues?, y los guindas, de plácemes, con nuevas y muchas cartas, el PRI y PAN, con reciclajes, y con un solo un activo, Antonio Astiazarán, que quien sabe qué decisión tomará rumbo al 2027, pero no hará equipo con impresentables.

ICRESON

Algo está pasando en el Icreson, que en días pasados, personal cerró temporalmente oficinas, por un asunto contractual, pero al parecer también hay otras cosas.

Tal parece que su titular, Francisco Rodríguez Hernández, con buenos ‘padrinos’ por lo visto, está realizando actos indebidos en el Registro Público, al solicitar a empleados trámites sin el pago correspondiente al Estado, en un acto sin precedente y violatorio de la Ley.

Y ya es de todos conocido el pleito que se trae con la vocal Ejecutiva y el director del Catastro Estatal, como también es señalado como uno de los filtradores de la reciente canción de los Apson, y el que entendió…entendió.

Cacho Soto

A que la ricachada, también le gustan los problemas, tanto que se crítica al crimen organizado, a políticos, pero también hay de cuello blanco, y ahí tenemos al señor Carlos Soto, en la cárcel por fraudear, tipo el ‘Arbolito’, a su ¡familia política! Entre otros y todo parece indicar que la cosa no solo quedará en una sola orden de aprehensión, vendrán otras que causarán conmoción ¿más? diiicen.

Y en San Carlos, continúan saliendo irregularidades y gente estafada con ventas de terrenos, con la promesa de introducción de servicios...y nada, como tampoco tiene que ver la ‘casa de Piedra’ en esto, que tendrán acompañamiento, asesoría, pero pues ahí es asunto entre particulares, incluso hasta ejidos involucrados.

También hay desarrolladores que no están cumpliendo en tiempo y forma con la entrega de casas o departamentos, eso sí, reciben anticipos, los compradores de buena fe, y estos comportándose como ruines, también está el caso de otro, prestanombres de alta funcionaria del sexenio pasado, pasan los meses y no entrega casas.

San Carlos, con este tipo de problemas, de años, irregularidades, impunidad, pero en el Gobierno Municipal y estatal, dijeron ya basta, máxime con el boom inmobiliarios ante inversiones en Guaymas y la construcción de carretera Chihuahua-Guaymas, Plan Sonora, se espera para los próximos 10 años la construcción de 20 mil casas, depas, torres, un gran futuro le espera a este importante punto turístico y se están sentando las bases de parar irregularidades, lo que no entiendo ¿Por qué la impunidad con Sara Valle?.

San Luis y Cajeme

En San Luis se quitó el mando único…y se soltaron los demonios de nuevo, reiniciaron las ejecuciones, y en Cajeme, en el marco de los 100 días, ya que el municipio estaba incluido en el plan de Omar García Harfuch, salieron con informe.

Como era de esperarse, el capitán, y creo almirante o vicealmirante, Claudio Cruz, resaltó que en varios rubros a la baja, como siempre, haciendo comparaciones y estadísticas de trienios anteriores…pero ya van para siete años en el Gobierno Municipal, el crimen doloso, que tuvo a bien reconocer, no ha cedido, y me queda claro, que no aceptarán Mando Único, a pesar que está dando resultados ¿Por qué no? por razones políticas.

Cártamo

Pues se arregló lo del cártamo, para quienes sembraron, un acuerdo con la industria aceitera, y el apoyo del Gobierno del Estado, de 12.5 USD por tonelada, anunciado por el gobernador Alfonso Durazo, quien también anunció que el Gobierno Federal, Julio Berdegué, se dejará caer con 5 mil pesos por tonelada ¿Será? ojalá, lo dijo el gobernador, el precio quedó entre 435 y 437 dólares por tonelada.

Lo veo bien esto, al igual que el apoyo del gobierno estatal, para labores fitosanitarias, rastreo, litros y pago a tractoristas, un apoyo de 179 pesos, por el gobierno de Durazo no ha quedado pues, porque si no se hacen rastreos, se contamina todo el valle del Yaqui y Mayo, y afectaría a quienes sí sembraron.

El problema es el nivel de presas del sur, en promedio ya del 17%, el Novillo ya en situación crítica, que le pegaría al sur de la capital de Hermosillo, y no habría ‘Bypass’, la obra que hizo el Gobierno del Estado, para trasvasar al norte de la ciudad, el famoso ramal norte, que por cierto, una leperada querían hacer con esta obra en el sexenio de Padrés en colusión con conocidos empresarios de la ‘High’…les digo.

Que esta asegurado el consumo humano, dicen autoridades, que bueno, pero hay una severa crisis hídrica, pinta mal el año, dicen especialistas, que será otro año seco, por cambio climático, y Conagua, con un plan de construir presas, bien ¿Pero si no llueve?, la solución, es la desalación, como la planta que está en el Cochórit en Empalme, para solucionar el problema del crecimiento de Hermosillo

Trump

Mañana asume Donald Trump la presidencia, la frontera llena ya de reporteros por aquello de que se supone una de las primeras acciones ejecutivas será la deportación de ilegales, que son millones.

Esto y lo de los cárteles, que Trump quiere mandar iniciativa al Congreso para que sean declarados terroristas y así poder atacarlos, los trae nerviosos, y es obvio, que la presidenta Claudia Sheinbaum hace un llamado a la unidad nacional, y viene lo de los aranceles, cobrar por todo, veremos qué pasa próximos días y semanas.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

X; @ABN58