Cerrada exportación... Santa Inés... Amparo... Gael y Alexander

Vaya que se está complicando el panorama este inicio de año 2025, donde comenté en mi primera colaboración “¿Feliz Año?”, todo indica que no; las señales ahí están, y se tendrá que tener mucha fortaleza para sobrellevarlo.

Cerrada frontera

Pues no se ha dado la segunda revisión de las estaciones cuarentenarias de Nogales y Agua Prieta para lo del ganado de exportación, de no creerse, no pasaron la primera, tenían irregularidades que tuvieron que solventar. ¿Cómo esto, pues?

Tienen un problema: miles de reses atoradas, ganaderos afectados. ¿Y no arreglan las cosas? Mal, Juan Ochoa, dirigente de la UGRS, y para acabarla de amolar, ya detectaron otras reses y caballos en el sur del país con gusano barrenador, producto del contrabando que viene, colusión de autoridades, crimen organizado, y pues todo parece indicar que seguirá cerrada la frontera, quizás meses.

Tremendo desánimo y pesimismo, con ganaderos que consulté, pérdidas millonarias de octubre a la fecha: más de 70 mil reses que deberían haber cruzado se quedaron aquí, y súmele Chihuahua y demás entidades y rancheros afectados. Son muchos millones de dólares, y a malbaratar el ganado, no hay flujo de efectivo, y difícil situación para repoblar hatos, un cuadro desolador, tremendo “traquido” que pegará a ganaderos de Sonora y México.

Y si a esto le sumamos lo que pasará en la región del Yaqui y Mayo, con la poca siembra que habrá, vienen unos meses, un año muy sombrío para la economía de muchas familias, cierre de negocios, y lo que significa que quede rota la cadena productiva de valor.

Por cierto, y siguiendo con lo del ganado, el principal engordador de México e importador de ganado de Suramérica, Jesús Vizcarra, SUKARNE, con amparos, tramitando, no quiere que comercialice aquí en Sonora sus productos. ¿Por qué? ¿Cuál será la razón?

Por lo pronto, no serán 100 millones de dólares lo que han dejado de percibir rancheros sonorenses; esto irá en aumento. Creo que serán meses sin poder exportar. ¿Se vendrá a pique uno de los estandartes de la economía sonorense? No lo sé, pero pinta mal el año para el sector agropecuario, en lo referente a granos y exportación de becerros, y no hay tarjeta del bienestar para esto.

Santa Inés

Y siguen los problemas en las últimas semanas, que tienen que ver con empresarios. Ahora le tocó turno a otro de Hermosillo, que anda fuera del país por razones personales, y tiene un campo agrícola en el Valle de Guaymas, Santa Inés.

Pues que tiene 3 semanas sin pagarles sus salarios a jornaleros, y estos ya no aguantaron, amarraron a los guardias y quemaron todas las tarimas y lo que pudieron. Mal, pero se entiende el enojo: un productor, con “lana”, que siembra cientos de hectáreas de hortalizas para exportación, se va de “luna de miel” y deja la víbora chillando. No se vale, los salarios de jornaleros se pagan cada sábado, como a todos.

Por cierto, este productor, metido en el “ajo”, al igual que otros conocidos en el “Cachogate”, tiene en la cárcel a otro distinguido miembro de la sociedad hermosillense, Carlos Soto, quien cometió fraude a no pocos, incluso a la familia política.

Formó, junto con otros, una parafinanciera, tipo “arbolito”, no regulada por la CNBV, dando jugosos intereses, hasta que tronó la cosa, menos para él, y fue detenido, recibiendo visitas, por cierto, para que pague…y no hable, porque están embarrados , como señalé, en este espinoso y que fuera jugoso negocio, hoy desfondado, y que dará de qué hablar más, por un desarrollo campestre, por rumbos de la carretera Kino, en donde darán cuenta quienes están pagando lotes, que el terreno está embargado, y hay complicidad de notarios… Ah, que la ricachada y tanto que se critica a la clase política.

Nogales

Con el tema de las deportaciones masivas ordenadas por el presidente Donald Trump, se empiezan a llenar los refugios en la frontera; reportan lleno ya el refugio San Bosco en Nogales.

Ante esto, los 3 niveles de gobierno, a marchas forzadas, habilitando naves industriales o construyendo, para estar recibiendo a los miles que llegarán en el transcurso del año, y que se van a convertir, primeramente, en un problema para municipios fronterizos.

Una novela que viven en Tijuana hace rato, los ciudadanos, hartos de tantos migrantes en sus colonias, calles, parques, etc.… y que ahora se pondrá peor, al cancelar las visitas para asilo o para ir a buscar el sueño americano; nadie entra, más que quienes tienen visa. ¿Cuánto llevará esto? En la medida de reclamos que se den allá por falta de mano de obra latina, mexicana, en trabajos que no hacen los norteamericanos: campo, hoteles, construcción, restaurantes, etc.… Por lo pronto, cerrado.

Y el problema se va a agravar, porque el gobierno sigue siendo laxo en la frontera sur; lo es con el ganado, con más razón con la gente que viene de Centroamérica y de otros países.

Se van a juntar, en las fronteras, los deportados junto con los que creen que van a pasar. Nomás imagínense el cuadro. En el caso de Sonora, será Nogales quien resienta más esto.

Toda esa gente, hay que darles 3 comidas diarias, servicios, no van a aguantar estar encerrados, y se van a ir a la calle. Si el gobierno cree que con darles una tarjeta de dos mil pesos se regresarán al sur del país, de donde salieron por pobreza y violencia, están equivocados.

Para el ‘México quédate’, ‘México te abraza’ o como le quieran llamar, es lo de menos; esto va a costar muchos millones de pesos. La gente se quedará en México, y los que van entrando, igual, y cada vez costará más millones de pesos.

Que les van a dar tarjetas del bienestar y acceso a todos los programas sociales, hasta IMSS, está bien, pero ¿también a los de otros países? El IMSS con serios problemas de abasto de medicinas, no hay nada, y todavía con más carga con los miles de deportados. Y con otra, en los refugios, migrantes de algunos grupos empezarán a tener el “control”; se harán mafias al interior de los mismos. Esta novelita la van a pasar en Nogales y en todos los refugios…al tiempo.

Por cierto, la secretaria, Alicia Bárcena, será la representante del Gobierno Federal en Nogales, municipio que, lamentablemente, no se lo van a acabar los ciudadanos; negocios con tanto migrante deambulando por las calles, con el riesgo que conlleva esto, y así a lo largo de la frontera mexicana... ¿Feliz año?

Leoni

La maquiladora Leoni, en Hermosillo, tiene problemas en el comedor para empleados, que tienen derecho a comida. Un trabajador me confirmó que les dan arroz con gusanos, frijoles ácidos, entre otro tipo de problemas.

Al parecer habrá protestas esta semana, y a ver qué hacen los líderes sindicales; quién sabe quién sea el proveedor de la comida, pero los trabajadores no pueden estar pasando esta situación. Por cierto, quejarse de los dirigentes sindicales, diputado Oscar Ortiz y Javier Villarreal, por el pésimo servicio del IMSS para sus afiliados, y espérense, esto se pondrá peor cuando les den su tarjeta de afiliación a miles de deportados.

Guarderías… se acabó la subrogación

Pues ya anunció la misma presidenta, Claudia Sheinbaum, que regresan las estancias infantiles, programa que quitó su antecesor, AMLO, como muchos otros más; una herencia terrible que recibió y que tiene al país, de entrada, con déficit en sus finanzas.

Bien por el regreso de estancias infantiles, donde los trabajadores dejan a sus hijos, pero el gozo, creo, se irá al pozo.

La idea del regreso del programa es que lo tome el… ¡IMSS! Que no tiene ni para lo básico, y ahora esto, cuando el servicio era subrogado, sociedad civil, empresarios, lo daban, con excelente servicio.

En Sonora, hay 57 guarderías privadas, bien manejadas, y si se las quitan, será en deterioro de los niños y en perjuicio de los padres, para que vayan tomando nota, trabajadores y líderes, con esta decisión de centralizar los servicios y menos en manos del IMSS, que trae un desastre financiero y administrativo con Zoe Robledo…pero pues ahí se la echan.

Amparo,Navojoa

Inadmisible, inhumano, lo del alcalde de Navojoa, Jorge Elías, que se las da de muy católico y que ayuda mucho a la gente y comunidades; con el salvaje aumento de prediales, que va del 200 al 300 por ciento, están llegando los recibos por las nubes, en todos los estratos sociales, corte parejo.

No es posible que de 1000 pesos brinque a 3000 ó 4000 pesos, que de 1600 a 5600, un caso que conocí, y ahí están los reportajes, videos, entrevistas a gente de clases populares, que no va a poder pagar esas cantidades que vienen en sus recibos.

Ya se tramitaron los primeros amparos. ¿Que había un rezago en incrementos en tarifas catastrales? Pues quizás sí, que por razones políticas no había incrementos, pero no de un trancazo, y menos a como pinta la región del Mayo, sin siembra, peor que en el Yaqui; y ojalá intervenga el diputado Próspero Valenzuela. Hay un enojo y malestar social por esto.

Embargos ¿Abuso policías?

Pues en Ciudad Obregón, que tiene un serio problema en el cobro y pago de prediales, agua y multas de tránsito, y empezó con embargos, pues el Ayuntamiento, sin facultades, que son de jueces, actuarios y, si es de ser necesario, solicitan apoyo, pues no.

El alcalde, Javier Lamarque, o quien sabe quién dio la orden, con la fuerza pública, y tratando los policías a una persona de la tercera edad, lo maltrataron, y lo ¡esposaron! Por no pagar una multa de tránsito, de su casa se lo llevaron; ahí está el video y la desesperación de familiares.

Esto fue un acto violatorio de la ley, de quienes están para proteger y cuidar al ciudadano, no tratarlo como delincuente por no haber pagado una ¡multa de tránsito! Aparte, el automóvil ya vendido por su dueño…y a los del crimen organizado, a los verdaderos delincuentes, a esos sí, nada.

Esto debe pararlo en seco el alcalde, Lamarque, y exige la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; esperemos que la autoridad municipal rectifique.

Gael y Alexander

De no creerse lo sucedido en Culiacán, una ciudad que no encuentra la paz, más que balazos, muertes, robos, desaparecidos y un largo etcétera que tiene la economía colapsada, gente con miedo, desde que empezó la guerra entre grupos a raíz de la detención de ‘El Mayo’ Zambada.

Esta semana hizo crisis, y la gente salió a las calles, a raíz del asesinato de dos inocentes niños, Gael y Alexander, y su papá, que iba a ser víctima de un robo, y los delincuentes, sin piedad, los mataron… y el gobierno pidiendo “unidad nacional”, porque Trump los declaró terroristas.

Miles y miles de culichis salieron a las calles, y creo que hoy domingo también, pidiendo, exigiendo paz y la salida del gobernador Rubén Rocha Moya, parte, gran parte del problema. ¿La respuesta del gobierno? Pues se fueron diputados federales a sesionar a Culiacán, a “arropar” otra vez al gobernador, y ahí está el video del encuentro, reunión, todos felices, sonrientes ¡Tantita madre!…y en las calles la gente, que fue hasta palacio e hizo algunos destrozos, que de milagro no pasó a mayores.

Y ahí está el video del niño, compañero de escuela de los niños asesinados, llorando: ya no pueden salir ni a jugar. Dolor y empatía al verlo y escucharlo.

¡Ah! Pero el Secretario de Seguridad, insensible, inhumano, despreciable, salió a declarar que los mataron porque el automóvil del padre asesinado estaba ¡polarizado! Sus cristales, y fue la causa ¡HDTSPM! (Perdón, lector), esto es lo que se vive en Culiacán y en algunas regiones del país.

Por cierto, de acuerdo a Inegi, Ciudad Obregón salió del top 5 de ciudades violentas; no lo voy a cuestionar, si es así, bien, pero el crimen doloso sigue. Lo reconoció el capitán Cruz, como también hay una ciudadanía que ya dejó de asombrarse.

Esta semana el alcalde entregó más equipos. Bien, esperar a que se refleje en mejorar aún más los resultados, lo que espero también para Caborca y SLRC, que están teniendo un mal mes.

BACHOCO

Consciente del compromiso que tiene con su comunidad, BACHOCO realizó esta semana un encuentro para proveeduría local y empleo para cajemenses, ante la situación que está pasando la región en el sector primario.

Una excelente decisión y compromiso social, solidaridad, del CEO de la empresa, Javier Bours Castelo, y que ojalá, en la medida que puedan otros empresarios, aunque la situación viene difícil, sostienen la planta laboral o den espacio a gente, porque habrá desempleo; la falta de siembra rompe la cadena de valor. Felicito a Javier por esto, y a toda la familia Bours, que creo en sus empresas particulares; harán lo mismo por Cajeme y en cada región donde esté BACHOCO, una empresa que seguirá siendo un ejemplo, tal como fue la premisa de sus fundadores. Enhorabuena.

Taiwán

Como resultado de su gira por Taiwán del gobernador Alfonso Durazo, en febrero vendrá una comitiva de aquel país. Ojalá se concrete la llegada de una o varias inversiones, como la inminente llegada de la ensambladora del auto eléctrico Olinia, que se regionalicen, que lleguen a Obregón, Navojoa, Guaymas.

