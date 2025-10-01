Casos aislados… pero cada vez más frecuentes

Los recientes acontecimientos negativos en los que elementos de corporaciones de seguridad de los tres niveles se han visto involucrados me hicieron recordar la declaración de Bulmaro Pacheco, el entonces Secretario de Gobierno en el sexenio de Eduardo Bours, cuando le cuestionaron sobre la ola de violencia que empezaba a alterar la paz social en Sonora. "Son hechos aislados… pero frecuentes", dijo el buen Bulmaro. Eso fue por ahí a mediados del año 2004, y la frase quedó como un legado para las siguientes generaciones en la política sonorense.

Desde hace meses, quizá dos o tres años, ha sido recurrente que elementos de corporaciones de seguridad se involucren en hechos violentos, delictivos y en señalamientos directos e indirectos.

La mujer policía de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal que protagonizó un zafarrancho la madrugada del domingo para amanecer lunes en un antro en Cajeme, el otro compañero suyo asignado a la base operativa de Hermosillo que causó la muerte de un motociclista al que embistió también la madrugada del domingo en el bulevar Tetakawi en San Carlos.

Un efectivo de la Guardia Nacional que abusó sexualmente de una jovencita de apenas 16 años en una colonia al norte de Hermosillo y el agente municipal de Nogales que, para repeler una riña de barrio, ingresa a su casa y saca su arma larga de cargo y suelta una ráfaga que provoca la muerte de una jovencita.

Dicen que para muestra basta un botón y aquí, literalmente en menos de 72 horas, tenemos cuatro casos graves que revelan el relajamiento que hay en la disciplina en las corporaciones.

Hace meses, en mayo, un litigante hermosillense fue acribillado con más de 70 disparos cuando dos agentes de la AMIC lo confundieron con un supuesto agresor, ya que momentos antes en el mismo sector se había generado un enfrentamiento.

El abogado milagrosamente sobrevivió a esa lluvia de plomo y su tratamiento médico en un hospital privado ha costado una millonada que el titular de la Fiscalía General de Justicia, Rómulo Salas, se comprometió a cubrir esos gastos con cargo a la Fiscalía, bueno, con cargo a los sonorenses porque es recurso de los impuestos, a menos que estén pasando la charola entre funcionarios de la Fiscalía y comandantes para acabalar ese dinero.

Porque los dos ministeriales que dispararon desaparecieron y no se ha vuelto a saber nada de ellos, gracias a que, en su momento, el agente del Ministerio Público aplicó un extraño criterio de no poder retenerlos por no tener la orden de aprehensión.

Me gustaría adaptar la frase del buen Bulmaro Pacheco, pero me parece que no se trata de eso.

En una entrevista banquetera el lunes en Hermosillo, el Comisario General de la AMIC, Carlos Alberto Flores, respondió a cuestionamientos que le hicieron, y si bien no lo mencionó como determinante para que el motociclista muriera, el señalar que no llevaba su casco de protección pudiera tomarse como un intento de desviar la responsabilidad del comandante de AMIC que ocasionó el accidente, circulando en sentido contrario, abandonando la escena del crimen, aunque se presentó horas después.

Lo que no se tocó fue la explicación de qué andaba haciendo ese comandante en San Carlos ni qué sanciones recibirá por los daños ocasionados. Además, ¿cómo se retiró de la escena del accidente, recibió ayuda de algún compañero o se fue caminando? ¿Notificó a la línea de emergencia 911 del accidente para que el motociclista tuviera oportunidad de recibir ayuda de paramédicos de la Cruz Roja o simplemente tomó sus pertenencias y huyó?

Modificando la frase de Bulmaro, ahora tendremos que decir que estamos frente a casos frecuentes y ya no tan aislados.

QUÉDATE CON QUIEN TE DEFIENDA COMO CLAUDIA

El exsecretario de Gobernación y actual senador por Morena debe estar más que convencido de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo quiere y lo estima, pues ella simplemente dijo que Adán Augusto López no está sujeto a ninguna investigación a pesar del escándalo por la presunta quita de impuestos que le detectaron.

Cada bimestre, cuando mi contadora me hace el recordatorio de que hay que pagar los impuestos correspondientes al SAT, me pongo a pensar que quizá los empleados encargados de recolectar esas aportaciones andan tan saturados de chamba revisando a detalle la situación de millones de contribuyentes menores que no les queda tiempo para meterle lupa a los grandes contribuyentes.

Y ni soñar con que habrá alguna rebaja o descuento; al contrario, si no se paga en tiempo y forma, empiezan a sumarse los recargos fiscales.

El que debe andar muy feliz con ese lío mediático de Adán Augusto debe ser el también senador Gerardo Fernández Noroña, porque poco a poco se ha ido apagando su escándalo con su casita de 12 millones de pesos que, milagrosamente, adquirió luego de que hace apenas 4 años vivía de manera modesta y republicana en un departamento en el centro histórico de la Ciudad de México, que si bien no es como la vecindad del Chavo, al menos sí reflejaba un nivel de vida modesto… pero resulta y resalta que de buenas a primeras, la fortuna llegó a su vida y, pues, como él mismo lo dijo, no es necesario vivir en la medianía.

Pero como ya es miércoles, hasta aquí la dejamos porque además inicia octubre con la esperanza de que terminen los días de calor y que inicie la temporada de beisbol, para que quienes tienen visa puedan ir a ver a los Mayos de Tucson y de paso gastar unos cuantos dólares en las tiendas de Arizona.

Dos recordatorios muy importantes: Si no ha hecho su testamento, aproveche la prórroga que con toda seguridad se dará este mes, y también es importante que, en cuanto haya vacunas disponibles, se aplique la que previene la influenza, porque viene de lleno la temporada de invierno y vale más prevenir.

¡Nos reportamos el próximo viernes!