¡La MLB le apostó al Softbol!

El pasado 29 de mayo de este año, la MLB anunció una inversión estratégica en la Athletes Unlimited Softball League (AUSL), lo que marca una asociación integral, la primera de su tipo, con una liga deportiva profesional femenina para ayudar a establecer y hacer crecer la AUSL como una organización sustentable. El softbol lanzó su propia liga profesional femenina en Estados Unidos, la AUSL, que arrancó su temporada inaugural el 7 de junio con cuatro equipos compitiendo en un formato tour de 24 partidos, celebrados en 10 ciudades. La nueva liga de softbol profesional de la AUSL inició su temporada inaugural el sábado 7 de junio con partidos en Rosemont, Illinois, y Wichita, Kansas.

Durante la temporada inaugural, los cuatro equipos de la AUSL (Bandits, Blaze, Talons y Volts) jugaron 24 partidos cada uno del 7 de junio al 23 de julio, culminando con los dos mejores equipos enfrentados en el Campeonato de la AUSL, una serie al mejor de tres partidos que se celebró del 26 al 28 de julio en el Estadio Rhoads de la Universidad de Alabama.

Después de conseguir el título de la temporada regular, los Talons arrasaron en el Campeonato de la AUSL contra los Bandits, para conseguir el primer título de la liga al ganar la serie final de tres juegos 2-0. Tras esta primera campaña, la AUSL se convertirá en una liga municipal a partir de 2026, y en su temporada inaugural será una liga itinerante con partidos en 12 ciudades diferentes.

Es importante señalar que la inversión que hizo la MLB buscará aumentar la visibilidad de la AUSL y sus atletas, de diversas maneras en las plataformas de marketing, eventos, distribución, editorial, digitales y sociales, contenido y más, incluyendo partidos selectos que se transmitirán por MLB Network y MLB.com. Además, la inversión financiera de la MLB contribuyó a los costos operativos de la liga y a iniciativas clave de crecimiento.

En esta primera temporada contaron con Kim Ng, quiera fuera la primera mujer GM en MLB, y a menos de un año de unirse a la AUSL como asesora principal, fue nombrada comisionada de la nueva liga profesional. Como asesora principal, Ng fue responsable de desarrollar la liga y generar respaldo entre jugadoras de softbol, managers y otras partes interesadas. En ese puesto, incorporó a figuras prominentes del mundo del deporte de la bola blanda para fungir como gerentes generales, entrenadores y embajadores, y encabezó la creación de las marcas de los primeros cuatro equipos, así como el primer draft de la liga. También ayudó a organizar un paquete de beneficios para jugadoras y aseguró sedes de juego en 12 instalaciones.

X:@BustamanteCarla