La credencial del INE

Lo que para miles de mexicanos representa la oportunidad de tener acceso al proceso electoral con la parte más importante de una elección, como lo es emitir la voluntad personal para elegir a gobernantes, para millones de ciudadanos es un simple documento que les sirve como identificación oficial para realizar todo tipo de trámites. La construcción de lo que actualmente es el Instituto Nacional Electoral costó mucho esfuerzo, trabajo y recursos en la historia reciente de la vida política mexicana.

Fue mucho camino recorrido para lograr tener un organismo democrático que organice y garantice procesos electorales no amañados, situación que se dice, no se ha logrado al 100 por ciento, ya que, lamentablemente, el partido en el poder (sea azul, rojo o morado) busca los huecos y las formas para meter mano, y ni se diga en las fechas actuales, donde se sospecha que el INE ha perdido esa autonomía con la que fue concebido.

A final de cuentas, debemos valorar lo que hay y asumir que, al menos en el papel y en el formato, es un mecanismo electoral que ya lo quisieran tener en infinidad de países.

Tenemos en puerta el proceso electoral del 2027, que en Sonora quedará marcado en la historia como el traslape de períodos sexenales a uno de trienio en la gobernatura, esto para ‘empatar’ las elecciones siguientes con la presidencial, como ya se hace en algunas entidades de México.

Muchos piensan que el personal del INE labora solamente en el año que hay elecciones, ya sean locales o federales, y eso es totalmente falso. La maestra Verónica Sandoval, delegada del INE en Sonora, anunció la campaña intensa que traen, porque resulta y resalta que hay 103 mil ciudadanos registrados en el Estado que en diciembre tendrán vencido ese importante documento.

Otro dato duro es que hay 147 mil credenciales ya vencidas, que obviamente se convierte en igual número de ciudadanos que deben renovar ese trámite. Sumando, la cantidad llega a 250 mil personas que antes del 2027 deben renovar la credencial o se quedarán sin poder emitir el voto, y eso es un riesgo para la democracia sonorense, porque significa que un cuarto de millón de posibles votantes dejará que otros decidan de manera más fácil un triunfo para determinado candidato o partido.

De ahí la importancia de ponernos las pilas, verificar la fecha de vencimiento de la credencial y, si se requiere actualizarla, pues hay que hacerlo. Dicen que los pueblos tienen los gobiernos que merecen, aunque en lo personal considero que en eso de los malos gobiernos influye mucho el ciudadano que no participa con su voto (a favor del candidato o partido que prefiera).

¿Y SI LA ELECCIÓN FUERA HOY?

Platicando con un amigo que le entiende a la política y le encanta la grilla, me hizo un cuestionamiento que me puso a pensar. Si la elección para gobernador fuera hoy, ¿por quién votarías? Y la verdad, me quedé pensativo tratando de analizar las posibles opciones que tenemos en este momento para el proceso electoral del 2027.

Por un lado, me dijo, tienes la opción de un candidato que al parecer tiene todo el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo ha invitado a eventos, le ha dado espacios de esos que cualquier político sueña con estar al lado de la máxima autoridad y aparecer en la foto, tiene además el visto bueno del mandatario estatal y nadie duda de que puede ser el elegido con esos atributos.

Del otro lado hay un personaje que se ha metido a hacer su chamba en la responsabilidad actual que tiene, ha mejorado el entorno de la ciudad, tiene ideas innovadoras y hay un alto porcentaje de ciudadanos que ve buenos resultados en su tarea.

El punto clave es que en la política muchas veces las decisiones se toman de manera cupular y la historia nos dice que cuando el aparato gubernamental se decide, generalmente se logra el resultado propuesto.

Hay sus excepciones que en la historia política nacional y estatal se han vivido y de las cuales tendríamos que analizar con especialistas qué fenómenos sociales o políticos fueron determinantes, por ejemplo, en el triunfo del panista Vicente Fox y qué influyó en la derrota de su sucesor Felipe Calderón, que hizo que regresara el PRI al poder con Peña Nieto y luego qué ocurrió con el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador.

Son muchos los factores que, como mexicanos y como sonorenses, deberíamos analizar fuera de simpatías partidistas, porque cuando ocurre eso, evidentemente que la persona se va a inclinar por la posibilidad de quedar incluido o beneficiado por el grupo que quede en el poder.

Lo que nos toca como ciudadanos es ampliar el horizonte y no buscar un puesto en la burocracia o beneficios que caen muchas veces en la corrupción. Hay que pensar en México como país, en la sociedad en general y, en ese momento, estoy seguro de que tendríamos los elementos para elegir a los gobernantes más eficientes y no a los más audaces para hacerse millonarios de la noche a la mañana.

Pero lo bueno es que ya es viernes y llega el fin de semana para relajarse un poco y recargar pilas para iniciar el lunes con toda la actitud positiva, porque camina rápido este mes de las lunas y en un dos por tres nos llegará el fin de año, así que vale más echarle galleta a los pendientes que nos quedan y no quedarnos mal a nosotros mismos con esas promesas incumplidas que hacemos la noche de cada 31 de diciembre.

¡A darle, pues!

Sebastián Moreno ejerce el periodismo desde 1985 y actualmente conduce dos noticieros de radio en Hermosillo y es director del portal de Internet www.a40grados.mx.

Contacto: Correo electrónico: en40grados@gmail.com

WhatsApp: 6626 60 05 82

Twitter: @sebastmd

www.a40grados.mx