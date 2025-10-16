Noviembre: A un dedo de distancia

A nivel nacional, el cáncer de próstata se posiciona como la segunda causa más común de muerte por cáncer en hombres, y Sonora no escapa a esta preocupante tendencia. La detección temprana se ha convertido en un factor esencial para mejorar las tasas de supervivencia y reducir la mortalidad asociada con esta enfermedad. Cada año, el mes de noviembre adquiere un significado especial en Hermosillo, en Sonora y ahora en México, gracias al movimiento MEMOVEMBER, que promueve la conmemoración de noviembre como 'Mes de la Salud Masculina'.

Concientización activa en el mes de la Salud Masculina

Cada noviembre, Hermosillo y ahora todo el estado conmemoran el mes de la Salud Masculina, institucionalizado mediante la Ley 91, aprobada por el Congreso del Estado el 1 de noviembre de 2022 y publicada en el Boletín Oficial del Estado hasta el 31 de octubre de 2023.

Esta ley declara oficialmente noviembre como el periodo dedicado a promover la difusión, prevención, protección y acceso a la salud masculina, exhortando a los 72 ayuntamientos sonorenses y a la Secretaría de Salud estatal a realizar acciones concretas.

Desde esa fecha se han visto acciones visibles, como el fortalecimiento de la atención en ISSSTESON en su informe de casos atendidos y escasas actividades de divulgación pública por parte de autoridades. No encontré una política pública estatal robusta exclusiva para cáncer de próstata que indique metas anuales detalladas, pero sí señales de que el tema está ganando espacio institucional.

Cáncer de próstata

En la última década, Sonora ha mostrado un aumento sostenido en la atención y detección del cáncer de próstata, lo que refleja una mayor conciencia social sobre la salud masculina impulsada por campañas ciudadanas de prevención. Sin embargo, esta misma tendencia evidencia que aún persisten rezagos importantes en materia de diagnóstico temprano.

De acuerdo con datos oficiales, la edad promedio al momento del diagnóstico es de 67 años, aunque los especialistas recomiendan iniciar revisiones desde los 40 años en hombres con antecedentes familiares o factores de riesgo.

Las pruebas de antígeno prostático específico (PSA) y la exploración física continúan siendo los métodos más eficaces para detectar la enfermedad a tiempo, etapa en la que el cáncer puede curarse en más del 90 por ciento de los casos.

No obstante, más de la mitad de los diagnósticos en Sonora se siguen realizando en fases avanzadas, cuando las opciones terapéuticas son limitadas. En 2023, el estado registró 186 defunciones por cáncer de próstata, con una tasa cercana a 12 muertes por cada 100 mil hombres; siete de cada diez fallecidos tenían más de 70 años.

Estos datos muestran que, si bien las campañas de concientización han servido para romper tabúes y motivar más revisiones médicas, aún no se ha logrado reducir la mortalidad de manera sostenida.

Avances y desafíos

La lucha contra el cáncer de próstata es un desafío continuo. Sin embargo, con concienciación, detección temprana y la promoción de la salud masculina, se pueden lograr avances significativos hacia un futuro más saludable.

Han sido 13 años de esfuerzo y perseverancia desde esta trinchera para que la iniciativa de salud masculina sea reconocida y aprobada a nivel cabildo y a nivel legislativo, pero falta aún al Congreso de la Unión.

Acciones para normalizar la prevención

Para lograr que la atención y prevención del cáncer de próstata deje de ser un tabú, se han implementado diversas acciones en Sonora. Estas incluyen:

Publicidad en calcas: Campañas visuales que sensibilizan a la población masculina.

Redes sociales: Difusión de información y testimonios que fomentan la conversación sobre la salud masculina.

Bigotes en cruceros y universidades: Simbolizando la lucha contra el cáncer de próstata y promoviendo visibilidad.

Charlas en empresas y plazas: Educación directa a la comunidad sobre la importancia de los chequeos regulares.

Presencia en establecimientos como Cadena Comercial OXXO: Integrando la prevención en lugares de alta concurrencia.

Además, ponemos a disposición un test autodiagnóstico (mediante código QR) que permite a los hombres realizar una autoevaluación y acceder a consultas gratuitas para su chequeo al finalizar el test. Esta simple acción puede salvar vidas propias o de seres queridos.

Mirando Hacia el Futuro

La institucionalización del 'Mes de la Salud Masculina' en todo México representa un paso crucial para la equidad de género en la salud y la reducción de la mortalidad por cáncer de próstata.

Te invito a ver y/o publicar en Facebook MEMOVEMBER las acciones que tu empresa u organismo hace al respecto y a las clínicas o laboratorios, publicar los descuentos o promociones que ofrecerán para motivar que se hagan el chequeo.