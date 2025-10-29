2020 no fue el año, fue el umbral

2020... El antes y el después. Aún muchos ciudadanos no han entrado en conciencia de que ya no es el mundo como era y que no volverá a ser como fue.

Nos encontramos entre mundos, vivimos los restos de lo que fue y no sabemos lo que va a ser. Lo único en estos momentos que debemos hacer es mantener la paz; observemos lo que sea que esté sucediendo.

De nada sirve preocuparse. Mejor pongamos atención en los actos de aquellos que nos dirigieron y veamos lo diferentes que son sus discursos de sus actos.

La historia que nos enseñaron decía una cosa y fue otra; llamaron pecado a lo natural en nosotros, locura a aquello que es diferente a sus discursos, ciencia a no querer estudiar opciones diferentes, paz a las interminables guerras, terroristas o traidores a quienes diferirían de sus políticas, y llamaron seguridad y protección a encerrarnos, llenarnos de miedo y quitarnos nuestros derechos naturales y nuestra esencia... El ser libres.

Ya no votas por aquel que consideras la mejor opción para el país en el que vives, votas por el menos peor. Sabes que todo es farsa y sigues la corriente. Te dicen que todo lo que hacen es por tu seguridad y siempre el 'estar seguro' significa menos derechos, menos libertad y más pobreza.

¿No lo puedes ver o no quieres verlo? Es el miedo el que no te deja aceptarlo.

Es un miedo que por generaciones nos han metido en el alma. No son lo que dicen ser, son lo que hacen todos los días y lo que provocan en el mundo. Eso es lo que son. 'Por sus hechos los conoceréis'.

Por eso dejé de creer en ellos, por eso no tomo sus caminos, por eso si dicen “haz esto”... Hago lo otro.

Soy libre y respeto la soberanía de lo que es el cuerpo con el que experimento esta dimensión; valoro y protejo lo que siento y pienso de mí y en mí. Donde solo yo tengo injerencia y nadie más, porque no pertenezco a nadie, solo a mí, en esta y en cualquier otra dimensión.

Si me dicen "teme", no temo. Si me dicen que crea en lo que inventan, mejor lo pienso, reflexiono, analizo, siento... Luego decido y nunca llego a la conclusión de que creer y temer sea la solución para mí.

No es tiempo de finales para nosotros, la gente, pero para ellos sí. Por eso están pasando tantos eventos extraños en el mundo; en México a esos eventos les llamamos 'patadas de ahogado'.

El final es de ellos y, como no conocen otra solución para salir adelante más que llenarnos de miedo, por eso están volteando patas arriba el mundo que conocíamos. Están aterrorizados, porque su mundo acabó.

Sus símbolos, sus rituales y sus riquezas de utilería ya no les dan resultados favorables; al contrario, les sale el tiro por la culata. Antes causaban admiración... Pero en este momento dan pena ajena. Tal vez el día de mañana sintamos lástima por ellos.

Pero en este momento lo importante eres tú... Lo que sientes y piensas. Te programaron para temer y menospreciarte. Debes quitarte esa creencia limitante de tu cabeza. También te programaron para estar perpetuamente preocupado y estresado por deudas, expectativas de mejorar económicamente, pero te pusieron obstáculos por todos lados y, aunque te mates trabajando, no te dejan llegar al sueño de éxito que ellos mismos te dijeron que debería ser.

Relájate, no tienes que llegar a ese espejismo. Todos los personajes famosos, los millonarios, son escenografía y actuación; nunca inventaron nada en la cochera de su casa ni desarrollaron las aplicaciones y redes sociales que los lanzaron a la riqueza; son zanahorias del sistema que fabrica gente frustrada.

Aprende a valorar lo que eres y tienes, siendo agradecido por ello. Eso te brindará paz. No te endeudes y, si tienes deuda, págala y no vuelvas a endeudarte; también eso te dará paz.

Así que, date cuenta de la oportunidad que tienes frente a ti, de ser testigo del evento histórico más importante en toda la historia humana, relájate, observa desde tu paz, no los odies... Ni a ellos ni a nadie. El odio y muchos otros sentimientos bajos los aprendimos de ellos, pero no somos ellos, nuestra naturaleza es diferente. Nosotros somos luz y ellos, como habrás notado, no.

1CP