Alerta por Modalidad 40

Interesante programa de difusión que promueven en el Colegio de Contadores de Sonora en el tema de la llamada Modalidad 40, que es una de las opciones para mejorar la pensión o jubilación de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Como prestación económica para ese momento del retiro, es muy importante conocer los detalles y condiciones que hay en esta modalidad, porque ni todo lo que brilla es oro ni todo lo que no brilla es malo.

De acuerdo a la explicación que nos dio el Contador Público Saúl López, en su calidad de Vicepresidente Fiscal del Colegio, mejorar la pensión es viable, pero es prioritario conocer los detalles, analizar cifras, montos y condiciones en las que se llega a esa parte.

Básicamente son tres factores determinantes del monto final de la pensión.

A saber, el número de semanas cotizadas ante el IMSS, por eso la importancia de verificar con cuánto nos tiene registrado el patrón en el Seguro Social, ya que a mayor sueldo, mejores condiciones de jubilación o pensión.

Un segundo rubro es el número de semanas cotizadas, porque, por lógica, le irá mejor al que tenga mil o más semanas cotizando que a quien alcance 100 o 300 semanas. Y el tercer elemento, que entra a una especie de licuadora, es la edad.

Mezclando esos tres puntos, monto de aportaciones al IMSS, total de semanas cotizadas y número tres, la edad, que rebasando los 60 años ya se considera viable, es como se define el monto de pensión mensual que recibiré.

La recomendación es asegurarse de tener un buen asesor, serio, responsable y honesto, y verificar la información que le dé ese asesor con un especialista en el Colegio de Contadores, donde tienen la disponibilidad de ayudar a la gente que anda en esos trámites.

INVESTIGA FGR CASO DE NIÑA

A nueve días de que falleció la niña que sufrió una picadura de alacrán en el jardín de niños al que asistía, y que al no recibir de manera oportuna el suero antialacrán en el hospital de Ginecopediatría del IMSS en Hermosillo, ya interviene la Fiscalía General de la República con una carpeta de investigación, para determinar si hay responsabilidad en empleados o funcionarios de la institución de salud que no verificaron que hubiera en existencia ese medicamento vital para salvar vidas en casos de emergencia, como el que se presentó con la pequeña que murió.

A todas luces se percibe que hay negligencia, incapacidad o burocratismo de segundo piso, porque la explicación emitida por el IMSS de que habían surtido de ese suero el viernes previo, pero que fue usado en pacientes que llegaron con picadura de alacrán durante el fin de semana. La verdad da pena ajena que salgan con esas justificaciones.

Y más allá de la pena ajena, como ciudadanos deberíamos levantar la voz y exigir sanciones para quien haya sido el responsable de garantizar el suministro de ese medicamento.

TERCER CONGRESO DE LA FAMILIA

Pero hablando de cosas positivas, con una muy nutrida participación de asistentes inició ayer martes el Tercer Congreso de la Familia, organizado por el DIF Hermosillo, con el impulso del alcalde Antonio ‘Toño’ Astiazarán, quien, por cierto, reconoció el impulso que brinda a este tipo de eventos su esposa Paty Ruibal de Astiazarán.

En la jornada inicial estuvieron conferencistas de la talla de Pablo Fletcher, Valeria de la Torre, Natalia Pérez, Bárbara Anderson y Oso Trava.

Fueron más de mil 400 asistentes a las conferencias que dejan un mensaje claro para los padres de familia e hijos: que con esto se busca fortalecer los valores y contribuir a que nuestros jóvenes se mantengan alejados del camino o caminos equivocados.

Uno de los objetivos es ofrecer herramientas, reflexiones y estrategias que fortalezcan la unión familiar y el desarrollo personal.

Y como dicen que hay que predicar con el ejemplo, en el evento se vio a los hijos del alcalde y su esposa Paty, los jóvenes Patricia, Antonio y María Paula.

La bienvenida al evento estuvo a cargo de Patricia Ruibal, en su calidad de presidenta de DIF Hermosillo.

DERRUMBAN CINEMA 70

El que se consideró el mejor cine de la década de los años 70, 80 y parte de los 90, el llamado Cinema Hermosillo 70, pasa por un proceso de demolición, con lo que se va parte de la historia de la capital sonorense.

Este descuidado edificio fue, desde hace años, refugio de decenas de personas en calidad de calle, adictos a drogas y un gran foco de infección.

Múltiples incendios en su interior, provocados por los indigentes que lo ocupaban, fauna nociva y un riesgo para la salud pública, es lo que ofrecía este cine, que no pudo resistir el paso de los años.

Y como es cuestión de salud pública y de evitar riesgos, la demolición se decidió, y viene la ola de especulaciones sobre lo que ocupará ese terreno una vez que hayan retirado el último metro cúbico de escombros.

Pero como ya es miércoles, habrá actividad en la Mesa Cancún, donde está como invitado especial el ingeniero Pedro Fontes Ortiz, en su calidad de director general de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, donde tienen la encomienda del gobernador Alfonso Durazo de convertirse en facilitadores de viviendas para trabajadores que, en muchas ocasiones, por falta de tiempo o de conocimientos, no tienen acceso a una vivienda digna.

Si el mundo sigue girando de manera normal como hasta ahora, por aquí nos encontramos el próximo viernes.

