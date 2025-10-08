¡20 latinas son prospecto para la WPBL!

"¡La-la-latinas... ¡La-la-latinas!", como diría el coro de la canción de Shakira, podemos gritar con fuerza que 20 latinas podrían formar parte de la primera Liga Profesional de Beisbol Femenil (WPBL) en Estados Unidos. Después de cuatro días de tryouts realizados en Washington, D.C., en agosto, la liga dio a conocer la lista inicial de jugadoras elegibles que serán consideradas en el draft inaugural de la WPBL, el cual se llevará a cabo en noviembre.

En esta etapa, la lista no está clasificada. Todas las jugadoras están siendo consideradas, con evaluaciones basadas en su desempeño en las pruebas y en los esfuerzos de scouts internacionales. Las beisbolistas propuestas muestran variedad; desde estrellas universitarias, estrellas internacionales y pioneras que impresionaron a los scouts. También hay diversidad en el rango de edad: ocho jugadoras de 17 años (las más jóvenes contempladas) y dos jugadoras de 40 años (las de mayor edad).

Dentro de la lista también se observó una diversidad cultural y al menos 21 jugadoras de beisbol son latinas, ya sea por su nacimiento en Latinoamérica o por su ascendencia. México recién consiguió el subcampeonato del Campeonato Panamericano de Beisbol Femenil, logrando un cupo a la Copa Mundial de la WBSC 2026. Samaria Benítez, mejor jugadora defensiva, líder de bateo con .556 y mejor SS del torneo, podría jugar en la WPBL.

Adicional a Samaria, se encuentran 7 mexicanas más: Rocío Barajas, Edith de Leija, Rosa María del Castillo, Luisa Hernández, Diana Ibarra, Esthela Segovia y Flor Elena Valerio. Enhorabuena por nuestras mexicanas; ojalá todas sean seleccionadas en el draft y sean históricas al formar parte de la primera temporada de la WPBL.

X: @BustamanteCarla