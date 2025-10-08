Máynez en Hermosillo

El coordinador nacional de Movimiento Naranja, Jorge Álvarez Máynez, provocó olas en la política sonorense luego de su visita el pasado lunes para inaugurar la llamada Casa Naranja en Hermosillo.

Con un discurso bien plantado, sin aspavientos ni sombrerazos, expuso un mensaje preciso en cuanto al objetivo que tienen en ese partido para la elección del 2027 y, obviamente, es 'pintar' de naranja a Sonora.

El excandidato presidencial en su campaña se caracterizó por la sonrisa en su rostro que algunos pensaron que era de nervios (por su poca experiencia en los tinglados políticos), aunque hubo otros que aseguraron que se trataba de generar un marketing político.

Su presencia en Hermosillo fue como una auditoría para la militancia de MC, cuyo liderazgo estatal lo encabeza Natalia Rivera junto a políticos de experiencia que han sabido mantenerse en la línea de contacto ciudadano, lo cual consideran una de las principales fortalezas de este organismo político.

En resumen, Álvarez Máynez reconoce que la figura del alcalde de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán, será una carta fuerte en el proceso electoral del 2027, pero que ellos como MC descartan cualquier alianza o coalición con otros partidos, por lo que se entiende que le ofrece puertas abiertas, pero le deja en claro que si no es con el color naranja, no habrá acuerdos.

"En Movimiento Ciudadano construimos esa alternativa que la gente merece por nuestros hijos; estamos viendo gobiernos que están extraviando el camino, generando los mismos vicios que le costaron al país, excesos y soberbia; y esa es la oportunidad de revindicar la política y en el 2027 pintar a México y a Sonora de naranja", dijo en su mensaje Máynez.

Bien por el nearshoring… ¿Y el 'homeshoring'?

Dicen los especialistas en economía, inversiones y desarrollo que, a dos años del famoso boom que se anunció con el llamado nearshoring, los resultados en crecimiento económico, desarrollo y mejores condiciones de vida de miles de trabajadores, empresarios y todo lo que se mueve con la industria, sí han sido positivos, pero detectaron que en ese afán de poner alfombra roja a los inversionistas extranjeros, se olvidaron de brindar apoyo a los locales.

Y es que, si bien el nearshoring ha generado miles de buenos empleos, lo malo es que esas ganancias invariablemente son aprovechadas en los países de origen y, como dicen que nada es para siempre, es probable que en algún momento esas inversiones y empresas decidan retirarse y aquí no pasó nada.

De ahí la importancia de que el Gobierno también vea la situación del empresariado local porque, en ese caso, el capital supuestamente seguirá en el país y muy probablemente sea reinvertido.

Capitalizar al máximo las bondades de una región es tarea que debería llevar participación tanto del Gobierno como de la iniciativa privada para que haya un beneficio general para la población, explotando los recursos disponibles y generando mejores condiciones de vida para las familias de los obreros, los trabajadores especializados y todos los que fortalecen las cadenas productivas regionales.

¿Y el litio sonorense, apá?

Hace también cosa de dos o tres años, a los sonorenses nos ilusionaron con la información de que se había descubierto uno de los más grandes yacimientos de litio en el territorio sonorense, y se anticipaba que habría riqueza para dar y tirar.

El gobierno del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, creó la empresa Litio Mex; se inició un pleito judicial contra una empresa china que en su momento tenía la concesión (y la tecnología adecuada) para explotar ese yacimiento. Todo se empantanó y parece que, a final de cuentas, la empresa china deberá recibir una millonada de dólares por esa mala decisión del Gobierno. A resumidas cuentas: México carece de la tecnología óptima para aprovechar ese megayacimiento.

Según datos de expertos, es mucho más barato comprar litio ya procesado o los productos que se derivan de ese mineral contra la posibilidad de tener la maquinaria y tecnología para obtenerlo de manera industrial.

El punto es que, en casi tres años de ese fallido proyecto, ni siquiera hay lejanas posibilidades de que en los próximos cinco o quizá 10 años se pueda obtener el primer kilogramo de litio sonorense.

Lo único que ha sido seguro es una millonaria nómina para quien encabeza Litio Mex, un ingeniero de apellido que se puso de moda desde el inicio del sexenio de AMLO y que, para más señas, es de la zona de Cananea y se le conoce como miembro de la dinastía Taddei. Fue un proyecto bien promocionado que lamentablemente quedará en solo promesas y la ilusión de que Sonora se convirtiera en una megapotencia productora de litio.

Lo bueno (para el Gobierno) es que ya casi nadie recuerda ese tema del litio sonorense. Lo malo (para los sonorenses) es que el costo de esa burocracia se paga con los impuestos y se pierde la oportunidad de que esas millonadas usadas en mantener una estructura que no produce nada se usen cuando hay necesidades urgentes en materia de salud, seguridad y otros rubros.

Y como ya es miércoles, mitad de semana, hasta aquí la dejamos y nos reencontramos el próximo viernes.

Sebastián Moreno ejerce el periodismo desde 1985 y actualmente conduce dos noticieros de radio en Hermosillo y es director del portal de Internet www.a40grados.mx.

