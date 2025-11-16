¿Qué ciudades albergarán a la primera Liga Femenil Profesional de Beisbol?

En columnas pasadas les conté de la gran noticia de que, por primera vez en la historia, existirá una Liga Femenil Profesional de Beisbol en Estados Unidos, y conforme va avanzando el tiempo, cada vez se revelan más detalles de esta liga, y por lo pronto ya se ha dado a conocer cuáles son las primeras cuatro ciudades para albergar equipos de esta liga femenil, a saber: Boston, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco.

Me parece muy relevante que estas ciudades tan importantes en Estados Unidos sean sede de equipos, porque, a la par de ver juegos de Medias Rojas de Boston, los Dodgers de Los Ángeles, Yankees y Mets de Nueva York, así como a los Gigantes de San Francisco, ahora también tendremos la oferta de ver a los equipos femeniles. Las cuatro ciudades fueron seleccionadas por su base de aficionados al beisbol, el tamaño del mercado con el que cuentan, presencia en medios y los antecedentes de historia beisbolera que existe en esas ciudades.

También ya se anunció el orden del draft de jugadoras: primero, San Francisco; segundo, Los Ángeles; tercero, Nueva York; y en cuarto, Boston. Este se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre y ahí tendrán que llenar su roster con 15 jugadoras. Dentro de lo destacado para el draft, hay jugadoras prospecto para diferentes posiciones, y los países a los que pertenecen las jugadoras que más vemos en estas listas son Estados Unidos, Corea, Japón y Canadá. ¿Usted, a qué ciudad iría a ver un juego de esta Liga Profesional de Beisbol Femenil? Creo que será un buen pretexto para viajar a cualquiera de estas ciudades, porque, sin duda, será algo histórico.

X: @BustamanteCarla