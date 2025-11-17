Con el avance tecnológico, es natural que muchos de los procesos vitales de las organizaciones empresariales o gubernamentales se lleven a través de sistemas de información; por tal motivo, ya es muy común que en los juzgados soliciten evidencias o informes de los sistemas para conciliación, cotejo o peritajes. Esta actividad está en crecimiento en juzgados y, para ello, se precisa de personal avalado, con estudios demostrados en temas de ingeniería de sistemas o licenciatura en informática.

Informática jurídica

La relación entre ambas disciplinas se ha fortalecido, madurado y vinculado; el derecho y la informática son una realidad en la actividad laboral actual. La interrelación tiene la vertiente fundamental de que el derecho utiliza a la informática como herramienta para el diseño de medios de compilación y resguardo de información, a la cual se le denomina informática jurídica. Es común el uso de tecnologías para fines legales, como sería en el proceso de una demanda, donde la tecnología se utilizará para buscar, analizar y gestionar información legal involucrada en el caso que se trate; es decir, la informática jurídica hace que el proceso legal sea más rápido, transparente y seguro, ayudando a que los documentos digitales y las pruebas electrónicas tengan validez jurídica.

Peritaje Informático

El juez o las partes involucradas deben comprender lo que realmente ocurrió en el ámbito digital y que es parte del proceso, es decir, aportar pruebas técnicas y confiables que ayuden a entender y a demostrar si un hecho informático fue o no real y quién fue responsable, obteniendo los contenidos o información desde los dispositivos o sistemas de la organización que se trate y según sea el caso.

¿Quién realiza un peritaje en informática?

Un profesional con amplios conocimientos en informática, sistemas, seguridad y leyes relacionadas con la tecnología, con el objetivo de buscar evidencias digitales, analizar y verificar información de sistemas, conservar evidencia, testificar en juicios y, desde luego, emitir el dictamen técnico al juez o al fiscal, explicando los hallazgos con lenguaje técnico y conclusiones objetivas.

Capacitar y sensibilizar

Capacitar al personal en temas de ciberseguridad y éticos en el manejo de la información sensible o de terceros es de suma importancia para la protección de datos personales y la confidencialidad que ello representa. La capacitación enseña a reconocer amenazas comunes y a actuar correctamente, con lo que un empleado consciente sabrá detectar intentos de manipulación y no caer en ellos. La capacitación es parte fundamental de la seguridad empresarial y gubernamental, dado que minimiza el riesgo de fugas de información, obteniendo un fortalecimiento en la cultura organizacional en seguridad informática o digital, lo que creará una primera línea de defensa contra las amenazas digitales. Los frutos de este esfuerzo o actividad son el generar el compromiso colectivo que lleve a reducir puntos débiles y evitar procesos legales.

MA. José Antonio Paredes Cortes

www.telesalud.lat

X: @JAParedesCortes