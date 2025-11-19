Novedades del Departamento de Estado

Este miércoles 19 de noviembre se realizará una conferencia de prensa del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, EL FBI y toda la plana mayor del potente gabinete de seguridad de nuestros vecinos del Norte.

Lo que anticiparon es que darán a conocer importantes acciones legales contra una organización criminal internacional y es tanta la relevancia de los datos que se ventilarán que estarán las y los titulares de esas oficinas que forman el escudo protector del Gobierno que encabeza Donald Trump.

Una de esas figuras es la fiscal general, Pamela Bondi, el director general del FBI, Kash Patel, además de John Hurley, responsable del ataque al terrorismo y encargado de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro.

A parar las antenas, porque cuando los vecinos del norte anuncian una conferencia de estos niveles, es porque traen algo muy fuerte ya listo.

VIOLENCIA SIN FRENO

El ataque certero que se registró la noche del lunes en una colonia ubicada al surponiente de Hermosillo prende los focos rojos en las autoridades, ya que fue una agresión armada contra un elemento del Departamento de Tránsito que realizaba un rondín de rutina, tal como lo quiere ver mucha gente de esos sectores, pues tener una unidad policiaca recorriendo sus calles les genera confianza.

Lo malo es que este elemento, caído en el cumplimiento de su deber, deja una familia, esposa, hijos, padres, hermanos, amigos y compañeros de trabajo que ya no lo verán por ser víctima de las balas asesinas.

En el recuento de daños, bota la estadística negativa que se generó en el sexenio del gobernador Eduardo Bours Castelo, cuando infinidad de elementos policiacos fueron abatidos en ataques directos, y fueron de todas las corporaciones, desde municipales hasta estatales.

Posteriormente, en el sexenio de Guillermo Padrés, la situación se tranquilizó un poco y siguió más o menos a la baja en la gestión de Claudia Pavlovich.

Al actual gobernador Alfonso Durazo le han tocado picos de violencia en lo general y pocos eventos en los que elementos de corporaciones policiacas pasan a ser parte de esa negativa estadística.

Desde hace meses, quizá años, se ha expuesto la situación grave del impacto del crimen organizado en Sonora (y en el país en general), así que lo que resta esperar es que el gobierno asuma el control y garantice condiciones de seguridad para las y los ciudadanos.

Se ha promovido con insistencia la importancia de la cultura de la denuncia y eso es lo que debe hacer cada ciudadano que perciba que hay cosas que deban mejorar. Es un trabajo en equipo, en el que la autoridad tiene que generar la confianza de la gente y con eso veremos mejores resultados.

CIFRAS DEL BUEN FIN

Es posible que este miércoles ya estén disponibles las cifras que revelen los comerciantes al concluir el llamado ‘Buen Fin’, en el que todos los negocios ofrecieron sus productos con supuestas rebajas atractivas para el cliente.

Muchas tiendas departamentales pusieron como principal gancho las famosas pantallas de TV a precios atractivos, con facilidades de pago hasta seis meses sin intereses y quién sabe cuántas ofertas más.

La realidad de las cosas es que hay poco dinero disponible en los bolsillos de la gente que tiene otras prioridades, como asegurar el llenado de la despensa, pago de servicios como la energía, agua, internet, entre otros gastos básicos.

Si usted fue de los afortunados que pudo comprar esos pequeños lujos, pues felicidades, pero si fue de los que tuvo que conformarse con ‘milal’, como el chinito, que le quede de consuelo que forma parte de una mayoría considerable a la que no le alcanza para adquirir todos los satisfactores que no siempre son una prioridad.

LA RECTA FINAL

Nos encontramos literalmente en la recta final de este año 2025, y hay muchos ajustes que todavía da tiempo de ejecutar para medio alcanzar los objetivos que todos nos propusimos antes de iniciar este ciclo que agoniza.

Quizá usted sea de los que se propuso bajar unos kilos de peso, conseguir un mejor empleo, dejar de fumar, ser amable con sus vecinos y sus compañeros de trabajo y tantas y tantas buenas intenciones que normalmente manifestamos como compromiso.

A un mes y medio de volver a replantear esas metas y objetivos que nos motivan a la reflexión en las fiestas navideñas, es un buen ejercicio sentarse tranquilamente y revisar qué se logró, qué NO se logró y, lo más importante, encontrar las razones por las que no se hayan logrado las metas propuestas.

Eso es en lo personal y profesional; dicen que lo que no se mide ni se monitorea, simplemente queda en el limbo y así podemos ver pasar años y años y no concretar nada.

REUNIÓN DE LA CANCÚN

Pero lo bueno es que ya es miércoles y esta mañana en la Mesa Cancún estará como invitada Karina Zárate Félix, flamante delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Sonora. Ya daremos cuenta de las novedades que hay en esa oficina donde se tramitan los pasaportes mexicanos, entre muchas otras cosas.

Karina fue parte importante en el equipo de la ahora exgobernadora Claudia Pavlovich, en cuyo sexenio se desempeñó como titular del DIF Sonora, entre otros importantes cargos públicos que ha logrado desempeñar.

