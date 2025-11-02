Shiono Oguri, primera japonesa en la organización Naranjera

El 21 de octubre de 2024, fue un día que marcó la historia de Naranjeros de Hermosillo, y es que en una rueda de prensa con la Liga Mexicana de Softbol en Ciudad de México, anunciaron que se unían a la liga profesional con Naranjeros Softbol Femenil, convirtiéndose en el primer equipo de Sonora en contar con un conjunto deportivo profesional para mujeres. Finalmente, el día esperado llegó y el 30 de enero fue la Inauguración de la primera Temporada de Softbol Femenil para Naranjeros en el Estadio Fernando Valenzuela.

Para el 2026, ya se han iniciado los preparativos para lo que será la segunda Temporada de Naranjeros Softbol Femenil, y dentro de los anuncios se destaca el de la lanzadora japonesa Shiono Oguri, quien se convierte en la primera japonesa en la organización naranjera (incluyendo beisbol). Jugadoras y jugadores de Estados Unidos, Latinoamérica, Países Bajos, España y otros países han formado parte de la institución, pero nunca antes se había contado con un integrante del país del sol naciente, y será Shiono Oguri quien deje huella e inicie con los lazos entre México y Japón en Naranjeros, mostrando y agregando ese toque de la cultura japonesa en la 'H'.

Oguri San fue jugadora más valiosa de la edición 2023 de la Copa Asia U18 de softbol. Nació el 11 de enero de 2005 en Aichi, Japón, y desde temprana edad comenzó a destacar en el softbol como lanzadora derecha. Actualmente juega con el equipo NSK, donde es una de las más destacadas lanzadoras. Durante 2023 en la Copa Asia U18, Shiono Oguri guió a Japón al triunfo en el juego final con una gran labor en la placa de pitcheo, al vencer el conjunto nipón 1-0 a China Taipei. Esperemos que Shiono venga a ser un pilar en el pitcheo naranja, y por lo pronto iré practicando decir Kon'nichiwa/Hola al momento que la conozca.

