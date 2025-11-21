Pipazo en Hermosillo

Al estilo de las películas de Hollywood, el pasado miércoles se registró en Hermosillo un hecho histórico e inédito (parafraseando al exgobernador panista que le gustan los caballos). El conductor de una pipa en la que se transporta combustible y que, afortunadamente, llevaba apenas el 10 por ciento de la carga, tuvo la ocurrencia de llegar a una ferretería en una colonia ubicada al oriente de Hermosillo.

Como acostumbran los operadores de ese tipo de vehículos de carga, dejó la unidad con las llaves y encendido el motor. Un sujeto que pasó por el lugar presuntamente vio la oportunidad, se puso al volante y emprendió la huida por varias calles de colonias populares, chocando autos estacionados, derribando un poste de energía eléctrica y hasta la instalación de una parada de camión urbano hizo añicos.

Fue una gran movilización policiaca que culminó en pleno Bulevar Kino, donde los agentes dispararon contra los neumáticos de la pipa, obligando al fallido ladrón a detener la marcha, y terminó por ser sometido. Infinidad de videos que circularon en redes sociales dieron cuenta del recorrido que siguió ese aventurado ladrón, que se dice fue ocasional al ver la oportunidad de apoderarse de un vehículo de ese tipo, el cual, por cierto, no cualquier persona tiene capacidad de conducir.

El evento que llamó la atención en redes sociales por lo extraño y aparatoso de la persecución en la que los policías batallaron para frenar al audaz roba pipas puso de manifiesto varios puntos. Uno de los más importantes es que hay capacidad de rastrear un vehículo sospechoso (obvio, mucho más fácil si es una pipa).

Otro punto, pero negativo, es que se evidenció que a las corporaciones de seguridad les falta capacitación, estrategia y adiestramiento para enfrentar situaciones extraordinarias, donde se compromete la seguridad de las personas, y no se trata de exigir que sean reacciones tipo SWAT de los Estados Unidos, pero sí con una mejor contundencia, sin poner en riesgo a terceros.

El final feliz es que el tipo fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, que para estas horas ya debió turnarlo al juez correspondiente en lo que sigue el proceso en su contra. La conclusión de este asunto es que, como decía el gran Héctor Espino, "definitivamente" falta capacitación y entrenamiento a nuestras policías que requieren de mayores recursos, un presupuesto más amplio y, para cerrar la pinza, programas bien diseñados y bien aplicados con instructores de alto rango que garanticen tener un cuerpo de policía de primer nivel, tanto en el ámbito municipal como en el estatal y, por qué no, en el federal. En materia de seguridad, todo vale la pena.

MUJERES EJECUTADAS

Algo ocurre en Hermosillo con el llamado ‘narcomenudeo’, porque en las semanas recientes, meses quizá, se ha visto un incremento de mujeres que son atacadas e incluso abatidas con el sello característico del crimen organizado. Uno de los casos recientes fue una mujer de apenas 31 años a quien acribillaron frente a cinco hijos menores de edad en una colonia ubicada al norte de la capital sonorense.

Según datos de personas allegadas, la tarde de esa noche que la mataron, intentó conseguir en préstamo una cantidad no especificada, ya que, según relatan, ella dijo que le exigían el pago de una deuda. Al no conseguir ese recurso, presuntamente fue lo que motivó que la privaran de la vida. Hay por lo menos cinco casos más en los meses recientes y eso revela cómo las mujeres ya son parte de esa cadena de venta-distribución de enervantes en las colonias donde miles de familias viven en situación vulnerable.

Esa crisis económica puede ser una de las causas por las que ellas decidan arriesgarse a entrar al negocio turbio de donde hay dos caminos seguros: Terminar en prisión o morir a manos de un grupo rival para el que trabaja o, en el peor de los casos, que sea su propio grupo el que decida eliminarla por alguna falla.

En su momento, el delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora, Francisco Sergio Méndez, alertó por la presencia de niños y jóvenes participando activamente en grupos del crimen organizado, realizando labores de ‘halconeo' o como sicarios que apenas pueden sostener un fusil AK-47 o un AR-15, que son las principales armas que usan los delincuentes de ese nivel.

Ahora habrá que mandar alertas a las mujeres que por error piensen que meterse en esas actividades les resolverá sus problemas económicos y que tendrán abundancia de recursos para ellas y sus familias, sin ver la situación de riesgo de terminar tras las rejas o ejecutadas por sus propios compañeros de banda delictiva.

Pero como ya es viernes, hasta aquí la dejamos, esperando que los temas expuestos en esta colaboración motiven su reflexión como lector y aporte lo que esté de su parte para mejorar en lo posible nuestra sociedad tan urgida de paz y armonía. Si el mundo sigue girando como hasta ahora, por este espacio nos reencontramos el próximo miércoles.

Sebastián Moreno ejerce el periodismo desde 1985 y actualmente conduce dos noticieros de radio en Hermosillo y es director del portal de Internet www.a40grados.mx.

Correo electrónico: 40grados@gmail.com

WhatsApp: 6626 60 05 82

Twitter: @sebastmd