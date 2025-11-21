El supercómputo es la tecnología que permite hacer ciencia y análisis a una escala superior a las computadoras comerciales o de uso común; además, ayuda a resolver problemas tan grandes y difíciles que una sola computadora normal o un servidor tardaría años en hacerlo.

Desde 2001 se cuenta con esta tecnología de supercómputo en el Área de Cómputo de Alto Rendimiento de la Universidad de Sonora (Acarus), el cual es un pilar de la infraestructura de la Unison, que se ha consolidado como un centro de referencia en el país. Cabe destacar que actualmente se alberga a 'Yuca', la computadora más poderosa de México y una de las más avanzadas tecnológicamente en América Latina. Con la supercómputadora 'Yuca' se proporciona a investigadores y académicos la potencia de cálculo que una computadora normal no puede ofrecer, permitiéndoles abordar problemas científicos y tecnológicos a gran escala con rapidez y eficiencia; apoya a varias disciplinas como física y química, biología y genómica, a las ingenierías en simulaciones, inteligencia artificial, modelos de lenguaje y ciencia de datos, solo por mencionar algunas. Por otro lado, Acarus está asociada al Centro Nacional de Supercómputo, lo que fortalece la colaboración e impacto de los proyectos a nivel nacional.

Del 16 al 21 de noviembre se lleva a cabo el evento que es considerado el más importante en el mundo en materia de supercómputo. Con el nombre de Supercomputing 2025 se realizará este año en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Su objetivo es reunir a investigadores, ingenieros, desarrolladores, académicos y a la industria (hardware, software, redes) en un espacio común para compartir mejores prácticas, avances tecnológicos, arquitecturas emergentes y retos del supercómputo. Por lo general, este evento atrae a más de 13 mil asistentes de más de 100 países. El evento inició en 1988, pero es hoy, en este 2025, cuando México cuenta con al menos tres representantes como ponentes o presentadores.

La académica María del Carmen Heras, originaria de Huatabampo, Sonora, y responsable de Acarus en la Universidad de Sonora, participa en el foro internacional Supercomputing 2025, invitada como ponente por el Centro de Supercómputo de Jülich, de Alemania. La Dra. María del Carmen Heras, además de visibilizar la infraestructura y capacidad de México en supercómputo, también lleva la perspectiva de género y liderazgo femenino en un área tecnológica mayormente dominada por hombres, con el objetivo de que su ponencia motive a más mujeres a incursionar en supercómputo. He de mencionar que, desde la preparatoria, carrera y al día de hoy, Carmen Heras, como la conocemos sus amigos, siempre ha sido destacada y brillante; doy fe de su talento y capacidad a través de los años. Le deseo lo mejor y que siga poniendo en lo alto a México, a la Universidad de Sonora y a su tierra. ¡Éxito!

