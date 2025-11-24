Vale la pena el precio de vivir en Ciudad Obregón… y oler a 'fritanga'

Hablar de nuestras tradiciones, cultura y costumbres bajo un enfoque gastronómico, propio y característico de lo que es México, como país, define una gran distinción; y hablar de lo que significa nuestro estado, enmarca una forma extraordinaria de vivir lo que uno encuentra para comer y degustar. Pero en términos de lo que es regional, hay que reconocer que en nuestro municipio de Cajeme, en Ciudad Obregón, hay mucho que en comparación, definitivamente sale del estándar de cualquier cosa que, aunque lo encuentres 'igual' o 'parecido' en otro lugar, no es lo mismo y no sabe a lo mismo.

México hace gala de su gastronomía en el mundo, y queda en registro de datos en estudios y demás averiguaciones que, durante el paso del tiempo, han dado un alto nivel de relevancia a lo que se propone a través de nuestra cocina, llevándola a escenarios de orden global a ser parte de lo que comensales de diversas partes del mundo prefieren consumir por darle agrado a su exigente paladar. Según Taste Atlas, el arte culinario mexicano figura en los tres primeros lugares en la preferencia de los sabores de alta gama en el mundo; solo después de la cocina griega y la italiana, que, por no decir lo menos, demarca la estructura mediterránea de hacer cocina y eso, determinantemente, hace más fuerte a nuestra cocina debido a la base de los componentes que la hacen característica en su propuesta de preparación, simbolismo y ubicación de gustos y sabores.

No es novedad que nuestro Sonora tome fuerza por la calidad de la carne que es capaz de producir. El sector agropecuario a mediados del siglo pasado definió el rumbo de lo que hoy se conoce, que es parte de la proyección que a nivel internacional se tiene en cuanto a la carne de alta gama que existe en nuestra entidad. Esto ha hecho que propios y extraños, oriundos y extranjeros, gocen de lo que se vende en nuestra región como parte de la gastronomía que va desde lo gourmet hasta lo que en el ambulantaje comercial puede ser capaz de disfrutarse; ahora sí que por calidad y 'finura' no quedamos insatisfechos… Si vamos a un restaurante de cortes premium o bien acudimos a una de las tantas carretas de tacos de carne asada que encontramos en este municipio, como parte del gran espectro que se tiene para consumir la deliciosa carne de nuestro estado. Hacer un recorrido por las diferentes partes de nuestra ciudad para buscar disfrutar de unos exquisitos tacos de asada o un corte te lleva a un punto de venta de tacos, de carreta o de asadero, que, para ser precisos, puede ser que cada dos o tres esquinas encuentres uno; y para todos hay clientela fiel y leal.

Muchos han sido los intentos de copiar un modelo de negocio de estos tacos característicos de Obregón, que si se ponen en cualquier otra localidad de Sonora, no resultan ser lo mismo. Pareciera que, como parte del exitoso negocio de vender tacos 'sebosos', se da en Obregón y ¡nada más!

La lista sería de norte a sur y de oeste a este; por doquier hallamos Taquería 'Las Palmas', en CTM y Mirlos; 'El Chino', por la calle Ejército Nacional y Tabasco; quien fue discípulo de 'Don Chuy’, que está por la California y Juan Escutia; los famosísimos del 'Toño' o 'Güero de la Técnica 2'; los de 'Los Bomberos', cuyo origen de quien incursionó este negocio viene de la Quintana Roo y 6 de Abril. Entre asaderos están el Asadero del Valle, por la Veracruz y Allende, y qué decir de la Miguel Alemán, con sus emblemáticos 'Taco Taco' y 'Parrillas', compitiendo con la taquería 'El Taquero', y así pudieran ser más de lo que pudiéramos imaginar, en una lista interminable.

En otro gusto de los paladares de los cajemenses están los Hot-Dogs o popularmente conocidos como 'Dogos', cuyo origen y posicionamiento se da en la década ochentera, tras una popularidad que se desarrolla en la vida nocturna de los bailes y antros en nuestra ciudad, eran más que clásicos los fines de semana, los que se preparaban de forma tradicional solo con lo básico, de una salchicha a vapor, con mostaza y mayonesa, era lo que dejaba satisfecho a quien llegara a consumirlos; pero la llegada de los 'Chinaleños', a nuestra ciudad hicieron de la variación en preparar los 'dogos' en algo que se convierte en un clásico obligado a probar a quien viene a visitar esta ciudad, hay que estar listos para disfrutarlos con tocino, los típicos, los quesidogos, chiledogos, momias y demás alternativas que hacen algo único en el deleite de quienes quieren romper una dieta para cumplir un antojo. Para consumir los de costumbre, están los de la Calle Náinari; cada dos esquinas están para atenderte, todos con su clientela de preferencia; e igual saliendo de este perímetro y en toda la ciudad, cada camino te lleva a algún establecimiento de 'perros calientes' y hay quien los busca que sean del 'Chinal', que es una región de la sierra de Álamos, y en donde cada uno de los microempresarios en este giro guarda cierto parentesco. Cuenta la leyenda que bastó con uno que viniera y se trajera a toda la descendencia de aquel lugar, a dar un toque a la gastronomía nocturna de los 'dogos' en la comunidad de Cajeme.

Aquí la lista está con los del 'Topo Félix', en la calle Ramón Guzmán y Guillermo Prieto; los de la calle Donato Guerra y Fco. Zarco; los de 'El Macario', en Zacatecas y Náinari; 'El Rigo' por la Coahuila y Agustín Melgar en la Col. Cortinas; 'El Balta' por la Guerrero casi con Tabasco, y rompiendo un poco el esquema, los dogos del Chinal; se hallan los de la California y Hnos. Talamante, sí… esos a los que les echan frijol y aguacate, y unos aderezos únicos en su sabor y consistencia; e igual una lista extensa hay, en referencia a la cantidad de 'dogueros' en nuestra localidad y tal cual que con los tacos, para todos hay, y como los dogos de Obregón, disculpen los de Hermosillo, no hay en ningún lugar del orbe, aunque sea la disyuntiva eterna de quienes son de Hermosillo y esperan a que les echen lechuga y frijol, y no… en este imperio de hot dogs, no sabemos de eso.

Además de estas dos emblemáticas figuras de la gastronomía nocturna de Obregón, están por la mañana los típicos tacos de birria, de chicharrón o cabeza, esos que despiertan a cualquier mortal después de una noche de 'farra'; o bien un fin de semana de antojo, los de cabeza de la Allende, los de Birria de los Jiménez o bien los del Sabrosín o los del Güicho; todos con un alto nivel de reconocimiento en el gusto y la preferencia de la gente que es de Obregón o bien está de visita. Otra parte de la cocina de nuestra región es la caguamanta, aquella que puede ser en su preparación un manjar para muchos que prefieren los mariscos. En este no podemos dejar de mencionar a Pepo's, ubicado por la Tabasco esquina con Francisco Urbalejo, que por tradición familiar don Pancho el Caguamero le deja a su hijo el reto de continuar con el giro de negocio propio de una época, y que inspiró a muchos de los que hoy existen en nuestra localidad con este tan loable giro de negocio.

Y ya para terminar, entre tanto que somos y disfrutamos de la gastronomía, no podemos quejarnos de que, aunque Obregón "huele a fritanga", es un lujo comer lo que nuestra hermosa región te ofrece.