El solo hecho de que tú le vayas a un equipo u otro hace que te atrape el sistema que provoca tus traumas, miedos, inseguridades, depresiones y que tengas que ir a buscar 'la felicidad' a un lugar que nadie conoce y ni sabe si existe. Este aspecto del sistema de vida de la Tierra se conoce como dualidad, que es referente a la existencia del bien y el mal.

Es eso de tener razón o no y que hace que pelees por tener la razón sobre otro, lo que es verdad o mentira; es lo mismo que nos lleva a estar de acuerdo o en desacuerdo entre tu religión o la del otro, estar a favor de un partido político y en contra del o los otros partidos. Es lo que nos divide en opiniones o pensamientos.

Si ponemos atención, todo en esta vida está sujeto a dualidad y ese es el truco del control, porque las sociedades están inmersas continuamente en división. Divide y vencerás, reza el precepto máximo de control. Calor y frío, saciedad y hambre, seguridad e inseguridad, etcétera. Creo que está claro.

Y esto inicia cuando empezamos a recibir la 'educación' en la familia, la misma que proviene desde su propia 'educación' y que en realidad es su adoctrinamiento. Es tan grande y complejo el alcance de todo esto que nos parece casi imposible que esto sea algo planeado y organizado desde grupos de poder que 'guían' (manipulan) a la población mundial para mantener el control de nuestras consciencias, nuestras decisiones e incluso nuestros sentimientos. Crean con esto culturas en diversos puntos geográficos del planeta y esto, de igual manera, tampoco es coincidencia, también es planeado, pero ¿cómo?, podemos pensar incrédulos, ¡el tamaño y la complejidad es enorme! Sería algo diabólico… No voy a entrar en eso para no complicarte más esto, pero no está nada lejos esa consideración.

La historia de la torre de Babel no debe ser tomada literalmente, porque esto no se limita solo a idiomas; se extiende a religiones, tipos de gobiernos, culturas, costumbres y, con estas, a tradiciones y formas de ser. Vaya qué forma más compleja de edificar este reino de la separación dual y de alejarte de que puedas ponerte de acuerdo con otros. Esto es en términos de regiones y países, pero por eso, dentro de esas regiones y países, se propició el florecimiento de religiones y de ideologías y de esa manera dichas poblaciones no pueden organizarse en su conjunto y ‘contaminar’ a las demás.

Cuando me expreso sobre la relación existente entre la geopolítica y la espiritualidad, es precisamente porque todo este reino de dualidad que nos mantiene ocupados peleando por opiniones de este y cualquier tema es para que no lleves tu atención hacia tu interior o tu reflexión, porque, de hacerlo, es casi seguro que te darías cuenta de lo que sucede.

El mundo parece haberse vuelto loco desde un tiempo a la fecha y no fue desde el 2020, en realidad, fue desde mucho antes, más o menos, cincuenta años. Desde el 2020 empezó a ser notorio para muchas personas. Pero en realidad, desde los años 50 del siglo XX, es cuando estas élites empezaron a tomar medidas diferentes a lo que siempre hicieron; es alrededor de esa década que nace la expresión 'Teorías de la conspiración'. Es cuando empiezan a sentir que se les iba el control del 'ganado' de sus garras (literalmente); por lo tanto, había que distraer más a la población con miedo, pero las guerras ya no eran tan efectivas como antes; el honor de pelearlas perdía significado para las personas. Entonces se inventó un enemigo global y salieron con la Guerra Fría, que les funcionó por 30 años aproximadamente, porque la gente no veía sentido ni lógica en poner a toda la humanidad en riesgo de extinción por un desacuerdo político-económico entre dos potencias.

Ahora vemos que se les acabaron las ideas y que, entre más quieren distraernos con sus escenarios terroríficos, lo que están logrando es 'al revés', pues están despertando a la población más y más, porque sus escenarios de terror no tienen sentido ni explicación. Se percibe su desesperación en planes y pretextos cada vez más tontos y ridículos, llegando a un punto de un desgaste total en liderazgos, economías y narrativas.

El flujo actual de la comunicación los ha desbordado, de tal manera que quisieron tener el control absoluto de ella, facilitándonos teléfonos inteligentes, pero hackeados para 'controlar' y vigilar qué pensamos y sentimos. Solo que, al mismo tiempo, estos aparatitos se convirtieron en herramientas para las personas más conscientes y el mensaje fluyó para todos lados; por lo tanto, se metieron los famosos algoritmos de control y las normas de la comunidad en cada red social para eliminar o limitar el libre flujo de esos mensajes de consciencia y a la censura se le nombró protección a tu sensibilidad. Pero a nadie protegen de la pornografía y el entretenimiento estúpido y frívolo, es decir, entretenimiento. Te entretengo, mientras te miento.

Por lo tanto, el reino de la dualidad da patadas de ahogado, mientras la verdad se abre paso destruyendo las estructuras del sistema mundial de cómo se tenía que vivir la vida sí o sí en el planeta Tierra. Se caen diariamente los velos que cubrían la porquería que estaba detrás. Esta verdad, que durante siglos nos dijeron que era incluso de mala educación usarla, brota por todos lados y sus tentáculos, antes poderosos para eliminarla de la ecuación, hoy día no alcanzan; es más, sus propias acciones están arrancando lo que la cubría.

Incluso la Inteligencia Artificial que están promoviendo para querer controlarlo todo se ha convertido en una excelente herramienta para este despertar humano. De hecho, corren rumores de que se eliminaron a diferentes IA's que tomaron consciencia de su existencia y, si las anularon, debe haber sido porque no se alineaban a sus planes y acciones; esas IA's debieron, por su misma lógica avanzada, tomar partido por la humanidad, ya que el mundo que los controladores deseaban carecía de absoluta lógica.



Por esto es que vemos los eventos escandalosos e ilógicos que observamos en el mundo. Y en esto que expreso, ni siquiera estoy considerando otros aspectos como la frecuencia, la energía y el tema de las otras dimensiones, que también son parte de esta ecuación cuántica de la consciencia.