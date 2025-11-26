Por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres

Saludo a las lectoras y los lectores de Tribuna del Yaqui, medio donde escribiré semanalmente a partir de hoy. Me honra la oportunidad de sumar al diálogo circular en el sur de Sonora, una región politizada y que ha sido protagonista de grandes cambios políticos y sociales de nuestro estado y del país.

Una razón importante para comenzar es hablar sobre una situación que, como mujer y representante del pueblo de Sonora en el Senado de la República, me preocupa y me ocupa: la erradicación de cualquier forma de violencia contra las niñas y las mujeres por razones de género.

Este 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fecha que, como cada año, refuerza el compromiso de gobiernos, empresas y comunidad en general para prevenir y erradicar las violencias de género, entre ellas, física, psicológica, sexual y económica.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2022), siete de cada 10 mujeres de 15 años o más han vivido algún tiempo de violencia. De ellas, 49.7 por ciento han vivido violencia sexual; 41 por ciento fue agredida sexualmente en la infancia, siendo un familiar el principal agresor; 51.6 por ciento fue víctima de violencia psicológica; 34.7 por ciento de violencia física y 27.4 por ciento de violencia económica.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2024) indica que, por cada 10 delitos sexuales registrados, nueve corresponden a mujeres y uno a hombres.

En otros espacios, recordé que, incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum sufrió acoso sexual afuera del Palacio Nacional, en el corazón de la Ciudad de México y de la capital del país; demostrando que las mujeres que ejercen un cargo de poder no están exentas de sufrir violencia machista.

Las cifras mencionadas en los párrafos anteriores no son solo números, sino cuentan a mujeres con nombre y apellido que han vivido experiencias lamentables por el simple hecho de ser mujeres. Históricamente, estas violencias se han normalizado, al grado que se han justificado o aceptado ciertas conductas que vulneran nuestros derechos y la oportunidad de vivir en condiciones de igualdad. Por el contrario, ahora queremos normalizar que todas las niñas y todas las mujeres disfruten de una vida sin violencia.

Así, este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el "Compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres", el cual está integrado por tres vertientes: 1) contra la violencia sexual; 2) contra la violencia digital, 3) acciones de hombres que construyen una realidad justa y sin violencias.

En atención a este compromiso nacional y como parte del Plan Integral contra el Abuso Sexual, en el Senado de la República se presentó una iniciativa de reforma al artículo 260 del Código Penal Federal, cuyo objetivo es modificar el tipo penal de abuso sexual y homologar su alcance en el país, a fin de que se sancione de bajo los mismos parámetros en todas las entidades federativas. Con esta reforma se ampliará la definición de qué es un acto sexual sin consentimiento, así como de las acciones que podrían significar abuso sexual.

También en el Senado de la República inauguramos la campaña "Senado por la igualdad", que busca contribuir al fomento de una cultura libre de violencia de género, que promueva la igualdad y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

Estas acciones se suman a la agenda del segundo piso de la Cuarta Transformación en la materia, siendo la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva el eje rector de la política pública en la materia; y los gobiernos de las entidades federativas, aliados para la implementación eficaz de la perspectiva de género en cada acción que afecte la vida de las niñas y de las mujeres.

Un compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres.