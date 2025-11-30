Después de duras e intensas negociaciones, que habían iniciado mal el lunes ante desafortunadas declaraciones de la titular de Segob, Rosa Iscela Rodríguez, que detrás de bloqueos de productores, campesinos y transportistas estaban partidos de oposición, finalmente se llegó a un acuerdo, que se basa en 4 puntos fundamentales.

1) Comercialización de granos, publicación en 15 días de la mecánica para Trigo OV y OL.

Revisión de precios de garantía en diciembre y pagos de subsidios atrasados

Apoyos directos en territorio, similar al Maíz Blanco: Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Campeche.

Granos y oleaginosas a la negociación del TMEC.

Mesa Nacional el 8 de diciembre para revisar políticas agroalimentarias.

2) Revisión de pagos pendientes.

21 días, plazo para que productores excluidos presenten sus solicitudes y casos.

45 días, plazo máximo, para resolver y emitir pago de cada caso recibido.

3) Ley General de Aguas.

Certeza jurídica, vigencia y renovación de concesiones

Reglas de transmisión sin discrecionalidad

Certeza jurídica para inversión agrícola

Claridad sobre caducidades y disponibilidad real.

4) Seguridad carretera y transporte

Creación de Fiscalía Especializada en Delitos de Carretera

La Guardia Nacional supervisará retenes estatales para evitar extorsiones.

Revisión de tramos y puntos críticos, agilización de trámites de transporte.

Estos son a grandes rasgos los acuerdos a los que se llegó, y creo que deberán respetarse, y mucho tuvo que ver el papel de algunos liderazgos del sector, como lo son Baltasar Valdés, dirigente sinaloense, y Heraclio 'Yako' Ramírez, a los que se sumaron otros, pero ellos eran los voceros y líderes del movimiento.

De hecho, Valdés estuvo en la garita de mariposa en Nogales, junto con más de 90 productores de Sinaloa; hasta recibió llamada del gobernador, Alfonso Durazo.

El pasado miércoles se caldearon los ánimos; había transportistas que querían pasar, choferes que cobran por cada cruce y perecederos, hortaliza, que se pierde y tiene tiempo de entrega. Los transportistas ya en la tarde levantaron las carpas; jueves era Día de Acción de Gracias, y finalmente en la madrugada del viernes, Baltasar Valdés anunció el acuerdo y pidió que se levantaran bloqueos en la frontera y entidades.

De todos modos hubo pérdidas; calculan unos 6 mil millones de pesos, nomás en Ciudad Juárez. Estuvieron varados más de 21 mil camiones que tenían que cruzar, lo que causó 3 días de bloqueos.

En el caso de Sonora, que no se manifestaron, no lo hicieron por acuerdo con el gobernador Alfonso Durazo a su gestión, y que por lo acordado en México, pues ya se avanzó, y al parecer saldrán pagos que deben. Y pues tal es la confianza, que serán 57 mil hectáreas de trigo que se sembrarán en el Valle del Yaqui este ciclo.

Cabe recalcar que el Gobernador anunció apoyo para los productores de SLRC, quienes no se sumaron a los de BC, para evitar esto, ya que les debe la federación 80 millones, que los apoyaría con la mitad; a lo mejor con lo del acuerdo ya no es necesario, pero hubo voluntad de ayudar. De hecho, el pasado ciclo triguero, el gobierno puso 10 dólares por tonelada, algo que debe hacer la SADER, aplicando la Ley de Desarrollo Sustentable, pero solo lo hace para los campesinos, productores pequeños, inscritos en Sembrando Semilla, por razones obvias.

Por otro lado, y queda claro, los productores, transportistas, como ya comentamos, aprendieron lo que hace el SNTE y la CNTE, bloquean e inmediatamente el gobierno reacciona y resuelve, y hace las transferencias.

¿Hay necesidad de esto? No, tiene que escuchar al gobierno, sus funcionarios; en este caso, estamos hablando del campo mexicano y su subsistencia. Se supone que está un hombre preparado, Julio Berdegué, productor y empresario, cuyo paso este primer año, por lo sucedido, ha dejado que desear.

Sí, herencia, títulos, concesión

Había levantado mucha polémica, y fue parte de la negociación, y ya fue retirado ese punto, que ya no se podría heredar a los hijos la concesión del título, pozo, con el que siembran sus tierras, que una vez que falleciera, el gobierno tendría ese título y lo reasignaría, y desató inconformidad inmediatamente, que ya no se llamara concesión, sino permiso, centralizar, etc.

La tierra, sin agua, sin certeza jurídica, no vale, y es garantía de crédito; ante esto reaccionó el director de Agua, Efraín Morales, y la misma presidenta, Claudia Sheinbaum, rectificaron.

Había ese plan, pero la presión de productores y el tema que fue puesto en la mesa tuvo, y qué bien, porque también hay muchos productores, incluso legisladores, federales y locales, que son de Morena, y esto era como darse un balazo en el pie. De hecho, Ricardo Monreal, cuya familia siembra miles de hectáreas en Zacatecas, había comentado que se tenía que revisar esto; al parecer ya no será necesario.

Lo que sí dijo la presidenta Sheinbaum y Morales, que hay que poner orden, es cierto; que hay irregularidades, las hay, concesiones que se utilizan para otro fin, como campos de golf, la compra entre particulares, políticos y exdelegados de sexenios pasados que se agandallaron con concesiones y millares de metros cúbicos, afectando a terceros.

Y ya ni se diga de represos; nomás que el director de Conagua Sonora revise el represo que tiene en su rancho el exalcalde de Huatabampo y exdelegado, César Bleizeffer, y así otros casos en Sonora. ¿Se acuerdan de la presa y cortina particular del exgobernador, Guillermo Padrés? Tuvieron que destruirla.

Si el director de la dependencia en Sonora se echa un clavado en expedientes, encontrará muchas irregularidades en concesiones, represas irregulares y pozos con títulos apócrifos, y un ejemplo son algunos de la Costa de Hermosillo. ¿O miento?

Gildardo y la reacción, Lupita

Esta semana el dirigente, más no jefe real del PAN, Gildardo Real, hizo otra desafortunada declaración; se entiende, como mensajero; la señal la mandaron desde una hacienda de San Pedro, Guillermo Padrés, que a principios de año destapó a Antonio Astiazarán para la candidatura al gobierno del estado y al exalcalde Alejandro López Caballero para la alcaldía.

Pues resulta que salió, Gildardo, a decirle al 'Toño' que si se quiere ir a MC u otro partido, que se vaya, que el PAN tiene otros perfiles. Mencionó a Damián Zepeda, alejado de Sonora, por cierto, a Enrique Reina, también alejado y dedicado a negocios, entre ellos agricultura en SLRC; a la senadora Lilly Téllez, no tiene contemplado esto, anda en otros proyectos, y no dejará escaño; Lizet López, etc.

Total, una barbaridad, e imprudente declaración, cuando ya todos saben que el perfil más competitivo de la oposición, y no hay otro, es el alcalde de Hermosillo; hasta andan con narrativas imaginarias que no van, ¡por favor!

Y pues vino la reacción de la dirigente del PRI, Lupita Soto, que le respondió: "No ayudas, compadre, que si no van en alianza, en pocas palabras, están perdidos, pero si así lo disponen, pues el PRI iría solo", y pues ambos partidos estarían, creo, en riesgo sus registros estatales; han perdido 600 mil votos en las últimas dos elecciones ante la aplanadora de Morena y aliados, y no perdieron más porque la dupla al Senado, Lilly Téllez-Manlio Fabio Beltrones, aportó votos; que si no van, peor hubiera estado la cosa.

Y pues hubo reacción del CEN del PAN, y hubo reunión de Gildardo y 'Toño' con Santiago Taboada en la Ciudad de México este fin de semana para arreglar el desbarre de Real. Deben entender los panistas que necesitan a 'Toño', como también que el alcalde no va a andar como el 'Pípila' en campaña, con perfiles impresentables; de por sí difíciles las cosas.

En Hermosillo, la joya de la corona, Astiazarán quiere los mejores perfiles; ya mostró algunas de sus cartas. Padrés ya mostró la suya, una, López Caballero, así que estarán duras las negociaciones en el 2026.

Valles y Lamarque

En entrevista banquetera, la dirigente de Morena soltó los nombres de la senadora Lorenia Valles y el alcalde Javier Lamarque como los dos únicos para la candidatura, pero ante reacciones que hubo, tuvo que matizar, y que están abiertas las puertas para quien quiera, es cierto, pero pues hasta ahora, estos dos personajes son los que suenan y se están moviendo.

Por cierto, anduvo por San Carlos cuatro días el menor de los López Obrador, vino a ver y sostuvo reunión con el alcalde, Javier Lamarque. ¿De qué hablaron? ¿Quién lo mandó? Vaya que tiene connotación política esto.

Todos los gobernadores, desde Manlio Fabio Beltrones, han salido del Senado. ¿Romperá con esto un alcalde? Ya lo veremos, a ver qué dice la encuesta, y obvio la presidenta, Claudia Sheinbaum; su mano se notará en las candidaturas a las 17 gubernaturas y el Congreso, y obviamente el presidente del Consejo y actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, tendrá un rol en lo que se viene.

En cuanto a la senadora Lorenia Valles, estuvo invitada, junto con el gobernador Alfonso Durazo, a la Asamblea de la CTM. Ahí la legisladora sonorense señaló que mañana lunes, de México, saldrán anuncios importantes en cuanto al salario mínimo para el 2026 y sobre la semana de 40 horas; esto último me hizo ruido.

¿Lista economía para la semana de 40 horas?

Acaba de anunciar y confirmar BANXICO que la economía en México, este 2025, crecerá 3 décimas de punto, o sea, .3, nada, crecimiento nulo, y hay otros datos duros de economistas; aparte del Banco, está el Inegi, datos oficiales, de una contracción económica y de un crecimiento de la informalidad.

Más de 34 millones de mexicanos, ya en la informalidad, 6 de cada 10, no quieren saber nada del Fisco, de regulaciones, y les sale mejor andar por fuera que dentro, y eso es una mala señal para las finanzas públicas: menos ingresos a Hacienda, presión a las finanzas públicas, y que quedan dos caminos: deuda o mejora en la recaudación, y al fallar la segunda, están optando por más endeudamiento, y este repercute en Estados y municipios; las participaciones van a bajar.

El mismo dirigente de la CTM, Javier Villarreal, en un encuentro con integrantes de la Mesa de Cancún, señaló que la semana de 40 horas debe ser gradual, y en efecto.

Hay muchos negocios que no pueden cerrar el fin de semana; se entiende el descanso del trabajador, dos días, para estar con la familia, pero una PYME, una MINIPYME, que son mayoría, no aguantarán pagar doble el sábado y triple el domingo; tendrían que recurrir a eventuales, y lo delicado, incremento de precios, al aumentar su gasto de operación.

Habrá que ver cómo viene el anuncio, términos, condiciones, pero debe quedar claro, a como está la economía en México, en este momento, las presiones de EUA, viene la negociación del T-MEC, no se puede dar el lujo, el gobierno, de cometer un error, una pifia; repito, semana de 40 horas debe ser gradual; de lo contrario, cerrarán muchos negocios en Sonora, por todo el país, y crecerá aún más la informalidad; esto es sentido común.

Qué incertidumbre, SCJN

Estamos con una economía en contracción, sin crecimiento, sin certeza, y cinco ministros de la Suprema Corte votaron por poder reabrir juicios con sentencias definitivas, una aberración, que hasta la ministra Jazmín Esquivel les hizo ver que estaban mal.

Tuvo que salir al paso la presidenta, Claudia Sheinbaum: "Déjense de cosas ya juzgadas, ya no, y pónganse a trabajar en lo pendiente, que es mucho", pero de fondo, esto nos indica lo que piensan Hugo Aguilar, Lennia Batres, Estela Ríos, de entre cinco ministros del 'acordeón', y por qué el resquemor de inversionistas extranjeros, nacionales.

Es cierto, las políticas arancelarias de Trump, que ya está dando reversa en algunas, están afectando la economía de los ciudadanos de EU; han afectado, pero más aquí en México, la renovación del Poder Judicial, un proceso totalmente desaseado, que si los ministros siguen con esa actitud, privilegiando ideologías y solo favoreciendo al gobierno, el futuro será de claroscuros.

Ya se deshicieron inversionistas de 130 mil millones de pesos de bonos mexicanos; la gente pudiente y empresarios de alta gama están comprando casas en EU y llevándose parte de su patrimonio como salvoconducto, viendo cómo se ponen las cosas en un país en que no hay contrapesos, y que ya el último reducto autónomo es BANXICO y sus reservas internacionales.

Se están incrementando las solicitudes de pasaportes y búsqueda de nacionalidad española y de Portugal, países que te exigen, OK; pero te traes buena parte de tu dinero… y lo están haciendo.

Dirán que son pocos, pero son los que generan empleos, y tienen medianas y grandes industrias; no es cosa menor. Están viendo el bosque y no el árbol, creo. No hay crisis económica; lo que estamos viendo es una crisis de certeza jurídica, y que la está valorando y ponderando el inversionista nacional y extranjero.

Seguridad

Muere ahorcada una joven de 22 años, un par de menores de 17 y 15 años, en Ciudad Obregón, asesinados, sin prejuzgar. ¿Qué está pasando? ¿A qué grado la descomposición del tejido social? Van más de 400 muertos, 36 mujeres, no hay detenidos, está fallando la estrategia, y algo está sucediendo en las familias, y Cajeme está entrando ya en la normalidad de esto, y no puede ser, y la capital se ha descompuesto estos últimos meses; urge que gobierno, sociedad, familias, hagan algo, por el bien de las comunidades y de Sonora, que quiere paz.

Bahía Kino

Ahí viene ya el arranque de la carreta de cuatro carriles rumbo a Bahía Kino, 500 millones. En su primer tramo, será para bien de los pobladores Miguel Alemán, productores, jornaleros y el detonador de un centro turístico como Bahía Kino. Esto dentro del paquete de obras contempladas en el crédito de 1500 millones, autorizados por el Congreso del Estado, para obras gestionadas por el gobernador Alfonso Durazo, entre ellas, otro gran malecón para San Carlos, actualmente ya, por cierto, con otras dos torres en construcción; hay un boom en ese centro turístico. Bien por la alcaldesa Karla Córdova.

Correo: arturoballesteros@hotmail.com

X: @ABN58