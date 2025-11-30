¡México presente en la Liga Profesional de Beisbol Femenil!

Creo que nunca me había entusiasmado tanto por un draft de cualquier deporte como lo hice el pasado jueves 20 de noviembre al estar pendiente del histórico evento de lo que, además, se convertirá en el arranque de la Liga Profesional de Beisbol Femenil; quizás el tener a amigas involucradas en el proceso le agregó ese grado de alegría/incertidumbre adicional y ver cómo habían esperado tanto ese momento: el contar con una liga para ellas, donde puedan jugar beisbol.

La primera selección fue Kelsie Whitmore, primera mujer en jugar beisbol profesional con los Stompers de Sonoma, Ferry Hawks de Staten Island y Oakland Balles de la Liga Pioneer. Kelsie tuvo un duro año al seguir buscando su sueño de jugar profesional en México, con los Águila de Veracruz, y al no cumplirlo y pasar por esa decepción, llegó a Savannah Bananas, organización que le dio la oportunidad de cumplir su sueño de lanzar en estadios de MLB con el equipo. Meses después, recibe esta gran noticia de ser la 1.ª selección de draft, algo por lo que se ha esforzado y trabajado toda la vida.

¡Muchas felicidades, Kelsie, bien merecido! Tras conocer a Kelsie por haber sido coach de mujeres en el diamante, clínicas de beisbol para niñas y mujeres en Hermosillo en el 2024 y conocer su historia de cerca, sé que ella se ha preparado toda su vida para eso y no puedo esperar a verla jugar.

Tras estar al pendiente de este gran Draft, por supuesto que también quería saber qué mexicanas formarían parte de los nuevos rosters de los equipos de San Francisco, Los Ángeles, Boston, Nueva York y, claro, ver si estaría una hermosillense. Y la buena noticia es que sí, la pitcher Rocío Barajas y las antesalistas Edith De Leija y Diana Ibarra fueron seleccionadas por Nueva York; la receptora Esthela Segovia y las lanzadoras Flor Valerio y Rosi Del Castillo fueron convocadas para el roster de San Francisco; la shortstop Samaria Benítez y la tercera base Luisa Hernández fueron elegidas por Los Ángeles y, finalmente, la segunda base María José Valenzuela fue reclutada por el equipo de Boston.

La hermosillense Majo Valenzuela fue seleccionada en la tercera ronda con el pick 45; fue la única mexicana elegida por el equipo de Boston. Valenzuela pertenece en la Liga Mexicana de Softbol al Águila de Veracruz.

