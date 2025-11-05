La recta final

Con la llegada del mes de noviembre se anticipa la llamada recta final del año, que para muchos ha sido de cosas muy positivas, para otros más o menos y para algunos ha sido muy negativo; como quien dice, cada quien habla de acuerdo a cómo le esté dando resultados buenos la vida.

El inicio de este onceavo mes del 2025 quedará marcado por la tragedia del incendio en la tienda Waldo's de Hermosillo, donde en menos de 20 minutos 23 personas murieron intoxicadas por monóxido de carbono al incendiarse el negocio que carecía de salidas de emergencia, no tenía sistema contra incendios y todos sus productos son altamente inflamables.

Tal como ocurrió la tarde del viernes 5 de junio del 2009 en la guardería ABC, que causó la muerte de 49 niñas y niños en un fatal incendio, que según las autoridades fue ocasionado por una falla eléctrica de un cooler instalado en la bodega de la Secretaría de Hacienda ubicada a un lado, ahora todo parece indicar que fue el transformador de energía que tenía la tienda lo que provocó el fatal siniestro la tarde del sábado 1 de noviembre.

De un momento a otro, 23 vidas se apagaron, dejando dolor y luto en sus familias y amistades, y otra herida en la sociedad hermosillense y, por qué no decirlo, en todo el Estado.

Desde las primeras horas, autoridades de todos los niveles, desde la presidenta Claudia Sheinbaum, el embajador de Estados Unidos en México, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y el alcalde de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán, externaron sus condolencias. Hay que reconocer que, además de esos mensajes solidarios, en lo que toca al gobernador Durazo y al alcalde, han desplegado todos los recursos necesarios para brindar apoyo a las familias de las víctimas y a los que resultaron heridos salvando milagrosamente su vida.

Y como siempre sucede, estas tragedias o eventos de muy alto impacto descubren una serie de irregularidades que las autoridades tienen la obligación de investigar a fondo y definir culpables, ya sea por omisión, por corrupción o, de plano, por niveles de eficiencia tipo segundo nivel o segundo piso.

Por el lado de la Fiscalía General de Justicia, se ha visto a su titular, Rómulo Salas Chávez, encabezando supervisiones, dando la cara a familiares de afectados y marcando el paso a su equipo inmediato de colaboradores encargados de las áreas periciales, legales y procesales, dejando en claro que esto no puede manejarse 'al ahí se va', como se dice.

Hasta el martes, a cuatro días del siniestro, habían reconocido y entregado 22 cuerpos y hay uno pendiente de identificar y procesar de acuerdo a lo que marca la ley.

Donde ha quedado un poco rezagado el tema es en el flujo de información a los medios de comunicación, porque si bien ha habido conferencias de prensa con datos duros (como dice el colega y amigo Luis Alberto Medina), al menos en el encuentro con medios del domingo, solamente hubo acceso a tres preguntas que, como podrá entenderse, en un caso de esta magnitud, son muchas las dudas que se quedan en el limbo.

Por ejemplo, aunque la autoridad diga que ya han entrevistado a 'N' cantidad de testigos y personas que participaron en los rescates, además de directivos de la tienda siniestrada y otros miembros de ese corporativo, es la hora en la que desconocemos quién es el legítimo propietario de esta cadena.

Otra gran duda es, ¿cómo siguió operando desde el 2021 cuando autoridades de la actual administración le revocaron el dictamen de protección civil, pero alguien se hizo o se hicieron 'de la vista gorda' y ahí no pasaba nada… hasta que pasó?

Y como es altamente probable que, de asistir a una de estas conferencias de prensa, no tenga la oportunidad de hacer algún cuestionamiento, desde este modesto espacio le planteo algunas dudas al fiscal o al funcionario que tenga la autorización para responder.

1. ¿Quién o quiénes son los dueños de la cadena de tiendas Waldos en Sonora y en el país?

2. ¿Por qué, si en el 2021 le revocaron la autorización de Protección Civil, la tienda siguió funcionando como si nada pasara?

3. ¿Hay alguna póliza de seguro de la empresa para beneficio o protección de clientes y empleados que en este caso resultaron fallecidos o lesionados?

4. ¿Cuántos negocios operan en el Estado sin cumplir con las normas básicas de seguridad como puertas de emergencia, sistema antiincendio, alarmas y capacitación en el personal para actuar correctamente en caso de un siniestro?

5. ¿Al final de la investigación habrá certeza de que terminará en prisión el o los que resulten responsables de la muerte de 23 personas?

5 de junio del 2009 y 1 de noviembre del 2025 quedan en la historia como episodios negros que no pueden ni deben olvidarse.

¿O iremos a sumar otra fecha fatal por no aprender de la historia y seguir teniendo funcionarios que no cumplen con su encomienda y, a cambio de unas cuantas monedas, se convierten en cómplices mortales de la impunidad y la injusticia?

CARLOS MANZO, LO QUE DUELE EN EL PAÍS

Ya del asesinato anunciado del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, mejor ni hablar, porque su muerte duele al país y a la sociedad cansada de tanto abuso.

Caer abatido a manos de dos gatilleros que seguramente actuaron por orden de un grupo criminal es un hecho bochornoso porque nos exhibe qué tan vulnerables estamos ante el poderío y fuerza de los delincuentes, que ni 14 elementos de la Guardia Nacional lograron evadir que se acercara hasta el extinto alcalde y le dispararan.

Las revueltas y manifestaciones violentas en Michoacán siguen activas y habrán de cuidarse mucho los que justifican todo y que insisten en que la violencia, el crimen organizado y muchas cosas negativas más son ocasionadas por los sexenios neoliberales que tanto usan para culpar a alguien y lavarse las manos.

Y ya para despedirnos de este día, aprovecho para enviar un muy fuerte abrazo al gran Hilario Olea por sus primeros 50 años en el periodismo, con mi pleno reconocimiento de que fue quien me abrió las puertas a esta profesión, por allá en 1985, en las páginas de Primera Plana en Hermosillo.

Y como diría él… si en el periodismo lleva 50 años, ¿cuántos tendrá en la vida mía?

Sebastián Moreno ejerce el periodismo desde 1985 y actualmente conduce dos noticieros de radio en Hermosillo y es director del portal de Internet www.a40grados.mx.

Contacto: Correo electrónico: en40grados@gmail.com

WhatsApp: 6626 60 05 82

Twitter: @sebastmd