La manipulación detrás de lo políticamente correcto

Eufemismo: Manifestación suave o decorosa de una idea cuya expresión franca sería dura, desagradable o malsonante. Es una forma de suavizar lo que se dice.

¿Sabes una cosa? Desde hace ya algún tiempo ha existido un alejamiento de la realidad.

Durante mi tiempo de vida, el papel de baño se convirtió en papel higiénico; los tenis, ahora es calzado para correr; los carros usados, ahora son transportación previamente utilizada; y estreñido, ahora es irregularidad ocasional.

Cuando era niño y me enfermaba, me llevaban a un hospital a que me viera un doctor; ahora es un centro de bienestar y salud, para que te consulte un profesional de la salud.

Los pobres solían vivir en barriadas; ahora las personas económicamente desfavorecidas ocupan viviendas precarias en el centro de la ciudad.

...Están en quiebra, no tienen una posición de flujo de caja negativa.

A lo que voy es que gente millonaria y sin escrúpulos ha inventado nombres sutiles para ocultar sus barbaridades.

La C14 ya no asesina a las personas, las neutraliza; no comete genocidio, se defiende o despuebla la zona.

El gobierno no miente, lucha contra la desinformación.

Etcétera...

A la palabra eufemismo también la cambiaron y ahora es lenguaje políticamente correcto.

En español mexicano directamente sería: Nos quieren hacer pendejos.

En español políticamente correcto sería: Mantenernos seguros de la hostilidad lingüística.

De igual manera, ahora, no nos censuran nuestra libertad de expresión, evitan que rompamos las normas de la comunidad de la red social... Ojo, la comunidad ni es la red social ni formula las normas. La red social impuso las normas sobre la comunidad.

Nos hacen ver la censura, la sobrevigilancia, el robo y venta de datos personales, el adoctrinamiento subliminal, etc., como algo necesario para nuestra seguridad y seguridad para ellos; es limitación o eliminación de derechos humanos.

Esto ya no puede ni debe continuar. Por eso es fundamental que todos entendamos que debemos proteger la correcta y directa forma de expresar lo que sabemos que es la verdad obvia. Y no necesito ejemplificarlo con el tema de los géneros.

Todos los gobiernos, medios de comunicación (propaganda), religiones, corporaciones, bancos, ONG's, organizaciones de derechos civiles, etc., urgen luchar y luchan contra la desinformación, la cual, en términos exactos, es toda aquella información que contradiga la retórica y mensaje que provenga de los antes mencionados; es decir, la humanidad común no tiene el derecho a no estar de acuerdo con sus narrativas, políticas, acciones y agendas.

O sea, en la práctica vivimos un orden mundial disfrazado de democracia sectorizada, y para hacerla más eficiente requieren unificar todo en un gobierno mundial y hacer obvio que es un mínimo grupo de entidades las que siempre han gobernado este planeta y que lo aceptemos... Es a lo que llaman el Nuevo Orden Mundial.

Se les hace agua el cristalizar este anhelo, pero no están funcionando del todo sus torpes y ridículos planes con sus muy mal hechas acciones.

Llegó el tiempo de las revelaciones, llegó el tiempo de que se muestren tal cual son y lo están haciendo en su desesperación por lo antes aclarado. Por eso el caos que vemos en muchas partes del mundo y que apenas inicia. Desgraciadamente, para que más personas despierten del engaño de sus mentes programadas, va a ser necesario un caos mucho mayor al que se ha dado.

