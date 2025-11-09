Waldos's: ¿No se aprende de las tragedias? 

Como ya es de todos conocido, en Hermosillo se volvió a repetir una tragedia que no debería haber sucedido. Murieron, hasta hoy, 24 personas en la explosión de un transformador en una tienda de la cadena Waldo's, mismo que estaba de manera irregular e indebidamente ¡dentro! del inmueble y, obviamente, durante estos años no recibió mantenimiento y supervisión debida de autoridades correspondientes, incluida CFE.

Graves omisiones, como la de la Guardería ABC, que costó la vida de 49 niños; la del Bar clandestino, Beer House, en SLRC, donde murieron 14; y hasta fecha lo que ha campeando es la impunidad y protección a implicados que no hicieron su trabajo.

Por eso importante el mensaje del gobernador Alfonso Durazo, en cuanto a la búsqueda de la verdad y justicia. Es obvio que no querrá pasar a la historia dejando que este caso quede en la impunidad.

Waldo's es una cadena con 68 tiendas en Sonora. La mayoría de sus productos son de procedencia china, en un concepto como el de la tienda 'todo por un dólar'. De hecho, su accionista principal es un empresario que vive en EU, Samuel Michan, quien tiene socios aquí en México. ¿Serán llamados a rendir cuentas sus directivos?

Ahora, 'ahogado el niño, a tapar el pozo', ya separaron del cargo a los titulares Armando Castañeda y Fernando Morales, por aquello de la investigación, y nombraron encargados de despachos. Y la pegunta que me hago es, ¿están preparados para el cargo?

Porque es es un problema que vivimos en México. Llega gente sin experiencia, por cuestiones de cuota, cuates, militancia, me la jugué con el ganador, y esto sin distingo de colores, aparte de que brincan como ‘chapulines’ de un puesto a otro, aunque no sepan nada del cargo, habiendo técnicos o gente en la sociedad civil, en el sector privado, mucho mejor preparados, pero así no funciona el sistema político en México, y no hay servicio de carrera.

Gustavo Salas

Por lo pronto, la pieza clave está en manos del fiscal, Gustavo Salas, quien no puede dejar pasar mucho tiempo para que solicite ante un Juez las primeras órdenes de aprehensión. No hay de otra. Se deben castigar a los corresponsables de esto. Fueron 24 muertos, adultos, mujeres, una embarazada, madres con hijos, familias destrozadas y marcadas de por vida, y quienes vivirán con secuelas, también de por vida, emocionalmente y en las huellas de su cuerpo.

La sociedad estará pendiente de este caso. Tiene que haber justicia y castigo ante la impunidad, y esa debe ser pronta y expedita, no se puede ni se debe encubrir a nadie.

Supervisión

Obviamente, fueron cerradas las tiendas Waldo's en Sonora –son 68 en varios municipios– para supervisión y revisión de instalaciones, como también se debe hacer a otras tiendas grandes, plazas comerciales, para checar, mínimo, que cuenten con salidas de emergencia, extintores, etc. Constatar que cumplan con los protocolos correspondientes, porque me queda claro que hay muchas tiendas o locales que no están adecuados. Nomás has que darse vuelta a los centros de las ciudades y ver las condiciones de sus instalaciones. ¿O no? No se está exento a otra tragedia.

Como bien dijo Carlos Freaner, presidente de la Cruz Roja “¿Están idiotas o qué? ¿No se aprende de las tragedias?”. Pues parece que no

SLRC… más sin visas

Hace unas semanas le revocaron la visa a Alejandro González, hijo del exalcalde Santos González. Bueno, pues les confirmo que a dos hijas del exedil también les fueron revocadas. Tampoco él puede pasar al 'otro lado'.

Y vaya otra sorpresa, el actual alcalde ha sido invitado a eventos oficiales a EU y no quiere ir, no ha vuelto a intentar cruzar, así que ojo con esto. Debe ser motivo para que Beatriz Huerta, Dolores del Río y Francisco Javier Zavala se echen un ‘clavado’ con sus sabuesos y revisar las cuentas públicas de este ayuntamiento.

Lo que sí es muy lamentable es que a alcaldes y a un funcionario de Sonora les hayan revocado sus visas; señal de que hay serias irregularidades en el manejo del recurso público, y más grave serían las colusiones indebidas y que no pase nada. Las autoridades de EU, en estos casos, el Departamento del Tesoro, lo hizo… ¿Y aquí?

Toros y fertilizantes

Todo parece indicar que los gobiernos, sexenio tras sexenio, no entienden que campesinos o miembros de la tribu Yaqui, todo lo que les dan, tractores, semillas, animales, etc., todo lo venden. Están peleados, la mayoría, a muerte con el 'pico y la pala' y mejor rentan las tierras. Hay más de 22 mil en el Yaqui, por dar un ejemplo.

Saco a colación, porque ante la actual situación que hay, sobre todo en el Yaqui, hablando de la falta de agua y el problema de cierre de frontera para exportación por lo de gusano barrenador, el gobierno federal, vía Sader, implemento un programa de entrega de toros y fertilizantes en el sur.

Bueno, pues le informo a delegado Juan González, que buena parte de ello ya fue vendido a productores, como siempre. Así como la última vez que vino el ex secretario Víctor Villalobos con tractores, semillas etc., con los miembros de la tribu Yaqui, y les dijo, "ya sé que venden la cosas, no lo hagan". Pero más tardó en salir de evento que las cosas pusieran en venta.

Por cierto, el famoso Distrito 018, del Plan de Justicia Yaqui, ahí está 'muerto'; canales sin agua, las tierras, ranchos que se vendieron, sin desmontar las dizque 60 mil hectáreas para cultivos, nada de eso.

Y quienes vendieron, siguen en posesión de las mismas, hicieron el negocio de su vida, los Yaqui les dijeron, no se vayan, se las rentamos.

Y qué cosas de la vida. Los del INPI, Hugo Aguilar y Adelfo Regino, la batearon por todo el jardín central. En esta danza de miles de millones dividieron a los Yaquis, y hoy, Aguilar es nada más y nada menos que presidente de la SCJN. Y otra que anduvo por el Yaqui, buscando tierras para nacionalizar a través de Sedatu, Estela Ríos, también es ministra de la SCJN, ambos personajes cercanos a AMLO.

Revocación de mandato

Sin lugar a dudas, excelente estrategia, ante lo que está sucediendo en el país, que la revocación de mandato, contemplada para el 2028, se dé en la elección del 2027, por lo que aparecerá en boletas la presidenta Claudia Sheibaum.

Con esta jugada de ajedrez, coadyuva a Morena y aliados, y se evita que el de Palenque mueva sus hilos. En política no hay nada fortuito. AMLO está metido en el gabinete, Congreso, gubernaturas, es el líder del movimiento, y se evita alguna travesura.

Yo creo que ya que pase lo de la revocación, ya se notará la mano de la presidenta, porque ahora sí ella será la mano, para empezar, en lista de candidatos a gubernaturas y diputados federales, y ya se va a poder sacudir de impresentables, no de todos, pero sí de algunos.

Presupuesto

Pues ya hay presupuesto: 10 billones de pesos para el 2026, con un techo de endeudamiento, otra vez, de casi 2 billones de pesos. Por segundo año consecutivo, una deuda por arriba de los 20 billones, que es una fuerte presión para finanzas públicas y déficit fiscal.

El gran ganador es, sin duda, los programas sociales. Es lo que sostiene a Morena. Son 985 mil millones de pesos, ya casi llegando al billón, para repartir en los diferentes programas sociales, becas, etc. El principal y que se lleva más, es el de 65 y más, una fuerte base social de votos, sin lugar a dudas.

Los programas sociales son buenos, ayudan a la economía familiar y, en algunos casos, es de justicia. Lo que preocupa que en esta visión de 'economía humanista' el gobierno la vea como la solución, cuando lo que va a sacar adelante al país y a la pobreza, es la generación de empleo. Y que el gobierno, como en el siglo pasado, con el modelo de Luis Echeverría, quiera asumir ese papel, va a terminar en fracaso y quiebra para las finanzas nacionales. El gobierno no es empresario, solo genera corrupción, perdidas y subsidios. ¿Me equivoco?

Lo dijo el entonces Secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog: el gobierno llego a tener un cabaret… ¡y perdía! Y en ese camino vamos. A ver hasta dónde la banca sigue prestando. No entiendo. Con un Pemex, por ejemplo, quebrado, y que chupa miles de millones en subsidios.

Los grandes perdedores del presupuesto 2026 son Seguridad, Campo, Salud, las áreas en las que se concentran los principales problemas del país, y en términos reales les recortan. No puede ser. Al igual que entidades, municipios, que recibirán menos recursos en el PEF. Tendrán que ser más eficientes.

¿Ganadores? Principalmente los programas sociales, y los diputados, pues se subieron sueldo a 113 mil pesos, y crearon una bolsa para no pagar el ISR, mientras el ciudadano, el empresario, tiene que apoquinar de su esfuerzo, incluso el asalariado. Nadie se escapa del SAT.

Presa

Vienen asignados mil 500 millones de pesos para el Plan de Presas, el famoso Plan Hídrico que encabeza la construcción de la Presa Puerta de Sol, que ha generado reticencia en pobladores de Ures, sobre todo. Tienen incertidumbre.

El Gobierno ha desplegado un trabajo informativo en la zona, incluso fue motivo de que interviniera la presidenta Claudia Sheinbaum, quien solicitó una encuesta y que el pueblo decida, y en eso andan trabajando. La encuesta supuestamente se llevará a cabo en noviembre. Por lo pronto ya está en el PEF, veremos qué pasa. Yo creo que va, es una opinión personal.

Manzo, Grecia y 'El Sombrero'

El asesinato de un alcalde, Carlos Manzo, no fue el primero en Michoacán ni en el país, pero es el primero muy visibilizado, por su valentía, al confrontar a los criminales y al mismo gobierno por la falta de apoyo.

Llegó a la alcaldía de Urupan, el municipio donde hay más productores de aguacate y limón, como candidato independiente, encabezando un movimiento llamado 'El Sombrero'.

Y se puso al frente de la causa de ellos, hartos de la extorsión del crimen organizado, y tomó decisiones valientes, y con ello una 'diana' en el pecho. Manzo sabía que tarde que temprano intentarían matarlo. Lo dijo en entrevistas: tengo miedo, pero tengo que enfrentar esto. Y fue duro, claro y directo, contra criminales, el gobernador Alfredo Gutiérrez Bedolla, y el gobierno federal.

El gobernador, la última vez que lo vio le preguntó con sarcasmo, "¿cuántos has matado?". Le mandaron 200 elementos de la GN que luego le retiraron, y le asignaron ¡14! escoltas para que lo cuidaran; obviamente, no lo hicieron.

Y pues hasta él llego un chamaco de ¡17! años, (reclutado, amenazado, vayan ustedes a saber) y, en la plaza pública, le vació la pistola, sabiendo que lo iban a matar o atrapar. Para reflexionar es esto. Cómo está avanzando el reclutamiento de jóvenes para trabajar con el crimen organizado. Vaya descomposición social.

Mataron a mensajero, no el mensaje. Llegó a la alcaldía, por acuerdo político, Grecia, su esposa, hoy la mujer más protegida de Uruapan, para continuar con el legado de su esposo. Y me queda claro, viendo el despertar ciudadano de esa entidad, que ese movimiento del 'Sombrero' va a crecer. Grecia Quiroz será candidata a la gubernatura, y no va a ser creíble un triunfo de Morena, a menos que se le roben la elección. Al tiempo.

Mamdani en Nueva York

Zohran Mamdani, un musulmán de 34 años, abiertamente declarado socialista, comunista, será a partir de enero alcalde de ¡Nueva York!, la cuna del capitalismo, Wall Street, donde se mueven miles de millones y están los principales corporativos financieros.

No me extraña la victoria. Nueva York siempre ha votado demócrata, pero que llegue un comunista a gobernar la ciudad, la misma que a principios de siglo, un grupo de musulmanes, estos terroristas, derribaron con aviones las Torres Gemelas, matando a miles de ciudadanos, pues de no creerse.

Ahí están las escenas. Musulmanes, –pesar de que hay 500 mezquitas– haciendo sus rezos en Times Square, afuera de las propiedades del presidente Donald Trump y destruyendo banderas de EU.

Tiempos oscuros se vienen para, Nueva York, con las políticas populistas que va implementar Mamdani. A ver cómo reaccionan sus ciudadanos y empresarios. De no creerse lo que sucedió en Nueva York.

Fuente: Tribuna del Yaqui