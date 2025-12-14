Encuesta, resultado y lecturas interesantes

Esta semana se dio a conocer una encuesta de preferencias rumbo a la gubernatura en el 2027, misma que arroja resultados y lecturas interesantes, es la fotografía de un momento, una encuesta realizada la primera semana de diciembre con resultados hasta cierto punto lógicos, la marca Morena y aliados está fuerte y una oposición con números y preferencia bajas, pero con un candidato competitivo.

Si hoy fueran las elecciones, ganaría Morena, con una preferencia del 43 por ciento, PAN 10 por ciento, PRI 6.1, MC 6.8, PV 1.6, PT 0.7 y PES 0.5, aunque no hay que olvidar que estos últimos son aliados de Morena, el Partido Sonorense, no aparece medido o de plano, no lo mencionaron.

En el cara a cara, Lorenia Valle obtuvo 49.7 por ciento y Antonio Astiazarán 35.9 por ciento; si el candidato fuera Javier Lamarque tendría 49.9 contra 36.9 para Antonio Astiazarán.

La lectura de esta encuesta, y de las que vendrán tendrán variantes y sobre todo en el 2027, cuando ya esté la campaña, que habrá que ver bajo qué circunstancias económicas y sociales se dé, será una elección grande donde se renovarán muchas gubernaturas, congreso federal, estatales, alcaldías, se verá el sentir de la ciudadanía, cómo ve el rumbo del país, y se reflejará en las urnas.

Para una elección que se dará en 2 años, una diferencia de 12 puntos de, Lorenia Valles y Javier Lamarque, sobre, Astiazarán, teniendo en cuenta que Morena tiene el gobierno, aparato, estructura y recursos, no se me hace mucho, sobre su candidato, el más competitivo, Antonio Astiazarán, que actualmente administra la ‘joya de la corona’, Hermosillo, el municipio que aporta más votos en una elección.

Otra, queda claro a la oposición que deben ponerse de acuerdo e ir con Astiazarán para la gubernatura, alianza en algunos municipios y solos donde quieran, los números ahí están, no llegan ni a un dígito en preferencias ciudadanas, se los lleva de calle Morena y Toño, la marca está más fuerte que todos los partidos, ¿tendrán la generosidad de entenderlo? No sé.

Ahora por el lado de Morena, solo falta definir quien será, depende de lo igualdad de género, la encuesta, obviamente la presidenta Claudia Sheinbaum no estará ajena a las candidaturas a gubernatura y congreso, tendrá injerencia, un peso específico, y aquí en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo es presidente del Consejo, y pues tendrá voz, voto…y veto, creo llegarán acuerdos al margen de todo.

Se dice que sí es Lamarque, Lorenia se vendría por la candidatura a la alcaldía de Hermosillo; mientras en la oposición el exalcalde Alejandro López Caballero levantó la mano, y en el bulevar Hidalgo empezaron a mostrar sus cartas; Flor Ayala, Ramón Corral Aguirre y Daniel García, a ver si llegan a acuerdos, tienen que ir con el más competitivo contra la maquinaria de Morena.

Tiene otros cuadros, los Durazo Boys (Paulina Ocaña, Froylán Gámez, Roberto Gradillas, Omar Del Valle Colosio, Adolfo Salazar) por ahí también la figura del diputado, David Figueroa, entre otros, aunado a que tienen todas las diputaciones locales, federales, están trabajando en seccionales y la oposición no está construyendo figuras nuevas, se están viendo las mismas caras de siempre.

Y en el sur y norte, no se ven figuras nuevas de la oposición, y como lo dije, si no hacen algo ya, andará un Toño Astiazarán como el Pípila cargando con candidaturas no representativas, reciclajes, y en algunos casos, impresentables, gente relacionada con el jefe real del PAN, el impresentable exgobernador Guillermo Padrés.

Ahorita, todo el sur está perdido para la oposición, para el caso de Obregón, se perfilan Anabel Acosta, Ernestina Castro, Raúl Castelo, es lo que me informan fuentes morenistas; y en la oposición, a la que veo figura visible, es la dirigente de OmniPri y activista social del No Al novillo, Martha Luz Parada, en fin, veremos qué pasa, pero el 2026 ya deben estar perfilados candidatos a los diferentes puestos de elección popular, es imposible esperar hasta el 2027, obvio habrá ‘fuego amigo’ y muchas patadas bajo la mesa, al tiempo.

PRI, problemas

A propósito de la oposición, una regidora del PRI en Hermosillo, Casandra López, ya le dio la espalda al partido, como muchos otros expriístas que se fueron a Morena, y se le vio de gira por Las Minitas, acompañada de los dirigentes del PAN, Gildardo Real y Luis Estevane.

El caos ya está en la Comisión de Justicia informó la dirigente del tricolor, Lupita Soto, que terminará siendo expulsada, PRI y PAN necesitan aliarse y suceden estas cosas que entorpecen, solo eso sí, uno de los dos va a perder el registro estatal, eso que no les quede duda.

Por cierto, un fallo de TEPJF porque obliga al PRI a renovar dirigencia en la Ciudad de México, donde deben participar mujeres y puede crear un precedente para otro estados y ojo también para demás partidos políticos, y ni impugnen, es tiempo de mujeres.

Y doblaron al gobierno

Pues poco le duró el gusto a la presidenta Claudia Sheinbaum la reunión con el presidente Donald Trump en Washington con motivo del reparto de combos de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA a celebrarse el año que entra en México, EUA y Canadá.

El pasado lunes, Trump arremetió contra México, afirmando que no estaba respetando el acuerdo de aguas al entregar algo así como 248 millones de metros cúbicos de agua a Texas, que tenían problemas con el alcantarillado que afectaba a California y, que si no entregaban, puso límite de fecha pues aplicaría 5 por ciento de arancel a ¡todo!.

La respuesta en la mañanera de la presidenta es que se estaba negociando, que habría que asegurar el consumo humano, pero al parecer no progresó, ya que se anunció que se hará la entrega del total.

El problema, ante la escasez, quienes serán los afectados son los del Valle de Mexicali, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Tamaulipas, por aquello que afectará a productores, de por sí cerrada la frontera al ganado, y ahora esto.

Y así sean los 4 años de la administración de Trump, mandando contra las cuerdas al Gobierno de México con aranceles y la renegociación del TMEC, está el Gobierno de México en total desventaja… al tiempo.

Y ahora, México abrió otro frente, nada más y nada menos que con ¡China! Al imponerle aranceles, al no tener tratado comercial y demás países, lo que repercutirá en los precios de todo lo que venga de allá, podrá generar inflación.

¿Por qué arancel a China? Porque Trump dio cuenta de que China estaba triangulando con México para exportar a EU y amagó con aranceles a México, y pues finalmente tuvo que ceder el gobierno mexicano, no pueden con Trump que se quiere llevar las plantas automotrices de vuelta a su país y ahí van 2 que 3 de vuelta.

Por cierto, y a propósito del Mundial de Futbol, serán 13 partidos en México, 13 en Canadá y ¡78! en EU, ¿de quién es el Mundial? ¿quién gano? ¿y dicen que vendrán cinco millones a México? Por cierto, precios exorbitantes, hasta 900 mil pesos en las primeras filas, no es un mundial para el ‘pueblo’.

Tequila

El Tequila en México de fama mundial, el de Jalisco, con patente y gran prestigio, pues resulta que el alcalde de Morena, Diego Rivera Navarro, al estilo de Chávez, dijo “exprópiese”, mandó poner sellos a la famosa Casa José Cuervo, porque el edil dijo “les quiero cobrar 20 veces más de lo que pagan el predial”, obvio empresa y abogados dijeron “no, se pagará lo que dice la ley” y el alcalde se enojó y reaccionó de esa manera.

Obviamente el gobernador Pablo Lemus y de Palacio Nacional reaccionaron inmediatamente ante la locura del alcalde, y mandaron policías a quitar el sello para que la empresa reanudara operaciones.

Y todavía la dirigente de Morena Jalisco pidió que se respetara la autonomía municipal, otro pésimo mensaje a la comunidad empresarial, a pesar de esfuerzo de la presidenta, con Plan México, la reciente Comisión de Inversiones, pero pues los aranceles y el cambio de la geopolítica comercial en el mundo afectando y un Poder Judicial que no da confianza.

México no creció este año .03, contracción en la economía, se creció en empleos formales, peo más en informales, ya 34 millones, y cada año salen 1 millón de jóvenes a buscar trabajo, por eso digo, ni todo ganado, ni todo pedido en la elección del 2027.

Y por cierto, el alcalde de Tequila se apropió del museo y lo hizo su casa particular, ahí vive el señor, ahí nomás, otro ejemplo de los que dicen que son diferentes, todos iguales, sin distingos, vean nomás los escándalos, el dispendio de la clase política, de algunos, el boato, la impunidad.

Catem y 'El Limones'

Ahí está el caso del dirigente del Sindicato Catem en la comarca lagunera, le apodaban 'El Limones' fue denunciado por organismo empresariales por liderar una banda de extorsionadores, hasta que por fin, en un operativo de Omar García Harfuch, fue detenido y ya está en el Altiplano.

Como era de esperase, el dirigente nacional de Catem, el diputado Pedro Haces, multimillonario, él mismo que tiene una hacienda en el Estado de México con Plaza de Toros, hotel boutique para invitados, un salón de eventos para dos mil personas, negó que lo conocía, a pesar de fotos y videos que evidencian todo lo contrario.

Famoso este diputado porque votó de manera electrónica desde el Estadio de los Yankees en Nueva York y desde la Plaza de las Ventas en España, donde se hizo una fiesta e invitó con gastos pagados a políticos, incluso una ministra de la corte fue, así los excesos y el boato de este y demás líderes de sindicatos…y agremiados pobres.

Obviamente, Ricardo Monreal, el coordinador, mismo que viajaba en el helicóptero con Haces para evitar los engorrosos embotellamientos y bloqueos en la Ciudad de México, lo apoyó, se protegen pues.

Ley Contra Extorsión

Ante lo que está sucediendo en carreteras de Michoacán, ante tanta extorsión, ya vino la reacción de la presidenta y se firmó un acuerdo en Palacio Nacional con los 32 gobernadores, para ya frenar esto, un crimen organizado empoderado; y García Harfuch hay que reconocer con esfuerzos para desmantelar esto, ya tiene gente en la FGR, en puestos claves, a pesar de la llegada de Ernestina Godoy, obviamente el gobernador Alfonso Durazo, signó el documento.

Por cierto, en una mañanera de esta semana, fue informada la presidenta sobre lo comentado de que ‘madrinas’ están extorsionando a paisanos que vienen a México, a la altura de Santa Ana y otros puntos, de mil a dos mil dólares, en esos rangos la extorsión, tomó nota la presidenta, y más vale que se aplique el delegado de la FGR en Sonora, Sergio Méndez, ya basta.

Por cierto, cambios en la Ley de Seguridad estatal que hicieron diputados, y ahora a la Secretaría se le agrega “y de Protección Ciudadana”, vienen cambios para una mejor coordinación y ojo, lo dicho: Más atribuciones, en esa coordinación, con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de Omar García Harfuch, mi control de carpetas y que se acabe la discrecionalidad en los estados, para que tomen nota fiscalías.

Al margen de todo esto, yo creo que lo del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, lo de la marcha Generación Z, lo del huachicol (600 mil millones en 7 años), aceptado por la procuradora fiscal, los escándalos de corrupción, la impunidad, el crimen organizado y el no hacer caso a la presidenta de vivir con austeridad, obligan a estos cambios.

Pero también uno se entera de que el coordinador de los senadores, el polémico Adán Augusto López, maneja de manera discrecional ¡mil 800 millones anuales! Pues uno dice cuál cambio, a dónde va a parar a ese mundo de dinero ¿campañas?.

En fin, los cambios ahí están, Ernestina Godoy, llega a la Fiscalía y García Harfuch coloca a su gente en puestos clave en la dependencia, lo que queremos es que acabe la impunidad, pero…

Amparo Casar

Pero pues resulta que la nueva fiscal se estrena y se le va con todo contra la periodista y dirigente de Mexicanos Contra La Corrupción, Amparo Casar, quien recibe pensión de viudez de Pemex, para ella y sus dos hijos, intentaron quitársela, no pudieron, y hoy Godoy reabre su caso, la quiere vincular a proceso, acusándola de lo que ustedes quieran, que 31 millones, etc... es lo de menos.

Se trata de una opositora, de una crítica, entonces de qué se trata esto. Huachicol fiscal, excesos, corrupción, que no tiene distingos, y se van contra una opositora, vaya señales que mandan, obviamente mucha solidaridad con ella del gremio en México, y ahora ahí la van a traer en juzgados. ¿Quién sigue?

María Corina

Saco a colación esto, ante el recibimiento del Premio Nobel de la Paz que recibió María Corina Machado en manos de su hija; ella llegó 12 horas más tarde, salió de Venezuela en una operación encubierta y protegida por EU.

Una pieza de oratoria lo que dijo la hija de María Corina dando una narrativa de lo que vino sucediendo en Venezuela desde hace mas de 20 años, cuando llegó Chávez y luego Maduro.

La desaparición de las instituciones, darle poder a los militares, controlar el Congreso, el organismo electoral, justicia, todo, y como bien lo dijo la hija, para cuándo nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde.

A pasar de la riqueza que tiene Venezuela, el petróleo, el pueblo sumido en la pobreza, pero la oligarquía en el poder, inmensamente rica, se habla de negociaciones, para la salida de Maduro, que ahora Bielorrusia es una opción, que se está trabajando en la transición, ya se verá, por lo pronto, cercado Venezuela, por portaviones de EU y hasta un buque petrolero venezolano fue tomado por militares estadounidenses, aunado a la destrucción de lanchas y muerte de gente que llevaba drogas, veremos en qué termina lo que está sucediendo en Venezuela los próximos días, semanas ¿caerá Maduro?.

Seguridad

Otra mala semana para Obregón, nueve asesinatos, van 13 en el mes, no cede violencia, que ya está normalizada en el municipio, lo cual lamento, esperemos que el año que entra ya entre en función el Ficoseg, por lo pronto el gobernador Alfonso Durazo entregó patrullas, lo que está fallando es la estrategia, y está un capitán, un marino, Claudio Cruz, y no ha dado resultados… !Ah! y como siempre, ningún detenido.

Credenciales

Miles de credenciales para votar, y que sirven para tramites, sin recoger en Ciudad Obregón, una total apatía, solo un 35 por ciento sale a votar cada vez que hay elección de un padrón de más de 300 mil ciudadanos, más o menos entre 90 mil cerca de 100 mil salen a votar, en el segundo municipio más grande de Sonora para reflexionar…y luego se quejan.

