Estación 2027: ¿Seguirán las alternancias?

¿Tiene bases firmes la teoría —o creencia— arraigada en algunos ciudadanos de que Morena y sus aliados van a arrasar en las elecciones de 2027? Se trata de varias elecciones, pues los ciudadanos empadronados elegiremos a 500 diputados federales (si es que con la reforma electoral no se eliminan los plurinominales), 17 gobiernos estatales, 680 ayuntamientos y 1,088 diputados locales. En total: dos mil 285 cargos de elección popular.

Quienes creen que Morena y sus aliados del Partido Verde y del PT "van a arrasar" en las elecciones están convencidos de que operará el mecanismo de asignación de dinero —en sus diversas variantes— a cerca de 30 millones de mexicanos que reciben recursos del gobierno, ya sea como pensiones, becas o apoyos por determinados requerimientos asociados a la edad.

Eso, argumentan, les funcionó en la elección de 2024 y no ven cómo no les vaya a funcionar en la próxima elección, nos dicen a cada rato. Es decir, en el fondo se trata de una estrategia institucional de compra de votos para mantener una base electoral para la coalición gobernante.

Es el principal argumento que manejan, sumado al de las encuestas adelantadas —de dudosa procedencia— que le dan al partido Morena una ventaja considerable sobre el resto de los partidos, tanto a nivel nacional como local.

Desde luego, se trata de un argumento válido, pero que no va al fondo del clima de tensiones y desgastes que se viven en México y que golpean directamente al oficialismo. Piensan que las protestas y las inconformidades no tendrán efectos sociales y políticos, y que las cosas seguirán igual. Tampoco reconocen el esfuerzo de organización y reposicionamiento de los partidos políticos de cara a la próxima elección. Quienes creen en el determinismo político y en la autoderrota asimilan con facilidad los argumentos del oficialismo contra las oposiciones, sea en partidos o en organizaciones independientes.

Hay un antecedente en 2021, cuando el oficialismo tuvo su primera elección intermedia y las oposiciones obtuvieron dos millones de votos más que la coalición gobernante, y eso que apenas llevaban tres años en el gobierno. Ahora, con más de siete años gobernando, otras cosas pueden suceder.

¿Cuántos partidos políticos irán a la elección de 2027?

Como partidos nacionales participarán el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista y Morena. El PRD, el PANAL y el PES participarán con candidaturas locales en aquellos estados donde conservan el registro local. Otros partidos locales, como el Sonorense, el Sinaloense y otros más, participarán solos o en coalición en las fórmulas locales.

La lista nominal de electores registra, al 4 de diciembre de 2025, 100,343,350 electores. El 52.01 por ciento son mujeres y el 47.98 por ciento hombres. Destaca que, por edad, la mayoría de los votantes (32.8 millones) se encuentra entre los mayores de 20 y hasta los 35 años, seguidos por los mayores de 60 años, que contemplan 19.76 millones de votantes.

¿Y qué hay de las alianzas? ¿Van o no van?

Las alianzas electorales entre partidos políticos están previstas en la ley. Es muy probable que en la próxima elección vuelvan a darse las que se presentaron en procesos anteriores, sobre todo las del oficialismo entre Morena, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, por lo que hasta ahora se sabe.

Entre las oposiciones se han presentado resistencias y críticas a las alianzas, particularmente de militantes del PAN en contra de la posibilidad de una alianza con el PRI para 2027. Sin embargo, la última palabra la tendrán las dirigencias nacionales de ambos partidos, que son las facultadas para autorizarlas en los estados. De ninguna manera hay que descartarlas, como se ha dicho últimamente, en la posibilidad de que estas se operen caso por caso y entidad por entidad, como ha trascendido recientemente.

¿Y Movimiento Ciudadano? ¿Va o no va en alianza?

Hasta ahora, los miembros de ese partido presumen que yendo solos en Jalisco y Nuevo León les fue muy bien, y que también les fue bien en la elección presidencial pasada sin alianzas.

A nivel local, sus dirigentes han declarado que no irán en alianza con ningún partido en las candidaturas a municipios y distritos. Falta por verse lo que decidirá la dirigencia nacional de MC el próximo año en las 17 candidaturas para gobernadores de los estados donde ha logrado alguna presencia.

Hasta ahora, el partido Movimiento Ciudadano se ha mantenido al margen del debate sobre las alianzas, quizá en espera de una postura definitiva de sus dirigentes nacionales.

¿Otros problemas que pudieran afectar el triunfalismo de la parte oficial en sus cálculos para la elección de 2027?

El periodista Joaquín López-Dóriga, en su columna, dice: "Para mí, los verdaderos adversarios del régimen están en la falta de crecimiento por la ínfima inversión pública y privada; la inflación; la deuda; el alto déficit público; el crimen organizado y la inseguridad; la corrupción; las complicidades locales ante la violencia; el raquítico sistema de salud; la distribución de medicinas; la educación; la gobernabilidad al interior de su movimiento —y en esto destaco más que a López Obrador, que cuenta con operadores en su gobierno—. También la crisis interna del agua, una infraestructura insuficiente, la falta de capacidad eléctrica para el nearshoring, la desaparición de los organismos autónomos, la reforma del Poder Judicial —incluida la alineación de la Suprema Corte— y, por supuesto y destacadamente, Donald Trump".

¿Más allá de errores e ineptitudes en algunos gobiernos estatales que tendrán renovación de sus ejecutivos?

Desde luego. Quienes llegaron en 2021 ofrecieron cambios radicales en sus sistemas de gobierno y alternativas distintas para la solución de los problemas en los estados, y no ha sido así. Grandes complicaciones que han llevado al hartazgo de la población en materia de violencia, malos gobiernos e inseguridad —y que seguramente tendrán respuesta ciudadana— se observan en estados como Sinaloa (en conflicto permanente), Guerrero (el gobierno familiar de los Macedonio), Michoacán (rebasado por el crimen organizado), Quintana Roo (impregnado de violencia), Colima (rebasado por el crimen organizado), Zacatecas (el nepotismo de los Monreal) y los escándalos derivados de los problemas de la gobernadora de Baja California, a quien incluso el gobierno de los Estados Unidos le retiró la visa.

Otro tipo de tensiones y problemáticas se presentan en Nuevo León, gobernado por Movimiento Ciudadano con un gobernador muy cuestionado; Campeche, bajo el gobierno de Layda Sansores y sus conflictos con los medios; San Luis Potosí, del Partido Verde Ecologista, donde el gobernador pretende heredar el cargo a su esposa; y no se descartan sorpresas en Chihuahua, Sonora, Baja California Sur y Aguascalientes, cuyos casos habrán de analizarse aparte.

¿Tesis equivocada entonces la del determinismo histórico de que ya está resuelta la elección del 2027?

Nada está resuelto hasta ahora y muchas cosas van a ocurrir de aquí a junio del 2027… y como dice Enrique Krauze: "La historia nos condena a la perplejidad, pero no a la impotencia".

