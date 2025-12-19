Inteligencia Artificial en profesiones

Con la entrada de la Inteligencia Artificial (IA) al mundo laboral y universitario, tanto profesionistas como estudiantes adquirirán nuevas habilidades y conocimiento, con lo que la demanda de personal con talento en IA crecerá. La pregunta es: ante este reto, ¿el sistema educativo en México está preparado? Esta pregunta tiene una serie de respuestas de distinta índole, las cuales trataremos de abordar.

Carreras tradicionales

Las carreras que históricamente han tenido demanda y presencia en todas las universidades son las profesiones muy conocidas socialmente, tales como contabilidad, medicina, derecho, administración, ingeniería industrial, comunicación, entre otras. En México, el 46 por ciento de la matrícula universitaria se concentra en dichas carreras tradicionales. Entonces, ante este panorama, una de las respuestas a la pregunta inicial es: Alinear la oferta educativa de las universidades a las necesidades del mercado laboral.

Carreras STEM

Carreras como en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, mejor conocidas como STEM, están teniendo un impacto enorme con la inteligencia artificial, donde nuestro país tiene la oportunidad de construir el futuro industrial y tecnológico que requiere. Es con este tipo de carreras que el empleo crecerá, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad – IMCO, donde analistas de datos e inteligencia artificial lideran la expansión global de empleos, pero México tiene pocos profesionistas en estas áreas. Los egresados de ciencias exactas y de la computación representan solo el 8 por ciento del total. Entonces, otra de las respuestas a la pregunta inicial es: Se requiere cerrar la brecha de egresados entre las carreras tradicionales y las carreras STEM.

Impacto de la IA

De acuerdo a la firma de inteligencia de mercado IDC y a la plataforma tecnológica en recursos humanos Deel, la cual tiene presencia en más de 150 países, ambas mencionan que solo el 5 por ciento de las empresas considera el título académico como un requerimiento indispensable; es decir, la tendencia es valorar las certificaciones y las habilidades tecnológicas o prácticas. Por otro lado, el IMCO considera que se formarán 28 millones de profesionistas en áreas de baja demanda laboral, lo que son las carreras tradicionales, esto para 2050.

La IA es una tecnología que permite que los equipos aprendan, comprendan y actúen para ayudarnos a resolver problemas, igual que lo haría una persona, pero mucho más rápido. En profesiones como son las carreras STEM, la inteligencia artificial no solo cambia o transforma qué se aprende, sino cómo se trabaja y qué roles nuevos surgen. Entonces, el futuro es prometedor para los profesionistas que estén dispuestos y tengan la voluntad de adaptarse y capacitarse continuamente en nuevas tecnologías, lo que incluye a la herramienta Inteligencia Artificial.

