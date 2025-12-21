Entrega de títulos… pero acaparamiento en Distrito 058

Hace días hubo un encuentro de productores del sector social y privado del campo, presentes el gobernador, Alfonso Durazo, y el director de Conagua, Efraín Morales, en donde se entregaron títulos de concesión; de hecho, uno de ellos, buen productor del Valle de Guaymas, Marco Llano, todos contentos, ninguna protesta, así que se cae la narrativa, sobre todo de la oposición, de que no se heredan los títulos, así que por lo pronto se vieron tranquilos, aparentemente no hay riesgos.

Donde sí hubo un agandalle, acaparamiento de agua, donde debe tomar nota la Conagua, fue en la asamblea del Distrito de Riego 058, de la zona del 'Zanjón', salida norte a Nogales, donde usted podrá ver grandes extensiones de siembra, pues que Sierra, con la complacencia del dirigente, Francisco Tirado Gándara, se hicieron de millares y millares de metros cúbicos de agua.

Lo que no entiendo, ya que por esa zona hay productores bien pesados, buenos, por cierto, de gran valor lo que producen, la mayoría de exportación, se dejaron y, pues, los Sierra, al igual que en el sexenio de Guillermo Padrés, demostrando que saben ejercer el poder, traen 'power', incluso sobre los machuchones, los grandes.

Si el director de la Conagua estatal, Rodolfo Castro Valdez, se echara un clavado en títulos que se otorgaron en tiempos pasados, se encontraría con cientos de irregularidades, títulos apócrifos, que en ese tiempo se estimó un fraude de más de 800 millones, que algunos productores no quisieron caer en la tranza… me consta.

Justicia Cananea

Después de muchos años y ante negociaciones con el dueño de Grupo México, Germán Larrea, un tipo duro —por algo tiene lo que tiene—, el Gobierno Federal y el gobernador, Alfonso Durazo, llegaron a un acuerdo para resarcir a mineros de unos recursos que por derecho eran de ellos.

El antecedente y, para poner en contexto, recordar que el dirigente minero, Napoleón Gómez Urrutia, se tuvo que ir a vivir más de 10 años a Canadá; se había quedado con 50 millones de dólares que eran de los agremiados. Finalmente volvió, y hoy el senador… ¡por Morena!… y está calladito ante este logro, ni pío dice.

Bueno, el detalle es que se van a repartir más de mil 500 millones, cerrando números en diferentes etapas y de acuerdo a cada caso: trabajadores que viven todavía, aunque retirados, viudas, hijos, un dinero que será un gran paliativo para ellos, les dará certeza económica y tranquilidad para el futuro de cientos de familias de Mineral.

Como dije, un acto de justicia, bien por las familias y la economía de Cananea; habrá circulante esta Navidad y años por venir. La mayor parte del recurso saldrá de Grupo México, seguido por el Gobierno Federal y una parte el Gobierno del Estado. Bien por el acuerdo; hay que reconocer el trabajo del gobernador, máxime ante un empresario como Larrea… Y 'tache' para Napoleón Gómez, no se vale lo que hizo y hoy con fuero.

Sigue el desvisadero

Continúa el quitado de visas a funcionarios y legisladores mexicanos a lo largo de la frontera mexicana y ojo con un sello y particularidad, todos de Morena; ahora le tocó el turno a otros dos de BC, entidad que tiene como principal desvisada a la propia gobernadora María del Pilar.

Le quitaron la visa al alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino, y al diputado Jaime Castro, y al igual que todos, que no hay problema, que son trámites administrativos, etc.…

Todo sabemos que la revocación viene por orden del Departamento del Tesoro y el Finsen y tiene que ver con irregularidades financieras, dicho en otras palabras… lavado de dinero, que no salgan con cosas.

También se la quitaron a un alto funcionario federal, Tonatiuh Márquez, hoy ya exdirector de la Agencia de Investigación Aduanera, al encargado de investigar, nada más y nada menos, que el ¡huachicol! Y todas las importaciones ilegales, vean nomás.

Resulta que investigaciones detectaron compras de inmuebles, relojes, automóviles, etc., que no coincidían con su sueldo, declaraciones, y pues que lo separaran del cargo… ¡Y hasta ahí!

O sea, le quitan la visa, obvio le detectan operaciones ilegales autoridades de EU, aquí le salen como el 'Nopal', propiedades, y no pasa nada, porque no hay denuncia, vaya impunidad.

Menos mal que al empresario, el de Miss Universo, Raúl Rocha, contrabandista de armas y drogas, se ordenó que se le quitara el criterio de oportunidad; quería librarla soltando la 'sopa', beneficio que le había concedido el hoy exfiscal, Alejandro Gertz, para protegerlo, y la orden es procesarlo, aunque al parecer trae ya amparo.

Ya basta de impunidad. Este, como otros casos, los 600 mil millones del huachicol, los 15 mil millones de Segalmex, como casos emblemáticos, y no caen las cabezas de la serpiente y todos saben quiénes son y no pasa nada, aunque seguimos confiando en la voluntad de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y el superpolicía, Omar García Harfuch.

Cerró Vector

Como era de esperarse, cerró la emblemática casa de bolsa Vector, de Alfonso Romo, el empresario caído en desgracia y quien fuera asesor y enlace de AMLO en el sexenio pasado. Supo lo que eran los miles del poder y que podía hacer nada sin que le pasara nada; pues no, no la libró.

Autoridades de EU detectaron serias irregularidades, lavado, pues en su casa de cambio para empezar, y fueron informadas autoridades mexicanas, al igual que los casos de Intercam y CI Banco, y pues se vinieron abajo, se quedaron sin recursos, sin clientes, no pocos; como se dice, 'caminaron' y no podrán recuperar el total de lo invertido.

El caso de Romo toma relieve porque era un prestigioso empresario regiomontano, se prestó a irregularidades y a pagar el precio; él mismo pidió a las autoridades el cierre de operaciones, ni al caso el comunicado oficial de la autoridad hacendaria, queriendo matizar el cierre definitivo de esta entidad financiera.

Por cierto, Casa de Bolsa Vector, uno de sus fundadores, aunque se desincorporó hace muchos años, fue el financiero sonorense Mario Laborín, quien fue con Vicente Fox director de Nafin y Bancomext, CEO esta última y un buen maestro del Tecnológico de Monterrey; su clase era una de las primeras que se 'cerraba' para inscripciones, muy solicitado, una gran trayectoria de Mario en el mundo de las finanzas.

El Encuentro

Podemos confirmar que tras el encuentro del alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, y el dirigente del PAN, Gildardo Real, con Santiago Taboada, alto dirigente del blanquiazul nacional, ante las declaraciones, infortunadas o imprudentes de Gildardo, que si no iba Toño, el PAN tenía con qué y dio nombres, vino la reacción del CEN, encuentro previo a la salida de Toño a Washington.

El acuerdo y lo dicho y reiterado, y dadas las encuestas, posicionamiento y que la marca del alcalde está por encima sumando los puntos de toda la oposición, es que el de la H será mano en el 'palomeo' de la mayoría de las posiciones, aunque se enoje y la haga de tos el de la hacienda de San Pedro, Guillermo Padrés, que dizque jefe real del partido.

Y a ver las reacciones; se supone que habría fiesta ayer en la hacienda de Padrés, que quiere como candidato a la alcaldía a Alejandro López Caballero, mientras en el bulevar Hidalgo traen otras; va a estar duro el estire y afloje.

Lo que sí es un hecho y lo hemos comentado, Toño no quiere cargar con gente del sexenio de Padrés; López Caballero fue alcalde, le entiende, tiene bax, pero pues creo no lo ven bien; va a estar dura la negociación, pero por lo pronto, en la H, en la cereza del pastel, la capital, Astiazarán será ‘mano’ en todas las posiciones locales… al tiempo.

Natalia y Jorge

Y mientras en el PAN se les hace bolas el bolillo y en el tricolor en espera de a ver qué pasa, los dirigentes de MC, Natalia Rivera y Ali Camacho, aparte de reunirse en las bancas frente a los palacios, ahora lo hicieron en las oficinas de ambos, con equipos y a visitas recíprocas, el mismo día.

Así pues, ahí está la señal de que la alianza va por buen camino; Camacho ya se decantó por el Toño, el dirigente de MC, Jorge Álvarez Máynez, con excelente relación con el alcalde. Gildardo Real dice que nomás no quieren nada con el PRI; Lupita Soto le reviró: 'No la amueles, compadre, si vamos solos por nuestro lado, nos pasan por encima'… y en riesgo registro local, por cierto. Aquí, Morena y aliados firmes, por lo pronto la alianza… peeero.

Reforma Electoral

Viene la Reforma Electoral; PT y PV, que tienen buena cantidad de legisladores a nivel nacional y en el Congreso local, harán valer sus respectivas fichas.

Ya lo reconoció Ricardo Monreal, estará difícil la negociación, y que PV y PT cedan en lo de pluris, financiamiento y otros temas que les perjudican, o sea, no nomás en la oposición, también al interior de Morena y aliados puede haber problemas; a ver hasta dónde llega la generosidad y el plan en que se pongan Arturo Escobar, los González, Manuel Velasco, Alberto Anaya.

Ley Ruth

Está lo de la Ley Ruth, que le aprobaron al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, que quiere dejar a su esposa Ruth, que es senadora, como candidata, mientras que la presidenta le dice no al nepotismo; aquí puede que se rompa alianza y Morena designe candidata o candidato a la gubernatura.

Lo de Gallardo es vil nepotismo, que si se permite, se replicará en otras entidades, y obligará a cambio de estatutos de partidos; Félix Salgado quiere ser gobernador de Guerrero, donde 'gobierna' su hija Evelyn, y los Monreal en Zacatecas, los dueños del estado, quieren ir por su cuarta gubernatura en línea para un familiar.

Y que si no se la dan, se irán por otro partido, rompiendo alianza, así el amague y reto en varias partes contra lo que desea y plantea la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Por cierto, la presidenta del INE, junto a los 32 dirigentes de OPLES locales, le presentaron proyecto a Pablo Gómez para que no desaparezcan los órganos locales y que el INE no sea una figura decorativa, ya que hay un plan de crear una agencia adscrita a Segob, donde se contarían los votos, una regresión total, volver al sistema de los 70, cuando el gobierno centralizaba esto y fue una lucha de la izquierda y de la oposición crear el IFE y luego el INE, pero pues ya ven, organismos autónomos ya desaparecidos y ya viviendo un centralismo en todos sus órdenes.

Catem

Lo de la caída del 'Limones', dirigente de la Catem, en la comarca lagunera, Coahuila, fue una realidad, operada por Omar García Harfuch, y fue ante denuncia de empresarios, que dieron la cara, nombre y todo.

Lo de la denuncia a la dirigente Catem, Sonora, hecha por empresarios, quienes pidieron anonimato, ahí sí creo que no se vale; no voy a meter las manos por Lara, que se defienda, pero no está bien la denuncia, sin dar la cara; parece más bien golpeteo. Esperemos que los empresarios, supuestamente extorsionados, den la cara y digan de a cómo, cuánto y dónde la extorsión.

Se quitan o se quitan

Negociaciones o mano pesada en Palacio, el hecho es que primero se quitaron los productores de Sinaloa que protestaron en la garita de Mariposa y la semana pasada, constructores y transportistas relacionados con las obras de relocalización de las vías del tren.

Esta próxima semana recibirán recursos; sí hizo la gestión, un 'abono' para que pase bien estas fechas y ya se verá el año que entra, cuando se abra el presupuesto, pero pues por señales y manotazos, no quedó la cosa, para no perjudicar a miles de ciudadanos y paisanos en estas fechas.

Venezuela y Cuba

Dura la presión de Donald Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro, bombardeando lanchas y asfixiándolo financieramente al no permitir salida de buques petroleros. ¿Cuánto aguantará esto? ¿Cuánto aguantará el régimen? ¿Caerá Maduro?

Y mientras ponen cerco a Venezuela, el Gobierno de México ha enviado ¡3 mil millones de dólares! en petróleo, a través de Gas Bienestar, pero sin cobrar, sin que paguen, y aquí con necesidades y sectores bloqueando carreteras ante falta de apoyo gubernamental, una total incongruencia, y que viene de sexenios, estar subsidiando a la dictadura cubana, con élite rica y pueblo pobre.

Castigo al ahorrador y seguro de gastos médicos

A partir del 2026, sube a .9 la retención de ISR a los ahorradores en la banca, rendimientos, etc. Para que se den una idea, lo que les retendrán a los grandes, a los de la lana, a quienes viven de interés y reinvierten, no en balde, ya van 8 o 9 meses de salidas de capitales, pero tiene que ver más con la renovación del PJ, porque aquí los intereses que paga la banca en México, por arriba de los de EU, van y vienen.

En cuanto a gastos médicos, se prevé un alza del 30 por ciento, ya que las aseguradoras cobraban IVA en la póliza del asegurado y estos, ante reclamo de siniestro, no lo pagaban, y ahora los diputados aprobaron que paguen, algo así como doble tributación.Y como las aseguradoras no son damas de la caridad, van a trasladar costos a sus clientes, ¿O no?

Waldo's

Solo dos tiendas Waldo's de 68 que hay en la entidad han reabierto al cumplir con requisitos de Protección Civil, o sea, quién sabe cuánto tiempo en total irregularidad, vaya caso de omisiones e impunidad, y mientras 24 familias esperando justicia.

Mesa de Cancún

Que cierre de la Mesa de Cancún, fundada por Carlos 'Kaly' Rodríguez y que hoy dan continuidad y presiden sus hijos, Carlos 'Bebo' y Luis; estuvieron de invitados la senadora Lorenia Valles, alcalde de Obregón, Javier Lamarque, y alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán; uno de ellos será el próximo gobernante para el período 2027-2030.

