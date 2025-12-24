2025: Las liberadoras coincidencias

Si quisiera darles un resumen de lo que se experimentó en el mundo y en México en este año 2025, me llevaría varias páginas y no cabría en algún medio impreso con el que colaboro. Pero lo resumiré de la siguiente manera: si durante el lapso entre el año 2020 y el 2024, vivimos el equivalente a dos décadas en eventos de todo tipo, la mayoría aparentemente negativos: Pandemias, encierro global, accidentes aéreos como nunca, guerra, genocidio, crisis económica, caídas de gobiernos, crisis de la monarquía inglesa y fallecimiento de la reina Isabel, descarrilamientos récord en varios países, sobre todo en Estados Unidos, junto con escándalos de contaminación química en la mayoría de dichos descarrilamientos e inicio de escándalos de abuso sexual que aparentemente implicarán a personalidades de gobiernos, monarquías y celebridades del mundo del espectáculo y el deporte en todo el planeta… Creo que no se me va nada.

Pero este año 2025, todo lo anteriormente mencionado empieza a conectar con otros eventos, otros protagonistas, y se potenció a tal grado que en solo este año que se va, se resume y aumenta lo vivido en el lapso de 2020 a 2024.

2025 continúa con lo que se desata desde 2020, pero suma movimientos independentistas en varios países de África y Latinoamérica, figurando principalmente México al limitar sustancialmente la injerencia de su principal socio comercial, Estados Unidos, mismo que parece perder todo rumbo bajo la presidencia de Donald J. Trump, quien más pareciera querer demoler a su país y a quienes fueron tradicionalmente sus aliados.

Como lo he comentado en muchas de mis reflexiones, para la mayoría de la gente, pareciera que el mundo se volvió loco. Aquí es donde vale la pena hacer un alto, detener lo que nos preocupa, mirar lo vivido, mirar lo que creíamos que era lo real, observar aquello que negamos y reflexionar sobre cómo lo que sucede a nuestro alrededor es un efecto en realidad, no del curso “normal” de la historia, sino de lo que sucede dentro de lo más profundo de nuestra esencia humana… El aumento de nuestra conciencia.

Antes de entrar en las profundidades, revisemos las coincidencias. Desde 2020, las teorías de conspiración empezaron a tomar una tremenda fuerza, aunque siguen siendo para la mayoría de las personas, historias fantásticas de mentes desocupadas o incluso desequilibradas, es notorio el incremento del uso diario en el vocabulario en muchos países de palabras como Anunnakis, reptilianos, los grises, desastres planificados y llevados a cabo contra las personas en el planeta y en ciertos países en particular por 'las élites', geoingeniería, el HARPP, el Blue Beam, la desinformación institucionalizada, la censura en redes sociales disfrazada de protección de la sensibilidad de "las comunidades" de las redes, el despertar espiritual, la quinta dimensión, la frecuencia Schumann, bandas de radiación Van Halen, etcétera, vaya son muchísimas frases y palabras que antes casi no escuchábamos y menos utilizábamos.

Aunque este proceso histórico viene desde décadas atrás, a nivel consciente de la gente común, empezamos a notar que "algo no andaba bien" desde 2020. Por eso en mis escritos menciono este año como un año de referencia, antes y después del 2020.

Casualmente, mientras aumenta la frecuencia de la tierra (frecuencia Schumann), aumentan los trastabillados de las potencias económicas y militares del planeta; sus economías empiezan a debilitarse sustancial e inexorablemente, mientras países llamados por ellos mismos “el tercer mundo” empiezan a potenciar sus economías y a sacudirse las cadenas impuestas por los antes mencionados. Al mismo tiempo que esto sucede, las personas empezamos a darnos cuenta de que muchas situaciones, instituciones, gobiernos y personajes de todos los ámbitos no eran lo que siempre pensamos que eran. Una realidad que estaba escondida por diseño se empieza a vislumbrar y lo que hace todo esto increíble es que, tal parece, engloba a todo lo que conocemos como "lo que era la realidad".

Muchas personas lo explican como la caída del imperio gringo, pero en realidad, es la caída de todo el sistema que llamábamos "la realidad". Ciertamente, Estados Unidos ha sido el imperio más poderoso en la historia del planeta, pero "el cómo creemos que es la realidad" es un constructo que viene de miles de años atrás y el poder en la sombra es el que administraba el cómo la gente debería percibir su mundo… Eso es lo que se derrumba; la caída del imperio gringo es solo uno de los tantos síntomas que estamos presenciando. Obviamente, al caer lo que considerábamos lo normal, nos hace percibir como que ¡el mundo se volvió loco!

Además, como nos acostumbraron por educación o adoctrinamiento a enfocarnos en el pasado por remordimientos y traumas, así como al futuro por el miedo a la incertidumbre de lo malo que pueda suceder, este mundo caótico que estamos presenciando, donde no alcanzamos a detectar a un líder o un mesías que nos pueda guiar y salvar (esto también es adoctrinamiento), nos provoca en automático el miedo sobre a qué nos llevará todo esto.

Quienes han gobernado siempre han usado como arma principal el miedo, ya que este paraliza y hace sumisa a la gente; por eso, en su desesperación, mientras el suelo que pisan se les hunde bajo sus pies, inventan guerras, enfermedades, atentados de todo tipo y al mismo tiempo toman pose de poderosos en apariencia, mientras les tiemblan las piernitas. Ellos tienen más miedo, porque nunca habían estado en la situación de estar al borde del precipicio. Como no conocen otra cosa que hacer, repiten ciegamente el tratar de llenarnos de pavor.

Por esto es que el aumento de la frecuencia del planeta y toda la materia se presenta al tiempo que las personas empiezan a darse cuenta de realidades ocultas (aumento de la consciencia) y todo lo que siempre había sido comienza a verse como algo que dejó de servir y deja de ser, presentándose todos estos eventos como liberadoras coincidencias.

1CP