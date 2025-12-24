Adiós 2025, bienvenido 2026

Llegamos al cierre de 2025 y, de esta manera, al recuento de lo que nos ha dejado este año y lo que vendrá para 2026. En el Senado de la República tuvimos un 2025 lleno de actividades, pues fue importante consolidar los cimientos del segundo piso de la Cuarta Transformación con la presidenta Claudia Sheinbaum al frente del gobierno, en materia de seguridad, soberanía, economía, salud, laboral, vivienda, medioambiente e igualdad sustantiva.

Hoy por hoy, el pueblo de México y, particularmente, las y los sonorenses cuentan con leyes más justas y que priorizan los derechos de las personas que menos tienen. Cada cambio a la Constitución y cada nueva ley fue aprobada pensando en el interés colectivo, haciendo valer el compromiso pactado cuando pedimos el voto y el principio de que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

Los programas de bienestar social son constitucionales; por ello, este año recibieron un financiamiento de 835 millones de pesos y en 2026 contarán con cerca de un billón de pesos para llegar a más de los 32 millones de hogares que ya son apoyados. Entre pensiones para personas mayores y personas con discapacidad, becas para estudiantes y apoyos para productores, la justa distribución de los recursos públicos se demuestra en que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza.

En Sonora, bajo el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo, continúan en implementación los proyectos estratégicos en torno al Plan Sonora de Energías Sostenibles, los cuales están haciendo de nuestro estado una verdadera potencia industrial en los sectores energético, minero y agroindustrial, así como en la innovación en semiconductores y electromovilidad. Este trabajo se ve reflejado en el liderazgo en crecimiento industrial, inversiones y en el aumento de los empleos formales.

Desde luego, el seguimiento a la implementación de los planes de justicia para los pueblos comca'ac, guarijío, mayo y yaqui. Tan solo el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui ha recibido 18.5 mil millones de recursos públicos para el desarrollo de proyectos de infraestructura social y productiva, así como apoyos directos a la gente.

Mención especial merece el Plan de Justicia para Cananea, pues, luego de 18 años de huelga, en estos días se logró un acuerdo histórico entre la Sección 65 del Sindicato Minero y el Gobierno de México para reivindicar los derechos laborales y reparar el daño ocasionado a los mineros de Cananea y a sus familias. Dicho plan de justicia cuenta con 2 mil 222.6 millones de pesos para la indemnización de 650 mineros y 50 viudas.

Sin duda ha sido un año de mucha actividad, pero con el compromiso y la vocación de trabajar por nuestro pueblo. Nuevamente, gracias por la confianza que depositan en mí para representar al pueblo de Sonora en el Senado de la República. Como les dije cuando pedí su voto y lo repito cada vez que vuelvo a sus casas a saludarles: ¡no les voy a fallar! Me comprometí a ser una senadora de territorio y en 2026 seguiré cumpliéndolo.

En estos momentos de reunión, deseo que disfruten mucho cada momento al lado de sus familias, que cada abrazo sea duradero y la alegría perdure en el calor de sus hogares. Qué la esperanza sea el faro que guíe sus corazones y que sus propósitos se cumplan. ¡Les deseo una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo!

Finalmente, agradezco a TRIBUNA por brindarme un espacio para expresar mi punto de vista. ¡Hasta 2026!

Lorenia Iveth Valles Sampedro

Senadora de la República