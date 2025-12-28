Waldo's, ¿habrá justicia?…En manos de un juez

El pasado 24 de diciembre se realizó un operativo para ejecutar 25 órdenes de aprehensión por el caso del incendio de una tienda Waldo's, donde perdieron la vida 24 personas, a causa de que estalló un transformador que estaba dentro del establecimiento, una grave irregularidad y permisividad de empresa y autoridades durante muchos años, y que finalmente terminó en una tragedia.

Se realizaron algunas detenciones, otras no por trámites de amparos; algunos mostraron disposición, retenciones de pasaportes, etcétera. El hecho es que el juez ordenó la liberación de detenidos, y el proceso se reanudará hasta el 13 de enero del 2026.

Este tiempo servirá para que los imputados, junto con abogados, preparen su defensa, y la FGJE continúe trabajando en los expedientes y armando el caso. La presunción de inocencia está establecida hasta que un juez determine lo contrario; el caso sigue, no se ha caído, veremos qué sucede a partir de las audiencias del año que entra.

Lo que sí es un hecho, no pueden quedar impunes 24 muertes; la responsabilidad de esto recaerá en manos de un juez. ¿Quiénes? Él sabrá, en base a las pruebas, que deben ser contundentes, que presente Fiscalía, y reiteramos, los imputados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario; por cierto, Fiscalía anunció que impugnará la decisión de juez de ordenar la libertad de detenidos.

Lo que son las cosas, en días pasados, ocurrió un incidente en una tienda Waldo's de Tijuana; se cayó un espectacular, dañando automóviles y no hubo desgracias que lamentar.

Aquí en Sonora ya reabrieron 2 de las 68 o 70 tiendas que tienen, al cumplir la normatividad que marca Protección Civil, pero son más de 700 en el país. ¿Cuántas estarán en situación irregular? ¿Tendrá que suceder otra desgracia? En manos de los dueños y las autoridades, ambos han sido omisos, es evidente… La maldita corrupción e impunidad.

Escala de caso

Hace unos meses se presentó un caso entre particulares, que demeritó en la detención de una persona, y de ahí derivó en una total división de reconocidas familias de la capital, por recursos que se invirtieron y se perdieron en un negocio de alto riesgo.

La persona, después de tiempo y de arreglos familiares, logró su libertad, y pues al parecer todo había quedado solucionado, pero resultó que no, y la persona fue detenida de nuevo, pero de una manera que sorprendió a muchos.

El arresto se realizó en la boda de su hija en San Carlos, ante el estupor de familiares y amistades presentes en el evento, incrédulos de ver lo que estaba sucediendo. Ya me imagino la cara de los novios, hoy esposos, al ver lo que estaba sucediendo y que los ha marcado para toda su vida. Esto para mí fue un hecho inédito, no ocurrido y menos en reconocidas familias de la capital.

No es cuestión de ponerse del lado del hoy detenido de nuevo y de quien lo acusa, que por cierto tiene problemas legales, y en sus campos agrícolas de la Costa y Valle de Guaymas, esto último acreditado por falta de pago a empleados; incluso tuvieron que intervenir autoridades ante bloqueo carretero de cientos de jornaleros.

El hecho es que, aparte de la división familiar, de haberle arruinado la boda a un par de jóvenes ilusionados, no hay que perder de vista que hubo más gente defraudada, que perdieron parte de sus patrimonios, pero asumieron el riesgo y no se anduvieron con demandas. El punto es que al final, hubo quienes no aguantaron, hubo arreglo con uno, en el plano familiar, y con otro no; quién fue el que demandó, lo lamentable fue la forma.

Creo que, como empresarios, padres, se deben asumir las consecuencias de las decisiones que se tomen, pero no se pueden inmiscuir a los hijos en esto; quedan daños en muchos casos irreparables, familias desunidas, amistades, compadrazgos y queda el resentimiento, el señalamiento, en este caso, ya público. Hay un refrán muy cierto: 'La ambición rompe el saco'; este caso, y como muchos, es ejemplo vivo de esto…

¿Libertad de expresión?

Otro reportero, periodista, fue detenido en Veracruz por publicar videos y notas que al parecer incomodaron a la gobernadora, Rocío Nahle, y fue acusado de ¡terrorismo!, increíble, inadmisible.

Hace unos meses, una maestra, en dicha entidad, fue secuestrada, hubo video de por medio, desafortunadamente murió, fue asesinada y la autoridad determinó por un médico, que ni forense resultó, que murió de un “infarto”, lo que conmocionó a Veracruz y fue nota nacional, y ahora esto.

En Michoacán, un coche bomba estalla, mata a varias personas, y para la autoridad fue un “artefacto”, y acaban de detener a una mujer, una influencer, por hacer comentarios en redes, también inadmisible.

Se pregona la libertad de expresión, pero vemos casos como estos y de otros comunicadores, y las leyes que se han aprobado en Campeche y Puebla que dan pie a otra cosa y que deben preocupar; no se pueden poner en riesgo las libertades, es primordial para un país que se dice democrático.

Seguridad

Que ha bajado la incidencia de delito de alto impacto en Sonora, dicen datos oficiales; no los voy a poner en duda, pero sí hay un foco rojo que hay que atender y se llama… Cajeme, Ciudad Obregón, que está cerrando el mes y año con crímenes de dos dígitos mensuales, como 700 para cerrar este año.

Se va a cerrar el año quizás con 30 si siguen los asesinatos a como están las cosas, y hubo una víctima colateral, una mujer, un elemento de la PESP, otro de la Semar; el detalle es que no cede, no van levantado periciales en un lugar, cinta amarilla, decenas de patrullas… para luego arrancar a otro código rojo.levantando ¡Ah! Y como siempre, sin detenidos.

Algo tendrá que hacer la Mesa de Seguridad el año que entra; no se puede vivir así y que esté normalizado esto. Para una sociedad que ya dejó de sorprenderse, está aprendiendo a vivir con esto, y ahí la perdimos como sociedad.

Esperemos que el año que entra entre en vigencia el Ficoseg, que ya el fideicomiso empiece a dispersar recursos, en todo lo que sea necesario, pero lo más importante, estrategia y voluntad, porque de nada sirven entrega de patrullas, tecnología y lo necesario para combatir a los criminales, como también la obligada 'purga' del crimen uniformado, ya comprobado oficialmente, que decenas de policías municipales no han pasado exámenes de Control Confianza… y siguen ahí.

Paz

Viene cierre de año y viene el 2026, que cada quien juzgue y vea lo bueno, malo de este 2025 y los retos por venir,; en lo personal, profesional, en los negocios, el ámbito empresarial, grandes desafíos, por cierto, ante el estancamiento económico, pérdida de empleos y el crecimiento de la informalidad, rumbo a los 50 millones, cerrando números, y ahí viene lo de la semana de 40 horas, la transición, las decisiones del Poder Judicial, muy cuestionado y que ha dejado de ser autónomo.

En Sonora, creo que no ha pegado tan duro como en el sur el panorama económico nacional; hay paz social, problemas, claro que los hay; ahí está el caso de productores agrícolas, ganaderos, mineros, en proceso de solución, a gestiones hechas por el gobernador Alfonso Durazo y, obviamente, mano dura en ciertos casos, para mantener esto, y obviamente los programas sociales estatales han coadyuvado a la economía familiar y a tener estabilidad.

En lo político, el reto 2026, la reforma electoral que se aprobará y sus efectos en Sonora, el PT y PV ya fijaron posiciones y a ver cómo sale finalmente la iniciativa de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en cuanto a plurinominales, financiamiento, el rol del INE, lo de la desaparición de OPLES, que se cuenten votos en Ciudad de México, centralismo, pues, a ver cómo queda esto, democracia o autocracia, de por sí sin contrapesos.

Para los partidos de oposición, no hay de otra, o buscan consensos, alianzas, o uno que otro va a desaparecer; al parecer MC y PS ya caminan por ese rumbo; veremos qué pasa con el PRI y PAN.

Para el caso de la gubernatura, Morena y aliados ya definidos; Lorenia Valles o Javier Lamarque; en el caso de la oposición, una carta, el más competitivo. Antonio Astiazarán, quien por cierto en febrero cumplirá en tiempo con una obra importante, el paso a desnivel del Colosio, que le dará un fuerte impulso en la cereza del pastel que es la capital, rumbo al 2027, por los votos que aporta.

Obviamente, el gobierno de Alfonso Durazo dará fuerte impulso a obras y apoyos a municipios, que repercutirá en el partido en el poder, antes como antes y ahora como ahora.

Como es de esperarse, los aspirantes a diferentes puestos de elección popular se moverán intensamente, no esperarán al 2027, fuego amigo, picada de ojos, patadas por arriba y debajo de la mesa, habrá de todo, va a estar difícil contener el potrero, pero para el caso del partido en el poder, ya lo saben, hay gobernador, es presidente del Consejo Nacional; voz, voto, veto... y mano pesada, si así se requiere.

Por mi parte, les deseo muy feliz año y a echarle ganas al 2026; no va a estar fácil, grandes retos y desafíos por venir.

Correo: arturoballesteros@hotmail.com

X: @ABN58