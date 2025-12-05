60 años de TRIBUNA: del papel al píxel, siempre contigo

Sesenta años no se cumplen todos los días. Hace seis décadas, cuando Tribuna apareció por primera vez en las manos de los cajemenses, la vida era distinta, el mundo era otro, las costumbres más arraigadas: el periódico se leía en la mesa del desayuno y era dominio absoluto del jefe de familia; desmembrar el ejemplar solo se hacía con su anuencia; el olor a tinta fresca anunciaba el inicio de la mañana y las noticias se compartían de boca en boca, entre vecinos, en los comercios y en las plazas; el periódico era el detonante de lo que se hablaba en el día y la radio, la socia chismosa que apalancaba esta gesta. Desde entonces, Tribuna ha sido testigo y narrador de la transformación de nuestra tierra: de sus logros, de sus crisis, de sus personajes y de sus sueños colectivos.

Somos herederos de un legado que nació en el papel, en ese rito íntimo y romántico de pasar las páginas para entender el pulso de nuestro entorno, esa gimnasia que nos permitía, con el movimiento oscilante de las páginas, dejar que la información fluyera hacia nuestra corteza cerebral. Tribuna no solo fue un periódico: fue compañía, fue referente, fue escuela y, sobre todo, fue puente entre la comunidad y su propia historia, esa historia personal que es la suma de todas las historias.

Hoy, 60 años después, seguimos aquí porque Cajeme sigue necesitándonos. Y porque hemos sabido crecer con la ciudad y su gente.

Vivimos en un tiempo en que las noticias ya no esperan al día siguiente; el horizonte de sucesos empieza y termina con el tic tac del segundero. Todo se transforma en segundos, las plataformas mutan con la velocidad de un pestañeo, los lectores migran, regresan y vuelven a migrar, y la verdad exige nuevas formas de narrarse. En este camino, Tribuna ha transitado del papel al mundo digital sin renunciar a su esencia: informar con responsabilidad, abrir espacios de reflexión y mantener vivo el diálogo social.

La tinta se volvió píxel, una luz que se prende y apaga en una pantalla; las rotativas dieron paso a los servidores a saber en qué lugar del mundo y las voces de la colonia ahora también resuenan en pantallas que llegan más lejos que nunca, algunas del otro lado del mundo. Pero seguimos siendo lo que siempre fuimos: un medio arraigado en la comunidad, independiente, cercano, profundamente humano.

Este aniversario no es solo una celebración del pasado; es un compromiso con el futuro. Con la modernización editorial, con nuevas plataformas, con narrativas más ágiles, con la integración plena al ecosistema digital y con la convicción de que un medio local puede y debe seguir siendo indispensable para su gente.

A los lectores que han crecido con Tribuna, a quienes nos descubren hoy por primera vez, a quienes nos siguen desde el móvil, la computadora o aún desde la edición impresa: gracias. Ustedes son la razón de estos 60 años y el motor de los que vienen.

Tribuna nació para contar la vida de esta región. Hoy, en esta nueva era, seguimos firmes en la misma misión: estar donde está la noticia, donde está la comunidad y donde se construye el futuro.

Sesenta años después, el papel permanece.

Lo digital nos impulsa.

La esencia no cambia.

Tribuna continúa. Y continuará.