Se heredarán concesiones de agua, la tierra valdrá

Fue aprobado por el Congreso la Ley de Aguas Nacionales que creo dará certeza en la parte medular del conflicto, que el titular de la concesión pueda heredar a sus familiares, de lo contrario, la tierra no vale nada, se hizo el intento, se quería cambiar a 'permiso' pero la presión nacional de productores tuvo su efecto, así como las negociaciones en Segob y finalmente tuvieron que cambiar la redacción de algunos artículos.

Tenía que asegurarse lo de poder heredar a los hijos y familiares, porque incluso esto afectaba a muchos productores que son de MORENA, era de no entenderse, porque como ejemplo en Zacatecas, la familia Monreal es la que más hectáreas de siembra tienen y concesiones de agua, y así en otras entidades , políticos sin distingo de colores con concesiones.

De hecho ahora en diciembre se empezarán a pagar apoyos atrasados, esperemos así sea, lo importante fue el trabajo que hicieron algunos líderes del sector agropecuario, Baltasar Valdés de Sinaloa y Heraclio Rodríguez de Chihuahua y otros dirigentes, quienes ya encontraron el camino, como la CNTE y SNTE para que el gobierno escuche, bloquear carreteras y puntos estratégicos como aduanas es lamentable que se llegue a eso, pero no dejaron opciones.

Lo que sí, con la nueva Ley se busca que se acaben los abusos del pasado, el acaparamiento de concesiones y millares de metros cúbicos, que se acaben las tranzas y ese mercadeo ilegal del vital líquido del que se aprovecharon muchos políticos, exfuncionarios, exdelegados de Conagua, eso esperemos que con esta nueva Ley se acabe. Por Sonora, el que estuvo activo con algunos dirigentes agrícolas, y de hecho subió a tribuna, fue el diputado Ramón Flores y confirmo lo dicho por el director de Conagua, Efraín Morales Martínez y la misma presidenta Claudia Sheinbaum, que la herencia de títulos estaba asegurada, y creo se cumplió.

Lo que se me hizo raro, es que la Familia Lebaron y sus empleados, toda vez que se aprobó, tomaron la caseta de Agua Prieta dificultando la pasada de transporte de carga pesada, cuando hay tiempos de entrega para Estados Unidos, y eso ocasiona pérdidas en perecederos y componentes que se envían de maquiladoras, los Lebaron siembran muchas hectáreas, son buenos productores, tienen muchas concesiones, no entiendo qué pasó, la actitud, en fin.

Sonora, granos, agua

En cuanto a Sonora, pues es de todos conocido no participaron en protestas por acuerdo con el gobernador Alfonso Durazo, en cuanto a adeudos de granos de ciclos pasados, y que haría gestiones correspondientes, de hecho se apoyó con 10 dólares por tonelada al cereal en el ciclo pasado, y se está apoyando a productores de SLRC, lo que debería hacer la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) desde el gobierno federal.

Lo que sí deberían tomar en cuenta los productores de granos del sur del estado de Sonora, es que se debe trabajar por ingreso Objetivo y agricultura por contrato, eso debe quedar claro, ya que son varios años que no se aplica el artículo 134 de la Ley de Desarrollo Sustentable, el gobierno si se cae la Bolsa de Chicago como un escenario da futuro, ya no pondrá la diferencia, solo estará apoyando a pequeños productores de Sembrando vida.

Esto si debe quedarle claro a dirigentes Luis Antonio Cruz y Mario Pablo, quienes son productores del sector privado y social del campo, y que solicitaron permiso para sembrar más de 50 mil hectáreas de las 100 o 127 mil hectáreas de este ciclo 2025-2026. Yaqui y Mayo, vocación triguera, pero ante la escasez de agua, el fenómeno de La Niña, la incertidumbre de que si lloverá y como estarán los precios de granos, pues hay que diversificarse, aunado a que se está importando, trigo y maíz de Estados Unidos, Rusia, Ucrania. Tan solo este año fueron 58 millones de toneladas y la industria comprará donde salga más barato o lo que marque el mercado, es decir la Bolsa de Chicago.

Agua

En cuanto al agua, los del sur no protestaron, porque dependen en gran medida de agua rodada de la Presa, si hay concesiones de pozos, pero no en la cantidad que hay en la Costa de Hermosillo, Caborca, SLRC, ellos si dependen de pozos al 100 por ciento, y no siembran granos, la Costa de Hermosillo y Caborca, por ejemplo, siembran pura Hortaliza y solo la exportación asciende a más de mil millones de dólares, lo que producen cada año.

Minas y agua

Creo que en la ley, vienen restricciones de agua para la industria minera, uno de los pilares de la economía de Sonora, al igual que lo de minas a ‘tajo abierto’ que se quiere prohibir, habrá que ver las reacciones, veremos que opina el dirigente, Roberto Sitten Ayala, y se aclare finalmente como quedo la leyde aguas en relación a la industria minera.

Gusano barrenador, sin dinero

Lanza alerta el gobierno federal, porque hay avance del gusano barrenador, pero resulta que en el PEF 2026, se hizo un recorte a Senasaica, y confirmado, no hay un peso para atacar el gusano barrenador, así que olvídense de que se abrirá la frontera a la exportación de ganado, solo quienes exporten cortes, ganaderos sonorenses, seguirán en el mercado local, subastas, ganando la mitad o menos, y a esperar que se construya la planta procesadora de carnes, no hay de otra, obra gestionada por el gobernador Alfonso Durazo

Presupuesto Cajeme

Oficialmente el presupuesto para Cajeme quedo en números cerrados con 345 millones de pesos, cantidad que se me hace poca, ante la cantidad de problemas, sobre todo de drenajes colapsados, y para seguir reparando calles y avenidas. El alcalde Javier Lamarque señala que podría llegar hasta 600 millones, porque hay bolsas de donde bajar recurso, pues qué bueno si es así, porque está en la carrera el 'hándicap 2027' para la gubernatura y el año 2026, será clave en avance de resolución de problemas de infraestructura y también en seguridad, el otro talón de Aquiles de Ciudad Obregón.

Seguridad

Pues hasta ayer sábado, se registraban cinco ejecuciones durante los primeros 5 días de lo que va del mes de diciembre, lo que pinta otra vez para 2 dígitos y el vocero del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica Marco Antonio Paz, quien confirmó lo que hemos comentado, pues en una entrevista que tuvo con Javier Ruiz Quirrín dijo que hasta el momento no se ha establecido el Ficoseg.

Esto si no lo entiendo, a punto de finalizar el año, ya pasaron 12 meses y ¿no se ha conseguido eso?, mientras la bolsa se acumula con dinero de empresarios con más de 100 empleados que pagan una tasa de 1 por ciento del impuesto sobre nómina, y hay una problemática en Obregón y Hermosillo, pero no se pueden aplicar recursos para combatir el problema, esto está de no creerse, ante tanto crimen doloso y sin detenciones.

Algo se tendrá que hacer, hay Mesas de Seguridad todos los días y no cede la incidencia delictiva; Obregón y Hermosillo con problemas, siguen sin poder aplicar el Ficoseg, pues algún funcionario de Hacienda estatal que vaya a Ciudad de México y se traiga el RFC, no entiendo cómo es que no lo pueden conseguir.

Aumento al salario y semana 40 horas

Es un derecho de los trabajadores el aumento al salario mínimo, 13 por ciento y la implementación que será gradual cada año hasta el 2030, con semanas laborales de 40 horas y con un pago equivalente a las 48 horas, así como un descanso de 2 días, pues bien. Nomas que hay que reconocer que este 2025, el crecimiento fue de 0.3 décimas de punto y fue reconocido por Banxico e INEGI; en estas condiciones ya viene la renegociación del T-MEC y esta propuesta no la van a aguantar las 'mini' Pequeñas y medianas empresas (Pymes) y el riesgo es que; cerrarán o se irán a la informalidad.

34 millones de mexicanos laboran en la informalidad, 6 de cada 10 se ha reducido la pobreza, sí, pero por el dinero que se da de los diferentes programas sociales y que coadyuvan a la economía familiar. Pero si la economía no crece, tarde que temprano habrá problemas, porque el pago de esos programas, salen de los impuestos que pagan las empresas, sobre todo las medianas y chicas, que es de donde recibe más el SAT.

Y no se va a poder estar pidiendo deuda cada año para pagar programas y no estimular la economía, para que haya más empresas y por ende más empleo, así como generación de riqueza e ingresos para el SAT. Si no hacen esto, la presión para finanzas públicas será enorme, de hecho la cobija presupuestal y participaciones, vendrán menos para entidades y tendrán que recurrir a deuda. Gilberto Robles de Coparmex Sonora, reconoce el acuerdo logrado, pero afirma que es un gran reto sobre todo para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), esas que tienen que abrir toda la semana, al igual que muchas otras empresas.

Pagar el doble, el sábado y triple el domingo, será un duro golpe, no podrán, tendrán que cerrar, correr empleados o irse a la informalidad, todos esos comercios del centro de los municipios, mercados municipales, será duro pagar eso, hoy es una cruda realidad. Y con otra, se tendrán que aumentar los precios de los productos, el industrial trasladará estos impactos al producto que fabrican y el que pagará esto, será el consumidor, ya de por sí, el dinero no alcanza para la canasta básica, y eso con todo y pactos que firman.

Por cierto, empresarios acaban de formar otro Consejo, para canalizar inversiones, antes se había firmado Plan México donde se proyectaron 60 mil millones de inversiones, al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero se vino lo de los aranceles de Donald Trump, adiós al nearshoring y la puntilla final, creo fue, la reforma al Poder Judicial, los Ministros del ‘acordeón’, las decisiones que toman, y todo eso no brinda certeza al inversionista nacional y extranjero, tenemos un contrasentido ahí.

Nomas vean lo que votaron, abrir sentencias juzgadas, una aberración que tuvo que corregirles la propia presidenta Claudia Sheinbaum, y si aún insisten dentro de 2 años llega Lennia Batres a la presidencia, nomás imaginen el escenario.

Contracción AMDA

La contracción de la economía nacional repercutió en las ventas de autos en Sonora, el director de AMDA Sonora, Jesús Ramón Martínez, informó que en noviembre se vendieron mil 926 unidades, 88 unidades menos en comparación al mismo mes el año 2024, ya veremos cómo se comporta diciembre, pero ojo, otra señal del estrado de la economía estatal y nacional. Y lo que son las cosas, a pesar de lo que pasa en el sector primario en Obregón, se vendieron 581 unidades contra 509 del mismo mes de noviembre del año pasado, es decir un 14 por ciento más, vaya señal.

Por eso es importante la mejora de calles y avenidas de Ciudad Obregón, se tiene que invertir en eso. Y creo que las ventas pudieran estar mejor, pero es una de entrada de automóviles 'chocolate' por la ciudad fronteriza de Nogales con todo y que pagan 'mochada' a los aduanales ahí en la garita Dennis De Concini y unos metros más adelante a la delincuencia organizada, y no es grilla, es una realidad.

Mesa Cancún

Estuvo en la Mesa de Cancún, la Jefa de oficina del Poder Ejecutivo Paulina Ocaña para dar un status de las obras que se han realizado en el marco del Plan Sonora y lo que se viene para el año que entra, más de 90 obras con una inversión de más de 4 mil millones de pesos. También se vienen mil millones en el plan de Becas, ya señaló el gobernador Alfonso Durazo que piensa cerrar su administración con un monto de 2 mil millones, y esto tiene connotación política, para que lo entienda la desarticulada oposición.

Informó también Paulina sobre avances de La Sauceda, una obra de gran esparcimiento para familias hermosillenses, ahí viene lo del malecón San Carlos y lo dicho sobre la carretera a Bahía Kino, primer tramo a Miguel Alemán para beneficio de los productores, jornaleros y habitantes del Poblado.

Es un detonante para el turismo en Kino que está creciendo y ya se registran más construcciones y desarrollos. También señalo, Ocaña Encinas, que lo del proyecto de Puerto Libertad de la planta de gas por parte de 'Saguaro Limited', la empresa de Sara Barstow que estuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum cuando tomó posesión, sigue en pie, hay interés de la empresa, siguen los estudios.

Por cierto, en el presupuesto 2026 de más de 92 mil millones, un total de 30 mil van para el rubro de educación, esto es lo que establece el desarrollo de una entidad y de un país, deben haber recibido felicitaciones por esto el secretario Froylan Gámez y el subsecretario de Administración y Finanzas, Rodrigo Flores.

En cuanto a su futuro político, a pregunta expresa mía, fue cautelosa, prudente, se entiende, pero en lo personal, dada su cercanía con el mandatario estatal, y por ser miembro de los 'Durazo Boys' junto con el mismo Froylan Gámez, Roberto Gradillas, Adolfo Salazar, Paloma Terán, Juan González, Abraham Sierra, entre otros de esa camada que impulsa, tendrán algo que ver en el 2027 al igual que diputados.

Así que viene un 2026 interesante, ¿golpeteo?, ya veremos, si se animan, y la reacción de quien ocupa la oficina más refrigerada, ese tiene voz, voto y veto.

Delegado FGR

El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, Sergio Méndez, debe tomar nota de los abusos, sobre todo en Santa Ana donde ya le bajaron mil dólares a una familia de paisanos que venían a pasar estas fechas decembrinas con sus familias, son esas famosas 'madrinas' que hacen su agosto y amagan a los ciudadanos, en este caso son los paisanos, que traen regalos y dinero, no se vale.

Natalia y Ali

Pues no sé si fue el primero, pero ya fue público el encuentro de la dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) Natalia Rivera y Alí Camacho del Partido Sonorense, obvio es de imaginar y explorar las posibilidades de coincidencias y posibles alianzas. N

atalia ha dicho que no con el PRI y con el PAN, pues quien sabe, ya ven las inoportunas declaraciones del dirigente, Gildardo Real, en cuanto a la aspiración del alcalde Antonio Astiazarán para ser candidato a la gubernatura , el único competitivo que tuvo que jalarlo Santiago Taboada a la Ciudad de México para que le bajara 'dos rayitas', así las cosas en una oposición, sin figuras, y sí van con reciclajes mal les irá ante la aplanadera de Morena y sus aliados.

En las dos últimas elecciones el PRI y PAN perdieron casi 600 mil votos, mismos que migraron a Morena, de por sí difícil, y si van con los mismos en nada le ayudarán a Toño Astiazarán, que no puede andar como el 'Pípila', cargando impresentables en campaña.