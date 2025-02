Cárteles terroristas... Amparos... Lamarque y cubano... Pozos

Comparta este artículo

El presidente Donald Trump ha puesto contra la pared al mundo, y sobre todo a México, con sus políticas y acciones ejecutivas para empoderar a su país, América grande otra vez, como dijo. La geopolítica cambiará en los próximos 4 años y, por lo pronto, como buen negociador, le va a sacar a México lo que él quiera.

La amenaza de aranceles, fentanilo y no más paso de migrantes ha puesto a trabajar al gobierno mexicano, que por lo pronto tendrá que olvidarse de la política de abrazos, no balazos, cooperación o injerencia, pero algo va a pasar en las próximas semanas.

El anuncio hecho, ya oficial, de que se declararían terroristas a 5 carteles mexicanos, hizo que esta semana se fuera a Culiacán el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a supervisar desmantelamiento de laboratorios y otros operativos. ¿No que no sabían dónde estaban? Pero no actuaban, la complicidad, pues, sobre todo en ese estado, Sinaloa, gobernado por el político más coludido con el crimen organizado, Rubén Rocha Moya…

La incursión de 18 viajes de aviones de inteligencia por las costas del país, la autorización del propio Senado para que cuerpos de elite de marines entren, dizque a “capacitar”, es otra señal de lo que viene, aunado a que el nuevo director de la DEA, Terry Cole, fue agente muchos años en México; tiene bien mapeado cómo está el asunto en nuestro país.

El punto central, aparte del fentanilo, es que EU va por liquidar a los carteles, sus estructuras, y quiere que caigan políticos del presente y del pasado que tuvieron relación, por ejemplo, con 'El Mayo' Zambada. Este capo ya soltó toda la sopa; la información ya la tienen las agencias. Actúa México… o actúan ellos.

La pregunta es: ¿cómo van a actuar? ¿Qué acciones están sobre el escritorio de Trump? ¿Hasta dónde está dispuesto México, en el discurso patriotero, a defender la soberanía del país… o la de los cárteles? Pronto lo sabremos.

Por lo pronto, aquí en Sonora, esta semana, en el marco de la Mesa de Seguridad, informó el gobernador Alfonso Durazo de acciones implementadas en decomisos, armas, drogas, pertrechos.

Amparos

Ya iniciaron en Navojoa las primeras solicitudes de amparos de empresas y empresarios contra el aumento del 300 por ciento al predial auspiciado por el alcalde Jorge Elías Retes, que se las da de muy católico y que pertenece a la Renovación del Espíritu Santo, pero no tuvo piedad ni consideración con la ciudadanía.

VIMIFOS, Servando Robinson Félix y Próspero Peral fueron los primeros, y ahí vienen más solicitudes de amparos. Y no me falla cuando llevo una clase de derecho: cuando un juez otorga 5 amparos de la misma materia, se crea jurisprudencia, y para atrás todo; las cosas vuelven a su estado original, el incremento se caerá.

¿Qué hay que ajustar, claves catastrales, prediales? Sí, al igual que incrementos en tarifas de agua y servicios, pero no de un jalón ¡300! Por ciento, que si a unos sí y a otros no; si la ley es pareja, no distingue colonias o estratos sociales, aunque sí hay tarifas sociales para la gente vulnerable.

El detalle es que me hicieron llegar recibos de prediales y lo que vi por reportajes de entrevistas a la gente de Navojoa, de colonias populares, pues comen o pagan el predial. A esto agréguenle que no habrá siembra, no habrá circulante de dinero; que se olvide el alcalde de que habrá colas para pagar ante el inminente “piojo” que se viene en el Mayo y Yaqui.

¿Que no se ajustaron las tablas en trienios pasados? ¿Qué exalcaldes se robaron dinero? Pues eso no es una justificación; la ciudadanía no es culpable de ellos. En todo caso, la Justicia debería irse sobre políticos corruptos, pero no, ahí tenemos a la FAS, creada en el sexenio de Claudia Pavlovich. ¿Para qué ha servido? Para nada, solo millones le cuesta al erario cada año, y tantas necesidades que hay, en fin.

Lamarque y el cubano Mier

Ni a quién irle cuando dan una declaración entre el alcalde de Caborca, Abraham 'Cubano' Mier, y el de Cajeme, Javier Lamarque, este último con varias “joyas” de anuncios y comunicados.

Esta semana el 'Cubano' echando cebollazos al gobernador, Alfonso Durazo, y en el mismo video que subió, pegándole, porque sus funcionarios, en este caso, Pacheco, el de la Junta de Caminos, no hacen nada por reparar baches de la carretera que va a los Campos, y que él, Mier, tiene que hacer la chamba.

En efecto, sí hay carreteras estatales que necesitan reparaciones, pero en política, la forma es fondo, y utilizar videos para golpear y luego dar sobada, en este caso, al inquilino de las oficinas más importantes de palacio, no le ha de haber caído mucho en gracia.

Y en Obregón, el alcalde, Lamarque, después de la parafernalia alrededor del bebedero, que puso en palacio y que todavía pondrá 50 más, acusó a comunicadores y medios de “mala leche”. Se aventó otra, que han de decir en la Mesa de Seguridad: No nos ayudes, mejor, compadre.

Emitió un comunicado, por el Día de San Valentín, el pasado 14 de febrero, para que, en el marco de la “estrategia” de seguridad, los empleados del Ayuntamiento vistieran de rojo o blanco como señal de paz; no los obligó a usar calzones rojos a todos, a ese grado.

Tres veces alcalde, con experiencia y ascendencia en MORENA, hasta quiere ser considerado candidato a la gubernatura; se manda hacer encuestas a la carta y, con estas estrategias de comunicación, la mano a la frente se debe llevar el gobernador cuando ve esto.

Y mientras, Lamarque, sin sus desfiguros y sus datos, el crimen doloso no cede; ya van 19 ó 20 muertos en este mes. Una escuela pública suspendió un evento el pasado 14 de febrero, en acuerdo de maestros y padres de familia, porque en esa colonia ya van 3 días seguidos con ataques, y pues no quisieron poner en riesgo a alumnos, hijos y con justa razón.

¿Qué pasa en Obregón? ¿Por qué no cede el crimen doloso? No hay resultados, no hay estrategia o de plano las complicidades; algo se tiene que hacer. Ya son años de 2 dígitos mensuales de asesinatos de gente que anda mal o que tiene antecedentes cuando sacan su ficha, cuando son acribillados.

¿Qué andaban haciendo sueltos? Las órdenes de aprehensión, ¿por qué no las ejecutan? Y luego la puerta giratoria: entran y a los días o meses salen. Algo está fallando, o deliberadamente, en las carpetas, y jueces, algunos buenos, otros corruptos, los sueltan y cuento de nunca acabar.

Aranceles

Pues ya están los aranceles al aluminio y acero; ahí viene el golpe para empresas y consumidores, y ya anunció el presidente Trump que a partir del 1 de abril, arancel a todos los autos que se ensamblen en México y se exporten a EU.

NISSAN acaba de anunciar que, si se cumple eso, la fábrica instalada en Aguascalientes se iría a EU. GM ha pausado inversiones y a ver cómo reaccionan los CEOS de las demás plantas y marcas.

El presidente Trump prometió que regresaría fábricas a EU; de hecho, ganó Michigan por segunda vez, estado donde hay más plantas automotrices, Detroit, la ciudad motor, y en ese sentido está trabajando, y está en su derecho. Así como México, la presidenta Claudia Sheinbaum hace lo conveniente para nuestro país.

Así que queda lo que resta de este mes y marzo para negociar con Trump y su equipo, porque si cumple esto, el golpe para nuestro país tendrá consecuencias que mejor ni imaginar. ¡Ah! Y ya anuncio aranceles recíprocos: el arancel que le impongan a EU, va de vuelta, así las cosas.

Dice el Secretario de Estado, Marco Rubio, que las negociaciones van bien; ojalá, porque discursos patrioteros, que si la soberanía, que esto y lo otro, poco le importan a Trump. Es magnate, es rico, negociador, sabe dónde apretar tuercas… y es presidente, y con el control de ambas Cámaras.

CUIDA

Ante la crisis grave, extrema, que se viene por falta de agua en Hermosillo, presa seca, El Novillo, para dar una idea, ¡al 15%!, no llega para el verano; ya la de Navojoa, Mocuzari, ya se anunció, y ante poca siembra que hubo, que para el verano estará al ¡1 por ciento!, prácticamente vacía, se han anunciado planes.

Primeramente, el gobernador, Alfonso Durazo, anunció un Plan Hídrico a largo plazo, que futuros gobernantes deberán dar seguimiento, y esta semana tocó turno al alcalde, Antonio Astiazarán, dar anuncio de acciones, planes, ejes, plantas tratadoras, hasta de compra de derechos de agua, para enfrentar la gravedad de lo que se viene para la capital ya el próximo verano, con pronósticos de otro año seco, ya sabrán.

Rehabilitación de pozos, abrir más; creo que el gobernador anunció 28, en fin, muchos planes, acciones, pero también el reconocimiento de problemas, sobre todo en tuberías obsoletas. El mismo director de AGUAH, Renato Ulloa, lo reconoció: hay desperdicio, y se necesita reponer, algo que los exalcides no hicieron, obras que no se veían, pues no había lucimiento personal, falta de visión, y hoy las consecuencias.

No se repusieron, y luego el asunto de los medidores: yo recuerdo que en los trienios de Javier Gándara y Alejandro López Caballero se habló de compra de más de 100 mil medidores. ¿Dónde están? Ulloa habló de más de 1000 tomas clandestinas.

Y en cuanto a cultura de ahorro de agua, no hay conciencia en la población; se abren los grifos, las regaderas, y son muchos los litros que se desperdician en los hogares. Por eso, la importancia de que tengan medidores, y paguen lo que consuman, y si llega alto, pues es culpa del ciudadano. El gobierno tiene que hacer acciones, y la población corresponsable.

Pozos

Y hablando de pozos, en lo que está trabajando el gobierno del estado y el de la capital, lo que son las cosas, unos cuantos agricultores de la costa y pesquera tienen más pozos que los que le surten agua a Hermosillo.

Son pozos autorizados por CONAGUA; no voy a cuestionar la importancia de la costa en producción de hortalizas, la mayoría para exportación, con valor superior a los 900 millones de dólares por ciclo, y los millones que se pagan en jornales.

El punto es cuál es la corresponsabilidad social, cuando es obligatorio que primero el agua es para consumo humano. El Yaqui y Mayo pagarán las consecuencias de no haber lluvias; la industria agropecuaria, colapsada este ciclo, aunque autoridades aseguran que el agua no faltará. ¿Será? Ojalá. A la gente no le gustan los “tandeos” y viene el enojo y descomposición del tejido social; la gente saldrá a las calles.

El alcalde, Antonio Astiazaran, habló de compra de derechos de agua, y no es otra cosa que ceder de la Costa de Hermosillo y de Pesqueira, reducir el hectareaje de hortaliza ante la gravedad de la situación; decisión dura, dolorosa, pero el agua se acaba, los mantos freáticos secos… y que un productor pueda tener 50 pozos, la mitad de los que tiene Hermosillo.

El hubiera no existe; hoy, después de más de 20 años, toma relevancia de nuevo la negativa del PAN y del entonces alcalde, Francisco Búrquez, a construir una planta desalinizadora. El entonces gobernador, Armando López Nogales, la había anunciado. Fue a España, recuerdo, Unión Fenosa; iba a ser la encargada de la construcción.

Hoy, las consecuencias, ya estuviera pagada esa desalinizadora, la capital sin problemas de abastecimiento, no se hubiera construido el Acueducto Independencia, obra donde en el sexenio de Guillermo Padres se robaron mucho dinero, y el futuro y desarrollo sustentable del Valle del Yaqui, y hoy el gobernador, Alfonso Durazo, y el Alcalde, Antonio Astiazaran, cien acciones de emergencia, y si no llueve el próximo verano, imaginen el escenario.

INFONAVIT

Pues finalmente se consumó el atraco; no hubo argumento que valiera, muy buenos argumentos de los senadores Ricardo Anaya, Manlio Fabio Beltrones, se usara el ahorro de 77 millones de trabajadores, cero transparencia. El Instituto cerrará una constructora, le hará al empresario, y ya saben en qué terminará esto, y en manos de Octavio Romero, exdirector de PEMEX, un ingeniero agrónomo que no le entiende, pero cercano a AMLO.

Patrones y dirigentes sindicales, fuera de la mesa. ¿Y nadie levanta la voz? Ningún dirigente sindical nacional, mucho menos locales. ¿O pegó de gritos, Javier Villarreal? Una total ausencia de liderazgos, tanto en lo empresarial como en lo sindical, aceptando el avasallamiento, el agandalle: 2.7 billones de pesos de ahorros, que quién sabe qué pase con ellos. El gobierno no tiene dinero y ya no hay de dónde agarrar.

AMLO dejó en quiebra al país; hay que pagar, anualmente, más de ¡1 billón 400 mil millones de intereses! Para entender la situación, el déficit y ver las consecuencias de los aranceles de Trump.

El próximo verano, ya que el gobierno se quede con la SCJN y toda la judicatura, los 13 mil millones de ahorros, ya dijo la presidenta, se van al ¡ISSSTE!, en semanas se van a esfumar, así las cosas…

Por cierto, el IEE local se va a gastar ¡200! millones para la elección de magistrados y juzgadores locales. Todos los organismos locales de las 32 entidades federativas también deberán asignar dinero. El INE se gastará más de ¡8 mil 500 millones! para una elección que no tiene pies ni cabeza; la población no le entiende, ni asistirá a las urnas… y regiones y entidades como Sonora… ¡Sin agua!

Camiones eléctricos

Hermosillo, usuarios y estudiantes, ya con modernas unidades de transporte eléctricas, cortesía de parte del Gobernador Alfonso Durazo y el alcalde Antonio Astiazarán. A ver quién es el primer edil, del norte o del sur, que replica este programa sustentable y que mejora la conectividad.

Correo: arturoballesteros@hotmail.com

X: @ABN58